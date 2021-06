EU plánuje digitální identifikační peněženku, Amazon chystá alternativu cookies a Facebook už nebude nadržovat politikům

www.nevolajtemi.sk je skvělý nápad, který zcela nutně a hned potřebujeme okopírovat i v Česku.

EU plánuje digitální identifikační peněženku. Do mobilní aplikace má být možné ukládat elektronické dokumenty, ať už identifikační, či jiné – včetně řidičáku, občanek, školních diplomů či receptů. Měla by se pak dát využít jako doklad totožnosti, věku, k uzavírání smluv, ale třeba i k přihlašování k online službám. To vše napříč celou EU. Aplikace nemá být povinná. Podrobněji v Commission proposes a trusted and secure Digital Identity for all Europeans.

Big tech není zachráncem veřejného zdraví. Samozřejmě že ne. Pandemie možná alespoň pomohla to lépe pochopit. A svým způsobem jsme to mohli vidět i v Česku. Chytrá karanténa, například, která selhala celosvětově (předvídatelně, ale tvůrci to odmítali vidět). V USA například celonárodní web na objednání se k testům. Něco, co nakonec způsobilo víc škody než užitku. Ne nepodobně dalším aktivitám. Ale jedna z mála věcí byla prospěšná, data o pohybech lidí od Googlu či Facebooku. THE PANDEMIC SHOWED THAT BIG TECH ISN’T A PUBLIC HEALTH SAVIOR je užitečné dlouhé čtení.

TELEgraficky

Relativity koupili Text IQ ■ WeTransfer míří k IPO za 1,2 miliardy dolarů ■ Etsy kupuje Bepop za 1,6 miliardy dolarů ■ Microsoft koupil ReFirm Labs ■ www.mani.ai ■ Blackstone koupili IDG za 1,3 miliardy dolarů ■ www.spot.xyz

WEBDESIGN, INTERNET

Noyb.eu (Max Schrems) chce „ukončit terror bannerů s žádostí o povolení cookies“. Rozeslal 500 výzev společnostem, které v bannerech komplikují možnost odmítnout cookies, a pokud závadu nenapraví, podá na ně GDPR stížnost. Osobně bych k tomu dodal, že konec zbytečného vyskakovacího teroru se dosáhne rychleji zrušením nesmyslného požadavku EU, aby něco takového bylo na každém webu. Cookies je možné povolit/zakázat v prohlížeči a zůstane to funkční bez problémů a nových a nových a nových obtěžování. Pro doplnění i viz Europe’s cookie consent reckoning is coming.

Amazon se chystá spustit vlastní alternativu pro cookies. S dalšími společnostmi řeší, jak vybudovat možnost identifikovat uživatele pro účely inzerentů a vydavatelů pro lepší sledování a měření aktivit v jeho vlastním inzertním ekosystému.

Finalisté Apple Design Award byli oznámeni ještě před slavnostním vyhlášením. Je mezi nimi i česká historická „hra“ Attentat 1942. Možná dobrá příležitost začít zkoumat i ty další.

Facebook spouští Bulletin. Konkurenci pro Substack či Revue (od Twitteru). Nechystá se ale platformu otevřít všem, bude si sám vybírat, kdo je vhodným tvůrcem. Navíc ji chce mít mimo Facebook, aby se vyhnul všudypřítomnému odvádění peněz Applu či Googlu.

Medium opouštějí zaměstnanci a podle všeho je to poté, co Ev Williams zveřejnil memo o „proměňující se kultuře ve firmě“, ve kterém klasicky utopicky zakázal zaměstnancům dělat to, co je prostě běžné. Vliv bude ale mít i to, že se Williams pokouší opět zcela změnit strategii. Chce opustit obsah vytvářený interními silami a vše nechat na uživatelích. Via Medium sees more employee exits after CEO publishes ‘culture memo’.

HARDWARE

Intel poukazuje na to, že Windows je pro hry lepší než Mac. Což není až tak překvapení, tohle se dlouhodobě ví. Otázkou je, zda má Intel zapotřebí se snažit proti Macu tak aktivně vystupovat. Možné ale je, že má opravdu důvod se bát nového M1 od Apple. Via Intel says Windows is better than Mac for gaming, to no-one's surprise.

Xiaomi představilo ultra rychlou 200W drátovou a 120W bezdrátovou nabíječku. Ta první 4000 mAh baterii nabije za 8 minut, druhá za 15 minut. Doposud běžné nabití zhruba stejně kapacitní baterie trvá 31, resp. 43 minut.

