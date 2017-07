 »  eŠopák: CZC.cz nabízí v reklamě externí disky na pirátské filmy. Prý jde o nadsázku

Alze pomohl s propagací dvou kousků elektroauta Tesla robot, který je naoko prodával po desítkách. V CZC.cz na to šli jinak. Do oběhu pustili banner, který láká na levnější externí disky.

Na tom by nebylo nic zvláštního. Ale slogan „500 hodin pirátských filmů? Zlevnili jsme ty NEJ externí disky“ by si mohl, slovy klasika, vysloužit nesouhlasnou vlnovku. Všimli si toho kolegové z Českého rozhlasu.

Inzerát budí rozpaky. Pomineme-li to, že opravdoví piráti na to zjevně neskočí, zaměřily se na něj úřady. Podle Radiožurnálu už firmu kvůli inzerátu šetří středočeský živnostenský úřad. A to kvůli „podezření z porušení zákona o regulaci reklamy, kde se zakazuje reklama zboží, služeb nebo jiných výkonů či hodnot, jejichž prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními předpisy“.

E-shop kontruje po svém. „Reklama využívá k zaujetí potenciálních zákazníků dvojsmyslnosti spojení pirátské filmy, které je možné chápat jednak jako nelegální kopie autorských děl, nebo také jako filmy s pirátskou tématikou,“ tvrdí Radiožurnálu marketingový ředitel CZC.cz Michal Gabriel. Podle něj jde o nadsázku, kterou zákazník pochopí. Doufejme tedy, že takové vysvětlení bude stačit, až budou zase někdy filmová studia vypočítávat svůj ušlý zisk.

A ta už se také ozvala. „Nadsázka to pochopitelně není. Bohužel tento smutný případ opět dokazuje, ze pirátství je u nás vnímáno jako něco normálního či společensky přípustného. Proto se ani v tomto případě tvůrci reklamy nezamysleli nad tím, jaké dopady jejich počínání muže mít. Většina lidí nepovažuje kradení filmu na internetu za něco nemorálního a bohužel si neuvědomují, jak negativní dopad jejich chování má na celý audiovizuální průmysl,“ komentuje celou kauzu předseda rady České protipiratské unie Martin Palán.

A eŠopák by se mohl i zeptat, jestli se třeba neozve i Pirátská strana. I když ta už bude mít asi na svá videa disky nakoupené.

Z domova…

– Na trhu on-line super/hyper marketů létají stamiliony, ale jak to vnímají samotní zákazníci, se podívala agentura InsightLab. Podle jejího výzkumu si Češi nejčastěji vybaví iTesco (68 %), Rohlik.cz (60 %) a Kosik.cz (48 %). Mezi lidmi, kteří již mají osobní zkušenost s online nákupem potravin, vede iTesco jednoznačně. Jmenuje ho 83 % lidí, Rohlik.cz 63 % a s malým odstupem Kosik.cz 60 %. Celou infografiku si můžete prostudovat tady: Jak nakupujeme potraviny on-line – InsightLab

– V jižních Čechách by chtěl odpočívat každý. Podle portálu Pepa.cz se letos online nejvíce prodávají dovolená v jihočeských destinacích, kam směřuje dokonce každý pátý tuzemský turista – jde především o okolí Lipna, rybníky na Třeboňsku a Táborsku a jihočeská městečka. Zájem je také o západočeský lázeňský trojúhelník, kam podle Pepy míří 15 procent dovolenkářů. Obdobné množství pak zaujmou Krkonoše.

– E-shop vemzu.cz ohlásil své plány na letošní rok. A na to, že se snaží prodávat zboží s nízkou marží, chtějí letos, v prvním roce své existence, prodat za 25 milionů. Tak uvidíme.

- Podle průzkumu služby Trip.market dávají Češi přednost klasickým aeroliniím před těmi nízkonákladovými. Rozhodujícím faktorem při výběru letenky je ale pořád cena. Letní průzkum ukázal, že dalším faktorem je počet přestupů, který za velmi či spíše důležitý označilo 51,4 procenta respondentů. Většina Čechů zapojených do průzkumu také nenakupuje letenky skrze vyhledávače či srovnávače cen. Více než 60 procent respondentů nakupuje podle průzkumu přímo u dopravců.

– Obchod PoštovnéZdarma.cz si k pátým narozeninám nadělil drony. A tvrdí, že už je na novinku připravený. Podobně tedy jako třeba Mall.cz, který loni s velkou pompou také otestoval svého doručovacícho drona. A zatím nic.

Z ciziny…

– Amazon připravuje prémiovou verzi svého chytrého válce Echo. Chce si tak upevnit pozice před silnou konkurencí ze strany Apple nebo Google. Původní Echo už si také koneckonců o větší upgrade říká.