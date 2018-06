 »  EU chystá „daň z odkazů“, Facebook u mladých netáhne a chystá se nový Fallout

Evropská unie chce zavést „daň z odkazů“ a přimět internetové platformy hlídat porušení autorského zákona uživateli. Oba nápady jsou neuvěřitelně absurdní, ale jak už víme z příkladů v minulosti (sušenkový zákon, právo na zapomnění a nakonec i nedotažené GDRP), je zde velké riziko, že něco takového opravdu projde. Viz EU censorship machines and link tax laws are nearing the finish line.

Pokusil se na eBay prodat svá vlastní data z Facebooku. Dobře to nedopadlo. Každopádně nápad zajímavý, stáhnout si vše, co o vás Facebook má, a prodat to, místo toho, aby to za vás prodával Facebook. Celé to ale nakonec dopadlo tak, že eBay mu aukci zrušilo s tím, že „prodávat účet na Facebooku“ je zakázáno. Pikantní na tom je, že účet neprodával, pouze data z účtu. Viz A Man Is Auctioning His Facebook Data on eBay, and It's Going Great [Update: Not Anymore].

Událost týdne? Rozhodně pád sítě Visa na několik hodin. Přinesl nemožnost platit a jakkoli se psalo pouze o Evropě, tak problémy byly i v jiných částech světa. Viz Visa apologises after system crash causes card payment chaos a nečekejte nějaké informace na www.visa.com, je nutné jít na www.visaeurope.com (Visa service disruption) nebo na @VisaNewsEurope.

Změna algoritmu Instagramu přinesla 90% viditelnost příspěvků přátel, tvrdí Facebook. Předtím to mělo být tak, že uživatelé neviděli 50 % příspěvků přátel a 70 % všech příspěvků – pokud vám to u čistě chronologického nefiltrovaného newsfeedu nedává smysl, tak vítejte do klubu. Nefiltrovaný newsfeed vám totiž dodá přesně to, co jste si objednali, a jenom vy určíte, že třeba něco „neuvidíte“. Od července 2016 je newsfeed filtrovaný, netříděný chronologicky a vyžaduje placení od firemních profilů. Z 90% viditelnosti příspěvků přátel plyne, že (logicky) firemní příspěvky byly masivně potlačeny. Viz How Instagram’s algorithm works, kde zjistíte, že se Instagram řídí oním stejně hloupým algoritmem jako Facebook. Nezábavnější v uvedeném článku je ten moment, kdy Instagram tvrdí, že shadowban neexistuje. Klasická lež.

WEBDESIGN, INTERNET

USA Today zareagovalo na GDPR „evropskou“ verzí webu bez sledovacích skriptů a reklam. Šokující zjištění je, že plná verze webu na jednu stránku stahuje 5,5 MB dat, „evropská“ pouze méně než 0,3 MB. Raději ani netestujte, jak rychle se plná vs. evropská nahrají. Opravdu by neuškodilo, kdyby většina webů (i těch českých) prošla odtučňovací kůrou. Viz Four days into GDPR, US publishers are starting to feel the effects.

GDPR vyvolalo drastický pokles v programatické reklamě, uvádějí například v GDPR mayhem: Programmatic ad buying plummets in Europe – propad se prý pohybuje od 25 do 40 procent. Některé z amerických společnosti přestaly inzerovat přes programatickou reklamu na evropských webech zcela. Zmatek ještě prohloubil Google, který se k GDPR postavil tak, aby co nejvíce odpovědnosti přesunul mimo sebe. Pro řadu partnerů Google nebyl schopen ověřit, zda GDPR vyhovují. Směrem ke Googlu zaznívají slova o „aroganci“ a snaze každého „zmanipulovat do používání jeho GPDR systémů“. Vše navíc řešil na poslední chvíli.

Mobilní návštěvnost z vyhledávání v Googlu i přímá návštěvnost je na tom lépe než ta z Facebooku. V Search and direct mobile navigation surpass Facebook as traffic referrers zmiňují, že to může mít na svědomí změna algoritmů Facebooku, ale možná i další faktory. Jeden dlouhodobý je, že lidé na Facebooku velmi neradi (v mobilní aplikaci) klikají na odkazy (a baví je to čím dál tím méně). Zajímavé ještě je, že návštěvnost z Google Chrome a tamních doporučení (Suggestions) také výrazně vzrostla.

