 »  eŠopák: Bitcoiny v Alze utrácí hlavně cizinci, IKEA začala prodávat na Amazonu

Bitcoin zabral, Alza už chce otevřít svou pokladnu i měnám jako Litecoin nebo Ethereum. Pokud si odmyslíme, že kryptoměny jsou anonymní a těžko lze dostopovat původ peněz, stala se z nich i alternativní možnost přivýdělku nebo výdělku.

„Z těžby kryptoměn se stal Klondike 21. století. V posledních týdnech totiž stoupá zájem o špičkové komponenty o stovky procent. Stejně tak na poptávku reagují i výrobci, kteří už připravují speciální grafické karty bez výstupů,“ vysvětluje Igor Pauer z Alzy rostoucí zájem o grafické karty, silné procesory a základní desky, respektive o zařízení, které se používá na těžbu virtuálních měn.

Podle Pauera přichází 52 procent bitcoinových plateb v Alze z ciziny a průměrný nákup se pohybuje kolem sedmi tisíc korun. Nejvyšší zaplacená částka touto kryptoměnou pak zatím činila 560 000 korun.

Z domova

- Miton veze hezké věci do Rumunska. Otevírá tam e-shopy Glami a nábytkové Biano. Skupina už v zemi působí, protože tam jako jedno z prvních tykadel vysunula Bonami.

- Češi si ročně nevyzvednou objednávky z e-shopů v hodnotě za miliardy. Na dopravě a balném tratí internetové obchody až 650 milionů korun. Na poště nebo u soukromých přepravců zůstává každý rok zboží v hodnotě 4,3 až 6 miliard korun.

- Obchody s elektronikou se spojují. Datart s Euronicsem budou mít tržby jako Alza. Kolem patnácti miliard korun tržeb by měla mít nová skupina, kterou dává dohromady zlínský HP Tronic za finanční podpory Genesis Private Equity Fund III. Kromě slovenského Hej.sk a českého e-shopu Kasa.cz se pod jedním majitelem potkají obchody Euronics a Datart.

– Startup, který řeší problémy prvního světa, se zabydluje v e-shopových systémech. Od začátku června totiž mohou službu využívat obchody běžící v rámci Shoptetu nebo Eshop-rychle. SizeID modul už je také dostupný pro obchodníky, kteří fungují na open-source Prestashop.

- Jiří Caudr po příchodu do Zootu rozjel změny a postupně osekává agentury a přesouvá marketing z Rumunska a Slovenska zpátky do Prahy. Kreativitu ale chce Caudr přenechávat i nadále agenturám.

– Mobilní aplikací roku v oblasti e-commerce se stala aplikace rozvážkového DámeJídlo.cz. Následovaná CZC.cz a Aukrem.

Ze světa

– IKEA už prodává na Amazonu. A to uplynul jen týden od toho, co firma oznámila, že se otevře i prodejcům z třetích stran. V Británii, Německu, Francii nebo Itálii už si mohou zákazníci objednat nábytek nebo omáčku k masovým koulím. Ty ale ještě k mání nejsou.

- Amazon chce prodávat v Evropě auta. Už si na to hledá lidi. Pilotní projekt běží v Itálii a měl by se rozšířit do Velké Británie. Ve Spojených státech už auta e-shop prodává v rámci služby Amazon Vehicles.

– Amazon si patentoval službu, která zamezí srovnávat ceny v kamenných obchodech. Ale jen v těch svých. Patent se jmenuje „Physical Store Online Shopping Control“ a v podstatě hlídá aktivity zákazníků připojených na Wi-Fi síti obchodu.

– Alibaba jedná o vstupu do asijského konkurenta Uberu. E-shop se chce připojit k 1,4miliardové investici do startupu jménem Grab. Ten vede japonská skupina SoftBank.

– Nákupy pokračují. Amazon koupil Whole Foods za 13,7 miliardy dolarů. Vypadá to, že to s prodejem potravin myslí opravdu vážně. A berou to tak i finanční trhy, protože ty v pátek po oznámení obchodu začaly doslova šílet. Akcie konkurenčních, především kamenných řetězců padaly místy i o víc než deset procent.

– Americký e-shop k tomu ještě přidal speciální krabičku, která zjednoduší nakupování rovnou u ledničky. Amazon Dash Wand přečte kódy docházejících potravin a poskládá objednávku do mobilu. Pak stačí už jenom odeslat. Obchod si tím chce ještě víc připoutat uživatele se službou Prime.

– To Wallmart zase kupuje Bonobos. Tedy jen za 310 milionů dolarů. E-shop se zbožím pro muže je další obětí nákupní smršti, kterou Wallmart letos předvádí.

Akce

– Rakouská e-commerce asociace pořádá 21. a 22. června ve Vídni eCommerce Day a Google Shopping Day. Organizátoři slibují i hosty z Facebooku.

– Třídenní londýnská akce eTail Europe očekává, že dorazí dvacátého června tisícovka účastníků a sedm set vystavujících e-shopů. Slibují šéfy nebo vysoké manažery firem, jako je Amazon, Airbnb, Clarks, Disney, Ikea, Lego, Tesco, Sony nebo Virgin.