E-commerce v roce 2021: Rohlík jde na západ, Mall kupují Poláci a do skladů se derou roboti

Druhý pandemický rok už českou e-commerce rozhodně nezastihl se staženými kalhotami jako loni. Firmy byly připravené na větší přechod do online prostředí a spíše než jak situaci vůbec zvládnout byla na pořadu dne otázka, jak ze změn v nákupním chování Čechů co nejvíce vytěžit.

Zákazníci donucení k častějším online nákupům sérií lockdownů si na vybírání zboží přes internet zvykli a zůstali e-shopům věrní i ve chvílích, kdy se vládní restrikce uvolnily. Více než čtvrtina české internetové populace starší patnácti let tak letos nakupovala alespoň jednou za 14 dní a 40 % zákazníků už přes internet nakupuje skoro všechno.

Pokračoval také trend vstupu tradičních retailových hráčů do e-commerce prostředí. Nováčkem mezi online supermarkety je třeba řetězec Penny, který na podzim spustil testovací verzi e-shopu. Podobně do digitálních vod vkročila i skupina regionálních prodejen COOP. Ta k vlastnímu e-shopu přidala i koncept prodejen bez personálu a vlastní síť samoobslužných výdejních boxů. Na rozdíl od běžných boxů obsahují ty od COOPu i chlazené schránky pro výdej čerstvého zboží. Náskok mezi tradičními retailovými obchodníky mířícími do onlinu pak potvrdil řetězec Lidl, jehož Lidl-shop.cz zvítězil v soutěži ShopRoku.

Český e-commerce tak byl letos „nudný“ snad jen z hlediska akvizic. Asi jediný velký (ale o to významnější) obchod se udál v Mall Group, kterou od PPF, EC Investments a Rockaway Capital na podzim koupila za 23 miliard korun polská skupina Allegro. Vedle Mallu Poláci koupili také logistickou společnost WE|DO. Obchod zahrnoval aktiva obou firem i na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku a Polsku. V českých rukách doposud zůstává Vivantis, MALL Pay, MALL.TV a Košík.cz. Transakci koncem roku schválil i antimonopolní úřad.

Hodně živo, jako již tradičně, bylo i v kancelářích e-shopu s módním oblečením Zoot. Obchod nejprve začátkem roku ukončil provoz vlastních výdejen zboží. Následně oznámil expanzi do Chorvatska a Slovinska a návrat do Rumunska a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) na jaře posuzoval záměr fúze Zootu a Bibloo, dalšího módního obchodu spadajícího pod investiční skupinu Natland Group. Nakonec na podzim Natland Group potvrdila, že jedná o prodeji skupiny Digital People zahrnující e-shopy Zoot, Different, Bibloo a Urban Store slovenské skupině Across. Prodej v listopadu schválil i ÚOHS.

Mezi viditelné e-commerce hráče se letos zařadila také skupina Smarty, která ohlásila obrat 1,9 miliardy Kč. Vedle toho provedla akvizici sítě obchodů s hrami JRC a oznámila plán na vznik vlastní sítě obchodů pro hráče. „Na podzim jsme úspěšně spustili vlastní řadu počítačů pod značkou TIGO. Zájem o ně zatím předčil naše očekávání, z čehož máme velkou radost. Vedle toho jsme v JRC spustili zbrusu nový e-shop a nabídli zákazníkům nové a dlouho očekávané služby – například výkup konzolí. Připravujeme taky nový koncept prodejen ve spojení JRC a Smarty.cz. První nové prodejny otevřeme už na jaře 2022. Specializované hráčské prodejny a herní centra jsou otázkou roku 2023, nejprve potřebujeme položit kvalitní základy naší nové retailové sítě prodejen Smarty-JRC napříč celou Českou republikou,“ říká majitel skupiny Smarty Petr Syrůček. O dalších akvizicích na příští rok skupina zatím podle Syrůčka neuvažuje.

Rohlík si chce podrobit Evropu

Poté, co se online supermarket Rohlík.cz stal dolarovým jednorožcem, rozšířil své pokrytí o dalších pět českých regionů a získal skoro 5 miliard korun od investorů, se firma zaměřila na zahraniční expanzi. Ke stávajícímu Maďarsku a Rakousku tak Rohlík přidal nejprve Německo, kde začal fungovat pod značkou Knuspr.de, a na podzim oznámil plány na vstup na další trhy. Cestu Rohlíku do zahraničí ocenila i porota Křišťálové Lupy, kdy firma zvítězila v kategorii Globální projekty českých tvůrců a jeho expanze do zahraničí se stala také Projektem roku.

