 »  Facebook a Cloudflare měly výpadky, zlatá éra streamingu končí a Google chystá obdobu AirDrop

Jony Ive skončil v Applu a podle některých komentářů je to vysvobození pro obě strany. Delší čtení na toto téma najdete v Jony Ive is Leaving Apple, But His Departure Started Long Ago. Je to dobré shrnutí toho, co se už dlouho povídalo a probíralo v zákulisí. Ale také toho, co mělo dopady na vnitřní fungovaní Applu. Řeč je ale i o tom, že poslední nový, inovativní kousek firmy jsou Apple Watch. Před pěti lety. Nebo možná dokonce iPad, který přišel na svět před devíti lety.

Čína tajně instalovala spyware na mobilní telefony turistů, píše The Verge v China has been secretly installing spyware on some tourists’ Android phones. Mělo k tomu docházet jenom na některých vstupech do země. Při vstupu bylo nutné předat telefon a přístupové kódy – iPhony byly pouze prohledány pomocí specializovaného nástroje, na Androidy byl umístěn spyware BXAQ (Fēng cǎi). Ten měl prý být po dokončení zkoumání a přenosu dat z telefonu smazán, ale nedělo se tak. Více viz též China Is Forcing Tourists to Install Text-Stealing Malware at its Border a motherboardgithub/bxaq.

Microsoft bude nově účty mazat po dvou letech neaktivity. Původně to bylo až pět let, takže je to možná dost dobrý důvod si udělat inventuru účtů, které u Microsoftu máte, a postarat se o to, abyste o ně nepřišli. Viz Summary of Changes to Microsoft Services Agreement a Microsoft account activity policy. Účty si můžete zkontrolovat přes Account summary page, nebo ještě lépe přes account.live.com/Activity (schovává se v menu Zabezpečení → Aktivity přihlášení). Mazání účtů při neaktivitě je poměrně běžné.

TELEgraficky

Data visualization ■ Dlouhé čtení o Google Jigsaw ■ Microsoft Insider Programs hub ■ Pale Moon 28.6.0 ■ Altap Salamander for Windows je nově zdarma ■ Qwant Maps ■ Před deseti lety skončilo Compuserve ■ userinyerface.com ■ RIP Mad Magazine ■ Krypto klíč Huawei v Cisco firmware

WEBDESIGN, INTERNET

Zlatá éra streamingu končí. Nástup nových streamingových služeb znamená uzamčení obsahu ve více službách a tím nutnost placení více provozovatelům. Možná ale také oživení pirátství nebo úpadek originální tvorby. Těžko předpovědět, jestli se lidem bude chtít platit několikanásobně víc než doposud. Viz Streaming TV is about to get very expensive – here's why.

Velký úterní výpadek Cloudflare vyřadil množství webů. Ty buď rovnou vracely 502 Bad Gateway, nepodařilo se otevřít kompletní stránky, nebo se vše natahovalo extrémně pomalu. Stav můžete zkoumat na www.cloudflarestatus.com a celé to trvalo zhruba 30 minut. Proč k tomu došlo, se můžete dozvědět v Cloudflare outage caused by bad software deploy (updated).

Google vypustil do světa parser i specifikaci robots.txt jako Open Source a zároveň některé doposud existující součástí specifikace vypustil z důvodu nepoužívání či nadbytečnosti. Podrobnosti hledejte v Robots.txt Specifications, na GitHubu v google/robotstxt a v A note on unsupported rules in robots.txt (vypouští se hlavně noindex, nofollow a crawl-delay). Další vhodné čtení viz A deep dive into the implications of the robots.txt RFC.

SOFTWARE

Google Earth portováno do prohlížečů s pomocí WebAsembly. Samozřejmě do takových, které mají podporu WebGL2. Zkoumat tak můžete v Chrome, Edge Canary, Opera a Firefoxu. Safari ani aktuální verze Edge tedy ne. Pokračovat můžete na g.co/earth/beta a detaily viz Google Earth Ported to Browsers with WebAssembly.

Autor stáhl DeepNude, software umožňující svlékat ženy s pomocí hloubkového učení. Byl kritizováno za „invazi do sexuálního soukromí“. Viz původní This Horrifying App Undresses a Photo of Any Woman With a Single Click a pozdější Author pulls software that used deep learning to virtually undress women. Hloubkové učení s pomocí pix2pix algoritmu využívalo trénink na více než desítkách tisíc nahých fotografií, které poté dokázalo využít pro „svléknutí“ neobnažené ženy na nové fotce. Na ženy se přitom mělo zaměřit hlavně proto, že bylo snazší najít výchozí data pro učení. Původně autoři software odstavili pro příliš velký zájem, později ale oznámili kompletní konec.

HARDWARE

MacBook Air Refresh asi ukončí trápení s klávesnicemi od Applu. V nových bude jiný mechanismus než stávající „butterfly“. Ten se stal světově proslulým pro chronické problémy. Apple je navíc dlouhodobě odmítal přiznat. Viz Apple to Use New Scissor Switch Keyboard in Future MacBooks, Starting With 2019 MacBook Air Refresh.