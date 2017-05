 »  eŠopák: Doručování o víkendu ano, nebo ne? Dopravci versus e-shopy

Zatímco e-shopy z tuzemské e-commerce špičky se víkendovým rozvozem chlubí, dopravci se začínají cukat. Třeba DPD si nechalo loni zpracovat průzkum, z něhož vyplynulo, že 70 procent respondentů má o sobotní doručení zájem. To vypadalo celkem nadějně. Ale.

Realita ukázala, že to je trochu jinak. Minimálně tedy mezi zákazníky DPD. Během osmi měsíců pilotního provozu dopravce o víkendu rozvezl jen pět tisíc objednaných zásilek.

„Snažili jsme se našim zákazníkům vyjít vstříc, protože jim dle našich průzkumů u nás sobotní doručení chybělo. Praxe však ukázala opak, a proto jsme tuto službu ke konci dubna ukončili,“ říká šéf firmy Miloš Malaník.

Z domova

– Miton přivedl na svět agregátor nabídek z automobilového byznysu. Driveto přichází s katalogem aut, který obsahuje všechny důležité parametry vozů, od spotřeby přes maximální rychlost až k velikosti kufru.

- Mall.cz si zkusil guerillovou kampaň ve spolupráci s výrobcem. S Philipsem nainstaloval na pražském Jungmannově náměstí obrovský kávovar.

- Lidé nakupují on-line nejvíce za nepříznivého počasí, a to o více než 20 procent než když je hezky. V létě musí e-shopaři vynaložit větší úsilí, aby své zboží dobře prodali, v této době využívají zákazníci o cca 15 procent častěji než je roční průměr možnost nákupů přes mobilní zařízení. Obecně platí, že většina objednávek přichází v dopoledních hodinách, tedy během pracovní doby. Tvrdí průzkum Shoptetu.

– E-commerce gamifikační platforma RedCrox vybrala na Fundliftu necelých pět milionů korun a chystá se na expanzi do zahraničí. V hledáčku jsou USA nebo západní Evropa.

- Datart začal prodávat i v Pendolinu. Cestující mohou ve vlaku nakoupit sluchátka, powerbanku nebo nabíječku.

Ze světa

– K akci Star Wars Day se připojila řada globálních e-shopů. Zlevňovaly hry i hračky. V tuzemské e-commerce galaxii byl klid.

– Americký Wallmart zvažuje využití senzorů, které by pomáhaly s automatickým doručováním nebo doporučovaly související zboží. A koneckonců by i mohly hlídat, jestli mléko třeba není prošlé. Prostě něco podobného, jako je Amazon Dash. Podal si na to patent.

- PayPal spustil službu Business in Box ve spolupráci s WooCommerce a Xero. Novinka by měla zjednodušit práci malým a středním prodejcům. Balík obsahuje kompletní nástroje pro on-line platby, účetnictví a přijímání plateb i off-line.

– Amazon změnil obchodní podmínky majitelům čteček Kindle. Reaguje tak na tlak Evropské komise, která s firmou vedla vyšetřování kvůli tomu, že vydavatelé nesměli prodávat své knížky na jiných platformách a za jiné ceny než na Kindle.

– Jeff Bezos prodal své akcie Amazonu v hodnotě 941 milionů dolarů. Spolkne je pravděpodobně vesmírná firma Blue Origin.

Personálie

– Rohlík ulovil nového finančního ředitele. Od května nastoupil Petr Doňar, který přešel z řetězce Teta a přináší si zkušenosti i z Marks and Spencer nebo Aholdu. Firma zároveň hledá marketingového ředitele.

- DámeJídlo posiluje Petr Indra. Ve firmě si zabere pozici obchodního ředitele a měl by vylepšit a zefektivnit spolupráci s restauracemi. Indra přichází z energetické společnosti MND a zkušenosti sbíral i v Telefónice.