Evropa chystá nového regulátora, který bude mít na starosti i svět kryptoměn. Seznamte se s AMLA

Seznamte se, tohle je AMLA, totiž Anti-Money Laundering Authority a zajímají ji vaše kryptoměny, tedy primárně ji budou zajímat hlavně procesy poskytovatelů kryptoslužeb, na koncovém uživateli se to odrazí nepřímo.

Že jste o ní ještě neslyšeli? Plán na vytvoření nového regulátora byl sice představen již loni v létě, tehdy ovšem ještě nic nenaznačovalo, že by měl obstarávat přímý dohled nad světem kryptoaktiv. Hlavní pozornost evropské kryptosféry na sebe navíc poutala protahující se jednání ohledně první velké světové kryptoregulace – MiCA, která vzniká také na půdě EU. K té se letos navíc přidala ještě problematická Transfer of Funds Regulation, která má na svět kryptoaktiv neméně zásadní dopad. AMLA tak zůstala poměrně dlouho mimo radar.

Ostatně není divu, nemá být zaměřená výhradně na sféru kryptoměn a její vznik je součástí širšího balíčku dalších chystaných evropských opatření v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu, kryptoměn by se ale její vznik dotkl dost zásadně. Nový regulátor by totiž získal do své gesce přímý dohled nad obchodováním kryptoměn a celým navázaným byznysem.

AMLA je navzdory rok trvajícím diskuzím zatím stále ve stádiu konceptu a pokud budeme vycházet ze standardní zkušenosti se vznikem evropských směrnic, čeká nás ještě hodně jednání za otevřenými i zavřenými dveřmi, než nová regulační úřad spatří světlo světa. Počítat bychom s ní ale měli, na to jsou jednání přeci jen již příliš daleko.

V jádru celého projektu stojí zatím poslední aktualizace evropské direktivy proti praní špinavých peněz a financování terorismu – AMLD6, která je už poměrně dlouho v platnosti. Potíž je v tom, že ani poslední verze AML směrnice nedokázala dosud vyřešit problém s legislativní arbitráží v rámci samotné Evropské unie, díky které si EU na mezinárodním finančním trhu v minulosti již několikrát utržila slušnou ostudu (například kvůli 200 miliardám ruských dolarů vypraných skrze estonskou pobočku Danske Bank). To by mělo nové centrální regulatorní těleso změnit.

Pokud jde o dopad na kryptoměnový byznys, z návrhů, které mezi červnem a červencem letošního roku představila Rada Evropské unie a Evropská komise vyplývá, že by AMLA měla sledovat a napřímo regulovat minimálně takzvané vysoce rizikové krypto subjekty, jako jsou firmy nabízející finanční služby. To jsou podle předchozí verze směrnice (AMLD5) minimálně všechny směnárny, burzy a brokeři kryptoměn. Slovo minimálně je zde přitom poměrně klíčové. Vlastní podobu návrhu totiž ještě nepředstavil Evropský parlament, který se jím bude zabývat po srpnové „prázdninové“ pauze.

Potíž s Evropským parlamentem je ta, že jde o nejvíce zpolitizované těleso z celé zákonodárné trojky a navíc jsme se již na příkladu regulací MiCA a TFR mohli živě přesvědčit, že postupuje ve vztahu ke kryptoměnám nejagresivněji a často poměrně nesystémově. Můžeme tedy očekávat, že nezklame ani tentokrát. V momentě, kdy bude třetí návrh na stole, čeká EU zdlouhavé období jednání v rámci takzvaného trialogu, kdy se všechna tři evropská tělesa přetahují o to, čí stopa v nové legislativě zůstane otisknuta nejhlouběji. Krypto byznys v tomto období čeká éra největší nejistoty, protože trialogy jsou pověstné tím, že probíhají z větší části za zavřenými dveřmi a jsou při pohledu zvenku značně netransparentní. Na veřejnost se zpravidla dostávají jen kusé a občas protichůdné informace.

Vraťme se ale k tomu, v čem je regulace pro kryptosféru, nebo minimálně pro její byznysovou část tak zlomová. Ukažme si to na příkladu předchozích AML směrnic. Dvě předchozí, tedy čtvrtá a pátá, nastavily pro členské země standardy pro shromažďování a zpřístupňování údajů, jako jsou například informace o skutečných vlastnicích korporací, nechaly ovšem jednotlivým vládám poměrně volnou ruku v tom, jak tyto standardy uchopí. Výsledkem je chaos. Ne všechny evropské státy například poskytují tento druh informací zdarma, některé země neposkytují informace v angličtině a silně variuje i úroveň poskytnutých detailů.

Podobného přístupu jsou si krypto firmy často velmi dobře vědomé a aktivně tohoto faktu dlouhodobě využívají právě při legislativní arbitráži. Nejvíce krypto byznysu se pak koncentruje ve státech s nejbenevolentnějšími pravidly, typickým příkladem je Malta.

Předchozí verze AML směrnice tak například stanovila, že by měly jednotlivé členské státy s kryptoburzami nakládat jako s finančními institucemi. Bylo ale ponecháno na jednotlivých státech, jak se k transpozici tohoto požadavku postaví. Pokud je implementace v příliš velkém rozporu se zamýšleným záměrem nařízení, může Evropská komise předvolat zlobivý stát na kobereček před evropský soudní dvůr. To je ale dost extrémní a ve větším měřítku nepraktické řešení, není tak divu, že evropští zákonodárci hledají jinou cestu. A vypadá to, že ji už našli.

Problém s kryptofirmami, které zaměstnávají armády právníků a rozsáhlá compliance oddělení, aby mohly díky rozdílné implementaci evropských nařízení efektivně kličkovat v evropské právní džungli, jak to dnes z velkých kryptofirem dělá například Binance, se tak s příchodem centrálního regulačního orgánu s přímým dohledem nad kryptobyznysem v EU možná chýlí ke konci.

AMLA tu nebude za rok. Vzhledem k tomu, jak velká o ní ale mezi evropskými zákonodárnými tělesy zatím panuje shoda, je jasné, že ten, koho se to bude týkat, by se měl začít připravovat již teď, protože její příchod je skutečně již jen otázkou kdy.