„Expanze běží podle plánu a nadmíru dobře. Náš koncept je unikátní v tom, že je postavený na regionálních partnerstvích s lokálními farmáři a producenty a zároveň na udržitelnosti. Je to vlastně supermarket a farmářský obchod v jednom. Například zhruba 100 dní po startu online obchodu s potravinami v Mnichově Knuspr dosahuje velkých úspěchů. V oblasti Mnichova má již více než 20 000 zákazníků a 520 dodavatelů. Společnost denně odbaví přibližně 1500 objednávek – a trend je rostoucí,“ říká Jakub Petřina, CMO Rohlik Group. Knuspr.de podle něj chce do roku 2024 dosáhnout obratu ve výši 1,2 miliardy eur a 30% podílu na německém trhu s elektronickými nákupy potravin.

Rohlík od loňska působí i v Rakousku pod značkou Gurkel.at. O provoz rakouské pobočky se momentálně stará 650 lidí a firma získala již více než 40 tisíc zákazníků, kteří mohou vybírat z více než 10 tisíc položek. „Čtvrtina z nich přitom vychází přímo z přání zákazníků. V příštím roce se sortiment rozšíří na přibližně 12 000 položek,“ dodává Petřina. Firma také od prosince 2019 obsluhuje maďarský trh pod značkou Kifli.hu. Tamní zákazníci mají na výběr z téměř 14 tisíc položek a Kifli už spolupracuje se 150 místními výrobci a v červenci překročil hranici 1,5 milionu objednávek.

Tím ale zahraniční expanze Rohlíku nekončí. V první polovině příštího roku plánuje spustit své služby v Itálii a Rumunsku pod značkou Sezamo. „Od jara tak ke službám Rohlik Group získá přístup téměř 2,5 milionu nových domácností z Milána a Bukurešti. Itálie pod vedením nového CEO, kterým se stal Andrea Colombo, bude po Německu naším druhým největším trhem. A Sezamo odstartuje ve 2. polovině roku 2022 také ve Španělsku, kde už máme podepsanou smlouvu s naším prvním distribučním centrem. Brzy tak začneme působit v Madridu a v budoucnu nás čekají i další země. Kromě expanze v rámci evropského trhu v roce 2022 plánujeme rozšíření své působnosti i v rámci zemí, kde již působíme. Například Knuspr.de se tak do dvou let rozroste do Frankfurtu, Hamburku, Kolína nad Rýnem, Berlína, Essenu, Dortmundu, Stuttgartu a dalších měst,“ říká Petřina.

I v Česku ale firma letos oznámila řadu novinek. V září například představila vratné plastové tašky pro opakované nakupování, které jsou údajně až o 80 % ekologičtější než papírové. Dnes je podle šéfa českého Rohlíku Olina Nováka používá už skoro 29 tisíc zákazníků.

„To je úspěch, který jsme ani nečekali. Od prvního října jsme navíc v Praze a Brně zrychlili expresní doručení na 90 minut. Dále jsme výrazně zlepšili dostupnost slotů pro objednávky. A zákazníci to opět ocenili – co se týče zákaznického zájmu, výrazně jsme překonali ‚covidovou hranici‘ i přesto, že aktuálně není plošný lockdown nebo jiná plošná omezení. Už v listopadu jsme měli nejvyšší počet zákazníků i nejvyšší počet objednávek za den od začátku fungování Rohlik.cz. A ještě jedna věc, dokázali jsme prolevnit sortiment. Nabízíme produkty s kvalitou na úrovni A-brandů, ale za výrazně nižší ceny na úrovni diskontů. Nejúspěšnější jsou například Miil pro mléčné produkty, Dacello pro uzeniny, Moddia pro produkty papírové hygieny a díky jejich úspěchu budou v krátkém sledu následovat další,“ říká Novák.

Další rekordní rok pro Alzu

Největší český e-shop Alza.cz sice letošní výsledky zveřejní až na přelomu ledna a února, ale během pandemie rostl tempem zhruba 30 % ročně a tohoto čísla se hodlá držet i v dalších letech, aby z Alzy byla do konce desetiletí druhá nebo první největší firma v Česku. Aby toho firma dosáhla, zaměřila se letos na ukazatele zákaznické spokojenosti.

„Podařilo se nám tak zlepšit rychlost a kvalitu doručení, rychlost vrácení peněz zákazníkům a také významně snížit počet stížností našich zákazníků,“ říká místopředseda představenstva Alzy Petr Bena. Vedle toho se firma soustředila i na rozvoj byznysu v západních zemích, hlavně v rámci Rakouska a Německa.

