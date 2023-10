EU bude chránit technologie proti Rusku a Číně, nové a nudné procesory od Intelu, povinné IPv6 v Číně

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Spojené arabské emiráty po aerolinkách a fotbale expandují také s operátory, a to i díky firmám koupeným od české PPF Telecom Group. Arabové skrze Etisalat (e&) začínají na východě Evropy včetně Slovenska. Postupně nakupují také akcie Vodafone Group, už jsou skoro na patnácti procentech. Ve Vantage Towers, což je odnož Vodafonu pro provoz pasivní infrastruktury, má zase podíl Saúdská Arábie.

Evropská unie bude chránit své špičkové technologie před Čínou nebo Ruskem. Ve hře jsou i tvrdá opatření jako zákaz vývozu. Věra Jourová vyzvala členské země, aby podaly své návrhy, které se zhmotní v ekonomické bezpečnostní strategii. Mezi priority patří čipy a polovodiče, kvantové počítače, umělá inteligence a biotechnologie. USA už takto reagují delší dobu, například skrze embarga na vývoz čipů a s tím souvisejících technologií. Teď také zvažují, že na Čínu zaútočí kvůli klíčové čipové technologii, která vzniká i v Brně.

Šéfové bezpečnostních složek Pěti očí (USA, Velká Británie a další) ostatně varovali, že krádeží duševního vlastnictví ze strany Číny přibývá. Podle šéfa FBI není pro inovace větší hrozby, než jakou je Čína. Krádeže mají být historicky bezprecedentní a sofistikované. Evropa také začala připravovat vlastní alternativu k čínskému projektu Belt and Road Initiative. Skrze ni Čína buduje digitální infrastrukturu, přístavy, koleje, dálnice, sklady a podobně v zemích, které o to mají zájem. Čína často poskytuje nevýhodné půjčky a protlačuje své firmy, některé země jsou ale spokojené. Na Lupě máme reportáž z Maďarska a Řecka.





USA rozšiřují embargo na export AI čipů do Číny. To současné nebylo moc efektivní. Například Nvidia nemohla vyvážet své nejnovější čipy, takže udělala speciální odnože A800 a H800 (a A100 či H100 jsem stejně viděl načerno dostupné na tržištích s elektronikou SEG). Tomu už má být konec. Rozšířené sankce se dotknou i Intelu a dalších.

Americké firmy už dříve varovaly, že embarga nejsou dobrý krok. Čína rozvíjí vlastní kapacity, jako jsou akcelerátory Huawei Ascend a hrozí, že CUDA a spol. ztratí na velkém trhu pozici. Ukázkou je naše nedávná reportáž s hromadou lokálních výrobců serverů. Čína potřebuje AI akcelerátory k řadě věcí včetně rozvoje LLM modelů. Baidu, takový čínský Google, oznámil, že jeho nový model se vyrovná GPT-4.

Také se ukazuje, že americké sankce zvyšují tržní podíl čínských producentů strojů na výrobu čipů. Čína nemůže řadu těchto strojů dovážet, takže investuje do vlastních kapacit. Jde o podniky jako Naura. Vláda nedávno oznámila, že do další podpory nacpe čtyřicet miliard dolarů. Uvidíme, jaké to bude mít dlouhodobé výsledky.

Ruský výrobce serverů Norsi-Trans nasadil první várku čínských procesorů Loongson. Ty nejsou „pouze“ implementací ARMu nebo RISC-V, ale používají vlastní architekturu kompatibilní s MIPS. Norsi-Trans je jeden z těch podniků, které vyvíjí systém SORM používaný pro špehování komunikace v rámci ruských sítí.

Čína začne vyžadovat, aby každé Wi-Fi zařízení mělo standardně zapnuté IPv6. Musí se tak stát od letošního prosince. Už více než 31 procent čínských uživatelů může k „internetu“ přistupovat přes IPv6. Čína patří mezi největší podporovatele.





Co je uvnitř kabelu Thunderbolt od Applu za 129 dolarů? Zde je pěkný sken ukazující součástky a porovnávající tento kabel s některými levnějšími.

Slovenský procesor Tachyum Prodigy je zatím nekonečný příběh. Firma slibuje univerzální čip rychlejší než vše okolo, ale roky odkládá produkci. The Register nyní přišel s pár novými detaily včetně prohlášení, že tajemný zákazník nasadí Tachyum na vybudování velmi rychlého superpočítače. Pro kontext je zde také náš článek.

Qualcomm a Google vyvíjí první čip RISC-V určený pro Android. O Snapdragonu Wear prozatím nevíme mnoho, bude ale mířit do chytrých hodinek s Wear OS. Každopádně půjde o první SoC čip pro tento typ zařízení a potvrzuje se, že RISC-V jako otevřená alternativa k ARMu jde neustále dopředu. Google už v minulosti uvedl, že Android portuje na RISC-V a vedle ARMu z něj chce udělat hlavní platformu.

Finská Nokia propustí až čtrnáct tisíc zaměstnanců. Poptávka po 5G vybavení zeslábla, zejména ve Spojených státech, takže se Nokia více soustředí na trhy jako Indie s nižší marží. Ani nucený ústup Huawei na některých trzích nezaručuje jednoduché podnikání. Propouštění má zajistit úspory ve výši 400 milionů (2024) a 300 milionů eur (2025). Podobné problémy hlásí také švédský Ericsson. I ten registruje snížené investice do 5G. Pro operátory je to nákladné a hypované nové možnosti zatím nepřicházejí.

Webové uživatelské rozhraní Cisco IOS XE má závažnou zranitelnost na maximální úrovni. Zranitelnost se týká všech síťových zařízení s povolenou funkcí serveru HTTP a HTTPS s vystavením do internetu. Podle Shodanu jsou takových zařízení stovky i v Česku. NÚKIB k tomu vydal upozornění. Google zase informoval, že Čína a Rusko aktivně zneužívají zranitelnost objevenou ve WinRARu.

Minecraft už prodal tři sta milionů kopií. V tomto ohledu jde o nejúspěšnější hru v historii. GTA 5 je na 185 milionech, licencovaný Tetris na sto milionech. Pro Microsoft byla koupě za dvě miliardy dolarů dobrý obchod, kromě samotných prodejů totiž Minecraft používá jako platformu pro vstup do světa jeho aplikací a služeb, pro výuku a podobně.

Je zde čtrnáctá generace desktopových procesorů od Intelu. A je to pěkná nuda. Jde o mírnou aktualizaci předchozí generace Raptor Lake s vyššími frekvencemi o 100 až 200 MHz. Větší změny přijdou až příště s generací Arrow Lake. Čtrnáctka na druhou stranu zachovává socket LGA 1700, čipsety 600 a 700 a kompatibilitu. Venku je prozatím šest modelů, Core i9–14900K dosahuje až na 6 GHz (při přetaktování až 9,1 GHz). První testy ukazují, že Ryzeny 3D nebyly překonány.

Google je v Rusku definitivně v bankrotu, do kterého se dostal úmyslně. Firma není schopná splácet pohledávky za 53 miliard rublů, protože jí byly obstaveny účty exekutory. Google sám požádal o bankrot. Po útoku Ruska na Ukrajinu omezil služby. Už dříve mu cenzurní úřad Roskomnadzor zakázal prodej reklamy.

Největší cloud světa koupil služby od druhého největšího cloudu světa. Amazon si pořídil asi milion licencí na Microsoft 365, což má být obchod za asi miliardu dolarů během pěti let.

I na Tchaj-wanu se může komplikovat výstavba pokročilé továrny na čipy. TSMC upustila od plánu na výstavbu 2nm v severní části ostrova, protože se to nelíbilo lokálním obyvatelům. Společnost hledá novou lokalitu.

Indie se rve o pozici nového výrobního centra spotřební elektroniky. Čína přestává být levná, a navíc vede obchodní válku s USA, takže se otevírá prostor Vietnamu a právě Indii. Google oznámil, že v zemi začne montovat nové telefony Pixel 8. Indická vláda do podpory podobných projektů dává miliardy dolarů.

Microsoft jako open source vydává nástroj Radius. Je určený pro vývoj a chod cloud-native aplikací, vyčleněný byl z aktivit Azure.

Čtení na Cnews.cz: Operační paměti zdražují, hlavně DDR5. Nvidia uvádí RTX Video Super Resolution 1.5. 2nm procesory Intelu (Arrow Lake) mohou výrazně snížit spotřebu.