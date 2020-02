 »  EU chce zpět vyměnitelné baterie, zlevnění Raspberry Pi 4, Microsoft Defender pro Linux

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Evropská komise by zřejmě ráda dotlačila výrobce telefonů, aby vrátily vyměnitelné baterie. ZDNet odkazuje na nizozemský list Het Financieele Dagblad, který získal návrh evropského opatření, jež má za úkol snížil množství elektronického odpadu. O věci se ještě bude jednat a diskutovat.

Microsoft vydá svůj antivirus Defender také pro iOS a Android. Tyto verze lze očekávat nejspíše letos, prozatím jsou dostupné pro Windows a macOS. Redmondu se obchodně někde obchodně daří Defender prosazovat i ve firemním prostředí oproti tradičním dodavatelům antivirů. Microsoft rovněž zpřístupnil preview verzi Defender ATP pro Linux.

Azure Sphere se zase dostává v ostré verzi na trh. Jde o vlastní hardwarový mikrokontroler/čip od Microsoftu, do kterého si sama firma upravila Linux. Jde o první Linux z Redmondu. O projektu Azure Sphere jsme více psali v článku.

Raspberry Foundation v rámci narozenin snižuje cenu 2GB modelu Raspberry Pi 4. Konkrétně klesla ze 45 na 35 dolarů. Dle organizace je to možné díky klesajícím cenám RAM pamětí. 35 dolarů původně stál model s 1 GB RAM.

Google poprvé od doby, kdy americká vláda uvalila embargo na Huawei, alespoň něco veřejně ke kauze řekl. Potvrdil, že nemůže dodávat služby a aplikace na nově vydávané telefony Huawei a že spolupracuje na podpoře modelů vydaných do 16. května 2019. Firma zároveň varuje před nahráváním Google Play Services „bokem“, protože to může představovat bezpečnostní riziko. Tímto způsobem lze do Huawei dostat třeba obchod Google Play, ovšem některé věci stále nefungují, typicky Google Pay. Objevila se i zpráva, že Google k americké vládě podal žádost, aby mohl licence směrem k Huawei obnovit. Huawei se mezitím snaží rozjet vlastní ekosystém App Gallery a Huawei Mobile Services, viz náš článek.

JPEG chce využít umělou inteligenci pro vývoj nové komprese obrázků. Rozhodlo se tak na 86. zasedání výboru. Očekává se, že by AI mohla obrázky komprimovat efektivněji, než jak se to daří nyní.

Už více než sto her pro virtuální realitu překonalo v tržbách milion dolarů, rozebírá Road to VR. „A to je teprve začátek,“ glosují situaci čeští Beat Games (koupeno Facebookem) stojící za Beat Saberem, nejúspěšnějším VR titulem na světě. Polovina ze stovky her milion dolarů překonala za posledních dvanáct měsíců. VR hry celkově v roce 2019 dosáhly na 300 milionů dolarů v rámci všech hlavních platforem.

Facebook jako vlastník Oculusu a Beat Games dál do VR investuje. Tentokrát kupuje studio Sanzaru Gamesstojící za VR tituly jako Asgard’s Wrath nebo ze světa Marvelu. Firma bude nyní exkluzivně produkovat pro Oculus.