91 % obsahu nezíská z Googlu žádnou návštěvnost. Jak se ale dostat do oněch devíti procent šťastlivců? V 91% of Content Gets No Traffic From Google. And How to Be in the Other 9% (New Research by Ahrefs) najdete i žebříček stránek, které z Googlu získávají největší návštěvnost, případně se můžete podívat na TOP 500. Dva největší důvody, proč nebudete mít z Googlu návštěvnost? Nemáte backlinky, nevěnujete se něčemu, co lidé (dostatečně) hledají nebo je to příliš obecné.

SOFTWARE

PUBG žaluje tvůrce Fortnite, chce ochránit svá autorská práva. Udělal to ale až dost pozdě poté, co Fortnite dost jasně PUBG válcuje popularitou a možná i příjmy. PUBG je dílem korejské společnosti Bluehole, Fortnite dílem Epic Games. Nepřekvapí, že žaloba byla podána právě v Soulu, dokonce už v lednu. Ještě zábavnější je, že PUBG běží na Unreal Engine 4 od Epic Games. Viz PUBG creators file lawsuit against Fortnite to ‘protect copyright’.

Bethesda oznámila nový Fallout. Ponese jméno Fallout 76. Což velmi pravděpodobně bude i reference na Vault 76. To zajímavější je, že půjde o online RPG (samozřejmě s cílem přežít).

Operační systém Windows v domácnostech vymírá, píší v In 2018, Windows died at home and nobody cared a dodávají, že Redmondu to prý nevadí. Zároveň ale řeší, že Microsoft dnes míří na všechna zařízení a věří ve „Windows“ na ARM procesorech. Tohle všechno už tu nějak tak jednou bylo, ale tehdy chybělo to podstatné, všudypřítomné připojení k internetu a odstranění závislosti na operačním systému. Těžko říci, jak to přesně dopadne, ale zatím Windows nahrazuje tak prostá věc jako je prohlížeč.

Gartneři tvrdí, že Windows 10 Pro je pro firmy slepá ulička. Hlavním důvodem mají být změny týkající se načasování podpory. Předvídají také, že Microsoft to dělá záměrně a Windows 10 Pro nebude chtít pro firemní prostředí poskytovat – tam by se měla uplatňovat Enterprise verze. Přitom Pro/Professional podoba patří k těm nejrozšířenějším. Viz Windows 10 Pro is a dead end for the enterprise, Gartner says.

HARDWARE

Google porazil Amazon, v prvním čtvrtletí 2018 dodal více chytrých reproduktorů. S 36,2% tržním podílem se navíc může pochlubit meziročním růstem ve výši 483 %. Nepodceňujte ale ani nástup dalších hráčů – Alibaba (11,8 % podíl), Xiaomi (7% podíl) a 17,3% pro „ostatní“. Viz Google beats Amazon to first place in smart speaker market.

Garmin je dvojkou mezi chytrými hodinkami, ač vlastně na tento trh přímo nemíří a jde především o zařízení pro fitness a zdraví. V The great wearables myth busted: Apps never, ever mattered se věnují jednomu zajímavému zjištění. Původní předpoklad, že u chytrých hodinek bude rozhodovat platforma a aplikace nevyšel, žádný mohutný ekosystém (jako je tomu u iOS vs Android) není zásadní. Garmin v prvním čtvrletí 2018 dodal 1 milion zařízení, Apple 3,8 milionu. Detailnější žebříček a data viz Wearables market up 35% in Q1 2018 as Apple and Xiaomi maintain lead, kde najdete i další zajímavost: zásadní úspěch Xiaomi Mi Band fitness náramku (3,8 milionu kusů).

Zvuky mohou poškodit pevné disky a sestřelit operační systémy. Přišli na to výzkumníci, podle kterých je možné často neslyšitelné zvuky vyvolat na reproduktorech, které jsou součástí počítače nebo na běžných levných reproduktorech z obchodu. Zvuk vyvolá chvění u magnetických mechanismů pevných disků a lze jimi zamezit i záznamu videa na sledovacích systémech. Detaily viz Blue Note: How Intentional Acoustic Interference Damages Availability and Integrity in Hard Disk Drives and Operating Systems (PDF).

MARKETING A KOMUNIKACE

Živé (Live) video na Facebooku přestává být pro média použitelné, klesají zhlédnutí. Podle With Facebook Live views falling, BuzzFeed looks to Twitch se BuzzFeed pokouší najít alternativu ve službě Twitch, původně sloužící hlavně pro herní livestreaming (a patřící Amazonu). BuzzFeedu se nelze moc divit, pokud živá videa mají na Facebooku méně než 50 tisíc zhlédnutí, tak je přínos jenom velmi těžko očekávatelný. Twitch navíc umožňuje plánovat streaming již nahraného obsahu či nové vysílání celých seriálů. Je to tedy něco mnohem bližšího televizi, než Facebook Live.

