EU chce konkurovat Starlinku, Intel nabídne licence na x86, Chrome OS pro PC a Mac

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Operační Chrome OS od Googlu bude možné nainstalovat také na PC a Mac. Připravován je projekt Chrome OS Flex, který umožní instalaci mimo Chromebooky skrze flash disk. Google zde zřejmě využívá dřívější akvizice firmy Neverware, která vyvíjela systém CloudReady. Postupně aktualizovaný seznam podporovaných zařízení je zde, přihlásit se k betatestu je možné tady.

Microsoft začne 22. února v Česku prodávat Surface Pro 8 a Surface Laptop Studio. Osmička startuje na 29 999 korunách, Studio na 43 399 korunách. Seznam autorizovaných prodejců je zde.

BullSequana XH3000 má být nejvýkonnější superpočítač světa s poměrem výkonu na metr čtvereční. Uvádí to francouzská společnost Atos, která tento stroj chystá ke komerčnímu prodeji. HPC výkon bude dostupný v konfiguracích jeden petaFLOPS až jeden exaFLOPS. U AI se máme dočkat až deseti exaFLOPS. Nový Bull má v budoucnu využívat i evropský procesor SiPearl, který vychází z European Processor Initiative. Dostupnost bude koncem roku.

Evropská unie chce konkurovat Starlinku Elona Muska. Evropská komise oznámila nový satelitní projekt za šest miliard eur. Má jít také o alternativu k britskému OneWebu. Eurokomisař Thierry Breton to opět prezentuje jako strategickou věc digitální suverenity starého kontinentu. Takových akcí tento ochranářský Francouz rozjel řadu, třeba evropskou DNS, cloud a další.

Intel chce za 5,4 miliardy dolarů koupit Tower Semiconductor. Jde o zakázkového výrobce čipů s osmi továrnami soustředícího se na procesy tisíc až 110 nm, výjimečně také 45 nm. Produkuje CMOS, analogové obvody a podobně. Intel tímto chce posílit v oblasti zakázkové výroby. Do té se chce ve velkém vrhnout po dokončení mnohamiliardových investic do nových továren.

S tím souvisí zpráva, že Intel nabídne licenci na x86 dalším firmám, informuje The Register. Zákazníkům umožní si vytvářet čipy kombinující ARM, RISC-V a právě x86. Rád je pro ně rovnou vyrobí. Intel před pár dny vstoupil do RISC-V International a rozjel miliardový partnerský program.

Intel také potvrdil, že vyvíjí čipy na těžbu krypta. Název mají Bonanza a pracuje se na nich v nové divizi Custom Compute Group. Prodeje lze očekávat ještě letos.

Micron ruší svojí značku herních RAM pamětí Crucial Ballistix. Náhradu za ně nechystá. Firma pouze uvádí, že se bude soustředit na produkci běžných a serverových pamětí.

Materiály potřebné k výrobě čipů mohou v případě konfliktu Ruska a Ukrajiny zcela zásadně zdražit. Alespoň podle americké vlády, kterou cituje Reuters. Americké firmy například odebírají 90 procent neonu z Ukrajiny nebo 35 procent palladia z Ruska. Krizi může zapříčinit jak válečný stav dopadající na firmy, tak sankce uvalené na Rusko.

Akamai za 900 milionů dolarů kupuje firmu Linode. Akamai díky tomu ke své bezpečnostní či CDN nabídce získává cloudové služby (IaaS) a virtuální servery. Vše chce nabízet v rámci sjednocené platformy.

Cyberpunk 2077 se konečně dočkal next-gen upgradu. Majitelé PlayStation 5 a Xbox Series tak konečně mohou hrát s pořádnou grafikou či ray tracingem. Změny přináší patch 1.5, který je plný dalších novinek a změn a týká se všech platforem. Vydání Cyberpunku 2077 výrazně poškodilo pověst CD Projektu RED a ukázal na mezery ve vývoji i vedení. Neustálé hašení problémů oddálilo vydání plnohodnotných DLC.

SK hynix představila paměti GDDR6-AiM. AiM znamená Accelerator in Memory. V pamětech díky tomu bude možné akcelerovat určité typy úloh, aniž by je bylo nutné posílat do GPU a spol. Prozatím jde o vzorky.

Firma SimulaVR spouští předobjednávky na svůj linuxový standalone VR headset. Rozhodla se tak místo původních plánů vstoupit na Kickstarter (poplatky). Při brzké předobjednávce lze srazit plánovanou cenu o tisíc dolarů.

Realme na český trh pouští nové telefony. Realme 9 Pro+ má Super AMOLED displej s 90 Hz, MediaTek 920 5G a cenu od 10,5 tisíce. Verze Pro má 120Hz IPS nebo Qualcomm Snapdragon 695 a startuje na 7,5 tisících. Model 9i se Snapdragonem 680 a 90Hz displejem stojí šest tisíc.

ASML zveřejnilo svůj postoj k ohlášenému evropskému Chips Act. Díky němu mají natéct desítky miliard dolarů do výroby čipů v Evropě. Pochvalně se ozval také Tchaj-wan, který věří v možnost restrukturalizace dodavatelských řetězců.

Nvidia měla ve fiskálním roce 2022 tržby 26,9 miliardy dolarů, meziročně o 61 procent více. Zisk je na čtyřech miliardách dolarů. Daří se všem divizím, důvody jsou celkem jasné.

Nokia a Kyndryl budou společně stavět a provozovat privátní 5G sítě. Kyndryl je samostatná firma vyčleněná z IBM. Nokia poskytne svůj Digital Automation Cloud, Kyndryl zase návrh, konzultace, implementaci nebo managed služby. Stavět privátní 5G chtějí také AWS a Cisco.

Vychází Proton 7.0. Postaven je na Wine 7.0. K dispozici je lokální dekódování videí, podpora EasyAntiCheat a další úpravy a novinky. Valve nový Proton vypouští před vydáním Steam Decku.