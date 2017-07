 »  eŠopák: Amazon umí česky a sklad v Dobrovízi k něčemu bude. Nespí ale ani ČOI

Vystavit na Amazon, udělat promo a zboží odvézt místo do Německa kousek za Prahu. Americký e-shop otevřel dveře českým e-shopům dokořán, když svůj Marketplace přeložil do češtiny.

„Umožňujeme malým a středním českým firmám prodávat zboží milionům zákazníků v Evropské unii i po celém světě. Při využití služby Fulfillment by Amazon mohou jednoduše dodat své zboží do některého z našich 31 evropských distribučních center, my se postaráme o zbytek. Zajistíme nejen rychlé doručení zboží zákazníkům kdekoliv v Evropě i jinde ve světě, ale i správu služeb zákazníkům,“ komentuje novinku viceprezident Amazonu pro služby prodejcům Francois Saugier.

Z domova

- Česká obchodní inspekce se pochlubila výsledky svých kontrol. Během 1. čtvrtletí jich proběhlo 315. Z toho 85 % internetových obchodů nedodrželo povinnosti, které jim ukládá zákon o ochraně spotřebitele. „ČOI tento stav mimo jiné přisuzuje nedostatečné znalosti provozovatelů e-shopů v oblasti změny zákona o ochraně spotřebitele, která od února 2016 obchodníkům ukládá povinnost informovat spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů,“ vysvětluje šéf ČOI Mojmír Bezecný.

Pokuty dostal mimo jiné zkrachovalý MT nábytek (50 000 Kč za nevyřízené reklamace) nebo e-shop Kasa.cz (50 000 Kč za porušení povinnosti poskytovat zákonné informace o výrobku, včetně neuvedení návodu v českém jazyce). „Ihned po upozornění ze strany ČOI jsme chybu napravili a dodali návod i v českém jazyce. Rozhodně nešlo o cílené klamání zákazníků, ale spíše o přehlédnutí. Pokuta nám byla uložena již v lednu, okamžitě jsme ji uhradili,“ ozvala se po zveřejnění pokut ředitelka komunikace Kasa.cz Andrea Čižmářová.

– Heureka po letech předělala dotazník pro certifikát Ověřeno zákazníky. Dotazník má nově plně responzivní design a kromě jiného se dočkají svého hodnocení i dopravci. A to jak textového komentáře, tak hvězdiček.

– Zoot bude prodávat své dluhopisy. Obchod s módou a s „radostí“ pálí peníze závratnou rychlostí, ale zároveň i rychle roste. Za loňský rok hlásí tržby kolem 706 milionů korun, tedy o 56 % víc než v roce předchozím. Z dluhopisů si slibuje přibližně 150 milionů korun.

– Jak vypadají zahraniční trhy, na které tuzemské e-shopy nejčastěji expandují? Přehledné infografiky spíchli kolegové z Tyinternety.

– Alza spouští kampaň na doručování objednávek na dovolenou. Do kempu, na chalupu nebo koupaliště. Doručovat chce sedm dní v týdnu na stovku vyhlášených prázdninových destinací nejen v České republice, ale i na Slovensku.

Ze světa

- Alibaba rozšiřuje své impérium a investuje miliardu dolarů do maloobchodního řetězce Lazada Group. Vlastní tam tak už 83 %. Jižní Asie je pro Alibabu nadějný trh, protože boom e-commerce tam teprve začíná.

– Za většinu kartových podvodů mohou Britové a Francouzi. Dohromady podle European Fraud Map zařídí podvodníci v těchto zemích víc než 70 % z 1,8miliardových ztrát.

– Švýcarský prodejce pánského oblečení otevřel e-shop, kde se neplatí penězi, ale facebookovými lajky. Stačí se v kalhotách, saku nebo košili vyfotit, sdílet na Facebooku a začít sbírat lajky. Takzvaný Like Shop je součástí brandové kampaně.

– Tesco chce rozvážet nákupy do hodiny. Zatím ale jen v Británii, respektive v centru Londýna. V rámci služby Tesco Now se řetězec připravuje na to, co ho čeká s tím, až se Amazon naplno opře do prodeje jídla.

– Alibaba bude mít také domácího digitálního asistenta. Na rozdíl od Echa od arcikonkurenta Amazonu bude ale mluvit zatím jen mandarinsky.

– Amazon už vlétl se svými roboty do skladů Whole Foods. Za ty zaplatil sice 13,7 miliardy dolarů, ale to neznamená, že bude zbytečně utrácet dál. Naopak. První akcí, kterou nový majitel zavede, budou roboti ve skladech.

– Evropská e-commerce poroste letos o 14 procent. Podle European Ecommerce Report se letos v e-shopech protočí 602 miliard eur.

Akce

Začaly prázdniny, a tak to vypadá, že akce se plánují až zase nejdříve na září.