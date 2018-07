 »  Evropa chystá pokutu pro Google, 10 let App Store a nejprodávanější hry na Steamu

Který prohlížeč je rychlejší? Google Chrome vs. Mozilla Firefox vs. Microsoft Edge v Browser benchmark battle July 2018: Chrome vs. Firefox vs. Edge. Pokud ale čekáte jasnou odpověď, tak je to trochu složitější, byť to stále vypadá, že na tom nejlépe asi je Chrome. Háček je v tom, že záleží, jaký „test rychlosti“ zvolíte. Pokud byste to ale chtěli sečíst na „počet vítězství“, vypadalo by to Chrome (4), Edge (3) a Firefox (2). Nutno dodat, že Edge jeden z testů nemohl absolvovat, nemá dostatečné WebGL 2.0.

TELEgraficky

Onion bude propouštět ■ Python 3.7.0 ■ Wolfenstein 2 na Nintendo Switch ■ BIS má nový web ■ Děravý WordPad ■ AT&T investuje do Magic Leap ■ Gboard umí morseovku ■ eslint-scope kompromitováno

WEBDESIGN, INTERNET

Rychlost vašeho webu je signálem pro umístění ve vyhledávání. Důležité je, že v mobilním hledání, v klasickém nikoliv. Rozhodně ale „Speed Update“ od Googlu nepodceňujte, míra vyhledávání z mobilů může v řadě případů překračovat tu z počítačů. Viz Using page speed in mobile search ranking, kde upozorňují, že rychlejší web vás výše nevynese, ale hodně pomalý web vás srazí dolů. A také že tohle je jeden z mnoha signálů.

SOFTWARE

Kterých je 100 nejprodávanějších her na Steamu? To kdybyste nevěděli, co si pořídit. Viz The 100 best-selling games on Steam in 2018 so far. A pokud se vám to nechce studovat, tak prvních pět: Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege, Sid Meier’s Civilization VI, Rocket League, Far Cry 5 a Grand Theft Auto V.

Ze Steamu unikla data o počtu hráčů her a je to docela zajímavý pohled. Valve samozřejmě už chybu napravilo, takže žádná další podobná čísla už nebude možné získat. Viz Valve leaks Steam game player counts; we have the numbers a data k 13 000 hrám najdete v tomto CSV.

Není snad konečně čas skončit se záplavou bloatware? Jedno kde, zda ve Windows, u Applu či v Androidu. Všude najdete čerstvě po koupi počítače, notebooku, tabletu či mobilu záplavu věcí, které nikdy nebudete potřebovat, nechtěli jste je a bude skoro nemožné se jich zbavit. S řadou věcí vás bude systém obtěžovat pořád dokola, než pochopí, že nechcete. Viz Isn’t it time we declared our independence from bloatware?

Browsh je textový prohlížeč. Ale nepředstavujte si další Lynx. Tenhle kouzelný kousek softwaru vykresluje webové stránky v klasickém terminálu až překvapivě věrně. Pravda, bez „headless“ Firefoxu se neobejde, ale textový je pořád. Viz github.com/browsh-org/browsh a www.brow.sh.

LastPass slaví 10 let. Jde o jednu z nejrozšířenějších aplikací na správu hesel, zásadní pomůcku ve světě, kde je potřeba mít hesla silná, zpravidla nezapamatovatelná a unikátní pro každou službu či aplikaci. Dnes má LastPass 16,8 milionu uživatelů a slušnou konkurenci.

Apple nasadí správce hesel 1Password všem zaměstnancům a navíc probíhají jednání o akvizici. Zaměstnanců je 123 tisíc, byť tady to vypadá, že zahrnou i členy jejich rodin. Zajímavé je i odmítnutí cloudové verze 1Password, byť je to logické kvůli tomu, že v té samostatné je synchronizace přes iCloud. Viz Exclusive: Apple to deploy 1Password to all 123,000 employees, acquisition talks underway. K uvedenému je nutné dodat, že AgileBits popírá, že by probíhala jednání o akvizici. Viz AgileBits denies Apple acquisition rumor, Android 1Password users exhale.

