 »  eŠopák: Není Pepa jako Pepa. Slevový server se rozhádal a vzniklo následnické Klido.cz

eŠopák je pravidelným sobotním výběrem zajímavých a důležitých zpráv ze světa e-commerce.

Ze jednoho jsou najednou dva. Šéf slevové dvojky Pepa.cz se na začátku měsíce dozvěděl, že se musí vystěhovat z domény, na které roky fungoval. Byla totiž jen pronajatá. Ale v podstatě jedním ze společníků.

Rozehrála se tak mocenská partie, na jejímž konci byl kromě nového agregátoru na adrese Pepa.cz, nový server Klido.cz, kam přešla většina týmu ředitele Tomáše Sýkory. A k tomu stovky zmatených klientů i poskytovatelů zájezdů, kteří nevěděli, s kým dál spolupracovat a zda vydané vouchery na dovolenou platí nebo ne.

Během pátku ještě soud zrušil návrh na insolvenční řízení a tím se voda nad prázdninovou rychlokauzou definitivně zavřela. Snad.

Z domova

– A mluvit s vámi budou – chatboti. Už i Mall si ulovil a vychoval bota, který mu obsluhuje komunikaci na facebookové stránce. Jmenuje se Eva. Mall ji prezentuje jako inovaci v zákaznické podpoře. Prozatím jde ale spíše o takové technologické demo. Komplexní výběr a objednávka zboží není k dispozici

– Košík se s Koloniálem bratříčkovat nebude a jede dál sólo. Srpen přinesl v milostné romanci dvou on-line supermarketů dramatické změny. Podle informací magazínu Forbes ze dne na den skončil zakladatel a šéf Košíku Jakub Šulta a firmu naplno ovládl Josef Koller, který jmenoval náčelníkem dosavadního provozního ředitele Zbyňka Šlosara.

- Storyous propojí zákazníky DámeJídlo rovnou s kuchyněmi restaurací. Objednávka z webu tak půjde rovnou ke kuchaři. Podle Storyous se jedná o první z integrovaných funkcí, které bude v budoucnu představovat.

– Kytky do hodiny a půl. V Praze začal fungovat nový e-shop s vázanými květinami Givelo. Sází hlavně na rychlém rozvozu.

– Češi surfují v Chromu a Firefoxu. Aktuální studie agentury ShopAlike ukazuje, jak jsou softwarově vybavení e-commerce zákazníci po Evropě.



Autor: Shopalike

Ze světa

– Amazon chce prodávat lístky do kina. Jen málo oblastí se Amazon ještě nedotkl. Teď chce na domovský trh přivést službu, která je úspěšná v Británii. V Americe hledá partnera, s nímž by prodával vstupenky na kulturní a společenské akce. Chce tím chce nalákat další uživatele pro svou prémiovou službu Amazon Prime.

– Japonský SoftBank chce investovat 2,5 miliardy dolarů do Flipkart Group. Indická skupina by měla dostat injekci i proto, že se do jejího regionu začíná montovat Amazon, a v takovém případě se, jak známo, hodí každá koruna. Jeff Bezos si totiž na ovládnutí indického trhu vyhradil pět miliard.

– GrubHub si pořídil od Yelpu službu Eat24. A vyšlo ho to na 288 milionů dolarů v hotovosti. Tedy v podstatě na dvojnásobek toho, co dal za službičku Yelp před dvěma lety. Eat24 registruje kolem 40 tisíc restaurací, GrubHub 55 tisíc.

- PayPal koupil Swift Financial. A půjčky pofrčí. Krátkodobé půjčky pro malé obchodníky by tak měly být v síti globálního platebního systému dostupnější. Dosud napůjčoval PayPal tři miliardy dolarů. Výše půjčky se pohybuje průměrně kolem 120 tisíc dolarů.

– Amazon chce používat pro hotová jídla armádní technologie. Firma teď ale podle agentury Reuters zkoumá postupy, které umožňují vojákům vařit jídla, která není nutné chladit. Jeffa Bezose totiž pořád láká oblast hotových jídel.