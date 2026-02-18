Dva protokoly, jedna revoluce: Jak UCP a ACP pro agentické nakupování mění pravidla e-commerce

V lednu 2026 se stal něco, co technologický svět neviděl od příchodu protokolu HTTP: dva konkurenční ekosystémy se nezávisle na sobě shodly, že AI agenti potřebují standardizovaný jazyk pro nakupování. Google se Shopify, Walmartem a dalšími představili Universal Commerce Protocol (UCP). OpenAI se Stripe odpověděli Agentic Commerce Protocol (ACP). A PayPal oznámil, že bude podporovat oba.
Zásadní je, že nejde o proprietární funkce jedné firmy. Oba protokoly jsou otevřené standardy s licencí Apache 2.0. UCP spoluvyvíjelo konsorcium Google, Shopify, Walmart, Target, Etsy a Wayfair s platební podporou Mastercard, Visa, Stripe a PayPal. ACP stojí na partnerství OpenAI a Stripe, s prvními obchodníky jako Etsy a přes milion Shopify merchantů v přípravě (Glossier, SKIMS, Spanx, Vuori).
Tohle není článek o vzdálené budoucnosti. UCP i ACP jsou živé a funkční v USA. Mají kód na GitHubu, dokumentaci, SDK a reálné transakce. Tento text je analýzou obou protokolů, jejich architektury, vzájemných rozdílů a toho, co prakticky znamenají pro český e-commerce svět — i když se k nám tyto protokoly patrně dostanou nejdříve v roce 2027.
UCP: univerzální jazyk pro AI commerce
Universal Commerce Protocol řeší konkrétní problém: bez standardu by každý AI agent potřeboval vlastní integraci s každým e-shopem. Google AI Mode jedno API, ChatGPT jiné, Claude třetí. Každý e-shop by musel budovat desítky integrací. UCP vytváří společný jazyk, stejně jako HTTP standardizoval komunikaci na webu.
Protokol stojí na třech základních pílířích:
- Checkout – kompletní nákupní proces. Vytvoření košíku, výpočet daní, doprava, slevy, platba, dokončení objednávky. Čtyři REST endpointy: vytvoření checkout session, aktualizace košíku, platba a dokončení.
- Identity Linking – autentizace uživatele přes OAuth 2.0. Agent jedná vaším jménem u e-shopu, ale vy si kontrolujete, k čemu má přístup. Stejný mechanismus, jako když se přihlašujete „přes Google" na různých webech.
- Order Management – vše po nákupu. Sledování zásilky, vratky, reklamace. E-shop posílá asynchronní aktualizace agentovi přes webhooky.
Každý e-shop publikuje svůj UCP profil jako JSON soubor na adrese /.well-known/ucp. Tento soubor deklaruje: jaké služby e-shop poskytuje, jaké platební metody přijímá, do jakých zemí doručuje, jaké rozšíření (extensions) podporuje.
AI agent má vlastní profil s obdobnou strukturou. Při každé transakci probíhá dynamické vyjednávání: agent se podívá na profil e-shopu, spočítá průnik schopností (intersection algorithm) a podle výsledku nabídne uživateli jen ty možnosti, které oba podporují. Pokud e-shop akceptuje Google Pay, PayPal a Shop Pay, ale agent umí jen Google Pay, zobrazí se jedna možnost.
Celý systém používá reverse-domain naming pro identifikaci schopností (dev.ucp.shopping.checkout), což odstraňuje potřebu centrálního registru. Vendor může vytvořit vlastní rozšíření pod svou doménou (com.shopify.shop_pay) a nikdo nepotřebuje povolení.
Transportní vrstvy
UCP není vázaný na jeden transportní protokol. Podporuje čtyři:
|
Transport
|
Formát
|
Použití
|
REST
|
OpenAPI 3.x (JSON)
|
Primární transport. Klasické HTTP volání s JSON payloady.
|
MCP
|
OpenRPC (JSON)
|
Model Context Protocol. UCP schopnosti se mapují 1:1 na MCP tooly. LLM volá create_checkout přímo.
|
A2A
|
Agent Card Spec
|
Agent-to-Agent. Komunikace mezi AI agenty navzájem, např. cestovní agent koordinuje s leteckým.
|
EP
|
OpenRPC (JSON)
|
Embedded Protocol. E-shop vykreslí vlastní rozhraní přímo v agentovi (iframe), agent deleguje interakci.
