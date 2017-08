 »  eŠopák: Lidé jsou ve skladech jen dočasně. Roboti už si brousí zuby

A největší tuzemské e-shopy už si své sklady staví tak, aby byly na nástup automatů připraveny. Systém náhodného ukládání je už běžná věc – a to je jen začátek. Vzhledem k současnému přetahování o skladníky nebo o jejich pracovní povolení napadl nápad s roboty nejednoho logistika.

Podívejte se: logistické centrum Alza.cz v Horních Počernicích:

Nově to zkouší Makro, které ve svém novém distribučním centru na okraji Prahy chce právě roboty nasadit. Slibují si od toho zrychlení distribuce tak, že by mohli vozit jídlo a zboží do hotelů a restaurací mnohem rychleji. Firma se tím pochlubila Hospodářským novinám.

V automatizaci je ale mistrem Amazon, který však zatím v tuzemsku drží lidské zaměstnance. A to tak, že už pomalu ovlivňuje výši mezd v Severních Čechách, kde firmy radši přidávají svým lidem, aby jim neutekli do skladu v Dobrovízi. Alespoň podle kolegů z iDNES.

Podívejte se: Logistické centrum Amazonu v Dobrovízi

Firma ale na robotizaci skladů pracuje. A stejně jako třeba pro vysokoškoláky pořádá soutěže v umělé inteligenci každoročně probíhá i putovní robotická soutěž Amazon Picking Challenge. Ta letos zavítala do Japonska.

Z domova…

– DámeJídlo půjčí studentům skútr. Musí si ho ale odpracovat. Rozvážková služba se otevírá nejflexibilnějším brigádníkům – studentům. Ti, kteří přežijí 24 směn, nafasují na zbytek pěkného počasí skútr. Slibuje šéf firmy Jan Matějů.

– Cashbackové Tipli.cz si po Slovensku bere větší sousto. Zkouší Polsko. V první fázi nabídne Tipli.pl cashback z nákupu ve více než 200 e-shopech působících v Polsku. Do konce roku by rádi chtěli další stovku obchodů přidat.

– Pneumatiky.cz se stěhují do města. Po šesti letech existence se e-shop přesouvá z rodných Ostopovic do brněnského Vienna Pointu.

– Aukro definitivně přeťalo polské okovy a už se starým systémem nemá nic společného. Systém to ale stálo pár dní mimo provoz. A podle prvních ohlasů se nová verze přeci jenom potýká s mírnými porodními bolestmi.

– „JeZeDácký“ trh i na webu? Proč ne. Rozjelo se internetové tržiště Z vaší zahrádky. Tržiště, za kterým stojí trojice ve složení Tomáš Slíva a bratři Pláteníkovi, má volně sdružovat farmáře a jejich zákazníky. Zboží lze nakoupit přímo na farmě nebo si ho nechat dovézt domů. Informoval o tom server Retailek.

Z ciziny…

- Uniqlo zkouší automaty na oblečení. Módní řetězec chce na velkých amerických letištích prodávat své prostorově úsporné péřovky. Zatím to testuje v Aucklandu. Japonci svou posedlost automaty na cokoliv posouvají zase o kousek dál. Na domovském souostroví totiž provozují automaty na pití, jídlo, ale třeba i na použité oblečení. To spodní.

– Němci loni na webu utratili za nábytek 3,7 miliardy eur. Rostou tak rychle, že si jich už všímá analýza společnosti Statista, která Německo pasuje do první pětky globálního on-line trhu s nábytkem. Trh si mezi sebou rozdělili Otto.de, Amazon, IKEA, Tchibo a Home24.de.

– Posedlost Rumunskem už tu několikrát byla. Tentokrát jí propadl platební systém GoPay. Ten dokonce vyrobil infografiku jen proto, aby vysvětlil, proč začal přijímat rumunské lei.

– Amazon rozjel vlastní módní značku. A zase po svém. Nové kolekce chce uvádět každý měsíc, a ne podle sezón, jak je to ve světě Dereka Zoolandera běžné. A mimochodem, jmenuje se Fix. The Fix.

– Izraelští CommonSense Robotics posbírali v prvním investičním kole šest milionů dolarů. Zaměřují se na on-demand logistiku pro e-shopy. Jejich mikro-fulfillmentová centra kombinují roboty s umělou inteligencí. Držíme palce.

– Amazon roztahuje křídla na Blízkém Východě. Dokončil akvizici dubajské e-commerce platformy Souq. Ta bývala také často označovaná za „regionální Amazon“. Teď už je to Amazon doslova. Stačilo málo – 580 milionů dolarů.

– A nakonec něco z Afriky. Safaricom, který se dosud profiloval hlavně jako prostředník pro posílání peněz prostřednictvím mobilních telefonů, chce naskočit na keňskou e-commerce vlnu v kombinaci s mobily. Jen za první čtvrtletí naposílali Keňané přes mobily v přepočtu 6 miliard dolarů.

Personálie

– Alza má nového šéfa logistiky. Třicetiletý Jan Klička střídá Rudolfa Žůrka. Ten po devíti letech ve službách zeleného mimozemšťana odchází do DPD.

– Pilulka shání účetního. Bratři Kasové to zkouší i na Facebooku, a tak jim pomůžeme i tady. „Potřebuji tip na dobrého/dobrou senior účetní,“ hlásí Martin Kasa.

eŠopák je pravidelným sobotním výběrem zajímavých a důležitých zpráv ze světa e-commerce.