Evropská dohoda slibuje velké rozšíření možností Wi-Fi 6E/7 v pásmu dolních 6 GHz

Na půdě Výboru pro elektronické komunikace (ECC) v rámci Evropské konference správ pošt a telekomunikac (CEPT) byl minulý týden projednán a dokončen návrh technické zprávy, která se zabývá podmínkami zavedení bezdrátových přístupových systémů se standardním výkonem (SP WAS/RLAN) v pásmu 5945–6425 MHz. Zásadní změnou oproti stávajícím rozhodnutím je umožnění provozu zařízení s výkonem až 4 W e.i.r.p. pro venkovní užití.
Kmitočtové spektrum prochází generačními změnami. Na světových i evropských fórech se hledají způsoby, jak zpřístupnit spektrum pro nové aplikace či rozšíření využívaných služeb – ale zároveň umožnit existenci stávajícího využití. Zejména u tradičních pásem pod 10 GHz je velmi „těsno“, kvůli výhodným fyzikálním podmínkám pro šíření elektromagnetického vlnění. Odborníci a policy makeři zkoumají jednotlivá pásma a hledají technická a netechnická opatření, která by umožnila sdílení pásem mezi například pevnou službou, satelitní službou a zájmy mobilního či pohyblivého využití.
Pracovní skupina CEPT SE45 na svém jednání v Kodani v polovině září 2025 vypracovala zřejmě finální návrh technické zprávy k možnému rozšíření Wi-Fi 6E/7 pro venkovní využití v dolních 6GHz. Mezitím se na úrovni RSPG debatuje o možném sdílení spektra mezi 5G a Wi-Fi také v horních 6 GHz, které navazuje až do úseku 7 125 MHz. To by znamenalo zásadní změnu v možnostech bezlicenčního přenosu dat.
Jaké jsou technické podmínky provozování Wi-Fi v pásmu, které sdílí především pevná služba bod – bod s infrastrukturálními spoji?
WG SE 45 navrhuje obdobnou metodu, která byla zavedená například ve Spojených státech, a to dynamická koordinace spektra.
Nasazení SP WAS/RLAN je podmíněno implementací Dynamic Spectrum Access Coordination Function (DSACF) – databázového mechanismu, který na základě lokality zařízení určí dostupné kanály a maximální povolené úrovně výkonu. DSACF tak umožní chránit (zejména) pevnou službu a zároveň umožní otevření prostoru pro výkonnější, 4 Watty e.i.r.p, bezdrátové sítě WAS/RLAN. Zařízení s malým výkonem do 200 mWatt nebudou mít povinnost registrace do systému DSACF.
Dopady na existující služby
Technické studie, obsažené v návrhu zprávy ECC, se soustředily na hodnocení kompatibility SP WAS/RLAN se stávajícími službami v pásmu i v sousedních pásmech:
- Pevná služba (FS): Simulace ukázaly, že při použití DSACF lze i při vyšších výkonech zajistit dodržení ochranného kritéria (I/N = –10 dB, FDP ≤ 10 %). Byly analyzovány metody založené na výpočtu separačních vzdáleností i na rozpočtech spojů. Dobrá zpráva pro Českou republiku je malé rozšíření pevné služby a potenciál širokého využití nového Wi-Fi pásma.
- Pevná satelitní služba (FSS, uplink): Ochrana geostacionárních satelitů vyžaduje kontrolu souhrnného rušení milionů zařízení. Studie potvrdily, že DSACF umožňuje udržet kritéria I/N = –10,5 dB i při konzervativních předpokladech.
- Radioastronomie (RAS): Požadované ochranné vzdálenosti byly odvozeny podle doporučení ITU-R RA.769; řešení zůstává převážně na národní úrovni. RAS není záležitostí, kterou bychom museli považovat za „deal breaker“.
- Městská železnice (CBTC) a silniční ITS: Analýzy mimo-pásmových emisí a blokování potvrdily nutnost dodržet specifické limity, zejména v pásmu 5925–5940 MHz. ITS musíme brát v České republice velmi vážně, rozvíjí se a bude do pásma promlouvat.
Přínosy a očekávané aplikace
Zavedení SP WAS/RLAN rozšiřuje možnosti pro Wi-Fi 6E/7 a přináší:
- spolehlivé pokrytí ve velkých vnitřních prostorech (stadiony, letiště, kampusy),
- podporu průmyslových IoT aplikací a automatizace výroby,
- rozvoj chytrých měst a veřejných sítí,
- alternativní řešení pro pevný bezdrátový přístup (FWA) v předměstských a venkovských oblastech.
Technické závěry potvrzují, že nasazení SP WAS/RLAN s výkonem do 4 W e.i.r.p. je proveditelné, pokud bude zajištěno dynamické řízení provozu prostřednictvím DSACF a budou dodrženy definované ochranné podmínky. Dalším krokem bude finalizace zprávy a její formální schválení v ECC, což otevře cestu k národní implementaci v členských státech CEPT.
Chcete-li se o budoucí podobě Wi-Fi a sdílení služeb dozvědět více, přijďte na konferenci Kam kráčí digitální sítě v Plzni dne 9. října. Úvodní diskuze se zúčastní předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu Marek Ebert a vedoucí oddělení rozvoje Pavel Šístek, dva nejpovolanější, kteří naznačí možné scénáře pro Českou republiku.
