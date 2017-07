 »  eŠopák: Když se pálí miliony. Košík se prodal a Rohlík hledá investory

Až dvě stě milionů korun, tak odhadují Hospodářské noviny cenu tříčtvrtinového podílu v on-line supermarketu Košík.cz. Ten se zatím na trhu příliš neprosadil, a tak svou současnou situaci vyřešil spojením s Mall Group. Jakub Havrlant tak může ustájit nováčka hned vedle podobně úspěšného Koloniálu.

On-line supermarkety urputně bojují o obsazení co největší části perspektivního trhu, a tak zatím spíš peníze pálí, než aby je vydělávaly. Po investorech tak pokukuje i Tomáš Čupr v Rohlíku. Z povzdálí to sleduje Tesco, které ale není s novými projekty snadné porovnává, protože – třeba podle analýzy tištěné verze Forbesu – je on-line prodej řetězce úzce zakomponován do procesů celé korporace.

Z domova…

– Začaly prázdniny, a tak se dění přesunulo do Karlových Varů. Tamní filmový festival měl letos dva nové partnery z internetu. Kromě Seznamu si svůj kousek slávy ukousl i Mall.cz.

– Jinak tento, svátky rozbitý týden, snad přinesl hlavně klid.

Ze světa…

– Tuzemské on-line supermarkety se toho děsí. V Německu už to začíná. Postrach jménem Lidl zatím neprodává na webu jídlo. S tím ale na domovském trhu začal řetězec Penny.

– Amazon po vlastní „šatní skříni“ otevřel i svou on-line vinotéku. Nakonec ale po řadě spekulací nebude mít vlastní značku. Respektive nebude ji vybírat. Vína značky NEXT mu bude podle vlastní tiskové zprávy dodávat vinotéka King Estate.

– Evropská komise oficiálně spustila platformu Delivery in Europe. Ta má pomáhat převážně menším obchodům s doručováním balíků s objednávkami přes hranice v rámci Evropské unie. Služba už jede od loňského roku, ale byla jen v betaverzi. Ostrou verzi oznámil Maros Sefcovic, z Evropské komise na konferenci Deliver #2.