„V zahraničí jsme vedle rozvoje aktivit v německy mluvících zemích na podzim otevřeli nový dedikovaný e-shop pro Francii Alza.fr a po krátké přestávce po brexitu se nám podařilo také obnovit aktivity ve Velké Británii. V Maďarsku, kde se postupně stáváme druhým největším e-shopem, jsme ještě v prosinci představili náš místní e-shop i v angličtině, abychom tak usnadnili vánoční nákupy i zákazníkům, kteří nehovoří maďarsky,“ dodává Bena.

Největší český e-shop také letos sloučil dosavadní partnerské programy do portálu Alza Marketplace. Momentálně v něm působí 1100 partnerských obchodů, které přes Alzu nabízejí více než 400 tisíc produktů. „I díky tomu jsme zaznamenali nejrychlejší růst ve třetím čtvrtletí mimo lockdown. Prosincová prodejní špička měla letos jiný tvar než minulé roky. Byla totiž výrazně delší a silnější, což vedlo k tomu, že v průběhu dvou týdnů jsme celkem osmkrát překonali denní prodejní rekord,“ říká Bena.

Alza také letos pokračovala v trendu přesunu výdeje zboží co nejblíže k zákazníkům prostřednictvím samoobslužných výdejních boxů. Firma jich momentálně provozuje více než 1700 a v polovině příštího roku jich plánuje mít více než 3000 po celém Česku, Slovensku a Maďarsku. Velké investice jdou také do výstavby velkých boxů se 100 a více schránkami na zásilky.

„Na začátku loňského roku do nich směřovalo 6 % objednávek z našeho e-shopu a letos v prosinci je to již 35 % všech zásilek, a těsně před Vánoci pak dokonce 45 % zásilek. Počítáme však ještě s dalším růstem jejich podílu, protože v digitálně vyspělých severských zemích se přes výdejní boxy doručuje až 90 % všech balíků na trhu,“ vysvětluje Bena.

Firma své boxy navíc prostřednictvím Balíkobotu zpřístupnila i dalším prodejcům z řad e-shopů nebo online supermarketů. Do sítě sdílených boxů je momentálně zapojeno přes tisíc e-shopů, firma postupně zapojuje další dopravce jako slovenského SPS a do AlzaBoxů doručuje i Zásilkovna nebo Rohlík. Podle Beny se tímto směrem v uplynulém roce posouvalo i zákaznické chování, kteří výdejní boxy využívají stále častěji. „Na začátku loňského roku činil jejich podíl na našich doručovaných objednávkách 6 %, nyní na konci roku 2021 překročil 35 %. Je to totiž pohodlný způsob, jak si vyzvednout zboží objednané online, zákazníci nejsou omezeni otevírací dobou, protože boxy jsou přístupné 24/7.“

Roboti vzali logistiku útokem

Nedostatek lidské pracovní síly a tlak na růst mezd motivoval českou e-commerce i k větším investicím do automatizace logistických procesů. Online supermarket Košík.cz například začal stavět robotický sklad, který zefektivní výdej objednávek pomocí automatických dopravníků. Firma navíc začala dělat digitální dvojčata všech skladových položek s cílem poskytnout logistickému algoritmu informace pro lepší plánování skladových kapacit nebo rozvážek.

Do automatizace se vrhl i Rohlík. Firma plánuje do robotizaci skladů investovat 400 milionů eur. Od tohoto kroku si slibuje až trojnásobné zvýšení kapacity distribučních center a vyšší produktivitu při vyskladňování zboží. První robotický sklad chce Rohlík provozovat v Německu.

Pozadu nezůstala ani Zásilkovna. Ta na podzim ve svém depu v pražské Hostivaři nasadila robotické třídičky schopné odbavit více než 10 tisíc zásilek za hodinu. Robotické třídičky sestávají z automatických vozítek schopných uvézt až desetikilové balíky a také dvoupatrových konstrukcí, po kterých vozítka jezdí.

TIP: Autodrom křížený s Pacmanem. Zásilkovna má robotické třídičky, podívejte se:

Od firem jednotně zaznívá, že automatizace nemá za cíl nahradit lidskou pracovní sílu, ale naopak zaměstnancům pomoct a také zrychlit celý logistický proces. Pro růst mezd příznivá situace na pracovním trhu ale dává tušit, že firmy, kterým se drahá technologická řešení vyplatí, se na roboty budou spoléhat stále častěji.