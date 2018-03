 »  Poznají nás stroje na každém kroku? Pokrok jde rychle, říká odborník na identifikaci tváří

Britský deník The Telegraph počátkem února zveřejnil text o čínské policii, která v metropoli Čeng-čou začala používat pro identifikaci podezřelých osob speciální sluneční brýle. Ty jsou napojeny na centrální databázi a s pomocí technologií umožňují najít, zda má konkrétní osoba záznam z trestního rejstříku.

Zní to jako zásadní průlom. Martin Urban z firmy Eyedea Recognition, která dodala software pro rozpoznávání obličejů i pro Europol (náš text Europol pomáhá hledat zločince na videozáznamech pražská firma z Emauz najdete zde), je ale jiného mínění.

Podívejte se na celou přednášku Martina Urbana na New Media Inspiration 2018:

„Je to spíš mediální zkratka a dobrý marketing. Navíc čínští policisté používali technologie na menším vzorku lidí, zároveň se ten policista díval na konkrétního člověka z ideálního úhlu a za dobrých světelných podmínek,“ řekl Urban během diskuze na březnové konferenci New Media Inspiration 2018.

„V případě, kdy by se měly využívat pro rozpoznávání obličejů záběry z běžných kamer nebo fotoaparátů, které nejsou pořizovány za ideálního světla a ve špatném úhlu, by to bylo úplně jiné. Systém by chyboval. Tak daleko ještě nejsme,“ dodal Urban.

I sám ale v přednášce, kterou vám výše nabízíme celou na videozáznamu, zmínil, že skoro ve všech testech, v nichž se porovnávají schopnosti člověka a počítačů při rozpoznávání obličejů, už software člověka poráží. „Pokrok jde rychle, nyní jasné, co bude za čtyři pět let,“ doplňuje Urban.