SparkToro Trending se může hodit pro sledování trendujících témat webového marketingu na Twitteru.

Donald Trump netweetuje sám, tweety mu píší jeho zaměstnanci. Navím mu v nich záměrně nechávají gramatické chyby, používají záměrně nadměrné množství vykřičníků, nadmíru velkých písmen a v jednom tweetu pletou dohromady nesouvisející věci. Viz Trump's tweets written by staffers reportedly include intentional grammatical errors, kde zazní i další zajímavost: že Mitt Romney (kandidát na prezidenta) vyžadoval u každého tweetu schválení 22 lidí.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Alexa poslala konverzaci cizímu člověk na základě nevědomky vydaných příkazů, upozorňuje Amazon v rámci nedávné kauzy. V té se záznam hovoru dvou lidí ocitl u náhodného kontaktu. Alexa prostě v rámci konverzace detekovala spouštěcí slovo („Alexa“) a poté detekovala „send message“ – na což reagovala dotazem „Komu?“ – vlastnící si toho nevšimli a tím, jak pokračovali v hovoru mezi sebou, se Alexa dozvěděla kýženou odpověď, která odpovídala někomu v kontaktech. Ale i tady se Alexa zeptala „kontakt, right?“ a protože padlo slovo „right“, tak to považovala za schválení. Vlastníci ale tvrdí, že Echo bylo hned vedle nich a hlasitost mělo nastavenou na desítku. O schválení si prý nežádalo. Viz Is Alexa Listening? Amazon Echo Sent Out Recording of Couple’s Conversation.

Valve opravilo bezpečnostní chybu ve Steam klientech. Umožňovala vzdálené spuštění kódu (RCE) a to jenom formou poslání poškozeného UDP paketu. Objevena byla 20. února a opravu Valve dalo dohromady do 12 hodin (pro beta klienty) a do ostrých verzí se dostala 4. dubna. Viz Valve Patches Security Bug That Existed in Steam Client for the Past Ten Years.

Soudní spor viní Marka Zuckerberga z podvodného schématu zneužívajícího přístup k datům uživatelů. Jde mimochodem o tentýž mechanismus, který využila Cambridge Analytica, tedy to že se aplikace přes uživatele mohla dostat skoro ke všem údajů o jeho přátelích. Celé to má ale jeden háček, tohle Facebook nepotřeboval, přístup k datům má totiž přímo. Žaloba se ale týká ještě toho, že tohle všechno Facebooku pomohlo zlikvidovat konkurenty. Tohle bude zajímavé sledovat. Viz Zuckerberg set up fraudulent scheme to ‚weaponise‘ data, court case alleges.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

V pondělí Miloš Čermák tweetnul „@ctu_cz @ondrej_m @TomBudnik @Hospodarky Dekujeme @ctu_cz, ze na Twitteru sdileji placeny obsah @Hospodarky. Prave proto mu rikame placeny, aby si ho pak kdokoli mohl zadarmo precist na Twitteru. Az budeme mit cas, tak si na vas urad zajdeme a taky si neco hezkeho vezmeme.“ v reakci na tweet ČTÚ, ve kterém byl screenshot polemiky na téma neomezeného mobilního internetu (Tomáš Budník vs Ondřej Malý) . ČTÚ předmětný tweet také smazal a zveřejnil omluvu.

Papua Nová Guinea na měsíc vypne Facebook, chce studovat vliv na fake news. viz Papua New Guinea is unplugging Facebook, kde navíc píší takové ty obvyklé zábavné věci, jako že ministr pro komunikaci zvažuje vytvoření nové sociální sítě pro občany (takové, která samozřejmě bude vyžadovat reálné ověřené profily).

Facebook už není jedničkou mezi mládeží (13–17) v USA. Vepředu je YouTube, Instagram i Snapchat. 95 % americké mládeže má chytré telefony, 45 % je online takřka neustále. Ještě před třemi roky tomu tak nebylo, Facebook tehdy dominoval s 71% podílem (nyní 51 %), 52 % měl Instagram (nyní 71 %) a 41 % Snapchat (nyní 69 %). Za pozornost rozhodně stojí nová jednička, YouTube. Viz Teens, Social Media & Technology 2018.

