EU chce odstranit bloatware ze smartphonů, agresivní softwarové audity, IBM se dělí na dvě firmy

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Microsoft je nejvíce agresivní firmou v případě softwarových auditů u zákazníků. Vyplývá to ze studie společnosti Flexera. Celkem 49 procent dotazovaných enterprise firem uvedlo, že u nich v posledních třech letech Redmond audit provedl. Následují Oracle (28 procent), IBM (27), VMware (25), Adobe (23), SAP (17) a Symantec (10). Deset procent dotazovaných uvedlo, že vlivem auditu bylo nutné zaplatit na dodatečných poplatcích a penalizacích více než pět milionů dolarů.

Uživatelé by v budoucnu mohli dostat možnost zbavit se veškerého bloatwaru na chytrých telefonech. Aplikace, které jsou v zařízeních předinstalovány a v současné době nejdou smazat, by tak smazat jít mohly. Financial Times totiž upozornily na chystaný Digital Service Act připravovaný v Evropské unii, který by v případě schválení danou problematiku řešil.

IBM ze svých struktur vyčlení novou samostatnou společnost. Osamostatní se sekce Managed Infrastructure Services s ročními tržbami kolem 19 miliard dolarů, 90 tisíci zaměstnanci a 4600 velkými enterprise zákazníky. Proces by měl být dokončen do konce roku 2021. IBM se snaží transformovat z legacy IT podniku na modernější podnik točící se kolem cloudu a služeb. Zásadní obrat započal odkupem Red Hatu za 34 miliard dolarů.

Z Google G Suite se stává Google Workspace. Sdružuje služby Gmail, Drive, Meet, Chat a samozřejmě kancelářské editační programy typu Docs. V podstatě jde o rebranding s novými ikonami jednotlivých aplikací (které schytávají velkou kritiku). Workspace je prozatím dostupný pro firmy, koncoví uživatelé se dočkají později, ale neznámo kdy přesně.

Sony rozebralo přicházející PlayStation 5 a ukázalo jeho „vnitřnosti“ včetně jednotlivých hardwarových komponent a chlazení. Na video je možné se podívat zde, případně tady v textu.

AT&T ukončuje DSL internet, píší USA Today. Fakticky jde o ADSL připojení o rychlosti downloadu 6 Mb/s a s uploadem 1 Mb/s, navíc s FUPem 150 GB. Operátor nadále bude nabízet VDSL a ADSL2+, kde nabízí 100, respektive 20 Mb/s s FUPem jeden TB. Kvalitní připojení je na mnoha místech USA stále problém. Zmiňované vypínané ADSL například stále používá přes 650 tisíc lidí.

Přichází další z alternativ k Raspberry Pi, tentokrát Rock Pi X Model B. Mikropočítač je zajímavý tím, že ho pohání Intel Atom, a tedy x86. Jde o 64bitové čtyřjádro (1,44 GHz a 1,84 GHz v Turbo), konkrétně se jedná o Atom x5-Z8300 Cherry Trail. Součástí je i integrovaná grafika Intel Gen8 HD a paměť LPDDR3 (až 4 GB).

John McAfee byl zadržen v Barceloně a čeká na vydání do Spojených států. Úřady ho viní z toho, že neodváděl daně z příjmů, které si vydělal konzultacemi a obchodováním s kryptoměnami. Mělo jít až o více než půl miliardy korun ročně. McAfee nakupoval nemovitosti nebo jachty a pokaždé fakturoval na jinou osobu. Hrozí mu až třicet let vězení.