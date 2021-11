EU chystá pravidla proti bigtech, Apple vyvíjí AR brýle a NFT je slovem roku

Zástupci členských států EU schválili svou verzi nových regulí, které mají zkrotit #bigtech: Digital Markets Act (DMA) a Digital Services Act (DSA). První má chránit konkurenceschopnost ve světě takřka ovládaném velkými hráči, druhý se týká přístupu těchto firem k závadnému obsahu (dětská pornografie, terorismus, nebezpečné produkty, atd.) na jejich platformách. Porušování může vést k pokutě ve výši 10 % z globálních příjmů.

EU se domnívá, že DSA přinutí giganty i k „odtajnění“ algoritmů a toho, jak fungují. Nechybí ani snaha chránit děti povinným ověřováním věku a souhlasem rodičů (což už dávno existuje a zároveň je to technicky neřešitelné), snaha omezit využívání „dark patterns“ a tlak na to, aby platformy nahlašovaly obsah porušující zákon, opět zejména s ohledem na fotografie a videa. Pozitivní změna je, že porušování už nebude řešit úřad v Irsku, ale mohou to dělat jednotlivé země (tak trochu vítězství pro Německo a Francii). Platit vše ale začne nejdříve v roce 2024.

DMA (Digital Markets Act) se týká společností s velkou tržní silou a snaží se omezit jejich pozici – brání jim ve výměně dat o uživatelích mezi různými platformami (nevymahatelné) a spojování služeb. Nařizuje umožnit odstranit předinstalované aplikace. DMA je, na rozdíl od DSA, nedostatečné, selhává i v definicích předmětných firem a v praxi nic neřeší.

Twitter přestal podporovat AMP. Uživatele na mobilech už na AMP verze stránek nepřesměrovává.

Technologičtí giganti platí miliony dolarů provozovatelům clickbaitových stránek. Aktivně tak podporují globální dezinformace. Věnuje se tomu How Facebook and Google fund global misinformation i na příkladu Myanmaru, kde nejvíce zapojení na Facebooku měly pouze fake news a clickbaitové weby. Vytlačily kompletně legitimní média. Facebook jim to umožnil a ještě jim za zveřejňované dezinformace platil. Totéž dělá Google.

Skripta pro vysokou školu života, zimní semestr 2021/22. Kolektiv autorů, 2021. Kouzelné.

Přechod na „mobile first“ indexování u Googlu už nemá termín. Ten původní byl březen 2021, ale ukazuje se, že pro weby je tento přechod komplikací.

Čerstvý výzkum poskytuje důkazy o tom, že přístup k informacím na vyžádání, který umožňuje internet a vyhledávače jako Google, stírá hranice mezi interními a externími znalostmi, což vede k tomu, že lidé věří, že si pamatují to, co právě našli. Používání Googlu k zodpovězení otázek týkajících se obecných znalostí uměle zvyšuje důvěru lidí ve vlastní schopnost zapamatovat si a zpracovat informace a vede k chybně optimistickým předpovědím ohledně toho, kolik toho budou vědět bez internetu. Když máme informace na dosah ruky, můžeme se mylně domnívat, že pocházejí z naší hlavy.

Apple chce v roce 2023 mít vlastní 5G modem. Pomoci mu v tom má TSMC a cílem je omezit závislost na Qualcommu.

AR brýle od Apple dorazí příští rok s výkonem na úrovní Mac počítačů a bez nutnosti využívat výkon počítače či iPhonu. Vybavené budou 4K OLED displeji od Sony a mají být použitelné i pro VR.

Nedostatek čipů hned tak vyřešený nebude, ale svět se, zdá se, poučil. Snaha zbavit se závislosti na Číně, Tchaj-wanu či Jižní Koreji vede k budování nových továren.

Spotify představilo „Netflix Hub“: místo s hudbou a podcasty spojenými se seriály a filmy z Netflixu. Prozatím ale pouze v USA, Kanadě, Austrálii, Novém Zélandu, Velké Británii, Irsku a Indii.

