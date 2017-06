 »  eŠopák: Potřebují e-shopy ovládání hlasem a má cenu mít na skladě dvě Tesly?

V úterý v hlavním pražském showroomu Alzy zaparkovaly dvě Tesly. Mezi kavárnou, bitcoinovým automatem a displejem ukazujícím tajná hesla typu R097 nebo Z770 se objevila červená lákadla, která nechávají zhoustnout prostor u výdeje objednávek ještě víc.

Alza splnila svůj slib a začala do konce června prodávat elektromobily. Není to ale takové drama, jako by mohlo být. Novinky v katalogu sice nepřinesly velké kšefty, koneckonců, mají jen dva kusy, ale zato velký ohlas.

Uživatelé díky tomu mohli odhalit, jak funguje robot, který e-shopu vytváří zájem o jednotlivé produkty. A zároveň dvoumilionová Tesla v nabídce otevřela i otázku, jestli je také možné ji do 14 dnů vrátit stejně jako ostatní zboží.

A jak vidno statečně se s novými produkty pere i systém na doporučování produktů.

Z domova

– Nespí ani v Rockaway, respektive Koloniálu. On-line sámošku, nebo jak říkají oni hypermarket, naučili její provozovatelé poslouchat, a to na slovo. V prohlížeči Chrome Koloniál naslouchá zákazníkům a dodává jim zboží, aniž by museli používat klávesnici. Stále se ale musí klikat.

– Další z průzkumů na téma mrtvé, nebo naopak dominující dobírky má na svědomí služba Zaslat.cz. Podle ní Češi v menších e-shopech volí dobírku stále častěji a využívá ji 42 procent zákazníků.

– A se svým průzkumem přišla tento týden i Kasa.cz, která vytušila nástup okurkové sezóny. A podle jejích dat nejsou Češi svým e-shopům věrni, protože jsou pořád víc než službami posedlí cenou.

– Obchodník s dovolenými Invia přichází o silné partnery. Po Fischerovi ukončila se serverem spolupráci i kancelář Exim Tours. Důvodem může být i to, že Invia postupně začala vymýšlet vlastní zájezdy a svým dodavatelům konkurovat. Ale s tím, že má data o tom, jaké zájezdy prodávají. Oficiálně se uvádí jako příčina obchodní důvody.

Ze světa

– Na Steamu začaly letní slevy. Ti z členů naší redakce, kteří nemají herní konzoli, ale jen Macbook Air, jsou rádi, že mají o starost méně.

– Americký platební systém Stripe se začíná roztahovat po Evropě. Tento týden ohlásil rozjezd v celém Beneluxu. Zpočátku bude spolupracovat hlavně se službami, jako je WeTransfer, Deliveroo nebo Catawiki.

– Worldplay rozjel pilot, ve kterém umožňuje přijímat platby mobilem. Cílí hlavně na malé obchodníky a transakce je omezena na třicet liber.

– Amazon nabízí svým věrným zákazníkům šatní skříň. Služba Wardrobe umožní uživatelům služby otestovat oblečení značek jako Calvin Klein, Levi’s, Adidas, Theory, Timex nebo Lacoste a pak zaplatit jen za to, co se jim líbí nebo jim sedí. S podobným konceptem už v tuzemsku operuje třeba projekt Genster.

Personálie

– Storyous hlásí posily. Obchodní rozvoj a expanzi tam bude řídit Ivo Korčák. Dříve se pohyboval v korporacích, jako třeba T-Mobile nebo UniCredit Bank.

– Nového provozního šéfa má i agentura Acomware. Tam se přesouvá Ondřej Smékal, jehož místo zabral David Vurma.

Akce

– Do nizozemského Amsterdamu se dá 27. června vyrazit na konferenci Savant e-Commerce Amsterdam. Pořadatelé slibují víc než stovku vysokých manažerů z evropské e-commerce a probírat by se měla témata jako expanze nebo data.

– A kdo by chtěl kroužit po e-commerce Evropě, může ještě zaletět do Londýna, kde až do čtvrtka pojede Digital Travel Summit. Potkat se tam mají šéfové z e-commerce a cestovního ruchu.