E-shop může vystavit jedno API a agent si vybere, jakým způsobem s ním bude komunikovat. Pro většinu implementací postačí REST, ale MCP transport je zásadní pro nativní integraci s LLM.
AP2: Jak AI agent bezpečně platí
Když AI agent nakupuje za vás, vzniká zásadní otázka důvěry: jak e-shop pozná, že platbu skutečně chcete provést? Klasický web má tlačítko „Koupit", formulář na kartu, potvrzení. AI agent tohle boří – řeknete mu „kup mi běžecké boty" a on na pozadí provede celou transakci.
Agent Payments Protocol (AP2) řeší toto pomocí mandátů – kryptograficky podepsaných digitálních smluv, které nelze po podpisu změnit:
- Intent Mandate = „Toto chci hledat." Digitální podpis záměru. Důkaz, že jste agenta vůbec o něco požádali.
- Cart Mandate = „Toto konkrétně kupuji." Přesný produkt, přesná cena. Agent vám ukáže košík, vy řeknete „beru" a podepíšete. Od tohoto okamžiku existuje nefalšovatelná auditní stopa: záměr > schválený košík > platba.
Technicky jde o Verifiable Digital Credentials (VDC) – kryptografické tokeny podepsané soukromým klíčem uživatele na neagentickém prostředí (tedy mimo prostředí AI agenta). Platforma je nemůže padělat, e-shop je může ověřit. Pokud dojde ke sporu („Já jsem to nekoupil!"), mandát je důkazem.
AP2 pracuje s jakoukoliv platební metodou – karty, Google Pay, PayPal, bankovní převody.
ACP: Odpověď OpenAI a Stripe
Zatímco Google budoval UCP jako „univerzální standard pro všechny agenty", OpenAI a Stripe to vzali pragmatičtější cestou. Agentic Commerce Protocol je optimalizovaný pro konverzační nákupy v ChatGPT a dalších AI prostředích.
ACP sdílí s UCP několik principů: e-shop zůstává Merchant of Record, protokol je otevřený (Apache 2.0), podporuje standardní platební infrastrukturu. Ale filozofie je odlišná.
ACP definuje manifest na adrese /.well-known/acp, analogicky k UCP profilu. Merchant publikuje checkout konfiguraci, kterou AI agent čte a podle ní provádí transakci. Stripe funguje jako první kompatibilní PSP a poskytuje Shared Payment Token (SPT) – bezpečný mechanismus pro předávání platebních údajů mezi agentem, obchodníkem a platební bránou.
Specifikace se vyvíjí rychle – od první verze v září 2025 přes fulfillment rozšíření v prosinci 2025 až po funkce jako capability negotiation a discounts v lednu 2026. Aktuální verze (2026–01–30) již podporuje komplexní proces včetně fyzického a digitálního zboží, předplatného a asynchronních nákupů.
ACP má oproti UCP jednu zásadní výhodu: již běží v produkci s reálnými transakcemi. Uživatelé ChatGPT Plus, Pro i Free v USA mohou nakupovat u amerických prodejců Etsy přímo v chatu. Přes milion obchodníků na platformě Shopify je v přípravě.
Aktuálně Instant Checkout podporuje tzv. single-item nákupy. Multi-item košíky, rozšíření obchodníků a další regiony se chystají.
Stripe Shared Payment Token (SPT): Klíčová inovace
SPT je koncept specifický pro ACP. SPT token je kryptografický token vytvořený Stripe, který reprezentuje platební metodu uživatele. Merchant nikdy nevidí PAN (Primary Account Number), pouze token. Tím je vyřešen soulad se zabezpečením elektronických plateb podle mezinárodního standardu PCI (PCI compliance). STP zjednodušuje payment flow:
- Uživatel zadá kartu v ChatGPT (ne v e-shopu)
- ChatGPT předá card data Stripe přes delegate_payment API
- Stripe vrátí SPT token
- ChatGPT použije SPT pro complete_checkout u merchanta
- Merchant předá SPT Stripe pro zpracování platby
Bezpečnostní výhody:
- Merchant nikdy nevidí PAN → žádná PCI compliance povinnost
- Token je single-use, bound na konkrétní merchant a session
- Stripe má kompletní fraud detection context od agenta
UCP vs. ACP: Srovnání protokolů
|
Aspekt
|
UCP (Google)
|
ACP (OpenAI + Stripe)
|
Iniciátor
|
Google, Shopify, Walmart, Target, Etsy, Wayfair
|
OpenAI, Stripe
|
Filozofie
|
Nezávislý na prostředí. Univerzální standard pro jakéhokoliv agenta.
|
Conversational-first. Optimalizováno pro konverzační AI prostředí.
|
Manifest
|
/.well-known/ucp
|
/.well-known/acp
|
Transport
|
REST, MCP, A2A, Embedded Protocol
|
REST (tradiční API nebo MCP)
|
Platby
|
AP2 mandáty, Google Pay, PayPal, libovolný PSP
|
Stripe Shared Payment Token, libovolný kompatibilní PSP
|
Kryptografická autorizace
|
Intent + Cart Mandate (VDC, kryptograficky podepsané)
|
Consent framework (podpis souhlasu uživatele)
|
Produkční stav
|
Live v Google AI Mode (USA)
|
Live v ChatGPT Instant Checkout (USA)
|
Merchant of Record
|
E-shop (ano)
|
E-shop (ano)
|
Discovery
|
Shopping Graph (50+ mld. produktů)
|
Product Feed Spec + přímá integrace
|
Licence
|
Apache 2.0
|
Apache 2.0
Rozšířené srovnání: Implementační složitost
|
Komponenta
|
UCP
|
ACP
|
Poznámka
|
Discovery
|
/.well-known/ucp
|
/.well-known/acp
|
Podobný formát, odlišná struktura
|
Transport
|
REST/MCP/A2A/EP
|
REST (primárně)
|
UCP flexibilnější, více možností
|
Payment PSP
|
Google Pay, Shop Pay, libovolný
|
Stripe SPT primárně
|
ACP Stripe-first approach
|
Tokenizace
|
Handler-specific
|
SPT univerzální
|
ACP jednodušší pro merchant
|
Webhooks
|
Custom endpoint
|
Stripe standard
|
ACP leverage existing Stripe infra
|
3DS Support
|
Ano (custom flow)
|
Ano (Stripe native)
|
ACP jednodušší implementace
|
SDK dostupnost
|
Python, TypeScript
|
Stripe SDK + ACP extension
|
Oba mají dobrou podporu
Klíčový rozdíl spočívá v tom, že UCP je navržen jako infrastrukturní protokol podobný HTTP – agnostický k platformě, se čtyřmi transportními vrstvami a modulárním systémem extensions. ACP je pragmatičtější – optimalizovaný pro rychlou adopci s existující Stripe infrastrukturou a zaměřený primárně na konverzační AI prostředí.
PayPal to shrnul ve svém blogpostu z ledna 2026 přesně: „UCP standardizuje, jak platformy, agenti a obchodníci provádějí commerce flows napříč ekosystémem. ACP je optimalizovaný pro merchant integrace s ChatGPT. Pro obchodníky to znamená, že budou potřebovat oba."
Platební protokoly: Třetí vrstva ekosystému
Nad commerce protokoly (UCP, ACP) existuje ještě vrstva platebních a trust protokolů. Třemi hlavními hráči jsou:
- Google AP2 – kryptografické mandáty pro ověření autorizace. Integrace přímo do UCP.
- Visa Trusted Agent Protocol – framework pro ověření, že AI agent má skutečné oprávnění od zákazníka. Zaměřený na prevenci podvodů.
- Mastercard Agent Pay – bezpečné zpracování plateb s tokenizací specificky pro agentní transakce.
Všechny tři řeší stejný problém z různých úhlů: jak zajistit, že AI agent, který říká „můj uživatel chce zaplatit", skutečně jedná na základě autorizace. Je to analogie k 3D Secure ve světě karet – ale pro AI agenty.