Správce hesel Mozilla Lockwise končí 13. prosince. Fungovat nepřestane, ale bude už bez bezpečnostních oprav či podpory. Funkčnost v Lockwise je už delší dobu přímo součástí Firefoxu.

Dva roky práce a je hotovo. 100% dekompilace Zeldy 64 do podoby parsovatelného C. Podobně jako se v roce 2019 podařilo dokončil dekompilaci Super Mario 64.

Před omezením bylo více než 60 % konverzních reklam na Facebooku doručeno na zařízení se systémem iOS. Po aktualizaci ochrany osobních údajů to bylo necelých 37 %. Čtěte v Facebook and Apple’s privacy war is mucking up voter turnout efforts.

Apple každoročně zveřejňuje srdceryvnou sváteční reklamu, která nějakým způsobem představuje jeho produkty. Letos je to Zachraňte Simona:

Lush opět „končí“ se sociálními sítěmi. Důvodem má být, že škodí. Proto Lush opouští Facebook, Instagram a TikTok. Háček je v tom, že tohle Lush jako PR stunt udělal už v roce 2019, takže čerstvé „opouštění“ je další snaha o využití populárního „opouštění“ znovu, a navíc v předvánočním období. Kromě toho si nechal zadní vrátka, vrátí se prý, až se sociální sítě začnou chovat „jinak“, a celé to ještě kazí to, že zůstává na Twitteru a YouTube. Oznámení v LUSH IS BECOMING ANTI-SOCIAL.

Výraz NFT byl jmenován Slovem roku slovníkem Collins Dictionary.

Youtuber je úspěšný s vlastní Squid Game v reálu. Nabízí výhru 450 000 dolarů a hry se účastní několik stovek lidí.

WhatsApp po evropské GDPR pokutě (225 milionů eur) mění Podmínky ochrany soukromí. Proti pokutě se každopádně odvolává a současné tvrdí, že na službě samostatné se nic nemění. Změny jsou pouze v poskytnutí více informací a týkají se pouze evropské verze podmínek.

Hackeři napadli GoDaddy, unikly informace 1,2 milionu zákazníků, včetně hesel. Ty GoDaddy ukládali v plaintextu. Takové chybě se v roce 2021 jen těžko věří. Napadena byla služba Managed WordPress, která se pro případné další využití útočníky hodně hodí. K hacku došlo 6. září 2021 kompromitovaným heslem, takže se opět nabízí otázka, jak je možné, že GoDaddy nepoužívá dodatečnou ochranu přihlašování. Na hackery navíc přišli až 17. listopadu. Pokud tedy u GoDaddy máte WordPress, můžete ho považovat za kompromitovaný. Viz též GoDaddy Announces Security Incident Affecting Managed WordPress Service.

Apple zažaloval NSO Group, tvůrce známého spywaru.

Síť falešných profilů lidí na sociálních sítích, kteří se vydávali za sikhy a propagovali rozdělující příběhy, odhalena. Detaily v Revealed: „Real Sikh“ influence network pushing Indian nationalism.

Francie žádá, aby Wish byl odstraněn z aplikačních obchodů i vyhledávačů. Důvodem má být, že tam prodávané produkty neodpovídají evropským standardům a při upozornění na prodej nebezpečných produktů je Wish sice odstraní, ale opět se objeví pod jinými jmény, často dokonce ale od téhož prodejce.

Roblox žaluje zabanovaného „vůdce kybermobů“ za terorizování platformy a vývojářů. Ruben Sim (Benjamin Robert Simon), který je také populární a kontroverzní youtuber, tak čelí žalobě o náhradu škody ve výši 1,6 milionu dolarů. Před lety byl vyhozen z Robloxu, ale stále pokračuje v přístupech přes hacknuté a cizí účty. Vyhazov dostal za harašení, rasistické a homofobní nadávky, sexuální harašení a nahrávání fotek Adolfa Hitlera. Nově se mimo jiné postaral o přerušení vývojářské konference hrozbou bombového útoku.

