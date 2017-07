 »  eŠopák: Němečtí pantofláři vyhlásili bojkot Amazonu. Ten zatím válcuje celý svět

Zatímco se obchodníci snaží Amazon využít a prodávat přes něj, jsou i takové značky, které to mají přesně naopak. Německý tradiční výrobce pantoflí Birkenstock nechce mít s globální e-commerce jedničkou nic společného.

„Birkenstock Amazonu neprodává!“ varuje své prodejce šéf firmy David Kahan. Ten, podle deníku Washington Post, rozeslal pětistránkový emotivní dopis všem partnerům a prodejcům. A varuje je hlavně předtím, aby prodávali pantofle na Amazonu. A to především proto, jak se podle Kahana Amazon chová ke tradičním značkám.

Krok německých ševců vyvolal vlnu souhlasných přitakání u dalších obuvníků. Nakolik se to ale projeví v tržbách Amazonu, je otázka. Spíš nijak.

Amazon letos šlape. A Jeff Bezos se tento týden stal nejbohatším člověkem světa. Akcie Amazonu totiž po zveřejnění očekávání investorů poskočily vzhůru a Bill Gates se po čtyřech letech odsunul z pozice globálního boháče číslo jedna. Odhadovaný Bezosův majetek totiž překonal Gatesových 92 miliard dolarů. Jenže majitel Amazonu byl světovou jedničkou jen pár hodin. Po zveřejnění výsledků, které očekávání nenaplnily, akcie spadly a Bezos se opět posunul na druhé místo.

Z domova…

– Alza rozšiřuje garáž a expanduje do Rakouska. Vedle Tesly a BMW teď v Alze parkuje i elektrická motorka. Do nabídky e-shopu se dostaly elektrické motocykly Zero Motorcycles. V katalogu přibyly jako devět nových položek. A k tomu si otevřela prodejnu ve Vídni kousek od nádraží.

– Aukro bude tři dny mimo provoz. Od pondělka do středy – tedy od 31. července do druhého srpna. Výpadek je plánovaný a je součástí přebírání aukčního portálu do rukou nových majitelů v podobě Václava Lišky a jeho investorů.

- Za prvního půl roku 2017 se v tuzemských internetových obchodech protočilo 46,4 miliardy korun. Tedy o třináct procent víc než loni. Tvrdí to odhady Heureky a je to jen začátek. Další prognostici z APEKu totiž věští, že letošní bilance celé e-commerce se zastaví na tržbách 115 miliard.

– Mall nasadí kurýry DoDo. Zatím jen v Praze. Pro kurýrní službu je to první zajímavý klient potom, co přešla pod nové majitele. Expresní donáška funguje jednoduše – stačí si tak zboží v obchodě odbavit k osobnímu odběru a kurýr ho vyzvedne, i když není ještě zaplacené.

– Lidl svůj e-shop už chystá rok. A blíží se čím dál tím rychleji. Nedočkavci si ale už dnes mohou vyzkoušet, jak by to mohlo vypadat v nové aplikaci My Lidl Shop, která umožní fanouškům řídit vlastní pobočku německého řetězce.

– Slevomat je opět na prodej. Tentokrát to ale podle zdroje deníku E15 vypadá opravdu vážně. Podle informací deníku by hodnota případného obchodu měla dosáhnout jedné a půl miliardy korun. Dva zájemci jsou z domova a dva z ciziny.

Ze světa… (převážně Amazonu)

– Směr Asie. Amazon otevřel svůj sklad v Singapuru a chce tam všem ukázat, zač je toho americký loket. V rámci služby Prime Now plánuje dodávání objednávek do dvou hodin. Singapur má být jakýmsi předmostím pro další expanzi v regionu.

– Amazon by si mohl vytvořit vlastní platební systém. Tvrdí to tedy aspoň podle Bloombergu analytici. Ti si dovedou představit, že by pod pokličkou e-shopu už probublával vlastní klon PayPalu.

– Zároveň už se také objevily informace o tom, že Amazon chce koupit indický startup FreeCharge za něco mezi padesáti a osmdesáti miliony dolarů.

– eBay chystá službu na vyhledávání zboží pomocí fotek. Find It On eBay zjednodušuje nakupování na aukčním portálu a služba si myslí, že by tím mohla trochu posílit pozice v inspiračním souboji s Pinterestem.

– Alibaba a Tencent si začínají porcovat startupovou scénu v jihovýchodní Asii. Předběhli dravce ze Silicon Valley a dostávají se na koně na trhu s potenciálem 600 milionů uživatelů.

Personálie…

– Nového marketingového ředitele dostal srovnávací portál Ušetřeno.cz. Z Mallu přichází David Arzt, kde marketingu velel poslední dva roky a skončil letos v únoru.