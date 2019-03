 »  EBU: Televize buď přijde s novými nápady, nebo ji zválcuje internet

Pokud nemají tradiční producenti obsahu a velké televize prohrát bitvu o diváka s internetovými obry, budou muset najít společnou řeč a inovovat televizní vysílání. Takové je v kostce poselství nedávné konference DVB World v irském Dublinu. Tlak internetových firem je drtivý a mají tolik peněz, že by televiznímu průmyslu měla podle některých názorů finančně pomoci Evropská unie.

„Provozovatelé vysílání spolu musí přestat bojovat a místo toho začít spolupracovat,“ poznamenal technický ředitel Evropské vysílací unie (EBU) Antonio Arcidiacono. Sdružení veřejnoprávních médií na technických věcech spolupracuje i se soukromými stanicemi. „Veřejnoprávní i soukromá média čelí novým globálním a velmi bohatým hráčům, kteří prosazují inovace a s nimi spojené obchodní modely,“ podotkl. „Také pro nás je jedinou cestou vpřed sázka na inovace a kvalitu obsahu i technologií,“ vyzval.

Obři jako Netflix, Amazon, Apple nebo Google jsou schopni investovat značné prostředky do vývoje, ať už v krátkodobém, nebo dlouhodobém horizontu. „Mají tisíce inženýrů, skoro neomezené zdroje a vyrábějí přesvědčivý obsah, který představuje skutečnou a hmatatelnou hrozbu pro naše odvětví. Takže je čas, abychom se i my spojili při vymýšlení nových výrobních postupů a distribučních cest a dali dohromady zdroje a zkušenosti,“ apeloval na publikum Arcidiacono.

Televizní sektor by si podle něj měl vzít za vzor automobilky. Evropští výrobci aut se dokázali prosadit i ve vysoce konkurenčním prostředí díky investicím do nových technologií, ovšem zároveň nerezignovali na kvalitu.

„Veřejnoprávní média jsou přirozeně těmi, která mohou na trhu sloužit jako referenční rámec pro kvalitní a inovativní produkci. Protože jsou financována z veřejných prostředků, nejsou tím pádem pod tlakem kvůli rychlé návratnosti investic, a díky tomu mohou přispět k nepřetržitému budování a rozvoji evropského mediálního průmyslu,“ míní zástupce EBU.

Evropští vysílatelé by se podle něj měli společně věnovat třeba lineární distribuci signálu prostřednictvím širokopásmového připojení k internetu (standard DVB-I), využití sítí 5G při vysílání a výrobě obsahu, obsahu vznikajícímu pomocí umělé inteligence a dalším technologickým tématům. „Evropská komise, vlády, regulátoři a další instituce musí hmatatelně podporovat úsilí veřejnoprávních i soukromých provozovatelů vysílání o zajištění úspěšné budoucnosti,“ vyzval Arcidiacono.

Peníze z Bruselu?

Zmíněná „hmatatelná podpora“ by mohla mít finanční podobu odpovídající důležitosti a vlivu médií na každodenní život Evropanů. Evropská komise přišla loni s programem Horizon Europe, prostřednictvím kterého chce v dalších letech investovat 100 miliard eur do výzkumu a inovací. „Alespoň tři procenta ze svých prostředků by měl věnovat na podporu evropského mediálního průmyslu,“ navrhl technický ředitel EBU. „Pokud nepodpoříme snažení veřejnoprávních a soukromých provozovatelů vysílání, nebudou moci nabídnout přitažlivý obsah a služby Evropanům ani světové veřejnosti,“ varoval.

Evropa by měla také investovat do mediálního vzdělávání a podpory mediální gramotnosti, aby vychovala další experty i diváky a posluchače oceňující kvalitní obsah.

Za změnu myšlení a příklon k inovacím se na konferenci postavil například Mathias Coinchon ze švýcarského veřejnoprávního média Radio Télévision Suisse. „Měníme se z provozovatele vysílání na producenta obsahu napříč distribučními kanály,“ prohlásil. Švýcarsko už 3. června vypne DVB-T a nebude přecházet na DVB-T2.

Pro tamní domácnosti to žádný šok znamenat nebude. Podle dostupných údajů spoléhá na klasickou anténu něco málo přes 60 tisíc domácností, a i v nich většinou nejde o primární zdroj příjmu televizního vysílání. Mnohem více se podle Coinchona využívá IPTV (48 procent domácností), kabelová televize (40 procent) a satelit. Končí podle něj jedna televizní éra, ale ne televize jako taková.