Těžaři kryptoměn k tomu využívají hacknuté cloudové účty u Google: „86 % napadených instancí služby Google Cloud bylo využíváno k těžbě kryptoměn.“ Uživatelům cloudových služeb Google doporučuje, aby začali používat dvoufaktorové ověření.

Děravé čipy od MediaTeku jsou používané v 37 % chytrých telefonů celosvětově. Útočník může využít k odposlouchávání. Detaily v Looking for vulnerabilities in MediaTek audio DSP.

Nejpoužívanější hesla roku 2021? Je to pořád stejné. Vítězí 123456, u kterého si lidé patrně myslí, že je bezpečnější než 12345. Kterékoliv heslo z první desítky není heslo a používáte-li ho, tak je to to samé, jako když žádné heslo nemáte.

Množství uživatelů Twitteru si neuvědomuje, že jejich účty jsou veřejné. Zjistila to studie a možná by to leckde vysvětlovalo existenci podivných účtů. Uživatelé si navíc myslí, že mají účet nastavený jako soukromý. Pokud byste si chtěli ten váš nastavit, tak v Nastavení a soukromí / Settings and Privacy −> Váš účet / Your Account −> Informace o účtu / Account Information −> Chráněné tweety / Protected Tweets. Jak už to tak u Twitteru chodí, používá zcestné názvosloví, ze kterého ani není poznat, o co vlastně jde.

Na instagramovém účtu @metaeuaffairs se dějí podivné věci. Jde o ověřený účet, takže by teoreticky skutečně měl patřit Meta (Facebooku). Možné vysvětlení je v tom, že to někdo hacknul, nebo se někdo o něj starající poněkud spletl.

Video na Facebooku tvoří 14,51 % příspěvků a podíl roste, v roce předchozím to bylo 12 procent. Než ale přejdete plně na video, tak si uvědomte, že 38,5 % jsou fotografie, 38,78 % odkazy a 7,13 % alba fotografií. Právě fotografie jsou pro většinu firem nejužívanější, podíl klesá se stoupajícím počtem fanoušků, kde u největších stránek převládají odkazy.

Dubsmash skončí 22. února 2022. Aplikaci minulý rok koupil Reddit a funkce dostupné v aplikaci v určité míře nasadil do vlastní aplikace.

Na více než 9 milionech telefonů s Androidem běží malwarové aplikace z AppGallery společnosti Huawei. Malware se tváří většinou jako hry a některé míří cíleně na uživatele z Ruska či Číny. Detaily v Android.Cynos.7.origin.

Firmy Apple a Amazon dostaly v Itálii pokutu 200 milionů eur za antimonopolní chování v podobě spolupráce při prodeji produktů Applu a Beats.

Apple a Google pro změnu v Itálii dostaly pokutu 10 milionů eur za zneužívání dat zákazníků. Ti nejsou při vytváření Apple ID varováni, že jejich osobní data bude Apple využívat pro marketing. Mírně zvláštní, protože v Podmínkách to uvedeno je. Výše pokuty je pro obě společnosti bezvýznamná, zajímavé ale je, že je to maximální výše, kterou je v Itálii možné udělit.

Life360 koupili Tile, konkurenta AirTagů od Applu. Bude pokračovat pod původním názvem a od Life360 získají posílení vyhledávací sítě až o desetinásobek.

Niantic získal investici 300 milionů dolarů od Coatue při ohodnocení 9 miliard dolarů.

Téměř dvě třetiny příslušníků generace Z si myslí, že se stanou kryptomilionáři. Jestli je to dobrá zpráva, nebo špatná? Těžko se rozhodnout.

Dlouhé a dobré čtení na téma: Proč jsou NFT špatné. Vysvětluje detailně prakticky všechno, zejména to, proč jsou NFT podvod, proč neřeší vlastnictví a proč blockchain nezajišťuje o nic bezpečnější způsoby vlastnictví než relační databáze. Nechybí ani otázka škod na životním prostředí a toho, že kryptoměny jsou jen pyramidové schéma.

Kolik procent lidí jsou leváci?

