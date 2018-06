 »  DVB-T2 nabírá další zpoždění, vláda projedná přechodový plán až ke konci prázdnin

Opuštění pásma 700 MHz televizními službami a jeho vydražení ve prospěch mobilních operátorů a dalšího rozvoje širokopásmového internetu si vyžádalo přechod na úspornější vysílací standard DVB-T2. K ukončení vysílání ve stávajícím formátu DVB-T by podle návrhu technického plánu přechodu mělo dojít 1. února 2021.

Zpoždění daná historickým vývojem

Celý proces přechodu na DVB-T2 provázejí různé průtahy a zpoždění od samého začátku. První ze dvou připravovaných „diginovel“ zákona o elektronických komunikacích, stanovující legislativní rámec přechodu na DVB-T2, měla být původně připravena a předložena vládě na podzim roku 2016. Senát ji nakonec schválil v červenci loňského roku.



Autor: Ondřej Hošt, Lupa.cz Marcel Procházka, ředitel pro oblast regulace a strategie Českých Radiokomunikací.

Kvůli chybějícím zákonným podkladům se zpozdila i výstavba přechodových DVB-T2 sítí. Z našeho pohledu už začíná být nabírané zpoždění poměrně značným problémem, protože podle schválené vládní strategie přechodu nám mělo být umožněno získat potřebné kmitočty během loňského srpna a výstavba přechodových sítí měla proběhnout do konce letošního roku. Aktuálně už máme více jak čtyři měsíce zpoždění a začíná být jasné, že výstavbu letos nestihneme dokončit, uvedl loni v lednu při rozhovoru pro server DigiZone Marcel Procházka, ředitel pro oblast regulace a strategie Českých Radiokomunikací.

Další zpoždění způsobila loňská výměna ministra průmyslu, když v březnu odvolaného Jana Mládka nahradil Jiří Havlíček, po prázdninách zase do hry vstoupily parlamentní volby a další výměna na ministerských postech.

Chybějící legislativa měla vliv i na pozdní start DVB-T2 multiplexu České televize, jejíž HD programy patří k jedné z jasných výhod nového vysílacího standardu. Místo anoncovaného podzimu loňského roku začala veřejnoprávní DVB-T2 síť vysílat až začátkem letošního května.

Dvouměsíční posun při schvalování technického plánu přechodu, ke kterému místo na konci června dojde až závěrem prázdnin, je tak už jen pokračováním pochodu ve stopách předchozích kroků provázejících zavádění DVB-T2 vysílání v České republice.

MPO rekapituluje došlé připomínky

Ke konci května skončila lhůta pro zasílání připomínek k návrhu vládního nařízení o technickém plánu přechodu (známým i pod zkratkou TPP) na nový standard zemského televizního vysílání DVB-T2. Kromě dotčených ministerstev se k návrhu z pozice povinného připomínkového místa vyjádřil třeba Český telekomunikační úřad, dále Rada pro rozhlasové vysílání, Úřad pro ochranu osobních údajů nebo Hospodářská komora.

Po květnové uzávěrce připomínkového řízení odhadoval Pavel Dvořák, předseda koordinační expertní komise, která je autorem technického plánu přechodu i vládní strategie rozvoje zemského televizního vysílání, že k vypořádání došlých připomínek budou potřeba přibližně dva týdny.



Autor: Karel Choc Pavel Dvořák na letošním ročníku konference TVCON.

Aktuálně se podle Dvořáka na došlých připomínkách pracuje a jejich uveřejnění proběhne v souladu s pravidly po jejich vypořádání. Komentovat připomínky mi nepřísluší, na ty již uveřejněné si jistě každý vytvoří vlastní názor, dodal pro DigiZone Dvořák.

Připomínky se vyřeší během června

Došlé připomínky se nyní analyzují a navrhne se jejich vypořádání. Pokud se připomínka akceptuje, tak se zpravidla promítne do změny materiálu, popisuje další postup ředitel odboru elektronických komunikací na ministerstvu průmyslu a obchodu Luděk Schneider.

Všechny připomínky a jejich vypořádání se následně objeví v tzv. tabulce vypořádání. Ta bude součástí materiálu, který ministerstvo průmyslu a obchodu odešle na Úřad vlády, resp. do komisí Legislativní rady vlády. Na závěr pak materiál projedná a případně schválí vláda.