SOFTWARE

Blíží se macOS 12 a také otázka, které z Mac počítačů ho už nebudou moci mít. Podle Which Macs will be officially supported by macOS 12? to vypadá na rok 2015 jako hranici.

Firefox bude mít na Windows automatickou aktualizaci, aniž by byl spuštěn. Novinka Background Update se objevila ve Firefoxu 90.0 (beta). Na jednu stranu je to užitečné bezpečnostní opatření, na druhou stranu další software, který bude sám cosi dělat a využívat internet. Zakázatelné to bude v about:preferences. A Background Task Mode je docela zajímavá vychytávka.

Windows 11 Microsoft představí nejspíš 24. června. „Příští generaci“ Windows asi mít nebudeme, ale aktualizace Windows 10 ano. Via Microsoft looks ready to launch Windows 11, kde ale najdete jenom různorodé dohady a konstrukce.

Čína zkouší vlastní GPT-3. Tamní WuDao 2.0 NLP je naučené z modelu obsahujícího 1,75 bilionu parametrů. Na WuDao 2.0 je zajímavé, že zahrnuje čínštinu i angličtinu. Ale i to, že je prakticky desetkrát větší než GPT-3. Viz též China's gigantic multi-modal AI is no one-trick pony.

Norton 360 (antivirus) přidává těžbu kryptoměn (Ethereum) a krypto peněženku. Osobně bych řekl, že je to o důvod víc, proč si tenhle antivirus nepořizovat. Bohužel se může stát, že ho dostanete v nově pořízeném počítači. Norton je v tomto ohledu velmi agresivní. Připadá-li vám to jako vtip, tak ne, viz tisková zpráva NortonLifeLock Unveils Norton Crypto.

Roblox ve spolupráci s Warner Bros spustí In the Heights. Virtuální prostředí simulující Washinton Heights z filmu, včetně velké (virtuální) párty k uvedení filmu. V březnu Roblox vyrazil na akciový trh s hodnocením 41,9 miliardy dolarů a plány budovat metaverse. Do In the Heights se nicméně vejde od 30 do 50 hráčů společně, takže k myšlence metaverse to má ještě hodně daleko.

Ztracený floppy disk s poklady pro Nintendo se našel po 26 letech. Detailně v EarthBound’s localization source files were deleted forever 25 years ago…or were they?

MARKETING A KOMUNIKACE

Přehled všech dostupných informací o Google FLoC. Zejména vhodný pro marketéry. Najdete v Google FloC Explained: A Guide for Marketers.

Donald Trump přestal blogovat. Nevydržel to prakticky ani měsíc. From the Desk of Donald J. Trump byl spuštěn 4. května jako náhrada za sociální sítě, kde Trump dostal ban. V Internet Archive Wayback Machine je prozatím dostatek materiálů ke studiu.

Facebook financoval studii, která nastavení soukromí v iOS 14 označila za škodlivé (Harming Competition and Consumers under the Guise of Protecting Privacy: An Analysis of Apple’s iOS 14 Policy Updates). Vlastně jde o další učebnicový příklad toho, jak Facebook nezvládá řídit vlastní komunikaci a PR, aniž by neustále nedělal učebnicové chyby. Jádrem problémů samozřejmě stále je, že Apple v App Tracking Transparency a možnosti znepřístupnit IDFA výrazně omezují možnosti Facebooku ve šmírování uživatelů.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Google v minulosti značně znesnadňoval uživatelům zachování soukromí u polohových informací. Ukázalo se to u soudního slyšení, včetně toho, co již víme, že i po vypnutí sdílení polohy stejně Google v shromažďování dat pokračoval. Vypnutí samotné utopil kdesi v hloubi telefonu, a dokonce tlačil na další výrobce telefonů, aby dělali to samé. Via ‚Apple is eating our lunch‘: Google employees admit in lawsuit that the company made it nearly impossible for users to keep their location private.

Apple zavede pro zaměstnance hybridní model: tři dny v práci a flexibilní podpora pro práci na dálku. Návrat do kanceláří navíc přijde až v září, původní červen se ukázal jako příliš optimistický. Užitečné čtení v Apple to try new hybrid workplace model for a year.