HARDWARE

Chytré reproduktory šestkrát vzrostou, Apple ale na špičce nebude. Souboj o jedničku bude probíhat mezi Googlem a Amazonem. Na konci letošního roku trh dosáhne 100 milionů kusů, v roce 2020 až 225 milionů kusů. V letošním roce bude Amazon mít 50% podíl, Google 30% a Apple Homepod pouze 4% podíl. Do roku 2022 se podíly změní, ale Applu je předpovídáno 10% podíl. Viz Smart speaker installed base to hit 100 million by end of 2018.

MARKETING A KOMUNIKACE

Méně dokonalá videa v Příbězích na Instagramu fungují lépe. Užitečné zjištění vzešlo z dvouměsíční analýzy – pro Stories/Příběhy se tvořit videa tradičním nákladným způsobem nevyplácí a příliš dokonalá videa mají menší míru dokončeného zhlédnutí. Viz The Guardian finds less polished video works better on Instagram Stories.

Aaron Levie (šéf Boxu) varuje, nedůvěra vůči Googlu či Facebooku je nakažlivá. Mohla by se rozšířit i na další technologické společnosti a ovlivnit celý průmysl. Viz Box CEO Aaron Levie says mistrust of Google and Facebook is a ‘contagion’ that could spread to every tech company.

New York Times má 55 e-mailových newsletterů s více než 14 miliony odběratelů. To jen tak pokud byste jako noviny přemýšleli nad tím, na co jste v marketingu zapomněli. Viz What’s in a Newsletter? At The Times, There’s a Secret Sauce, kde se navíc dozvíte, že newslettery nenabízejí jen generování „co právě vyšlo“, ale objevuje se v nich běžně i specifický obsah.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Yandex tvrdí, že z Google Docs indexuje privátní soubory. Považuje to za chybu, kterou oznámil Googlu. Google tvrdí, že nic takového není pravda a že se jim nepodařilo tvrzení Yandexu doložit. Odvolává se na to, že soubory v Google Docs mohou uživatele zpřístupnit jedině sami, k těm, které nejsou „veřejné“, se vyhledávač nedostane. Viz Google says Google Documents is secure despite Russian issue a Google says ‚Docs‘ is secure despite Russian issue.

Rozšíření Stylish bylo odstraněno Googlem, Mozillou i Operou. Připomeňme, že rozšíření shromažďovalo a provozovateli (SimilarWeb) odesílalo informace o chování uživatelů, včetně citlivých informací.

Google čelí žalobě za to, že vývojářům umožnil přístup k obsahu zpráv v Gmailu. Připomeňme, že přístup ve skutečnosti udělovali sami uživatelé a Google tohle těžko mohl nějak ovlivnit. Jedině tak, že by nic takového neumožnil, ale to moc nedává smysl – přístup k e-mailům je totiž nutné umožnit, když už ne přes API (což je nutné pro řadu aplikací), tak přes POP3/IMAP. Ale takové to už v USA je, soudní spory jsou jak sport, tak způsob, jak vydělávat peníze. Viz Google Sued For Allowing Developers To Access Gmail Messages.

Trolil trolly a zemřel. Jeden z nich ho ubodal. Zvláštní příběh v A Cyber-Security Expert Trolled the Trolls. Then One Killed Him.

Polar se nepoučil u Stravy. Na webu ukazoval domovy vojáků i špionů. Klasická situace s fitness aplikací, která na webu nabízela celosvětovou mapu uživatelů. Vlastně v podobě ještě horší než Strava. Viz After Strava, Polar is Revealing the Homes of Soldiers and Spies a Project Polar: why we decided to publish our findings. Včetně dosti obvyklé prvotní reakce „inžernýrů“ z Polaru – těm vůbec nedocházelo, jak nebezpečné to vše je. O to absurdnější, že kauza se Stravou (leden 2018) jim přece nemohla uniknout.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Twitter už více než měsíc blokuje účty „dětí“. Přitom jde pouze o podezření, které se objevilo v rámci zavádění GDPR. Se zablokovanými účty se nic neděje, uživatelé nemohou nijak doložit věk, který v řadě případů vyhovuje jak GDPR, tak podmínkám samotného Twitteru. Řadě z nich bylo v době založení účtu méně než 13 let, ale dnes již jsou podstatně starší. Twitter přitom trvá na tom, že účty založené někým (v době založení) mladším 13 let je nutné řešit tak, že je potřeba promazat tweety spadající do tohoto období. Nejabsurdnější na tom je, že s příchodem GDPR Twitter začal od účtů žádat datum narození. A pokud někdo zadal věk ukazující, že v době založení byl mladší 13 let, tak o účet přišel. V některých případech došlo i k zamčení firemních účtů, kde správce neprozřetelně vyplnil „nevhodné“ datum. Viz Twitter Age Lock Megathread a Twitter has locked out users suspected of signing up as preteens for over a month.

