 »  EBF 2017: České e-shopy zkouší štěstí v cizině. Jak tam mohou co nejlépe uspět?

Podle tradičních statistik cenového srovnávače Heureka.cz v Česku funguje na 36 tisíc e-shopů. Polovina z nich jsou sice malé projekty, které mají roční tržby nižší než 100 tisíc korun, ale i tak je to v kontextu Evropy velké číslo.

Obrat české e-commerce scény za loňský rok dosáhl 4 miliard eur (asi 100 miliard Kč), podíl na celkovém retailu je asi 9 % a meziroční růst dosahuje 19 %, tvrdí Heureka v tradiční studii prezentované šéfem Heureky Tomášem Bravermanem v průběhu výroční konference E-Business Forum 2017, kterou pořádá Asociace pro elektronickou komerci (APEK).

Největšími hráči podle návštěvnosti jsou podle studie Heureka.cz, Bazos.cz, Alza.cz, Sbazar.cz a Aliexpress.cz. V druhé pětce se umístili Aukro.cz, eBay.com, Zbozi.cz, Mall.cz a CZC.cz.



„Zajímavé je, že se do top 10 dostal Aliexpress. Všichni víme, že u nás Aliexpress hodně roste, ale že se dostane až na páté místo, to bylo pro mě překvapení,“ komentoval údaje Braverman. Čísla (jde o visits) ovšem vycházejí ze statistik služby SimilarWeb a výrazně se liší od dalších veřejně dostupných statistik (např. NetMonitor), je tak velkou otázkou, zda SimilarWeb dokáže pro český trh generovat spolehlivé údaje.

Heureka.cz má 2.5M měsíčních RU. 15M návštěv (srpen), kde se tam tedy bere těch 24M? SimilarWeb není možné použít Tomáši #ebf17 https://t.co/dpVECBNZZt — Daniel Dočekal (@Medvidekpu) 25. září 2017

Myslim, ze pro vzajemne porovnani a pro obecny prehled je Similarweb dostatecny, ac k presnosti ma samozrejme daleko. — Tomas Braverman (@tomas_braverman) 25. září 2017

Český trh je každopádně hodně naplněný a konkurenční. E-shopy tak stále častěji hledají šance v cizině. Studie se věnovala rozboru situace pro expanzi, kdy obchod nebuduje v zahraničí fyzické pobočky, ale snaží se tam „jen“ prodávat své zboží, například na místních online tržištích (marketplace). A jednou z nejzaslíbenějších zemí pro takovou expanzi je podle Heureky samozřejmě sousední Slovensko.

Tamní e-commerce roste skoro stejně rychle jako ta česká (o 16 % za rok), ale počet e-shopů je u našich východních sousedů nižší (asi 9 tisíc). Slováci jsou zároveň zvyklí nakupovat v zahraničí – na druhém místě v žebříčku největších e-commerce hráčů podle návštěvnosti (zdrojem je stále SimilarWeb) se na Slovensku umístil Aliexpress a na šestém Amazon.

Zajímavým místem pro expanzi může být i Polsko, ukazoval na číslech Braverman. Tamní e-commerce má zatím jen 5% podíl na retailovém trhu (loňský obrat 7 miliard eur), ale roste o 18 % ročně. Při 26 milionech internetových uživatelů přitom v Polsku funguje jen asi 10 tisíc e-shopů. Jenže to má svůj háček: polský trh z velké části ovládá jeden dominantní hráč, kterým je Allegro. „Naštěstí provize v rámci Allegra nejsou zas tak strašné, pohybují se od dvou do šesti procent, podle ceny zboží. Samozřejmě víme, že se v Polsku dost řežou ceny, což může expanzi trochu prodražit,“ dodal šéf Heureky.

Ještě větší a mnohem konkurenčnější je trh německý, kde loni e-commerce zaznamenala obrat ve výši asi 50 miliard eur a má asi 14% podíl na celkovém retailu. Na asi 65 milionů uživatelů internetu tady působí na 70 tisíc e-shopů. I tady funguje jeden dominantní hráč, kterým je Amazon. „Oproti polskému Allegru jsou provize za prodej přes Amazon poněkud vyšší, pohybují se kolem deseti procent a v některých kategoriích i o dost víc, až k 20 %. Expanzi to může výrazně prodražit,“ upozorňoval Braverman. Podobná situace je tak v Rakousku, kde trhu také vládne Amazon.

Maďarský trh loni zaznamenal obrat ve výši 1 miliardy eur a je tu asi 4500 e-shopů. „Maďarsko je pro expanzi velmi lákavé,“ dokazoval nad čísly Braverman. A podobně vypadá trh v Rumunsku. Tam ale na trhu funguje velmi silné tržiště (marketplace) „amazonského typu“ emag.ro. „Nemají veřejný ceník a ceny přizpůsobují konkrétním partnerům. Ale podle zpráv, které mám, je to velmi drahý marketplace s provizemi kolem deseti procent a v mnoha kategoriích i o dost víc,“ dodal Braverman. V druhé části své prezentace se věnoval exportnímu potenciálu jednotlivých kategorií zboží. Celá studie je ke stažení na webu Heureky.

Konkrétním problémům a úskalím při expanzi do zahraničí se pak ve svých vystoupeních věnoval šéf polského Mall.pl Vít Endler nebo Petr Irikovský z firmy Exponea.

Obchodní ředitel českého Googlu Jan Vraný nejdřív odtajnil informaci, že už dlouho nebude obchodním ředitelem českého Googlu, protože od října přestupuje do e-shopu Notino, a pak ve své prezentaci popisoval, ze kterých zemí v Evropě se rekrutují e-commerční šampioni. Ukazoval to na třinácti kategoriích zboží, ve kterých jsou aktivní i čeští exportéři. A ke srovnání použil data o investicích do vyhledávání AdWords, které míří do regionu střední a východní Evropy (bez Ruska).

Zajímavá a nebývale osobní byla přednáška Tomáše Čupra, zakladatele Slevomatu a služeb DámeJídlo.cz a Rohlík.cz. Tradiční bouřlivák a kritik v ní mluvil o tom, jak se v průběhu let měnil jeho přístup k vedení firmy, a o tom, co je potřeba ke zvládnutí hektického tempa při raketovém růstu startupu.

Řeč byla také o nových směrnicích a nařízeních, která se dotknou také e-commerce scény, ať už jde o plánované omezení geoblockingu, nebo nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR a ePrivacy). Digitální koordinátor ČR Ondřej Malý v této souvislosti vyzval všechny hráče na trhu, aby byli při jednáních o evropských regulacích aktivní. Různé veřejné konzultace pode něj nejsou jen formalitou. „Vážně chci vědět, co si o jednotlivých návrzích směrnic a nařízení myslíte a jak ovlivní vaše podnikání, abychom dokázali zabránit případným průšvihům ještě dřív, než nastanou,“ žádal Malý.