Elektrické dodávky Amazonu, které samy vytřídí balíky, se chystají zaplavit silnice

Amazon jako zřejmě největší e-commerce společnost na světě ve své masivní logistické síti experimentuje s různými novými formami přepravy zásilek. Zatímco například doručování balíků ke dveřím pomocí dronů je aktuálně opravdu spíše ve fázi pokusů, jiné novinky expandují velkou rychlostí.

Americký obr v roce 2022 začal do terénu posílat elektrické dodávky, kvůli nimž se stal největším akcionářem ve firmě, která je vyrábí. Ta samotná zápolí s financemi, Amazon je ale elektromobilitě plně oddán.

EV dodávky označované jako EDV pro Amazon vyrábí rovněž americká společnost Rivian, která je součástí nové vlny tamních automobilek spoléhajících se na přechod ze spalovacích motorů směrem k elektřině. Rivian produkuje také běžná auta R1S a R1T. Na výrobu dodávek měl do konce loňského roku exkluzivní dohodu právě s Amazonem. Ta už skončila a Rivian může expedovat i konkurentům.

Amazon je nicméně pro mladou americkou automobilku klíčovým odběratelem. E-commerce kolos už má v běžném provozu v USA nasazených přes 15 tisíc elektrických vozů a doručil pomocí nich přes 800 milionů balíků. Zprovozněno také bylo 17 tisíc nabíječek. Amazon počítá s tím, že do roku 2030 nasadí 100 tisíc těchto dodávek. Pomalu se rozjíždí i v Evropě, kde má v této oblasti během příštích pěti let investovat miliardu eur. Dodávky se začínají objevovat v Německu, počty na starém kontinentu se mají dostat na tisíce.





Rivian patří mezi mladé EV automobilky nezatížené minulostí, takže jí řada věcí jde lépe než starším hráčům ze starého kontinentu. Volkswagen Group proto letos v červnu oznámila, že do Rivianu investuje pět miliard dolarů. Majitele Škody Auto zajímá zejména know-how v softwaru, se kterým si moc neví rady.

Balík označený podle navigace

V Nashvillu, kde je jedno z velkých distribučních center Amazonu plné autonomních robotů, jsem měl možnost dodávku Rivianu prozkoumat. Rivian a Amazon ukazují, že v některých ohledech je nad konceptem moderního EV auta nutné přemýšlet odlišně a že je nutné velice rychle zavádět inovace spojené se softwarem, digitalizací, senzory a konektivitou.

Amazon má v dodávce například senzorický systém schopný sledovat kódy na balících. Integrovaný navigační systém předá senzorům do nákladového prostoru informace, kde zrovna řidič je a kde podle objednávky bude zastavovat. Senzory pak ví, který balík má řidič vzít, a vyznačí mu ho zeleným kolečkem. To podle Amazonu snižuje čas probírání se balíky a zvyšuje celkovou efektivitu. Balíky si lze podle algoritmu také poskládat.

Jak vypadá elektrická dodávka Amazon Rivian:

Dodávka Amazon Rivian v sobě má výpočetní jednotku postavenou na tradičních procesorech Intel a umístěnou za hlavou řidiče (viz naše galerie). Je tak možné lokálně spočítat počítačové vidění a další operace a případně si tyto výpočty doplnit o operace v cloudu (konektivita skrze LTE), samozřejmě v Amazon Web Services (S3, SageMaker, IoT Greengrass, Fargate, IoT Gate, SQS, Lambda).

Řidiči díky tomu mimo jiné dostávají neustále přesné informace o dopravě či bezpečnosti (k dispozici je 360stupňový pohled na okolí). Operátoři zase mají přehled o pohybu či stavu nabití vozidel a lze optimalizovat trasy ohledně nabíjení. Jelikož je takový vůz v podstatě počítačem na kolečkách, lze ho velice rychle vylepšovat pomocí softwarových aktualizací.

Hrboly na cestě

Rivian má sice moderního solventního zákazníka, firma jako celek se ale musí poprat s některými výzvami. Během svého působení od investorů vybrala 13,5 miliardy dolarů, připojila se i velká jména jako Ford, Soros Fund Management nebo BlackRock. Rivian následně v roce 2021 vstoupil na burzu, kde byl ohodnocen na 80 miliard dolarů. Dnes je nicméně jeho hodnota na 10 miliardách a akcie jen za poslední rok spadly o skoro 50 procent. Tržby za rok 2023 sice vyrostly o 170 procent na 4,4 miliardy dolarů, ztráta ale činila 4,8 miliardy dolarů. Rivian rovněž musí čelit rostoucí konkurenci, EV dodávku dělá třeba Ford.

Amazon si stále v Rivianu drží podíl 16 procent, což z něj dělá největšího a strategického investora. Automobilka ale bude muset najít více odběratelů, aby se nemusela spoléhat pouze na jednoho silného zákazníka.

Pro Amazon jsou stále chytřejší EV dodávky jednou ze skládaček, jak provozovat celosvětovou doručovací síť a z byznysu s nízkou marží generovat úspory z rozsahu. Podobné aktivity může dobře prodávat i navenek – díky nasazování EV například říká, že směřuje k uhlíkové neutralitě. Součástí těchto aktivit je The Climate Pledge Fund, skrze nějž Amazon posílá rizikový kapitál do zelených startupů, mezi něž patří i Rivian.

Z nahlédnutí do portfolia tohoto fondu lze odvodit, co má Amazon dál v plánu. Startup ZeroAvia například dělá na vodíkovo-elektrických motorech pro letadla. To by mohlo být další logistické doplnění skládačky. I kolem ZeroAvie se točí velká jména typu United Airlines, Airbus nebo americká vláda. Další firmy v portfoliu fondu zahrnují recyklaci baterií, nabíjecí systémy, cirkulární výrobu, dekarbonizaci a podobně.