Twitter maže fake účty v nebývalé míře a ohrožuje tak vlastní růst, píší v Twitter is sweeping out fake accounts like never before, putting user growth at risk. V květnu a červnu zablokoval Twitter více než 70 milionů účtů a zásadně ztížené je i zakládání nových profilů. Během pár minut po založení se objeví požadavek na ověření přes telefonní číslo a dál se prostě nedostanete. Blokovaných účtů je až dvakrát tolik než v říjnu loňského roku. Cílem má být zamezení šíření fake news. Zásadní růst blokování ale zpochybňuje i dřívější tvrzení Twitteru, že pouze 5 % aktivních uživatelů je fake a spamuje a že méně než 8,5 % účtu používá automatizaci, která účty řadí mezi boty.

Zmenšil se vám počet sledujících na Twitteru? Může za to zátah na fake news a fake účty. Snížení se ale projeví nejspíš jenom u větších účtů či takových, kde si pořídili větší množství sledujících podivným způsobem. Twitter totiž zablokované účty odstraní z počtů sledujících. Viz Twitter users to see drop in followers amid crackdown on ‚problem‘ accounts a projevit se to mělo od středy 11. července 2018. V Battling Fake Accounts, Twitter to Slash Millions of Followers zmiňují až čtvrtek a také očekávaný pokles o 6 %. A sám Twitter k tomu píše Confidence in follower counts. Dost legrační, protože za ty roky víme, že na Twitteru (ale i na Facebooku a jinde) je možná až 30 % fake účtů, takže těm „follower count“ nikdo už dávno nevěří. A samozřejmě, celé to Twitter zabil tvrzením, že tahle čistka neovlivní MAU ani DAU.

E-KNIHY

Trh s audioknihami v USA v roce 2017 představuje 2,8 miliardy USD (22,7% růst oproti 2016, dvouciferný růst už šestý rok). V roce 2017 se objevilo 46 tisíc nových titulů. Ve Velké Británii je růst 15% a z knižního trhu tvoří audioknihy 5 %. Průměrný posluchač audioknih si za rok poslechl patnáct knih (rok 2017). Další zajímavé statistiky najdete v Global Audiobook Industry Report for the First Half of 2018.

MOBILNÍ APLIKACE

Tinder spustil Loops, dvousekundová videa, která se přehrávají dokola. Celé je to ale takové „typický Tinder“. V aplikaci je nemůžete natočit, musíte je pořídit jinde (na Applu snadněji, stačí použít Live Photo). V Česku navíc novinka dostupná není (zatím). Tinder tvrdí, že videa na profilu (zobrazují se tam, kde fotografie) zlepšují o 20 % délku konverzace a nejúspěšnější jsou v Japonsku, kde přinášejí o 10 % více souhlasných swype. Viz Tinder Loops, the dating app’s new video feature, rolls out globally.

Podvodníci ovládají účty lidí u Applu s pomocí rodinného sdílení. To totiž umožňuje k účtu přidat další účet členů rodiny, kteří pak mohou i nakupovat, ale v rukou útočníků se mění v nástroj, který zablokuje původního vlastníka a útočníkům umožní nakupovat. Obrana? Rozhodně dvoufaktorové ověření, lidé jsou totiž příliš laxní v ochotě napsat heslo, kam nemají, a odkliknout, co nemají. Viz People are discovering that scammers are controlling their Apple accounts using a feature for families to share apps.