Chrome bude varovat před nedůvěryhodnými rozšířeními a chystá se i nová kontrola stahovaných souborů. Vše bude postavené na Enhanced Safe Browsing. S důvěryhodností rozšíření to ale prozatím bude založené na tom, zda vývojář dodržuje Pravidla Google a není to žádný nováček – se skutečnou bezpečností rozšíření to žádnou souvislost nemá.

Firma Fujifilm byla napadena hackery. Oznamují to v Unauthorized access to Fujifilm servers, kde není ani slovo o ransomwaru. Podle Fujifilm becomes the latest victim of a network-crippling ransomware attack to samozřejmě ransomware je.

Zerodium kupují 0day v Pidginu a jsou ochotni platit až 100 tisíc dolarů. Pidgin je populární instant messaging klient oblíbený v kyberzločineckém světě. Via Zerodium acquiring zero-days in Pidgin, an IM client popular with cybercriminals.

USA zařadí ransomware mezi stejné priority, jako je terorismus. Včetně vytvoření pracovní skupiny ve Washingtonu.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Twitter sice stále neumožní opravit tweety, ale zato spustil zpravodajství o počasí. Má pro to celou platformu pojmenovanou Tomorrow – ta využívá placené newsletter (od Twitteru skrz Revue), nové audiochatování a další služby. Dostupné pouze v Severní Americe. Detaily v Twitter teams with climate vet to launch local weather news service. Na webu najdete jako www.tmrw.is.

Zapojení uživatelů sociálních sítí u dezinformačních příspěvků v roce 2021 kleslo na Twitteru i Facebooku. Plyne to z analýzy (Engagement with Deceptive Sites on Facebook and Twitter Dropped in the First Months of 2021) a podle The Hill to ukazuje, že sociální média mají nástroje, jak dezinformace řešit přímo u zdroje.

Twitter Blue je předplatné pro Twitter. Nově spuštěné v Austrálii a Kanadě a za pár dolarů měsíčně se stanete „power users“ s možnosti vrátit zpět odeslaný tweet (do 30 sekund, sic). Samozřejmě oprava tweetu je stále nedohlednu, Twitter je prostě expert na vymýšlení nepotřebných věcí. Mimoto ještě složky v oblíbených, režim Čtečka, možnost měnit si ikonku Twitteru na mobilu (vážně, oni to fakt myslí vážně) a přebarvovat si ji.

Facebook už nebude nadržovat politikům. Budou muset dodržovat Pravidla stejně jako všichni. Popravdě se tomu těžko věří.

MOBILNÍ APLIKACE

Rok 2007 a jedna z prvních recenzí na první iPhone. Co se od té doby změnilo?

Chicken Drumstick jsou (byli) největším cheatovacím impériem pro videohry na světě. Jen prodejem cheatu pro PUBG Mobile vydělali 70 milionů dolarů. Tedy než na to dojeli. Příběh v Inside The ‘World’s Largest’ Video Game Cheating Empire.

App Store v roce 2020 vzrostl meziročně o 24 procent na 643 miliard dolarů.

Apple Arcade už dva měsíce nemělo žádnou novou hru. Předtím Apple přidával nové hry každý týden v pátek. Poslední přídavky byly 2. dubna v podobě třiceti her, řada jich ale byla pouze přidáním již v App Store dostupných her nebo remake starých her.

Dobrá zpráva, WhatsApp bude možné mít na až 4 zařízeních. Zásadní omezení WhatsApp stále je, že funguje pouze na mobilním telefonu a lze si aktivovat webovou podobu na jednom dalším zařízení. Nové řešení už nebude vyžadovat, aby byl aktivní váš mobil, a bude možné WhatsApp mít i na iPadu, což doposud možné také nebylo.

Průměrná (vlastně ani ne) klávesnice se v App Store stala nejstahovanější a porazila i TikTok. Docela fascinující příběh o tom, jak málo stačí, aby se dostatek dětí a mládeže začal bavit.

STARTUPY A EKONOMIKA

LG ukončuje vlastní mobilní platební nástroj LG Pay v USA po dvou letech od spuštění. Skončí 1. listopadu a jde o další poměrně přirozený vývoj poté, co LG opustilo chytré telefony.

Několikahodinový výpadek Apple Card ve středu znepřístupnil placení vlastníkům této platební karty, včetně příchozích plateb. Dobrá příležitost si do oblíbených uložit Apple System Status.

Stack Overflow byl prodán za 1,8 miliardy dolarů společnosti Prosus. Kupují vývojářský web se 100 miliony návštěv měsíčně. Prosus je evropská technologická společnost.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.