Co se mění pro SEO
Tady to bude pro mnohé nepříjemné. AI agent nevidí stránku s výsledky vyhledávání (SERP). Nevidí pozici #1 vs. #5. Agent vyhodnocuje e-shopy podle úplně jiných faktorů a prezentuje 2–4 nejlepší shody.
Jak říká známá SEO konzultantka Aleyda Solis: „Klasické e-commerce SEO se ptá: ‚Dokáže Google najít a seřadit tuto produktovou stránku?‘ SEO v éře UCP se musí ptát: ‚Dokáže AI agent s jistotou zavolat tohoto obchodníka a dokončit nákup?‘“
Shopping Graph a nové atributy: Proč je Merchant Center důležitější než web
To je zásadní posun v uvažování při optimalizaci webů e-shopů: AI agent nikdy nenačte vaši produktovou stránku jako HTML. Nečte vaše H1 nadpisy, nehodnotí interní prolinkování, nezajímá ho, jak pěkně vypadá produktová fotka v kontextu stránky. Agent čte strukturovaná JSON data z feedu v Google Merchant Center a z UCP/ACP API.
Google Shopping Graph obsahuje přes 50 miliard produktových položek, z nichž 2 miliardy se aktualizují každou hodinu. Pokud váš produkt není v Shopping Graphu, AI agent ho nenajde. Tečka.
Google oznámil desítky nových datových atributů v Merchant Center navržených pro konverzační commerce. Jdou daleko za tradiční title + description + price. Reálný příklad – srovnání tradičního a konverzačního feedu pro běžecké boty:
Tradiční feed:
Nike Air Zoom Pegasus 40
Lehká běžecká obuv s odpružením
3 499 Kč
Kategorie: Sport > Běh > Boty
Konverzační feed:
Totéž plus:
- Hodí se na maratony? Ano, do 42 km.
- Voděodolné? Ne, jen voděodpudivý povrch.
- Šířka? Standardní, pro širokou nohu o půl čísla víc.
- Životnost? 600–800 km.
- Kompatibilní produkty: Nike Dri-FIT ponožky, Garmin Forerunner 265.
- Alternativy: Adidas Ultraboost 23, Asics Gel-Nimbus 25.
- Případy užití: denní trénink na silnici, tempové běhy, půlmaraton až maraton. Ne pro trail.
Tradiční feed říká „co to je". Konverzační atributy říkají „hodí se mi to?" a „co s tím?"
Uživatel řekne agentovi „potřebuju boty na první maraton, běhám na asfaltu" – agent přečte Q&A, vidí „ano vhodné pro maratony", spáruje případ užití. Perfektní shoda. E-shop na pozici 15 v organických výsledcích vyhledávání s kvalitními konverzačními daty může vyhrát nad jedničkou s prázdným feedem.
Tři kategorie nových atributů
- Konverzační atributy – odpovědi na časté dotazy k produktům, kompatibilní příslušenství, náhrady produktů, detailní scénáře použití.
- Atributy pro agentickou způsobilost – příznak způsobilosti pro agentický checkout, varování k produktu (věková omezení), shoda identifikátorů produktu mezi feedem a Checkout API.
- Logistické a důvěryhodnostní atributy – detailní podmínky vracení zboží, kontaktní informace zákaznické podpory, specifikace doručovacích zón a časových oken.
Pokud jsou data neúplná nebo nekonzistentní s webem, AI agent raději obchodníka přeskočí, než aby riskoval chybu. Google tomu interně říká „penalta důvěry".
Způsobilost vs. viditelnost
Tradiční SEO je o viditelnosti. UCP a ACP přidávají novou dimenzi: způsobilost (eligibility).
Můžete mít perfektní SEO, vysoké pozice, silný brand – ale pokud váš profil v Merchant Center není kompletní, AI agent vás nemůže použít:
- Chybí pravidla pro vrácení zboží? Přeskočí vás.
- Nemáte kontakt na support? Přeskočí vás.
- Nesedí ID produktu ve feedu s Checkout API? Přeskočí vás.
Bez ohledu na to, že jste jednička ve vyhledávání.
Návštěvnost jako metrika ztrácí smysl
Transakce přes UCP/ACP mohou probíhat bez jediného zobrazení stránky. Uživatel řekne agentovi „kup", agent zavolá API, vytvoří objednávku, zaplatí. Google Analytics to nezachytí.
