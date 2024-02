Elektronicky podalo přihlášky na střední 90 % uchazečů. DiPSy má umožnit simulovat obsazenost škol

O den déle nakonec mají rodiče žáků základních škol na podání přihlášek svých dětí na školy střední. Ministr školství Mikuláš Bek necelých 12 hodin před uplynutím lhůty pro podání přihlášek rozhodl o prodloužení lhůty do 21. února. „Bylo tu zpoždění na začátku a také několik výpadků, které nebyly způsobeny na straně systému DiPSy (Digitální přihlašovací systém – pozn. red.), ale systém se spoléhá na propojení dalších informačních systémů státu, které selhaly,“ odůvodnil ministr.

„Déle se uvažovalo o tom, že se termín bude prodlužovat, ale ministerstvo o prodloužení rozhodlo až dnes,“ potvrdil v úterý na dotaz Lupy Miroslav Krejčí, šéf organizace Cermat, která systém pro přijímací řízení vyvíjí, že finální rozhodnutí padlo na poslední chvíli.

Bek váhání odůvodňuje bezpečnostními důvody. „Kdybychom to řekli víc dopředu, poskytli bychom víc času hackerům, aby se na to připravili. Z hlediska bezpečnosti by bylo krajně nerozumné, abychom termín prodlužovali už v minulých dnech,“ dodal. Ministerstvo tak změnu ohlásilo doslova v hodině dvanácté, aby ještě ten samý den mohl ve Sbírce zákonů vyjít novelizující předpis vyhlášky, která tyto termíny stanovuje.

Napřed DDoS, potom Základní registry

Připomeňme, že systém DiPSy měl problémy už na začátku, kdy k jeho spuštění nedošlo ve čtvrtek 1. února, ale až o den později, ve večerních hodinách. Důvodem byla na poslední chvíli odhalená chyba algoritmu pro distribuci příloh, jejíž oprava si vyžádala provedení nového testování celého systému. Na začátku se DiPSy potýkal také s DDoS útoky. „Od té doby jsme ale žádné další útoky nezaznamenali,“ potvrzuje Krejčí.





Problémy však systém měl i v posledním týdnu, a to se Základními registry (ZR). Ty potvrdila i Digitální a informační agentura (DIA), která má napojení na ZR na starosti. „Kolem 14. hodiny (v pondělí 19. 2. – pozn. red.) nahlásil provozovatel Informačního systému základních registrů nedostupnost síťové konektivity pro některé sady serverů s žádostí o prověření na straně Centrálního místa služeb. Následným průzkumem prostředí ale tentýž provozovatel našel chybu ve své infrastruktuře, kterou bez prodlení odstranil,“ popsala anabázi pondělní nedostupnosti mluvčí DIA Anna-Marie Lichtenbergová.

Podle ní se provozní tým základních registrů rozhodl na základě sledování provozu přidat další sady zpracovatelských linek, aby tak posílil výkon před blížícím se koncem termínu pro podání přihlášek. „Došlo ale k chybě, kdy si nové linky nenačetly kompletní konfiguraci a kvůli tomu nedokázaly komunikovat s databází. Část transakcí tak končila chybou,“ vysvětlila Lichtenbergová.

Podle šéfa Cermatu Krejčího jeden den navíc neznamená velký přísun nových přihlášek. „Každý racionálně uvažující rodič své dítě přihlásil už dřív. Den navíc mohli rodiče využít na to, aby případně měnili pořadí škol,“ dodal s tím, že tyto změny lze provést zpětvzetím původní přihlášky a podáním přihlášky nové. Později už změna není možná.

Čistě elektronickou přihlášku s ověřením přes Národní identitní autoritu (tedy například využitím mojeID nebo bankovní identity) podalo 125 tisíc lidí. Hybridní formu, tedy předvyplnění přihlášky v systému DiPSy a rozeslání potvrzení vyhotoveného systémem na jednotlivé školy, zvolilo 15 tisíc uchazečů. „Tato čísla překročila i naše nejsmělejší očekávání,“ komentoval počty ministr školství. Elektronické podoby přihlášek tak využilo asi 90 % uchazečů. Naopak počet doručených papírových přihlášek podle Beka je zanedbatelný a znamená velkou úlevu v administrativě na středních školách. „Přes to úvodní škobrtnutí je digitalizace procesu přijímacího řízení velkým úspěchem,“ uzavřel.

Neznamená to ale, že by všechny podané přihlášky byly bezvadné. „V systému je 390 uchazečů, kteří podali víc než jednu přihlášku. Snažíme se rodiče informovat, aby vzali ty vícenásobně podané zpět,“ řekl Krejčí. Kontaktovat je má informační linka Ministerstva školství.





Co se bude dít dál?

Od středy je v DiPSy zpřístupněný messaging pro komunikaci mezi rodiči a ředitelstvím škol. Ředitelé také získají kompletní prostředí pro zpracování přihlášek. Systém je upozorní na vícenásobně podané přihlášky, aby to s rodiči mohli řešit. Mezi další úkoly pro vývojářský tým Cermatu posílený od začátku února o jednoho programátora patří dokončení rozřazovacího algoritmu na školy pro určení, kdo kde dělá přijímací zkoušku. „A na květen zbývá funkcionalita rozdělování žáků podle výsledků a priorit. Algoritmus bude implementovaný během března a bude čas čtyři až šest týdnů na to ho vyzkoušet,“ doplňuje Krejčí.

