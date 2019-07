 »  DVB-T pod tlakem. Vypínání se blíží, ale stát pořád nemá zelenou z Bruselu

Už dva a půl roku zkoumá Evropská komise česká pravidla opouštění stávající platformy digitálního zemského televizního vysílání po uvolnění pásma 700 MHz a upgradu signálu na DVB-T2. Brusel si dává s rozhodnutím na čas: německé podmínky zvládl posoudit během dvou let.

České vládě položil Brusel kvůli stížnostem zejména od satelitních operátorů doplňující otázky. Jen do konce loňského roku takových sad dodatečných otázek poslal už pět. Mimo jiné chtěl vědět, jestli České Radiokomunikace a Digital Broadcasting skutečně nejsou schopny financovat souběžné vysílání v DVB-T a DVB-T2 ze svých vlastních zdrojů. Evropské úředníky specializované na hospodářskou soutěž také zajímalo, jestli licence komerčních stanic obsahují jakékoliv právo na kompenzaci při změně využívání kmitočtového spektra. A stát měl rovněž objasnit, jak zajistí, aby provozovatelé vysílačů nedostali větší kompenzace, než jaké budou jejich skutečné náklady.

Připomeňme, že Evropská unie chce, aby členské státy opustily televizní vysílání v pásmu 700 MHz do 30. června 2020. České úřady dlouhodobě argumentují, že tento požadavek znamená v našich podmínkách výrazné omezení současného rozsahu pozemního digitálního vysílání. Vláda v září 2018 nařídila v technickém plánu přechodu, že se kvůli tomu přejde na DVB-T2. Totéž nařízení pak říká, že provozovatelé digitálních televizních sítí mají požádat o změnu kmitočtových přídělů.

Nedokončené posuzování v Bruselu však znamená vážný problém při prosazování technického plánu přechodu do praxe. „Pro Českou republiku je nezbytně nutné co nejvíce urychlit projednávání případu ze strany Evropské komise a co nejrychleji získat její rozhodnutí,“ naléhal v lednu 2019 náměstek ministryně průmyslu Petr Očko na místopředsedu českého antimonopolního úřadu Petra Solského, aby tuzemské úřady požádaly Brusel o prioritní posouzení.

„Na příslušnou změnu přídělů radiových kmitočtů navazuje spuštění nových finálních sítí pozemního televizního vysílání. Zahájení vysílání v těchto nových sítích je nutnou podmínkou pro vypínání stávajících sítí, a tedy i splnění termínu 30. 6. 2020,“ psal náměstek v dopise, jehož celé znění má DigiZone.cz k dispozici.

Ministerstvo minulý týden dostalo podpůrnou studii od firmy Arthur D. Little, která má pomoci s přesvědčováním Evropské komise. V zásadě jde o to prokázat, že pokud by nedošlo k přechodu na DVB-T2, vedlo by to k selhání trhu šíření televizního vysílání.

„Při přeplánování využívání rádiových kmitočtů na 4 celoplošné sítě na základě mezinárodní koordinace je nutná změna využívaného rádiového kmitočtu u téměř 79 % vysílačů, stejný rádiový kmitočet tedy bude používán pouze u 21 % vysílačů,“ argumentuje ministerstvo v souhrnné zprávě o stavu digitálního vysílání v loňském roce.

Náklady vyvolané vynuceným uvolněním kanálů z pásma 700 MHz a související s provozováním přechodových sítí by měl stát podle zákona operátorům proplatit. „Dlouhodobě nedokončené řízení způsobuje také nejistotu držitelů přídělů rádiových kmitočtů pro šíření zemského digitálního televizního vysílání, týkající se jejich investičních plánů. Tím vzniká riziko odmítnutí dobrovolné realizace procesu přechodu ze strany těchto subjektů se všemi z toho plynoucími důsledky,“ tvrdí ministerstvo.

Český telekomunikační úřad tedy připravil veřejnou konzultaci chystané změny kmitočtových přídělů pro pozemní digitální vysílání. Ale s největší pravděpodobností o ní nebude moci rozhodnout, dokud se nevyjádří Brusel. Evropská legislativa je nadřazena národní úpravě – a kdyby teď úřad rozhodl, mohlo by se stát, že by kvůli tomu mělo Česko u Evropské komise problémy.

Mobilní operátoři telekomunikačnímu úřadu vyčítají, že se z jeho veřejné konzultace vlastně nic konkrétního nedozvěděli. Sice má dojít ke změně kmitočtů, ale není jasné, jak konkrétně má vypadat.