Organická návštěvnost může klesnout, zatímco prodeje zůstanou nebo porostou. Nová metrika nebude „kolik lidí přišlo z organiku", ale „kolik prodejů přišlo přes AI agenty".
Agent hodnotí:
- Relevanci produktu (sémantická shoda dotazu s atributy)
- Kvalitu dat v Merchant Center
- Bohaté konverzační atributy
- Reputaci (recenze, politika vrácení)
- Dostupnost a plnění
- Cenu v kontextu (ne nutně nejnižší, ale nejlepší hodnotu)
- Preference uživatele
SEO přispívá zajištěním jasné reprezentace entity, transparentních politik a silných signálů reputace. Ale váš pečlivě vytvořený obsah na stránce? Agent ho nevidí.
Tradiční metriky selhávají, protože transakce často probíhají mimo web. Přicházejí nové metriky:
1. Agentic Trust Score (ATS) – nová metrika v Merchant Center. Hodnotí:
- Kompletnost dat v feedu
- Konzistenci feedu s Checkout API
- Kvalitu fulfillment (včasnost odeslání, tracking)
- Return rate a zákaznickou spokojenost
- Response time na order updates
2. Agentic Referral Volume – metrika v GA4:
- Počet transactions initiated přes AI agent
- Revenue attribution k UCP/ACP
- Conversion rate v agentním flow
Klasický client-side tracking (GA4 pageview tag) přitom API-driven transakce nezachytí. Nezbytný je server-side tracking. Řešení:
- Server-side Google Tag Manager
- Direct API calls do GA4 Measurement Protocol
- Custom events pro UCP/ACP checkout lifecycle
Business Agent: Váš AI prodavač ve vyhledávání
Google spouští další vrstvu: každý e-shop může mít vlastního brandovaného AI agenta přímo ve výsledcích vyhledávání.
Business Agent funguje jako virtuální prodavač:
- Odpovídá na dotazy k produktům
- Nabízí související zboží
- Uplatňuje věrnostní body
- Poskytuje doporučení
- Komunikuje hlasem vaší značky (brand voice)
Aktivní je u vybraných amerických prodejců: Lowe's, Michael's, Poshmark, Reebok.
Agent čerpá informace z Merchant Center feedů a v budoucnu ho půjde trénovat na vlastních firemních datech. Google slibuje nové analytické statistiky o zákaznických interakcích.
Příklad: Uživatel se zeptá „Jaké vrtačky máte pro začátečníky?" Lowe's Business Agent odpoví: „Pro začátečníky doporučujeme řadu DeWalt 20V MAX. Bezkartáčový motor, lehká konstrukce, dodává se s baterií a nabíječkou. Aktuálně $129 s 15% slevou pro Lowe's členy."
Direct Offers: Placené pozice v AI Mode
K Business Agentovi přidejte Direct Offers – placené nabídky v AI Mode.
Když AI vyhodnotí vysoký nákupní záměr, obchodník může nabídnout exkluzivní slevu, označenou jako sponzorovaná nabídka. Testuje se s: Petco, e.l.f. Cosmetics, Samsonite. Cenotvorba zatím není jasná – pravděpodobně CPA (Cost Per Acquisition) model podobný Shopping Ads.
Příklad: Dotaz „kvalitní kufr na služební cesty" Samsonite Direct Offer nabídne: „Samsonite Winfield 3 DLX – ultra lehký spinner, TSA zámek. Speciální nabídka přes AI Mode: 20% sleva, $239 místo $299."
Technická implementace: Co to obnáší
Implementace UCP není triviální, ale není to stavba od nuly. Většina e-shopů už 70 % věcí má: košík, platby, objednávky, doprava. UCP říká: „Tady jsou společná pravidla, jak to vystavit ven."
|
Komponenta
|
Náročnost
|
Čas
|
Poznámka
|
Merchant Center účet + feed
|
Nízká
|
1 týden
|
Pokud ještě nemáte, začněte tady
|
Optimalizace feedu
|
Střední
|
2–4 týdny
|
Konverzační atributy, Q&A, případy užití
|
UCP profil (JSON)
|
Nízká
|
Dny
|
JSON soubor na /.well-known/ucp
|
Checkout API (4 endpointy)
|
Vysoká
|
2–3 měsíce
|
Hlavní vývojářská práce
|
Integrace PSP
|
Střední
|
1 měsíc
|
Tokenizované platby – většina moderních bran to umí
|
Compliance testy
|
Nízká
|
1 týden
|
Automatizované – musíte projít pro status „UCP compliant"
Celkový realistický harmonogram:3–4 měsíce pro kompletní implementaci.
