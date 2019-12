 »  Ethereum Istanbul Hard Fork je mírný pokrok v mezích zákona

EIP-2200 mění způsob, jakým je počítána cena za data ukládaná do virtuálního stroje (tzv. SSTORE opcode) a rozšiřuje možnosti smart kontraktů o některé zajímavé nové funkce.

Volání on-chain dat vyžaduje na Ethereu pochopitelně patřičnou gas platbu. EIP-2028 přináší do protokolu snížení poplatku za „calldata“ z původních 68 gas za bajt na 16 gas za bajt.

Změna má ulehčit použitelnost privacy technologií zero-knowledge SNARKs a STARKs (šifrují blockchainové transakce, ale nenarušují přitom fungování konsensus algoritmu) v Ethereum síti díky snížení ceny za volání dat. Důsledků změny je ale více. Pomůže to také rozšířit šířku pásma, protože v jednom bloku najednou bude moci být více dat.

EIP-1344 přidává novou možnost, jak mohou kontrakty udržovat přehled o chainu, na kterém se kontrakt nachází. Návrh přidává opcode, který vrací jedinečný identifikátor EIP-155 aktuálního chainu. Tato změna se snaží eliminovat důsledky lidské nepozornosti při tvorbě kontraktů, která v minulosti vedla k zneužití a ztrátě prostředků. Tento EIP využívá chain ID k tomu, aby nebylo možné prostřednictvím jiného chainu provést „replay attack“ na kontrakt.

EIP-1108 přináší další změnu na úrovni ceny za gas, která přináší úlevu pro zero-knowledge SNARKs a v důsledku umožňuje levnější chod privacy funkcí na Ethereu a levnější škálování.

A konečně EIP-152 přidává velmi zajímavou možnost ověřovat proof-of-work algoritmus Equihash v rámci Ethereum kontraktu. Změna tak mimo jiné umožňuje provádět atomic-swap transakce a další interakce mezi Ethereem, Zcashem a dalšími na hashovací funkci Equihash postavenými proof of work kryptoměnami.

Otázka do pranice zní, zdali splnil Istanbul Hard fork vložená očekávání. Správná analytická odpověď by měla znít ve stylu: „To záleží“. Na první pohled fork proběhl celkem hladce, „Istanbul ready“ je dnes 96 procent sítě a podporuje jej většina velkých burz. Na straně druhé, jak již víme z předchozích forků Etherea, žádný z nich se nikdy neobešel úplně bez problémů. Výjimkou není ani Istanbul. Minimálně procento nahlášených nefunkčních, nebo podivně se chovajících kontraktů za těch pár dnů od začátku nasazování povážlivě stouplo.

On a global level, smart contract calls running out of gas became much more frequent following the hard fork.



