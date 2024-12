Evropský Starlink se rozjíždí, Rusko zase testovalo odpojení od internetu, ruské zneužití softwaru českých investorů

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Evropa bude mít něco jako vlastní Starlink. Evropská komise podepsala smlouvu s konsorciem SpaceRISE, které po letech debat začne budovat síť 272 družic na nízké oběžné dráze a dalších 18 na střední oběžné dráze, a to do roku 2030. Jméno projektu je IRIS2. Konsorcium zahrnuje firmy SES, Hispasat, Eutelsat (OneWeb), OHB, Thales Alenia Space, Airbus Defence and Space, Telespazio, Deutsche Telekom, Orange, Hisdesat a Thales SIX. Projekt, který bude využívat i 5G standardy, má být součástí evropské technologické suverenity, podobně jako Galileo. IRIS2 vyjde na 10,6 miliardy eur.

Starlink mezitím začal prodávat batoh Starlink Backpack, díky němuž se můžete k satelitnímu internetu připojit i terénu. Balení obsahuje batoh, Starlink Standard, router Gen 3, pětimetrový kabel a zdroj. Cena je 199 dolarů a set se zatím prodává pouze v USA.

Rusko opět otestovalo své odpojení od internetu. Tentokrát skoro na den odřízlo regiony Čečensko, Dagestán a Ingušsko. Provoz běžel pouze v rámci domácího „internetu“, tedy bez přístupu ven. Nefungovala většina VPN, některé ale ano. Rusko postupně testuje, zda jeho infrastruktura zvládne běžet izolovaně. Vláda postupně zpřísňuje cenzuru, kdy blokuje řadu západních služeb, propaguje domácí alternativy, zakazuje VPN a postihuje šíření informace o tom, jak tato omezení obcházet. Do tohoto systému tečou miliardy. Země také buduje vlastní DNS.





Rusko by zároveň chtělo v kritické infrastruktuře využívat vlastní technologie. Pro tyto účely certifikovalo programovatelné kontroléry postavené na domácích procesorech MCST Elbrus 2S3. Již nyní se používají v rámci jaderné infrastruktury. Elbrus 2S3 je system-on-chip s frekvencí 2 GHz, základní GPU, podporou DDR4 (až 8 GB) či PCIe 3.0. Čip byl původně vyráběný u TSMC pomocí 16nm procesu, což teď kvůli sankcím není možné. Jak to teď je s reálnou produkcí, není úplně jasné. Možná je spolupráce s Čínou, obcházení sankcí nebo vlastní pokrok ve výrobě.

USA zvažují zákaz prodeje čínských routerů TP-Link. Vláda už rozjela vyšetřování. Podezřelé jsou podle ní nízké ceny těchto zařízení (a možný prodej pod cenou) a neřešení objevených bezpečnostních chyb. TP-Link má v USA tržní podíl kolem 65 procent. Microsoft nedávno odhalil síť zneužívaných zařízení TP-Link.

Bývalý český kyberdiplomat a současný hlavní poradce ředitele NÚKIBu se dostal do vedení organizace Trumpova protičínského jestřába. Roman Pačka společně například s bývalým šéfem NASA usedl do správní rady xGTT, která chce vytvořit standard pro bezpečné a důvěryhodné technologie.

Rusové zneužili software pro umělou inteligenci, na kterém čeští investoři brzy mohou vydělat miliardy. Nástroj byl využitý pro generování falešných hlasů a šíření ruské propagandy na internetu.

Čínská firma Hikvision, která vládne byznysu s bezpečnostními kamerami, se stahuje z aktivit kolem sledování ujgurské minority v Číně. Hikvision se podílela na nasazování sledovacích technologií, mimo jiné v koncentračních táborech. I kvůli tomu na ni USA uvalily sankce, což ztěžuje odběr potřebných technologií. Hikvision dominuje i českému trhu.

Nejvíce AI čipů Nvidia Hopper letos koupil Microsoft, bylo jich 485 tisíc. Meta se dostala na 224 tisíc. ByteDance, Tencent, Tesla/xAI, Amazon a Google jsou na tom podobně. Zároveň roste oblila čipů ASIC, které podle Morgan Stanley příští rok budou tvořit 27 procent celkových kapacit výroby CoWoS. To požene nahoru firmy Broadcom a Marvell, které pomáhají Googlu, Metě, Amazonu, OpenAI a dalším s návrhem a produkcí jejich vlastních AI čipů.

Google představil Android XR, operační systém pro virtuální a rozšířenou realitu. Zvolil podobný model jako u běžného Androidu – systém budou nasazovat jeho hardwaroví partneři do svých headsetů. Na jednom z nich se pracuje i díky penězům z Česka. Každopádně Google se pokusí konkurovat Metě, která rovněž svůj Horizon OS uvolňuje třetím stranám.

Také Google představil AI pro generování videí. Jde o projekt Veo 2 od DeepMindu a o konkurenci pro OpenAI Sora. A zdá se, že Google jde dále, nabízí totiž rozlišení 4K. Zatím je nutná čekačka přes registraci, Česko ještě není zahrnuto. V testu lze použít 720p a osm sekund.