Obchodníci na Shopify mají výhodu v podobě hotového Checkout Kitu. Pro ostatní platformy (Shoptet, Upgates, WooCommerce, Magento) je nutné buď vlastní řešení, nebo počkat na plugin od dodavatele platformy.
Implementace ACP je jednodušší, pokud již používáte Stripe:
- Aktivace v Stripe dashboardu
- 2. Konfigurace ACP manifestu (/.well-known/acp)
- Propojení product feedu podle OpenAI Product Feed Spec
BigCommerce například již nabízí přímou integraci přes Stripe's Agentic Commerce Suite.
Situace v České republice
Zatímco USA už má oba protokoly v produkci, Česká republika zatím čeká. Ale přípravy už začaly.
Shoptet, vedoucí česká e-commerce platforma, již podle dostupných informací aktivně pracuje na implementaci UCP a ACP. Očekává se, že Shoptet bude připraven ještě před oficiálním spuštěním protokolů v ČR, což dá jeho obchodníkům výhodu průkopníka.
Pro klienty Shoptetu to znamená:
- Automatická UCP compliance – jakmile Google spustí UCP v ČR, Shoptet e-shopy budou ready
- Checkbox konfigurace – zapnutí agentního checkoutu pravděpodobně přes administraci
- Integrované payment handlers – Google Pay, Apple Pay, karty přes GoPay/Stripe
Doporučení pro české e-shopy
- Aktivně komunikovat s poskytovatelem platformy – zeptat se na roadmapu UCP/ACP podpory
- Optimalizovat Merchant Center už teď – konverzační atributy pomohou i v tradičním vyhledávání
- Ověřit PSP kompatibilitu – zda GoPay, ComGate, Adyen podporují tokenizované platby
- Připravit produktová data – Q&A, případy užití, kompatibilitu
- Sledovat americký trh – případové studie z USA ukážou, zda to funguje
Kde to funguje a kdy to přijde k nám
|
Trh
|
Očekávané spuštění
|
Stav příprav platforem
|
USA
|
Q1 2026
|
Již funguje (UCP v AI Mode, ACP v ChatGPT)
|
UK, Kanada, AU
|
Q2–Q3 2026
|
Podmíněno výsledky v USA
|
Západní EU
|
Q4 2026 – Q1 2027
|
Podmíněno přežitím startu v USA
|
ČR, SK, CEE
|
2027+
|
Shoptet v přípravě; ostatní platformy zatím bez oficiálního oznámení
Připravovat se má smysl už teď. Google potřebuje AI monetizovat. AI Mode a Gemini spotřebovávají obrovské výpočetní zdroje, každý dotaz stojí víc než klasické vyhledávání. UCP (zvláště Direct Offers) je cesta, jak z AI generovat zisk. Pokud to v USA zabere, Google to bude tlačit rychle dál. Nemůže si dovolit platit AI infrastrukturu bez příjmů.
Stejná logika platí pro OpenAI: ChatGPT s 700 miliony týdenních uživatelů je obrovský distribuční kanál. ACP + Instant Checkout je přirozená monetizace.
SEO vs. PPC: Kdo má optimalizovat?
Agentní commerce není čistě záležitostí SEO, ani čistě věcí PPC. Vyžaduje hybridní přístup s mezioborovou spoluprací:
- SEO specialista – strategie způsobilosti, kvalita strukturovaných dat, konverzační atributy, entity a reputační signály
- PPC specialista – správa Merchant Center feedu, sledování výkonu agentních kampaní, feed optimization, Direct Offers management
- Vývojáři – implementace UCP/ACP API, integrace PSP, webhook handlers, server-side tracking
- Operations – compliance, politiky vrácení zboží, fulfillment koordinace
Jak upozorňuje zmíněná Aleyda Solis: „SEO profesionálové musí úzce spolupracovat s vývojem, produktem a operativou. UCP není věc, kterou můžete optimalizovat sami."
