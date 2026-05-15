EU se musí technologicky probudit, další vlna propouštění kvůli AI, v ČR roste další jednorožec a vývoj AI cloudu

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?
Je čas se probudit, ztrácíme konkurenceschopnost a zaostáváme, varují největší technologické firmy Evropy. Šéfové podniků ASML, SAP, Mistral AI, Siemens, Airbus, Ericsson a Nokia zveřejnili otevřený dopis, v němž kromě jiného volají po odstranění bariér v rámci evropských trhů, upozorňují na přehršel regulace nebo na rychlý nástup AI.
Australská firma přešla z těžby krypta k AI datacentrům. Raketově roste a získala vývoj v Praze. IREN je jedním z takzvaných neocloudů, tedy nově nastupujících provozovatelů datacenter specializovaných na GPU pro umělou inteligenci. IREN získal Mirantis a s tím i specialististy na OpenStack, Kubernetes a obecně softwarovou infrastrukturu v datacentrech. Mirantis v minulosti za asi miliardu korun koupil český TCP Cloud, díky čemuž má nyní IREN vývojové centrum v Praze. Dalším neocloudem s lokálním R&D je Nebius bývalého majitele Yandexu.
V Česku se peče další jednorožec. Firma úspěšného ajťáka má další miliardy od legend ze Silicon Valley. Exaforce vyvíjí AI agenty do bezpečnostních center SOC, což může promluvit i do trhu SIEM. Nová investice činí 125 milionů dolarů, celkově 200 milionů dolarů. Spoluzakladatelem Exaforce je Jakub Pavlík, který byl součástí i výše zmíněného TCP Cloudu. Vývoj je alokován v Praze.
Google letos na podzim uvede na trh nové notebooky s označením Googlebook. Zřejmě to znamená ústup od Chromebooků s ChromeOS. Nové stroje budou používat operační systém kombinující Android a ChromeOS, který by měl mít méně omezení a na němž poběží i appky z Androidu. Notebooky budou dodávat tradiční výrobci jako Acer, Asus, Dell, HP a Lenovo. Detaily se dozvíme později. Googlebooky nejspíše poběží na x86 i ARMu, Intel i Qualcomm se pochlubily partnerstvím s Googlem.
BitLocker lze během pár sekund prolomit s pouhým USB diskem. Lze toho docílit pomocí exploitu YellowKey. Na flashku se nahraje složka, následně se nabootuje počítač v recovery módu a drží se klávesa CTRL. Poté se zpřístupní zašifrovaný disk. Problém se týká Windows 11 a Window Serveru 2022 a 2025. Podle autora, který problém objevil, jde o zadní vrátka, nikoliv chybu.
Microsoft propustil šéfa pobočky v Izraeli, stejně jako další členy tamního vedení. Důvodem je jejich spolupráce s tamními tajnými službami, respektive hlavně jednotkou 8200, která je známá jako elitní kybernetická divize armády. Microsoft v Izraeli umožnil v cloudu skladovat data z odposlechů Palestinců (kromě jiného telefony z Gazy a západního břehu), což se v podstatě neustále používalo k analýzám, a to v kombinaci se softwarem Palantir.
Vytvořit suverénní cloud nelze jinde než v USA nebo Číně. Alespoň podle Gartneru. I lokální řešení jako AWS Outpost prý “musí volat domů”. Evropské suverénní snahy typu Gaia-X prý k ničemu nevedly, pouze vznikly hezké white papery. Téma problematického odchodu Evropy od amerických technologií je popsáno i zde.
Čínská firma Unitree ukázala robota-mecha GD01, do něhož si může vlézt člověk. Připomíná to podobné stroje z Avatara a dalších děl sci-fi. Ceny začínají na 650 tisících dolarech. Mech se umí změnit na vozidlo. Celková váha je půl tuny.
SpaceX by mohl Googlu vynést datová centra na oběžnou dráhu Země. Probíhají jednání. Zapojit by se měl i Starlink. Otázkou je chlazení, napájení by se mělo řešit ze slunce.
Google detekoval první do divočiny vypuštěný virus využívající zero-day vyvinutý čistě umělou inteligencí. Útočníci pomocí něj chtěli provést velký útok.
Zálohovat internet je kvůli nástupu AI stále větší problém. Služby jako Internet Archive nebo Wikimedia hlásí komplikace při nákupu pevných disků, protože jsou v serverech čím dál dražší (poptávka od provozovatelů AI datacenter). Webový služby zároveň kvůli agresivním AI botům zavádí různé formy ochrany, což ztěžuje práci i běžným crawlerům.