Autor: Karel Choc Luděk Schneider (vpravo) a šéf Českých Radiokomunikací Martin Gebauer spouštějí DVB-T2 z pražského Žižkova.

Co se týče odhadovaného časového rámce, k vypořádání připomínek by podle Schneidera mělo dojít do konce června. Pokud nebudou naše návrhy na vypořádání připomínek akceptovány, samozřejmě se s danými subjekty sejdeme a budeme dále jednat, vysvětluje Schneider.

Během srpna by pak materiál měla projednat vláda, dobu potřebnou na projednávání návrhu TPP by ale mohly ovlivnit i letní dovolené. Věřím ale, že do konce srpna vláda technický plán přechodu schválí, odhaduje Schneider.

Připomínky od těch nepovinných…

Ne všechny připomínky, které se k vládnímu návrhu TPP sešly, byly zveřejněny na webovém portálu Úřadu vlády. To potvrdil i Schneider. Byly doručeny i další připomínky, uvedl pro DigiZone Schneider. Z pozice nepovinných připomínkových míst své podněty zaslalo i několik dalších subjektů, jejich výčet ale zveřejněn nebyl.

Po odevzdání svých připomínek je dala serveru DigiZone k dispozici Česká asociace satelitních operátorů, která se proti vládnímu návrhu přechodu na DVB-T2 ostře vymezuje už od začátku celého procesu. Vzhledem k chybějící notifikaci i prenotifikaci možné veřejné podpory ze strany státu, kterou řeší Evropská komise, navrhli satelitní operátoři stáhnout návrh TPP z legislativního procesu.

Komerční televize řeší infokampaň

Asociace satelitních operátorů ale nebyla jedinou oborovou organizací, která se k návrhu TPP vyjádřila. Své připomínky zaslala i Asociace komerčních televizí, která zastupuje stanice Novy, Primy a Óčka. Z pohledu komerčních televizí jsme v rámci návrhu TPP identifikovali několik okruhů, o kterých bychom ještě rádi zahájili diskuzi, uvedla pro DigiZone tajemnice AKTV Marie Fianová.



Foto: Ivana Dvorská Marie Fianová ještě jako mluvčí Českých Radiokomunikací.

Podle uvedených komerčních televizních skupin je mezi termínem pro vypínání kanálů České televize a komerčních stanic příliš velký časový odstup. Ten by podle Fianové mohl znesnadnit komunikaci směrem k divákům.

Rádi bychom v technickém plánu přechodu viděli informace o možnostech informačních kampaní pro diváky, jako je umísťování informací o plánovaném vypnutí konkrétních vysílačů do obrazu stejně, jako tomu bylo během přechodu z analogového na digitální vysílání, uvádí dále Fianová.

V některých případech také v návrhu TPP chybí finální kanály. Požadujeme, aby byly v konečné verzi TPP doplněny. Také neznáme přesný termín přepnutí přechodových sítí na finální a zda k němu dojde „střihem“. Rozmezí měsíce je poměrně široké, dodává Fianová s tím, že v tomto bodě jí zastupovaná Asociace komerčních televizí změnu TPP nepožaduje. Český telekomunikační úřad by ale podle ní měl dohlédnout, aby se provozovatelé sítí mezi sebou zkoordinovali.

Kdo všechno se tedy zapojil?

Do připomínkového řízení se naopak nezapojila tradiční Asociace televizních organizací (ATO). Souhrn připomínek jsme za ATO nepodávali, k vyjádření jsme vyzvali jednotlivé naše členy. Nevím ale, jestli tak opravdu učinili, uvedla pro DigiZone jednatelka asociace Vlasta Roškotová.

Vlasta Roškotová, jednatelka Asociace televizních organizací.

Možnosti vyjádřit se k technickému plánu přechodu na DVB-T2 nevyužila ani Asociace provozovatelů mobilních sítí. Serveru DigiZone to potvrdil výkonný ředitel asociace Jiří Grund. Zároveň ale dodal, že nemůže vyloučit zaslání připomínek ze strany jednotlivých mobilních operátorů.

Do legislativního procesu naopak vstoupila Česká asociace elektronických komunikací, která své připomínky zaslala ministerstvu průmyslu. Jejich obsah ale nechtěl prezident a spoluzakladatel asociace Zdeněk Vaníček blíže specifikovat.

Dalším profesním sdružením, které by mohlo mít zájem na finální podobě TPP, je Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí v České Republice. Její vyjádření v současné době zjišťujeme a obratem doplníme.