Prakticky:
- SEO tým definuje strategie a požadavky na data
- PPC tým spravuje feed a měří výkonnost
- Dev tým implementuje technické řešení
- Operations zajišťuje compliance a kvalitu fulfillmentu
Firmy, které to pochopí první a vytvoří mezioborový AI commerce tým, budou mít výhodu.
Co dělat teď (i v Česku)
I když UCP ani ACP v ČR zatím nejsou dostupné, principy za nimi jsou relevantní už teď. Co můžete dělta okamžitě:
- Audit Merchant Center – čistý feed, žádná chybějící pole, aktuální ceny a skladovost
- Dokumentovat časté otázky k produktům (zákaznická podpora, recenze, komentáře)
- Definovat pro každý klíčový produkt: případy užití, kompatibilní příslušenství, alternativy
- Kompletní politika vrácení zboží a kontaktní info v Merchant Center
- Real-time synchronizace zásob (ne jednou týdně, ne „skladem" když není)
Na co se zaměřit v druhém čtvrtletí 2026:
- Monitorovat míru adopce v USA – hledat případové studie s čísly
- Projekce ROI pro klienty s potenciálem pro americký trh
- Ověřit, zda váš PSP (GoPay, ComGate, Adyen) podporuje tokenizované platby
- Tlačit na dodavatele e-shopových platforem (Shoptet, Upgates), aby byli připraveni
- Vytvořit novou kategorii služeb: AI Commerce Optimization
Bude to fungovat?
Buďme upřímní. Google má historii spouštění služeb, které pak nikdo nepoužívá. Google Wave, Google+, Google Reader, Google Answers, Google Buzz – seznam „revolučních" produktů, které zemřely, je dlouhý.
UCP je komplexní systém vyžadující současnou adopci od e-shopů, AI agentů i uživatelů. Pokud jeden článek řetězu selže, celé to padá. Na druhou stranu – tentokrát jsou tu rozdíly.
- Ekonomická motivace je silnější než kdy dřív. Google i OpenAI potřebují AI monetizovat. Commerce je přirozená cesta.
- Oba protokoly stojí na existující infrastruktuře. UCP běží na Merchant Center feedech, ACP na Stripe. Není to „nový produkt", je to nový způsob využití toho, co už existuje.
- Dva konkurenční standardy se vzájemně validují. Kdyby to dělal jen Google, skepticismus by byl oprávněný. Ale když totéž nezávisle udělá i OpenAI se Stripe, je jasné, že trend je reálný.
- PayPal, Visa a Mastercard jsou na palubě. Když platební giganti investují do infrastruktury pro agentní transakce, není to experiment.
První reálné signály uvidíme v druhém a třetím čtvrtletí letošního roku. Pokud Google a OpenAI vydají případové studie s konkrétními čísly, adopce bude rychlá. Pokud budou potichu nebo vydají vágní prohlášení typu „prvotní výsledky jsou slibné", půjde o varovný signál.
Jeden trend, dva protokoly, spousta práce
UCP a ACP nejsou přísliby – jsou to fungující implementace s kódem na GitHubu, dokumentací a reálnými transakcemi. Ale živá produkce ještě neznamená úspěch. Rozhodne adopce, chování uživatelů a ekonomika obchodníků.
Pro českou e-commerce platí: i kdyby se k nám UCP a ACP nikdy nedostaly, principy za nimi – jak AI vyhodnocuje produkty, jaká data potřebuje, proč je Merchant Center důležitější než váš web – budou relevantní. Google bude tlačit konverzační vyhledávání i bez UCP. OpenAI bude monetizovat ChatGPT i bez ACP.
Ti, kdo budou připraveni první, mají největší výhodu. Pokud se vůbec někdy dostaneme k cíli. Ale optimalizace Merchant Center feedu a kvalitní produktová data vám pomohou i v tradičním vyhledávání, takže i v nejhorším případě je to investice, která se vrátí.