Evropa chce pokutovat Google a přimět ho ke změnám v Androidu. Trnem v oku je (opět) zahrnutí vyhledávání a prohlížeče (Chrome) do Androidu a ve hře jsou miliardy dolarů pokuty. EU se nelíbí, že vyhledávání v Googlu a Chromu se povinně objevuje v telefonech od jiných výrobců, a pokud se nechtějí podřídit, nebudou jejich telefony mít přístup do Google Play. Viz The Switch Google may have to make major changes to Android in response to a forthcoming fine in Europe.

10 let App Store je důvodem k oslavě. Spuštěn byl 10. července 2008, bylo v něm 500 aplikací a jedna lepší než druhá. Popravdě, jedna horší než druhá, ale tehdy to nikomu tak možná nepřipadalo. Viz 10 years ago, the App Store still didn’t understand what it meant to be mobile.

Napsat Tchaj-wan či dostat tchajwanskou vlajku ve zprávě? iPhone zhavaroval. Chybu Apple opravil až v iOSu 11.4.1. A podle iPhone crashing bug likely caused by code added to appease Chinese gov’t měla záhadná chyba celkem jasný důvod: Apple cenzuruje Tchaj-wan na základě požadavků Číny. Jen se trochu někde sekli a místo cenzury vám rovnou sestřelili mobil. Detaily viz Apple wrote code to appease the chinese government …it was buggy.

STARTUPY A EKONOMIKA

Fotografové ničí vlastní odvětví, píše se v Photographers are killing their own Industry. Zajímavé čtení, kde najdete něco dost podobného i jiným odvětvím. Značky i firmy, které chtějí něco získat zadarmo a maskují to za výběrová řízení, různé formy „spolupráce“ a „odměny“ v podobě „zviditelnění“. Včetně té nejabsurdnější, získávání sledujících na sociálních sítích. A jak je to i v oněch jiných odvětvích, i tady fotografové na něco podobného přistupují.

Apple Music má v USA více platících uživatelů než Spotify. Uvádějí to ve Spotify's subscriber numbers now lag behind Apple Music's in US markets, ale je to dost nejisté a založené na číslech z minulosti a předpokládaném růstu. Globálně Spotify nad Applem stále dost silně vede. Zdrojem by mělo být Apple Music Just Surpassed Spotify’s U.S. Subscriber Count, kde se ale odvolávají na „utajený zdroj“ – v číslech by Apple i Spotify měly mít přes 20 milionů platících v USA a Apple jenom mírně více než Spotify.

14 miliard dolarů. To je obsahový rozpočet Netflixu na rok 2018. Viz Netflix’s Content Budget for 2018 Balloons to $13 Billion — Report a zjistíte tam, že loni Netflix odhadoval, že bude potřebovat 7 až 8 miliard dolarů. Amazon se na obsah chystá vynaložit přes 4 miliardy, Apple miliardu jednu. Netflix se chystá vypustit 84 filmů, klasická studia podstatně méně – Warner Bross 23, Disney pouze deset. To celé s 125 miliony předplatitelů celosvětově (na konci března 2018) s 48% růstem.

Groupon hledá kupce. Nejde o nic, co by se nedalo čekat, éra „slevových“ serverů končí. Na druhou stranu, bez změny vlastníka a čistě po svém to vydrželi deset let. Na počátku byl Groupon (a slevové servery obecně) miláčkem médií a při IPO se hodnota vyšplhala na 16 miliard dolarů, což je v příkrém kontrastu s dnešními 2,4 miliardami. Vhodné zmínit je i konec LivingSocial – největšího konkurenta Groupon získal v roce 2016 zadarmo. Loni měl Groupon obrat 2,84 miliardy, zisky ale nečekejte, jsou výjimečné a minimální. Viz Groupon is looking for a buyer.

Broadcom koupil CA za 18,9 miliardy dolarů. Zajímavé je to tím, že Broadcom kupuje firmu, která se věnuje zcela něčemu jinému než Broadcom. A pak také ještě něčím pro pamětníky. CA jsou dřívější Computer Associates. Viz Chipmaker Broadcom inks $19 billion deal to buy software company CA.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.