Energetici i vývojáři hledají náhradu za vypnutý Sigfox. SimpleCell trvá na tom, že jde o odstávku

Před měsícem jsme na Lupě psali o konci sítě Sigfox v Česku poté, co T-Mobile jejímu provozovateli, společnosti SimpleCell, vypnul datovou konektivitu. Zákulisní informace z různých zdrojů naznačovaly, že se tak stalo pro dlouhodobé neplacení faktur. Rok předtím SimpleCell sám a dobrovolně odpojil své vysílače na Slovensku se zdůvodněním, že u našich sousedů je málo komerčních projektů.

A teď to vypadá, že i ty české zhynou na úbytě. Základnové stanice tuzemské odnože této sítě Internetu věcí se tím momentem odmlčely a do této chvíle funkční nejsou. A to i přesto, že jediný statutární zástupce SimpleCellu Jan Soukal se tehdy proti tvrzení, že Sigfox v Česku končí, důrazně ohradil a přišel s teorií, že jde jen o dočasnou odstávku kvůli „technickým problémům spojeným s plánovanou migrací sítě“.

To bylo také poprvé a naposledy, co SimpleCell v této věci veřejně komunikoval. Od té doby nechává všechny dotazy bez odpovědi. Tento týden se omezil pouze na zopakování věty, která už měsíc visí na prvním místě na homepage jako „aktualita“ o odstávce sítě a s dovětkem vyjadřujícím víru, že „k obnovení dodávek dojde v co nejkratším možném termínu“. Není proto divu, že si tímto přístupem pochopení svých zákazníků zrovna nezískal.

Tak jsou to v podstatě 4 týdny od doby, co umřela síť #Sigfox v ČR. Viděl jsem pár doručených zpráv - když jsem se prošel kolem microcell, nebo přiblížil k Německu. V centru Prahy nám funguji asi 4 senzory, někdo si zapnul mikrocellu. Ok, už nejsem optimista, ani trochu :(. — Martin Ler (@malercz) May 14, 2023

Soukalovo ujištění, že „s klienty jsme v kontaktu a obnova poskytování našich služeb pak bude u každého z klientů řešena individuálně“, má taky vážné trhliny. „Ze SimpleCell nemáme žádné oficiální informace,“ potvrdil Lupě David Ženčák, šéf startupu IO Frog, který v ekosystému Sigfoxu fungoval jako integrátor, tedy poměrně důležitý článek řetězce.

Má přímý přístup do backendového rozhraní a data zachycená sítí dále zpracovává. Není to ale tak, že by dnes vůbec neměl co zákazníkům nabídnout. „Na nás to naštěstí tak velký dopad nemá. Jednak máme většinu zákazníků mimo ČR a jednak jsme začali spolupracovat s Českými Radiokomunikacemi a zpracováváme data z LoRa sítě,“ naznačuje cestu, kterou se IO Frog v tuzemsku vydává. Také tato společnost potvrzuje, že se spíše domluví s novým provozovatelem jádra systému (a backendového rozhraní) ve Francii než s tuzemským SimpleCellem. „S UnaBiz jsem v kontaktu, o situaci ví,“ dodává Ženčák.





Místo SimpleCellu naštvaným zákazníkům odpovídají Singapurci

UnaBiz je původem singapurský telekomunikační operátor, který ekosystém Sigfoxu získal odprodejem podniku v konkursu poté, co jeho původní majitel vyhlásil bankrot. Nyní se snaží dostat síť celosvětově do kondice. Přistoupil přitom k poměrně nepopulárním krokům, kdy třeba přestal podporovat individuální vývojáře a jejich projekty a nenabízí už jejich DevKitům připojení zdarma jako v minulých letech.

Toho, že mapka pokrytí v Česku uvádí neplatné údaje, si je UnaBiz vědom. „O ukončení provozu sítě jsme byli informováni. V současné době celou záležitost prošetřujeme a jednáme s příslušnými stranami, abychom pomohli síť znovu obnovit,“ napsala Lupě mluvčí UnaBizu Shuhui Fu. Odmítá přitom, že by Sigfoxem prezentovaná mapka pokrytí byla pro zákazníky zavádějící, protože obsahuje upozornění, že se jedná o stav k 16. lednu tohoto roku. Bez odpovědi také ponechala dotaz, jestli se kompenzace dočkají zákazníci, kteří si přes jimi provozovaný web zakoupili v Česku konektivitu a teď ji už přes měsíc nemohou využít.