Facebook zruší sekci Trending, která nikdy nefungovala a byla středem několika afér. Jedna z těch zásadních byla ta, když Mark Zuckerberg náhle vyhodil všechny editory, kteří se o sekci starali, a tvrdil, že algoritmus vše zvládne. Načež algoritmus způsobil novou aféru, protože bez lidského dozoru se do Trending dostávaly věci, které tam nikdy neměly být. Vyhazov editorů byl následkem úniku informací o tom, že jejich práce měla být ovlivněna uměle nastavenými pravidly, která rozhodně nebyla transparentní ani neutrální. Viz Facebook Is Pulling the Plug on Its Trending Feature a Removing Trending From Facebook.

Twitter 16. srpna omezí možnosti aplikací třetích stran. Jde o změny oznámené již v dubnu 2017 (viz Enabling all developers to build on the Account Activity API) a další snahu ještě více uzavřít Twitter a znemožnit cizím aplikacím přístup k platformě. Twitter to (jako vždy) obaluje tím, jak je to dobré pro uživatele, ale ve skutečnosti jde o likvidační opatření. Z pohledu Twitteru je logické, chtějí si vynutit užívání jen softwaru přímo od Twitteru, kde mohou zobrazovat reklamu.

MOBILNÍ APLIKACE

Rusko chce po Applu, aby zablokoval Telegram a znemožnil push notifikace. Nesplní-li požadavek, je Rusko připraveno zasáhnout přímo proti App Store. Apple má měsíc na vyhovění. Totéž žádá i po Googlu. Všechno stále proto, že Telegram odmítá ruskému státu dát dešifrovací klíče. Viz Russia Demands Apple to Help in Blocking Telegram.

Google: PDF není „mobile friendly“ a vy teď máte další podstatný důvod, proč se PDF vyhnout. Ten důvod je dost zásadní: PDF vám ve vyhledávání v Googlu nepomohou. Na druhou stranu, pokud jste dodnes nepochopili, že PDF má jenom (dobré) specifické způsoby užití a stále tenhle formát používáte nevhodně, tak asi stejně nic nepomůže.

Facebook na mobilním telefonu cosi odesílá domů, aniž byste ho používali a aniž byste měli účet. Pokud se Facebook objevil na vašem mobilu přímo předinstalovaný výrobcem, tak ho navíc z mobilu ani není možné odstranit. Sám Facebook uživatelům radí věci, které nemohou udělat – třeba to, že mají zamezit aktualizaci. Viz ‚Facebook takes data from my phone – but I don't have an account!‘, kde bohužel zůstali stát před otazníkem, co že to tedy vlastně ta aplikace Facebooku posílá domů?

Google Neighbourly je nová aplikace pro outsourcing místních dotazů. Což zní jako docela dobrý nápad, jen pamatujme, že tohle vymýšlejí Amíci a jejich ponětí „místní“ se docela dost liší od zbytku světa. Viz Google launches a beta of Neighbourly, an app for crowdsourcing local questions.

STARTUPY A EKONOMIKA

Americké firmy a organizace varují před ePrivacy, dalšími zákony na ochranu soukromí od EU. Poměrně jasně říkají, že jde o nařízení, které podkope vývoj digitální ekonomiky v Evropě a připraví firmy o 500 miliard eur ročně v ušlých příjmech. V řadě aspektů je ePrivacy ještě tvrdší než GDPR a nutno dodat, že v řadě z nich je také ještě nesmyslnější. Klíčové je, že každá firma i služba musí od uživatelů získat informovaný explicitnísouhlas nejenom k použití dat (a metadat), ale ten musí být udělen pro jasně dané účely. Službu ale musí uživatelům umožnit používat, i když souhlas dát odmítnou. Pro případy jako je Cambridge Analytica by to bylo jistě dobré, ale je dost jasné, že ty se špatnými úmysly to nezastaví a ti poctiví všechno spíše vypnou. Viz The Next Privacy Battle in Europe Is Over This New Law.

Apple, Amazon, Microsoft, Google (Alphabet přesněji). Změna na třetím místě je novinkou. Ano, Microsoft má teď větší hodnotu než Google. Viz Microsoft is now more valuable than Google a řeč je o 753 miliardách dolarů vs. 739 miliardách. Není to poprvé, kdy si Microsoft a Google vyměňují pozice, vždy je to ale dočasné – Google předstihl Microsoft v roce 2012.