GitLab kvůli umělé inteligenci chystá propouštění. Do prvního června dá sbohem zatím neurčitému množství lidí. Firma jich aktuálně má skoro 2 600. Uzavřena má být třetina poboček a reorganizaci včetně zeštíhlení. Do procesů budou nasazeni AI agenti pro automatizaci kontroly a podobně.
Kvůli AI bude propouštět i Cloudflare. Firma zruší 1 100 pracovních míst, jde o asi 20 procent z celkového počtu. Opět jsou zmiňováni AI agenti, automatizace procesů a tak dále.
Propouští také DeepL. Dá sbohem 250 lidem, tedy každému čtvrtému člověku. Firma dělá kvalitní překladač, ale i ona chce více nasazovat AI automatizaci a zeštíhlit struktury. DeepL je stále ztrátový.
Tencent uvedl, že návratnost velkých investic do grafických karet se vyplatí hlavně při jejich nasazení na pohon internetové reklamy. V tom případě jsou investiční cykly celkem rozumné, jinak to tak slavné není.
AMD má novou AI kartu pro tradiční slot PCIe. Model Instinct MI350P tedy není dodáván ve formě celé desky v serveru, ale lze získat více flexibility. Součástí je 144 GB pamětí HBM3E. Karta má být až o 40 procent rychlejší než Nvidia H200 NVL (FP8 a FP16). Karta zabere dva sloty a nemá větrák. Standardně si bere až 600 wattů, lze jí dostat i na 450 wattů.
AMD a Zyphra spouští cloud pro AI inferenci. Partnerem je i firma TensorWave řešící datacentra. Výkon bude 15 megawattů, nasazeny budou karty AMD Instinct MI355W s výhledem na MI450.
Samsung prý získal významného zákazníka pro svůj 2nm výrobní proces. Nejspíše jde o AMD, které by v Koreji mohlo vyrábět část mobilních čipů, čímž by se uvolnila kapacita u TSMC s možností přesměrovat jí na serverové procesory. Stále ale není jasná výtěžnost 2nm procesu Samsung, měla by být kolem 55 procent, s pouzdřením 40 procent.
Intel se začíná jevit jako dobrá alternativa pro pouzdřící procesy. SK Hynix zkoumá jeho technologii EMIB (2,5D pouzdření) pro čipy HBM4 jakožto konkurenci pro CoWoS od TSMC. Pro Intel je to další dobrá zpráva v probíhajícím obratu. Firma už zvládá vyrábět procesem 18A a možná získá Apple. Yield u EMIB je 90 procent.
Samsung a SK Hynix testují čínské křemíkové wafery. Plánem Číny je do roku 2026 produkovat 70 procent pokročilých waferů doma, podle všeho jsou ale rozdíly v kvalitě stále dost znatelné.
SoftBank poslala 457 milionů dolarů do britské čipové firmy Graphcore. Ta navrhuje čipy pro AI, které ale nesplnily očekávání. SoftBank firmu v minulosti koupil v rámci svých plánů kolem AI, což zahrnuje i investice do OpenAI a tak dále. SoftBank je také vlastníkem ARMu.
Micron nově nabízí disk SSD s kapacitou 245 TB. Jde o model Micron 6600 ION využívající E3.L. Použity jsou čipy Micron G9 QLC NAND ukládající čtyři bity na buňku. Spotřeba je až 30 wattů, sekvenční čtení až 13,7 GB/s a zápis až 3 GB/s.
Micron také představil velmi rychlé paměti pro servery a AI. Jedná se o 256GB moduly DDR5 RDIMM s rychlostí 9 200 MT/s. Modul má spotřebovat o 40 procent méně energie než dva moduly o kapacitě 128 GB.
PCI Express 8.0 dorazí v roce 2028. Oproti PCIe 7.0, která dosáhne na 32 GB/s (jedno vlákno) a 512 GB/s (šestnáct vláken) zdvojnásobí rychlost. Nasazena bude modulace PAM4, stejně jako u šestky a sedmičky. Součástí by měl být i nový a zpětně kompatibilní konektor.
Firma Anduril získala dalších pět miliard dolarů. Oceněna byla na 61 miliard dolarů. Anduril založil Palmer Luckey, tvůrce VR brýlí Oculus, a technologický podnikatel ideově blízký Peteru Thielovi a spol. Anduril i díky tomu získává americké armádní zakázky spojené s technologiemi.
Čtení na Root.cz a Cnews.cz:
