 »  DVB-T2 televizory očima zákazníků. Výběr přijímačů chválených v recenzích

Vyšli jsme z názorů spotřebitelů, kteří se o své zkušenosti podělili prostřednictvím nákupního portálu Heureka.cz . Je to jen orientační přehled, zpětná vazba od těch, kteří měli chuť se podělit o názor – a s touto výhradou je nutné k němu přistupovat.

Další vlna vypínání DVB-T signálu se blíží, a to už v lednu. Tentokrát už nepůjde jen o Českou televizi, skončí také současné digitální vysílání soukromých stanic. Řada domácností proto řeší nákup televizorů nebo set-top boxů.

Zájemci o tento model z roku 2018 si na nákup musí připravit kolem 30 tisíc korun.

LG 43UM7100 – hodnocení 96 %

Model z roku 2019 s úhlopříčkou 43" má Ultra HD (4K) rozlišení, LED obrazovku a výrobce vyzdvihuje čtyřjádrový procesor zajišťující dynamický kontrast včetně odstranění šumu. Chytrý televizor s podporou HbbTV a operačním systémem webOS disponuje tunery pro DVB-T2/HEVC, satelitní příjem i sledování kabelové televize. Záznam na připojené USB zařízení je už standardem.

Podobně jako u modelu 49SK8000 míří kritika na řešení stojanu s nožičkami na krajích televizoru. Pěkný obraz je podle zákazníků u obsahu vyrobeného v HD, naopak při upscalingu SD vysílání už kvalitou moc neoslní. Někteří zákazníci upozorňují na pomalejší odezvu programového průvodce a načítání seznamu stanic, jiným vadilo umístění konektorů. Chválena je citlivost televizního tuneru s následnou rychlou instalací.

Tento přijímač je v nabídkách obchodů za ceny od 8000 korun.

Panasonic TX-32FS503E – hodnocení 95 %

HD televizor s úhlopříčkou 32" se vyrábí od loňského roku. LED obrazovka disponuje rozlišením 1366 × 768 pixelů. Přístroj je vybavený operačním systémem My Home Screen 3.0 a má tunery pro DVB-T2/HEVC, satelitní příjem i kabelovou televizi. Podporuje také sledování HbbTV, nahrává na připojené USB zařízení.

Zákazníci jsou v této cenové kategorii s obrazem a zvukem spokojeni, zmiňují dobrou citlivost tuneru při ladění kanálů a následné jednoduché řazení programů. S ohledem na použitý operační systém je ale dobré dopředu ověřit, jestli ho podporuje i aplikace, na kterou jste si třeba zvykli při používání jiného televizoru. V základní nabídce jsou třeba YouTube nebo Netflix.

Cena přijímače se pohybuje od 7000 korun výše.

Samsung QE55Q7FN – hodnocení 95 %

Ultra HD (4K) televizor s technologií QLED patří také mezi loňské modely. Přístroj disponuje tunery pro DVB-T2/HEVC, satelitní příjem i kabelovou televizi. Nechybí ani podpora hybridního vysílání HbbTV nebo nahrávání na zařízení připojené přes USB. Chytrý televizor je vybaven vlastním operačním systémem Samsungu pod názvem Tizen. Výrobce láká zákazníky na skryté zapojení kabelů pod názvem One Invisible Connection.

Zákazníci chválí obraz, zvuk i jednoduchý ovladač (jiní ovšem podotýkají, že je dost malý). Vyzdvihují také možnost jeden pořad nahrávat a zároveň jiný sledovat. Příznivě hodnocené je rychlé listování seznamem kanálů. Nechtěné stanice je možné ze seznamu odmazat.

Dostupnost televizoru je už omezená, vybraní prodejci ho nabízejí za ceny od 35 tisíc korun.

Sony Bravia KD-55XF7596 – hodnocení 94 %

LED televizor s úhlopříčkou 55" a rozlišením Ultra HD (4K) je na trhu od roku 2018. Sony zdůrazňuje, že umí kvalitně zobrazit i pořady a nahrávky v nižším rozlišení. Chytrý televizor vsadil na operační systém Android TV, tunery má pro DVB-T2/HEVC, satelitní příjem i kabelovou televizi. Podporu HbbTV ovšem nečekejte.

V recenzích je chválena kvalita zpracování a obrazu. Díky použitému operačnímu systému je dostupná řada aplikací, které si může každý zájemce doinstalovat do televizoru podle libosti. Zákazníci, kteří televizoru dávali nižší hodnocení, upozorňovali na pomalejší přepínání kanálů nebo občasné restarty přijímače v průběhu sledování televizního vysílání.

Dostupnost televizoru už je omezená, vybraní prodejci televizor nabízejí v cenách od 15 tisíc korun.

Samsung UE55NU7442 – hodnocení 94 %

Přijímač s úhlopříčkou 55" se vyrábí od roku 2018. Jde o LED televizor s rozlišením Ultra HD (4K), samozřejmostí jsou tunery pro DVB-T2/HEVC, satelitní příjem i kabelovou televizi. Jak je u Samsungu obvyklé, chytrý televizor je vybaven operačním systémem Tizen, podporuje rovněž hybridní televizní vysílání HbbTV. Komunikuje i s jinými smart zařízeními od Samsungu, takže si teoreticky můžete nechat na obrazovce ukázat, jestli už doprala pračka.

Uživatelské recenze chválí design a obraz, rozporuplné ohlasy jsou na dálkové ovládání. Zvuk několik zákazníků hodnotilo jako horší. Výtky jsou spojeny i s instalací přijímače – například šrouby pro upevnění televizoru na zeď nejsou součástí balení. Majitelé starších domácích kin upozorňují, že televizor nemá analogový výstup. Některé předinstalované aplikace nejdou vymazat.

Cenově jde o přijímač v kategorii nad 18 tisíc korun. Dostupnost je už omezená, větší prodejci zpravidla nabízejí jako alternativu letošní model UE55RU7402.

Philips 43PUS6703 – hodnocení 93 %

LED televizor s úhlopříčkou 43" patří také mezi modely z roku 2018. Přijímač s rozlišením Ultra HD (4K) patří mezi zařízení vybavená vlastním operačním systémem, v tomto případě jde o rozhraní Saphi. Podporuje hybridní vysílání HbbTV, vybaven je tunery pro sledování vysílání v DVB-T2/HEVC, ze satelitu anebo z nabídky kabelové televize. Umí nahrávat pořady na zařízení připojené přes USB a z připojeného disku je také přehrává. Specialitou Philipsu je osvětlení Ambilight 3, což jsou světla na okrajích televizoru, která promítají v reálném čase barvy na zeď i do místnosti tak, aby odpovídaly obrazu.

Výtky zákazníků jsou spojené s nastavením televizoru a výrobním nastavením zmíněného osvětlení Ambilight, které jde ale naštěstí přizpůsobit, anebo úplně vypnout. V této cenové kategorii jsou uživatelé spokojeni s obrazem i zvukem. Vadí jim ale, že při přepínání stanic není vidět název právě vysílaného pořadu a řazení kanálů je složitější. Při přepínání kanálů hlásí více zákazníků výrazné prodlevy.

Zájemci si musí připravit zhruba 10 tisíc korun. Dostupnost je už hodně omezená, alternativou je letošní model 43PUS6704, který už také začal sbírat příznivá hodnocení.

Samsung UE43RU7402 – hodnocení 93 %

Jedna z letošních novinek. LED televizor s úhlopříčkou 43" má Ultra HD (4K) rozlišení a operační systém Tizen. Samozřejmostí je podpora HbbTV, programy je možné naladit pomocí tunerů pro pozemní vysílání DVB-T2/HEVC, satelitní příjem anebo kabelovou televizi. Podporováno je rovněž spárování se zařízeními Apple pomocí Air Play 2, a i tento televizor komunikuje s chytrou domácností od Samsungu. Ovládá třeba osvětlení, vysavač nebo zobrazí obsah ledničky.

Co na to zákazníci? Nelíbí se jim příliš drobný ovladač, televizor je také složitější pro starší uživatele. Chválena je kvalita obrazu a zvuku i nízká spotřeba. Zákazníci by uvítali srozumitelnější a názornější návod, jak sestavit stojan televizoru.

Cena se pohybuje zpravidla kolem 12 tisíc korun.

Samsung UE43RU7172 – hodnocení 93 %

Televizor uvedený na trh v letošním roce má úhlopříčku 43" a Ultra HD (4K) rozlišení. Stejně jako u jiných modelů od tohoto výrobce má operační systém Tizen. Podporuje HbbTV a disponuje tunery pro všechny platformy– tedy DVB-T2/HEVC, satelit i kabel. Také tento model je kompatibilní s technologií Air Play.

Zákazníci kritizují řazení naladěných stanic a opět řešení stojanu v podobě nožiček. Vadí jim, že nejdou nahrávat pořady na připojený disk. Výtky jsou také k velikosti ovladače.

Cenově jde o model za 9000 korun a více.