Dvakrát šokovaný ministr a ČTÚ na rozcestí

Jsem šokován, komentoval dění na Českém telekomunikačním úřadě (ČTÚ) už dvakrát za poslední dva měsíce ministr průmyslu a obchodu (MPO) Jozef Síkela. Nejdříve začátkem března zkritizoval drastické zkrácení lhůty na připomínky k navrhované regulaci mobilního trhu, začátkem května jej pak šokovaly informace o zadržování informací členům Rady ČTÚ. Síkela také ostře kritizoval práci předsedkyně Rady ČTÚ Hany Továrkové, o které vyjádřil „silné pochybnosti, zda paní předsedkyně zvládá řídit činnost svého úřadu“. Vztahy mezi ministerstvem a regulátorem už dlouho nebyly tak napjaté.

Pochybnosti o tom, jak Továrková, dosazená do Rady v roce 2019 někdejším multiministrem za ANO Karlem Havlíčkem, ČTÚ vede, jsou rozhodně namístě. A výčet jejích neúspěchů je dlouhý.

Připomeňme, že v lednu 2020 nahradila v čele Rady Jaromíra Nováka, který rezignoval poté, co Havlíček nevybíravě tlačil na změnu podmínek tehdy chystané aukce tzv. 5G kmitočtů. Mimochodem, Novák dnes působí jako Síkelův poradce pro oblast telekomunikací.





Továrková krátce po jmenování do čela Rady způsobila totální zmatek v podmínkách 5G aukce, které dvakrát změnila (anabázi jsme popisovali například v textu Aukce 5G kmitočtů: Jak ČTÚ a ministerstvo průmyslu pekly dort). Ve finále odmítla podpořit vstup samostatného čtvrtého operátora s vlastní sítí v pásmu 700 MHz a prosadila přístup, který dával možnost vstupu na trh menším hráčům, v celoplošných službách závislých na tzv. národním roamingu u jednoho ze síťových operátorů. Po ukončení aukce v listopadu 2021 Továrková slibovala, že noví operátoři vstoupí na trh do roka a ceny mobilních služeb se díky nim sníží nejméně o 15 až 20 procent.

Jak dnes víme, nestalo se. Nordic Telecom stále jedná o podmínkách národního roamingu s O2 (poslední vyjádření mluvilo o spuštění služeb nejdříve v letošním roce) a Poda s CentroNetem o svém vstupu na trh už dva roky mlčí. A ČTÚ posléze koncem loňského roku nenápadně sám ve svých analýzách trhu přiznal, že se výsledek 5G aukce na trhu neprojeví dříve než v roce 2026.

Továrková neuspěla ani ve snaze přesvědčit Evropskou komisi o nutnosti regulace trhu, kterou v roce 2017 rozjel její předchůdce v čele Rady. Po jejím nástupu čekala rozpracovaná analýza rok a půl, než s ní předsedkyně začala v srpnu 2021 něco dělat. Výsledný materiál, který externí firma připravila za pár týdnů, pak hned v první reakci Komise ztrhala a letos v únoru návrh definitivně zamítla. Továrková neúspěch hodila na euroúředníky a vůbec nepřipustila, že by snad mohl být problém i v nedopečeném materiálu.

Jen pár týdnů poté předsedkyně rozjela dosud nepochopitelný pokus prosadit se jako spasitelka uživatelů proti všem. Na základě další externí analýzy se pokusila o vyhlášení regulace, která by nařídila síťovým operátorům nabízet virtuálům dva balíčky služeb (volání, SMS, data) za nízké ceny stanovené přímo ČTÚ. Komisi chtěla obejít absurdním tvrzením, že existuje vysoce naléhavá potřeba situaci na trhu řešit, což jí umožňuje regulaci vyhlásit i bez evropské notifikace. Zároveň zkrátila lhůtu pro podání připomínek tak, že byla v podstatě nesmyslná – což právě vyvolalo onen první šok ministra Síkely.

O tom, čeho chtěla Továrková svým vzdorokrokem zacházejícím evidentně za rámec zákona dosáhnout, se na trhu stále vedou debaty. Evropská komise nicméně reagovala ostře a v dopise Radě ČTÚ varovala, že by navrhovaný postup mohl vyústit až v řízení pro porušení evropského práva proti České republice. Návrh pak nepodpořil ani český antimonopolní úřad a Továrkovou nakonec přehlasovali ostatní radní, kteří jej začátkem dubna definitivně zastavili.

Druhý Síkelův šok se dostavil minulý týden, když byl ministr na ČTÚ na pracovním jednání. V jeho průběhu podle ministrova vyjádření pro Lupu někteří radní ČTÚ upozornili na to, že nedostávají některé informace, které jim ministerstvo zasílá. To je samo o sobě dost skandální a svědčí to o tom, jak prapodivným způsobem Továrková úřad vede.

Síkela zároveň předsedkyni vytkl, že její úřad dlouhodobě ignoruje nedostupnost DVB-T2 signálu v některých oblastech Česka, a kritizoval ji za to, že veřejně mluvila o možném konci terestrického vysílání a uvolnění jeho frekvencí pro mobilní sítě v roce 2030. Podle ministra jde o politickou otázku, kterou musí vyřešit vláda, a ČTÚ k vydávání podobných prohlášení nemá politický mandát.

Ačkoli je nedostupnost signálu DVB-T2 v některých místech reálným problémem (viz například Senátoři vyzvali vládu, ať vyřeší problémy s DVB-T2 a přidá kmitočty ČT), jde zároveň patrně o jedno z mála témat, které může Síkela otevřeně kritizovat, aniž by se vystavil podezření z pokusu o zásah do fungování nezávislého regulačního úřadu.

Ministr si tak může jednak připsat pozitivní PR body, jak se stará o blaho českých diváků, ale zároveň si může připravovat půdu pro odvolání Továrkové z funkce. Podle §107 zákona o elektronických komunikacích „funkce předsedy Rady zaniká pouze v případě zániku jeho funkce člena Rady…“ A člena Rady vláda může odvolat „… pouze v případě hrubého nebo opakovaného méně závažného porušení jeho povinností…“

Letos v červnu končí funkční období jednoho z radních, Josefa Chomyna. Bude ministerstvo hledat kromě jeho nástupkyně či nástupce do Rady i další posilu?