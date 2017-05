 »  eŠopák: Alza se chystá na prodej elektroaut a Amazon pokukuje po lécích

Auto doručíme do druhého dne po zaplacení, slibuje zelený mimozemšťan s jistotou, se kterou se dnes snaží doručit mobil, televizi nebo záchodový čistič s vůní borovice. Tak uvidíme.

Firma nyní dokončuje jednání s významnými automobilkami a do prázdnin by se měly první elektrická vozidla objevovat v katalogu e-shopu. Zatím se povedlo elektroauto zaparkovat jenom v holešovickém showroomu.

Z domova

– Bitcoiny frčí. Po Alze umožnil placení virtuální měnou i pokladní systém Storyous. Ten se snaží především surfovat po vlně, která vznikla po rozjezdu EET. Přesto je tak zničeho nic možné zaplatit ve třech tisícovkách českých hospod pomocí virtuálních peněz.

– PayPal se rozhodl rozšířit svůj Seller Protection Program i do Česka. Služba chrání obchodníky v případě, že jim přijde neautorizovaná platba, nebo pokud kupující tvrdí, že zboží neobdržel. Platební systém to dosud řešil vrácením peněz jen v případě fyzického zboží, teď by se to mělo týkat i vstupenek a služeb.

– Červená k červené. Vodafone je partnerem karlovarského filmového festivalu už dlouho. Teď přibude další červené logo. Mall se tak stane prvním e-shopem, který bude na začátku července prodávat festivalový merchandising.

– Taťáňa le Moigne prodala svou značku dětských her 4bambini Lucii Vlčkové a Kristýně Křížové, majitelkám a zakladatelkám e-shopu s dětskými hrami Agátin svět. Zprávu přinesl server Retailek.

Ze světa

– Amazon shání lidi. Na tom by nebylo nic překvapivého. Ale on shání lidi pro svůj nový plán. Jeff Bezos se chce stát, stejně jako tuzemští bratři Kasovi, lékárníkem. Podle spekulací to Bezos řeší už dlouho, ale letos to vypadá vážně a už shání pro novou divizi šéfa. Tak uvidíme.

– Čínský výrobce JD.com netroškaří. Pustil se do experimentů s drony, které unesou až tunový kontejner. Už je dokonce i zkouší a uletí prý až 300 kilometrů. Ve své domovině povolení dostal. V Evropě by to bylo asi těžší.

Personálie

– Alza hledá marketingového šéfa. Ten dosavadní – Karel Kučera, si dá prý několik týdnů až měsíců oraz a pak se rozhodne, jestli bude pokračovat na jiné pozici v rámci e-shopu nebo půjde o dům dál.

Akce:

– Příští týden se v jihomoravské Černé Hoře rozjede desátý ročník konference E-commerce forum. Pořadatelé slibují pětadvacítku řečníků z pěti zemí převážně středoevropského regionu.