Ředitelé nyní musejí přepsat všechny papírové přihlášky a aktivovat hybridní přihlášky. To znamená přepsat kód na papírovém formuláři do systému. Hybridní přihláška vytvořená DiPSy v něm sice uložená je, ale ředitelé ji úmyslně nevidí. Je to prý proto, že hybridních přihlášek může mít rodič vytvořených několik, s různým pořadím škol, a až na poslední chvíli se rozhodnout, jakou kombinaci zvolí.

Spolu s přepisováním údajů také musejí ředitelé do systému zadat, jestli uchazeči bude prominuta zkouška z češtiny, jestli matematiku bude skládat v ukrajinském nebo polském jazyce, ale hlavně jestli žádají o uzpůsobení podmínek zkoušky. Jde o úlevy na základě posudku z pedagogicko-psychologické poradny. „To musíme vědět do konce února. Podle toho budeme děti rozřazovat ke zkouškám,“ říká Krejčí s tím, že systém bude vybírat jen z těch škol, které si uchazeč vybral. A pokud by si vybral pouze jedinou, půjde na ní skládat zkoušky hned dvakrát. „To je rozdíl oproti loňsku, kde by v takovém případě o jeden termín zkoušky přišel,“ dodává.

Pozvánka ke zkouškám přijde u elektronicky podaných přihlášek zprávou do systému DiPSy. U hybridních a papírových by měla přijít poštou. Někteří ředitelé ale podle Krejčího zasílají pozvánku napřed e-mailem a až v případě, že rodiče nepotvrdí přijetí, volí doporučený dopis.

Cermat také počítá se simulacemi výsledků, které krajům s předstihem naznačí možné problémy s nedostatkem míst a dá jim čas na to je řešit. „Když gymnázia měla Gaussovo rozložení s průměrem 25 bodů, náhodně na ta gymnázia rozložíme podobné výsledky a podle toho si uděláme statistickou simulaci, jak to celé dopadne. To samé pak provedeme i pro další typy škol. Když se těchto simulací udělá dostatečný počet, vznikne poměrně věrohodný statistický model, který dá krajům věrohodnou indicii,“ popisuje záměr Krejčí.

„Budeme schopni říct třeba Praze, že až dojde k rozdělení uchazečů, zbyde třeba 3000 dětí, které se v prvním kole nedostanou, a na středních školách třeba zbyde 1000 volných míst. Bude záležet na krajích, co s tím udělají. Minimálně mohou nařídit ředitelům škol, aby přidali 2 nebo 3 místa do každé třídy. Když ze 30 zvednete kapacitu na 33, je to 10 % navíc. A na pražské poměry to je třeba těch 2000 chybějících míst,“ vypočítává šéf Cermatu. Něco takového dříve nebylo možné. Podle Krejčího k tomu totiž chyběla data.

Zkoušky se u čtyřletých oborů a nástaveb budou konat v termínu 12. a 15. dubna. U víceletých gymnázií potom 16. a 17. dubna. Počítá se i se dvěma náhradními termíny, a to 29. a 30. dubna pro ty, kteří se z omluvitelných důvodů nebudou moci řádných termínů zúčastnit. „6. května posíláme výsledky jednotných přijímacích zkoušek ze všech termínů najednou. Dříve to bylo tak, že ředitelé dostali výsledky po prvních dvou termínech, pak se měsíc čekalo a pak přišly výsledky z těch náhradních. Byla to pro ně loterie, protože nevěděli, kolik míst musejí držet,“ vysvětluje Krejčí, že nová pravidla jsou spravedlivější.

Ředitelé následně budou mít dva dny na to, aby k výsledkům přidali body ze školních částí a udělali pořadí na své škole. A DiPSy z vrácených dat den poté, v noci z 8. na 9. května, provede rozdělení v závislosti na pořadí a prioritě. 9. května výsledek dostanou ředitelé a rodiče budou mít 3 pracovní dny na to, aby se případně seznámili s obsahem správního spisu. Nakonec 15. května budou vyhlášené výsledky, a to v listinné podobě na budově školy a elektronicky v systému DiPSy.

Šéfka Asociace ředitelů gymnázií a ředitelka pražského gymnázia Renata Schejbalová nový systém hodnotí kladně. „Po elektronizaci jsme volali velmi dlouho, protože růžové přihlášky byly velký anachronismus,“ říká. Problémem ale podle ní je, že funkcionality pro ředitele nabíhají postupně. „Od čtvrtka jsme mohli zadávat papírové, od pondělí i hybridní přihlášky. Ty přístupy máme zpožděné. Protože ale papírových přihlášek je velmi málo, tak se to stihne,“ vyjádřila přesvědčení Schejbalová. 96 % přihlášek jí přišlo elektronicky, pouze 4 % v papírové podobě.

Elektronizace podle ní vyřeší zejména chaos po přijímacích zkouškách, kdy rodiče dětí umístěných pod čarou začali panikařit a rozesílat přihlášky na další školy, které měly volné místo. „Potom se děti dostaly na autoremeduru na místa těch, kteří ke studiu nenastoupily. A přihlášky nezrušily, což zase dělalo problémy těm školám, které druhé kolo vypsaly,“ dodala Schejbalová.