Nvidia vydala několik malých jazykových modelů (SLM), které je možné provozovat na běžných počítačích s kartami RTX. SLM jsou součástí Nvidia Ace.

Uživatele chytrých telefonů funkce spojené s umělou inteligencí moc neberou. Alespoň podle průzkumu SellCell. Výrobci těchto zařízení nám nyní AI cpou horem spodem, má to být nový prodejní argument. Spokojenost uživatelů s AI funkcemi nicméně není vysoká. Také u takzvaných AI PC se zatím očekávání nenaplňují.

Českým herním vývojářům poprvé v historii klesly tržby. Růst mají nakopnout nové velké hity jako Kingdom Come: Deliverance 2. Propad byl způsoben postcovidovým slabším trhem, přesunem velké části tržeb Beat Saberu pod účetnictví Mety nebo obdobím, kdy nevyšly větší tituly.

Evropští operátoři začali volat po deregulaci. Řada z nich se podepsala pod dopis, který obdržela šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen. Je to další z řady hlasů na novou Komisi, aby se s příliš velkou regulací v Evropě začalo něco dělat, protože škodí ekonomice. Operátoři už dříve uvedli, že jsme trpaslíci a že Evropa jede na mrtvém koni.

ARM vyhrocuje právní spor s Qualcommem. ARM nedávno tohoto svého zákazníka zažaloval kvůli tomu, že údajně neoprávněné používá licence na jeho čipovou architekturu. Konkrétně u čipů vycházejících z akvizice firmy Nuvia. Qualcomm se brání, že drží licence i na Nuvii, což ARM odmítá a tvrdí, že ročně přichází o 50 milionů dolarů. ARM nyní chce, aby byly zničeny všechny návrhy vytvořené Nuvií před akvizicí ze strany Qualcommu. Ten aktuálně ARMu ročně platí 300 milionů dolarů.

Seagate konečně do širšího prodeje uvádí 32TB pevný disk s technologií HAMR. U ní se využívá laser pro zahřátí části záznamové plochy chvilku před magnetickým záznamem dat. Takové zahřátí zvyšuje magnetickou citlivost a je možné docílit větší hustoty záznamu. Seagate nabízí dvě varianty: SMR záznam s 32 TB a CMR záznam s 30 TB.

Čína si patentovala technologii pro EUV litografii. Stroje s EUV schopné vyrábět high-end čipy umí jen nizozemská ASML. Čína je pod sankcemi, takže je nemůže kupovat a chce si vyvinout vlastní nástroje. Uvidíme, jak pokročí dál.

Nikkei Asia rozebírá, jak se Huawei snaží nakopnout čínskou technologickou samostatnost. To, že právě tento podnik je středobodem čínských snah, se ví dlouho. Týká se to i čipů a dalších oblastí. Huawei má velkou podporu domácích firem a vlády a má prsty skoro všude.

Architektura IBM Cell pomalu míří do zapomnění. Podpora těchto čipů, které se vyskytovaly v serverech a ke smůle tehdejších vývojářů poháněly PlayStation 3, brzy zmizí z jádra Linuxu.

Apple a Google příští rok v telefonech přejdou na jiné 5G modemy. U iPhonu je to známá věc, Apple se i po koupi divize Intelu už nějakou dobu snaží vyvinout vlastní. Google v Pixelech doposud používal Samsung. Jenže nové SoC už má vyrábět u TSMC a integruje modem od MediaTeku. Apple zároveň chce použít vlastní Wi-Fi a Bluetooth.

Japonský SoftBank v následujících čtyřech letech investuje v USA sto miliard dolarů. SoftBank je mimo jiné vlastník ARMu a podílů v mnoha technologických podnicích. Donald Trump uvedl, že SoftBank v Americe vytvoří sto tisíc nových pracovních míst.

SAP v domovském Německu propustí 3500 lidí. Celosvětově jde o každého jedenáctého člověka. SAP se připojuje k vlně německých průmyslových podniků, které letos rozjely masivní propouštění. SAP neargumentujte stavem evropské ekonomiky, regulací či vysokými cenami energií, ale nutností vytvořit nová místa navázaná na AI.

Microsoft prodal sekci Metaswitch. Potvrzuje se tak, že se pomalu stahuje z ambicí poskytovat více technologií operátorům. Ty rozjel právě dřívějším odkupem Metaswitche a Affirmed Networks. Microsoft nyní uvádí, že se místo prodávání network functions operátorům zaměří na AI platformu pro tento druh byznysu.

Prodeje technologií openRAN se letos propadly o 30 procent. Dlouhodobý vývoj má být pořád pozitivní. Ale obecně jsme pořád daleko od masového nasazení této otevřené alternativy k Huawei, Ericssonu či Nokii.

BlackBerry prodává divizi Cylance, kupujícím je Arctic Wolf. Cena činí 160 milionů dolarů, BlackBerry přitom Cylance kupovalo v roce 2018 za 1,4 miliardy dolarů. Cylance měla posílit vstup BlackBerry do byznysu s kybernetickou bezpečností navázaný na odchod se světa telefonů. Produkt ale získal tržní podíl pouze 1,3 procenta.