Byznysmodel je nastavený tak, že si zájemce zakoupí konektivitu pro příslušný počet zařízení, zpravidla na rok dopředu, a následně si je přes rozhraní aktivuje. Získá tak komunikační token, na základě něhož mu síť zpřístupní zachycená data. Tyto tokeny jsou navázány na PAC identifikátor, jakési unikátní sériové číslo každého zařízení. Jejich platnost nelze přerušit, například z důvodu sezónního využití senzoru, nebo proto, že se lokální provozovatel sítě dostane do problémů s plněním svých závazků.

Energetici už tendrují novou technologii

„Menších zákazníků v ČR je nám samozřejmě líto. Zakoupili si hardware, postavili řešení, provozovali na tom služby. Je to velké množství zmařené energie a financí na všech stranách,“ komentoval situaci drobných vývojářů a bastlířů David Ženčák.

Naproti tomu větší zákazníci podle něj neradostnou situaci řeší nákupem vlastní microBTS, základnové stanice, která zajistí lokální pokrytí a dokáže se napojit na centrální cloudový backend. Zcela se tedy obejde bez v současnosti vypnuté infrastruktury lokálního operátora. „Dalším řešením je vlastní privátní Sigfox cloud, který implementujeme se společností Sentiens,“ dodává Ženčák.

Jednou z velkých společností, na kterou konec Sigfoxu v Čechách tvrdě dopadl, je Pražská energetika (PRE). Síť Sigfox využívala pro dálkové odečty malých zdrojů. „Vše pro nás kompletně zajišťuje externí firma, která nám nabídla náhradní řešení. To budeme v nejbližší době realizovat,“ uvádí mluvčí pražských energetiků Karel Hanzelka. Počet měřidel postižených touto situací upřesnit nechce. Vedle toho pak PRE vypsalo výběrové řízení na dodávku chytrých elektroměrů. „Toto výběrové řízení běží a nemůžeme se jakkoliv veřejně vyjadřovat k jednotlivým dodavatelům nebo technologiím,“ doplnil Hanzelka.

Lze ale předpokládat, že půjde o řešení založené na dual-stacku, kombinaci více technologií Internetu věcí na jedné základní desce. Jedním z těch, kdo taková řešení nabízí, je e-shop SimpleHardware provozovaný někdejším spoluzakladatelem SimpleCellu Pavlem Sodomkou. I ten už dříve potvrdil, že tuzemský trh o zařízení pro Sigfox nestojí. „Pouze asi 2 % objednávek směřuje do Česka,“ vypočítal Sodomka.

Internetu věcí je na území celé Evropské unie vyhrazeno pásmo 868 MHz. Do něj se musejí vměstnat všechny platformy. Mezi nimi jsou velké rozdíly. Liší se maximální rychlostí komunikace i způsobem šifrování. Tím pádem jsou mezi sebou vzájemně nekompatibilní. Měřič, který obsahuje čip pouze pro Sigfox, se nemůže připojit na LoRu a naopak.

Zatímco Sigfox v ČR dosud provozoval pouze SimpleCell, sítí LoRaWAN existuje v tuzemsku značné množství. Mají různé provozovatele, některé fungují na komerčním základě a za připojení k nim je třeba pravidelně platit různě vysoké poplatky, jiné jsou komunitního charakteru a data ze zařízení je možné získávat prakticky bezplatně. Vedle toho existuje ještě standard NB-IoT, tedy licencované pásmo narrowbandu, které v tuzemsku provozuje O2 a Vodafone.

Čím se jednotlivé sítě liší, jaké jsou jejich výhody a nevýhody a jaké s nimi mají vývojáři praktické zkušenosti, na to se podíváme v jednom z příštích článků věnovaných sítím Internetu věcí.