„Evropský Starlink“ bude sídlit v Praze, český dabing pro Kingdom Come, Twilio asi zavře vývoj v Česku

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Vyšel český dabing pro hru Kingdom Come: Deliverance. Stalo se tak při příležitosti pátého výročí tohoto středověkého RPG. Dabing je dílem fanoušků, kteří ale k projektu přistoupili profesionálně a získali na něj i nějaké prostředky. Vydavatel hry nakonec dabing začlenil do oficiálního updatu, lze ho získat v rámci aktualizace na Steamu, GOGu a Epicu. Na konzole se asi nedostane.

„Evropský Starlink“ s názvem IRIS bude sídlit v Praze, píší Hospodářské noviny. IRIS má vyslat 170 satelitů, začne se příští rok. Česko tak rozšíří své působení v této oblasti, už zde totiž funguje vesmírná agentura EUSPA a řídí se zde systém Galileo.

Twilio propustí dalších 17 procent zaměstnanců. Jde o další vlnu, firma začala propouštět už dříve. Tentokrát by se vyhazovy měly dotknout i české pobočky o pár desítkách lidí, zdejšímu R&D hrozí úplné zavření. Český vývoj vznikl díky odkupu startupu Ytica za 1,1 miliardy korun. Zaměstnanci už nějakou dobu nemají kanceláře a pracují z domu.

Skrze mobilní aplikaci PID Lítačka je nyní možné platit za parkování v Praze. Přímo na mapě jsou vidět parkovací zóny, lze ale také naskenovat QR kód z automatu. Využít lze Apple Pay, Google Pay a karty.





Chytré telefony v Číně sbírají a odesílají podrobná data o chování uživatelů. Ukazuje to studie od University of Edinburgh a Trinity College Dublin. Zahrnuje značky OnePlus, Xiaomi, Oppo a Realme. Data získávají různé strany včetně operátorů a firem, odesílají se telefonní čísla, kontakty a tak dále. Jde o telefony koupené na čínském trhu. Podobná studie se objevila už v roce 2021, kdy se ukázalo, že telefony Huawei posílají data i českému Avastu.

Společnost ASML uvedla, že její bývalý zaměstnanec v Číně ukradl citlivá data s duševním vlastnictvím. Detaily o odcizené technologii neupřesňuje. Mohla tím být porušena pravidla o exportu, takže byly informovány příslušné orgány. ASML je pod tlakem, aby nedodávala výrobní stroje na čipy do Číny. Ta se zase tyto technologie snaží získat všemi možnými způsoby.

Největší propad procesorů x86 za posledních třicet let. Mercury Research uvádí, že dodávky v posledním kvartálu meziročně spadly o 34 procent, v případě tržeb je to 20 procent. To se ostatně projevuje zejména na číslech Intelu a prodejů PC, se kterými to po post-covidovém nasycení trhu není moc dobré. AMD využívá oslabení Intelu a získalo podíl 31 procent, růst je dán zejména díky serverům.

V Rusku lze stále bez problémů koupit technologie od firmy Cisco, a to i rok po zavedení sankcí a zákazu exportu. Wall Street Journal informuje, že tam bují šedý trh a dovoz od třetích stran, aneb kde je vůle, tam je i cesta. Podobné to je i s dalšími technologiemi. Ostatně sankce nezamezily ani dodávkám západních technologií třeba do Íránu.

Vzniká evropský notebook postavený na čipu RISC-V. Projekt se jmenuje Balthazar. Prostředky poskytují nizozemský NLnet a eurounijní iniciativa NGI.

Lufthansa měla výpadky IT systémů a musela rušit lety. Důvodem bylo narušení optického kabelu během stavebních prací v okolí Frankfurtu.

Oraclu na den spadlo datové centrum NetSuite. Nefungovalo tak skoro vše. Je také možné, že dojde ke ztrátám dat.

Tor je posledních sedm měsíců pod častými DDoS útoky. Proto lze pozorovat zpomalení celé služby. Docházelo i k nemožnosti dostat se k jednotlivým onion službám.

Obří deal za 20 miliard dolarů je v ohrožení. Evropská komise uvedla, že pokud Adobe koupí firmu Figma, může to výrazně snížit konkurenci na trhu. Jak vysvětluje TechCrunch, prozatím nejde o formální vyšetřování, to se ale může v budoucnu rozjet.

Jihokorejská vláda investuje 642 milionů dolarů do firem pracujících na pokročilých čipech pro umělou inteligenci. Podpoří se i výstavba datacenter a další projekty. Podobné investice nyní žene mimo jiné hype kolem technologií jako ChatGPT, které podobné čipy využívají. Objevuje se FOMO, ale i možná příležitost.

DigitalOcean propustí 11 procent zaměstnanců, tedy asi 200 lidí, píše The Register. Ve firmě také probíhá reorganizace vedení.

Jak se lze také dívat na aktuální velké vlny propouštění v IT: „V letech 2021 a 2022 začal v Izraeli klesat počet startupů. Byl to důsledek toho, že se tam v posledních letech otevřela řada vývojových center velkých korporací. Ty dokážou nabídnout jistotu, dobré výplaty a poměr práce a volného času. Letos se očekává, že se počet startupů opět zvýší, protože tato R&D centra a zároveň některé startupy propouštějí, na trhu bude opět mnoho talentů. To je pozitivní stránka ekonomického zpomalení.“

Google vyvíjí vlastní čip ARM pro servery. Následuje tak kroky Amazon Web Services, který už používá třetí generaci ARM čipů Graviton. The Information zjistil, že design Googlu vychází z technologie Marvellu. Druhý projekt pak vyvíjí tým v Izraeli. Oba čipy mají být vyráběny pomocí 5nm procesu. Azure zase nasazuje ARM čipy od Ampere.

GitHub Copilot for Business je nyní dostupný v ostré verzi. Vyjde na 19 dolarů měsíčně. K funkci pro doplňování psaní kódu za prvků AI přidává také správu licencí a podobně.

Vyšel benchmarkovací software Geekbench 6. Používá se pro testování procesorů. Šestá verze prošla změnami, souhrn je na Cnews.cz.

Gimp 3.0 by mohl vyjít ještě letos. Autoři pracují na kompletním přepisu technologie na pozadí, aby v budoucnu bylo možné implementovat nové funkce. Nasazuje se grafická knihovna GEGL a proběhne převod na GTK3. Já osobně bych si především přál zcela nové a použitelnější uživatelské rozhraní.

Snap představil technologii ray tracingu pro své AR brýle. Měla by do rozšířené reality přinést větší míru realistického vzhledu.

Operátor Dish chce, aby Biden uvolnil 1,5 miliardy dolarů na open RAN, rozebírá Light Reading. Open RAN je otevřená alternativa k Ericssonu, Huawei a dalším. USA ji diplomaticky prosazují, mimo jiné kvůli nadvládě Číny.

Z navrhování čipů pomocí AI se stává mainstream. Píší to EE Times s odkazem na nástroj od Synopsysu. AI pro navrhování čipů dělá také startup Anari, do kterého přitekl český kapitál.

V Linuxu běžícím na Windows lze akcelerovat video. Tuto možnost konkrétně dostává WSL 2.0, a to skrze Mesa, DirectX 12 a VA-API. Nový Firefox 110 zase má lepší WebGL a akceleraci na grafických kartách.