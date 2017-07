 »  eŠopák: Zoot potřebuje peníze, vydává dluhopisy a doufá ve 150 milionů

Firma roste, alespoň tedy v tržbách. Za loňský rok zvýšila tržby o 56 procent na 706 milionů korun. Hrubý zisk za rok 2006 hlásila ve výši 2,9 milionu korun. Největší podíl na příjmech má stále český trh s 81 procenty. Zbytek si dělí mezi sebe Slovensko a Rumunsko.

K dalšímu rozvoji mají pomoci další miliony, které Zoot spálí. Přesně 150 milionů. Cenné papíry se čtyřletou splatností a roční úrokovou sazbou 6,5 procenta budou po jejich vydání kotované na pražské burze. Jde už o druhou emisi. Loni totiž už e-shop dluhopisy vydal, ale neveřejně. Tehdy šlo ale o menší balík peněz – o osmdesát milionů.

Z domova

- DámeJídlo.cz se naučilo vozit jídlo do parků nebo na koupaliště. Zatím ale jen v Praze a Brně. Pikniková místa si služba chce hlídat a postupně je rozšiřovat po celé republice s tím, že budou aktivní po celý rok.

– Twisto slaví čtvrté narozeniny. A slaví to stylově průnikem do žebříčku padesáti nadějných fintech firem. Přehled sestavil odborný magazín Finnancial IT.

– Alza přidává k teslám i bavoráky. E-shop rozšířil svou nabídku elektromobilů a ke dvěma kusům vozidla značky Tesla se v nabídce objevilo i BMW i3.

– Po spojení internetového prodejce potravin Košík s Koloniálem opouští dobrodružství dva jeho původní investoři. A to bývalý vlastník prodejce autodílů Auto Kelly Josef Koller a miliardář z byznysu kolem krmiv pro zvířecí mazlíčky Pavel Bouška. Dosavadní šéf firmy Jakub Šulta se stane polovičním majitelem a podle deníku E15 oba oba společníky vyplatí.

- Alibaba začne v Česku provozovat distribuční centrum pro Němce. Společnost 4PX Express, která Alibabě zajišťuje logistické služby, podle informací Hospodářských novin objednala stavbu skladu v logistickém parku VGP Park Jeneč kousek u Prahy.

Ze světa

– Prázdniny neprázdniny, Amazon nespí. A začal už prodávat suroviny poskládané podle vybraných receptů. Zatím je novinka k dispozici jen uživatelům služby Prime. V nabídce je 17 jídel v cenové relaci od patnácti do devatenácti dolarů.

– FBI zavřela další dva obchody na dark-webu. Hansa a AlphaBay se staly obětí organizovaného zátahu napříč celým světem. Důvodem je, celkem logicky, prodej zbraní a především drog.