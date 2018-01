 »  EU chce superpočítač za miliardu eur, český chytrý válec Angee je tu, spanilá jízda Nvidie

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Český „chytrý válec“ Angee si podle očekávání odbyl premiéru na veletrhu CES 2018 v Las Vegas. Spoluzakladatel firmy Lukáš Stibor k tomu sepsal pár vět. Poodkryl i investory, mezi kterými jsou Jiří Hlavenka, Eduard Kučera (Avast), Kamil Vacek (TCCM) či Oliver Dlouhý (Kiwi.com).

Evropská unie chce vybudovat vlastní silnou infrastrukturu superpočítačů. Z rozpočtu EU na to půjde 486 milionů eur a společně s příspěvky dalších zemí se má do roku 2020 investovat miliarda eur. Vzniknout má společný podnik EuroHPC, který chce pořídit několik superpočítačů. Aktivity rozjíždí Francie, Německo, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko a Španělsko. Česko se zatím nepřipojuje.

HTC na CESu oznámilo nový VR headset Vive Pro. Ten přináší především technologii WiGig pro bezdrátovou komunikaci, což bude do budoucna velice důležitá věc. Integrována jsou také sluchátka, displeje mají větší rozlišení (dvakrát 1440×1600 pixelů), k dispozici jsou dvě přední kamery nebo USB-C 3.0.

Také Intel naskočil do hry o kvantové počítače, připojuje se k IBM a Googlu. Na CESu představil nový čip Tangle Lake, který má 49 qubitů. Jde stále o experimentální věc, která už ale disponuje řadou pomocných obvodů.

Intel a Nvidia na CESu představily řadu novinek. Nvidia navazuje na svůj velice silný loňský rok, kdy řada velkých hráčů začala nasazovat její GPU na strojové učení a spol., a prohlubuje serverové aktivity nebo spolupráci s automobilkami na autonomních autech. Intel zase například rozvíjí sportovní aktivity, kdy nabízí 3D pohledy na hrací pole (v praxi ve velkém uvidíme na nadcházející olympiádě). Více na přiložených videích.

Bloomberg Businessweek se rozepisuje, jak Číňané, kteří studovali ve Spojených státech a rozjeli kariéry v Silicon Valley, ve velkém míří zpět do Číny. Lákají je příležitosti, velký trh, hromada kapitálu, ale i věci jako fakt, že vláda shromažďuje data, se kterými je pak si možné „hrát“ ve všem tom strojovém učení a podobně.

Čína také rozjíždí budování IoT sítě SIGFOX, kterou u nás provozuje SimpleCell. Startuje se ve městě Chengdu a do budoucna se má investovat až 300 milionů eur. Přívětivá slova francouzského prezidenta Emmanuela Macrona z tohoto týdne směrem k Číně nyní dávají větší smysl. SIGFOX je francouzská firma a stejně tak se francouzský Airbus snaží do Číny prodat více než stovku letadel.

Operátor AT&T na poslední chvíli couvnul a nakonec nebude prodávat na americkém trhu první telefon od čínského Huawei. Firma si od tohoto kroku hodně slibovala. Mělo jít o prolomení ledů v atmosféře, kdy americká vláda nedůvěřuje síťovým technologiím Huawei. The Verge píše, jak na to na CESu reagoval šéf Huawei a že je krok považován za politický.

Čína ještě jednou: země v loňském roce získala 11 241 amerických patentů (meziročně o 28 procent více) a v tomto ohledu už je pátá na světě. Čína předehnala Tchaj-wan a před sebou má USA, Japonsko, Koreu a Německo.

Google kupuje britský startup Redux, píše Bloomberg. Redux se zabývá vývojem technologií kolem zvuku do chytrých telefonů a dalších zařízení. To by opět potvrzovalo rostoucí ambice a plány Googlu v oblasti hardwaru.

Salesforce.com se osmého ledna začal stěhovat do Salesforce Tower v centru San Franciska. Mrakodrap má 61 poschodí, vyšel na 1,1 miliardy dolarů a jde o nejvyšší a nejdražší budovu ve městě. Část prostor si pronajme také co-working WeWork.

Accenture pokračuje v nákupech technologických společností a budování nových IT kapacit. Firma nyní získala podnik Mackevision, který pracuje na digitálních efektech, například v rámci Game of Thrones. Chce se více zaměřit také na AR/VR. Accenture koncem loňského roku koupila také firmu Search Technologies, jejíž součástí je i vývojová centrála v Praze postavená na akvizici zdejší firmy INCAD (náš text).

Avaya koncem roku prošla řízeným bankrotem a nyní se transformuje z hardwarové firmy do softwarového hráče. Nyní rozjela sekci Avaya Cloud, vede ji bývalý viceprezident IBM Mercer Rowe.