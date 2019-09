 »  Studie vyčíslila náklady na druhou digitalizaci. Kolik kdo zaplatí za přechod na DVB-T2?

Proto je podle nich nejlepší současný postup, kdy existují přechodové DVB-T2 sítě a domácnosti díky nim mají řadu měsíců na to, aby si pořídily set-top box, nový televizor, nebo přešly na jinou formu příjmu televizního signálu. Televizní stanice zároveň nic neplatí za to, že v těchto přechodových sítích vysílají své programy.

Rozhodování se ale stále protahuje a opouštění pásma 700 MHz se blíží. Pokud nemá selhat celý trh zemského digitálního televizního vysílání, je podle státu jedinou cestou přechod na DVB-T2. Jinak by hrozily arbitráže od provozovatelů sítí, celoplošné televizní stanice by kvůli požadavkům na pokrytí nemohly naplnit podmínky svých licencí a ani Česká televize by nemohla dostát úkolům, které po ní chce zákon.

Analýza uznává, že regulací vyvolané náklady jsou obvykle považovány za součást podnikatelského rizika a podniky za ně zpravidla nemohou očekávat kompenzaci od státu. V tomto případě ale jde podle konzultantů z Arthur D. Little o specifickou situaci, kterou nelze považovat za běžnou regulatorní změnu, protože dopadá jen na jednu část funkčního trhu. Evropské rozhodnutí podle studie už samo o sobě narušuje hospodářskou soutěž.

Televizní vysílání sleduje prostřednictvím zemských digitálních sítí 58 % české populace (satelitní příjem využívá 25 %, kabelový příjem asi 17 % a IPTV kolem 8 % domácností). Součet je vyšší než 100 procent, protože mnoho domácností spoléhá na více zdrojů televizního signálu, například kombinuje příjem přes anténu s placenou nabídkou. Výhradně pozemní cestou bez kombinace s jakoukoliv další metodou přijímá televizní signál 40 procent domácností.

V případě oslabení pozemní distribuce by domácnosti začaly využívat hlavně kabel a satelit. „Pokud by se současná základna cca 2,5 milionu domácností na digitální terestrické televizi přerozdělila na alternativní platformy dle průměrného podílu na trhu v EU, na satelitní platformu by odešlo 855 tisíc domácností, na kabelovou televizi 1,3 milionu domácností a na IPTV 342 tisíc domácností,“ odhaduje studie.

Jako „extrémní“ případ dokument popisuje přechod všech domácností k nejlevnější placené platformě v podobě satelitu. Zdůvodňuje to kupní silou obyvatel. „Pro koncovou domácnost je nákladově nejefektivnější digitální terestrická platforma, která bude v případě nekompatibility se současnou vysílací technologií vyžadovat pouze nákup set-top boxu. Druhou nejvýhodnější variantou je satelitní platforma, v jejímž případě je nutné hradit relativně nižší měsíční poplatek (tzv. servisní poplatek). Tento poplatek se však pravidelně zvyšuje,“ dodává Arthur D. Little.

Jako nejhorší variantu analytici vykreslují postupný útlum zemského digitálního vysílání – tedy že by se po opuštění pásma 700 MHz na konci června 2020 už nehledalo žádné náhradní řešení. „Varianta útlumu představuje nejen rezignaci na dlouhodobé záměry vlády České republiky, Evropského parlamentu a Rady EU, ale zejména vyvolává enormní náklady na straně veřejných rozpočtů v souvislosti s odškodněním dotčených subjektů, socioekonomické poškození domácností a veřejnoprávního vysílání,“ varují.

Stávající DVB-T sítě by totiž přišly o část kmitočtů, podstatně by se snížilo pokrytí obyvatelstva televizním signálem a domácnosti by musely chtě nechtě přejít na placené platformy. Ze šesti mezinárodně zkoordinovaných sítí by Česku zůstala jen jedna až tři použitelné DVB-T sítě s omezeným pokrytím. Vedlo by to ke snížení sledovanosti a zpochybnění role České televize, po které zákon požaduje minimálně 95% pokrytí obyvatel.

„Do výstavby digitální platformy pozemního vysílání byly v období 2010–2012 investovány významné zdroje a byly uzavřeny i příslušné smluvní závazky s provozovateli vysílání překračující časový horizont 2020. S ohledem na trvalé odebrání části platných přídělů lze tudíž očekávat vysoké finanční náklady státu na náhrady za předčasné odebrání platných přídělů a navazující prohrané arbitráže s držiteli přídělů a technickými operátory sítí,“ uzavírají analytici nejčernější scénář.