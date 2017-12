 »  Facebook bude chtít fotku vaší tváře, 50 nejlepších videoher a turbulence kolem Bitcoinu

Chcete si zkusit, jak fungovalo PDP 11 ze sedmdesátých let? Pak stačí využít Docker, můžete si v něm spustit právě tuhle historickou záležitost prostřednictvím emulace. Viz Run the First Edition of Unix (1972) with Docker a bude se vám hodně hodit i manuál pro Unix (PDF, případně ještě zde).

Padla hromadná žaloba na Google za šmírování na iPhone prostřednictvím podvržení cookies z doby někdy před pěti lety. V USA za tohle už Google platil přes 20 milionů dolarů pokuty FTC a stejné triky používal Facebook. Ve Velké Británii je hromadná žaloba dost novinkou, ale vidina více než 5 milionů „poškozených“ je dostatečnou motivací, proč něco takového vyzkoušet. Viz Google faces UK class action over iPhone data snooping a starší Google přistižen při obcházení nastavení bezpečnosti v Safari, kde je vysvětleno i to, co to vlastně tehdy Google dělal.

TELEgraficky

Službě Imgur unikly v roce 2014 e-maily i hesla ■ Polaroid ■ Avengers: Infinity War ■ Srivener 3 je venku ■ haproxy-1.8.0 je venku ■ Filmožrouti.cz mají zablokovaný Twitter

WEBDESIGN, INTERNET

Txt.fyi je antisociální publikační nástroj. Má zakázanou indexaci a nemá žádné komentáře ani žádné sdílecí či lajkovací knoflíky. Je to blogovací nástroj, kde můžete zveřejnit text a jediné, co k němu máte, je URL. Tvůrci to prý dělají proto, aby autoři mohli publikovat bez ovlivnění snahou o šíření, viralitu, klíčová slova a podobně. Což, popravdě, můžete dělat i kdekoliv jinde, stačí na to nemyslet. Na co ale u txt.fyi myslet musíte, je to, že po odeslání už není možné nic opravovat. Tento text mimochodem najdete na https://txt.fyi/+/3c316e1b/.

Smashing Magazine ukazuje na www.smashingmagazine.com svou novou podobu, ke které lze říci jenom jedno: absolutně se to nedá číst. A nejenom hlavní stránka, ale obtížně čitelné jsou i samotné články.

Sci-Hub (označovaný jako vědecké Pirate Bay) přišel o tři domény, velmi pravděpodobně následkem soudních pří s American Chemical Society. Server je trnem v oku držitelům autorských práv a zároveň vítaným pomocníkem výzkumníků i akademiků. Viz Sci-Hub Loses Domain Names, But Remains Resilient.

Fake news weby v Itálii jedou anti-imigrační a dezinformační kampaně. Poučné čtení v One Of The Biggest Alternative Media Networks In Italy Is Spreading Anti-Immigrant News And Misinformation On Facebook se může hodit pro základní přehled několik italských fake news a toho, jakým způsobem fungují. A také jde opět o ukázku toho, jak tohle všechno vlastně Facebook podporuje. Včetně ověření stránek, které fake news masově šíří.

Amazon Cloud má solidní náskok před konkurenty. Zajímavý rozhovor s Andy Jassy, šéfem AWS (Amazon Web Services), je dobrým pohledem na to, jak se Amazon dívá na současnost i budoucnost cloudu. Nechybí ani konkrétní čísla.

SOFTWARE

ProtonMail Contacts je správce kontaktů s šifrováním od tvůrců ProtonMailu. Viz Introducing ProtonMail Contacts – the world’s first encrypted contacts manager, kde píší nejenom o šifrování údajů v kontaktech, ale také o digitálních podpisech umožňujících hlídat integritu, tedy to, že nikdo s údaji u vašich kontaktů nemohl nic provést.

50 nejlepších videoher podle kritiků je zajímavý přehled, zejména pokud se budete pokoušet spočítat, které z nich znáte. Či dokonce které z nich jste hráli. Viz The 50 best video games of all time, according to critics.

Mnichov míří z Linuxu na Windows 10 a platí to pro více než 20 tisíc počítačů. Nutno dodat, že je to po 14 letech, co se město vydalo do nejistých vod Linuxu. Návrat ale nemá být čistě způsoben obtížemi LiMuxu či LibreOffice, spíše jde o klasickou roztříštěnost IT napříč dvěma desítkami organizací. Viz From Linux to Windows 10: Why did Munich switch and why does it matter?, kde najdete více konkrétních a poučných postřehů.

Sky od TheGame Company:

Skype od ledna 2018 neumožní přihlášení přes Facebook. Viz oznámení v Can I sign in to Skype with my Facebook account? Přihlášení od ledna 2018 bude možné pouze přes účet Microsoftu. Některé z aktuálních verzí Skype už přihlášení přes Facebook neumožňují nyní. Pokud budete potřebovat převést „facebookový Skype“ na čistý, je k dispozici go.skype.com/transfer-facebook.

Microsoft chystá Sets, záložky napříč Windows 10 aplikacemi. Umožní seskupovat aplikace a soubory do „jednoho okna“ třeba tak, abyste si mohli organizovat související věci do jednoho pracovního prostředí. Pokud si něco takového chcete vyzkoušet už nyní, tak zkuste Stardock Groupy (součást Object Desktop Suite). U Sets to ale nekončí, měly by se stát i součástí již dříve oznamované Timeline (časové osy). Viz Microsoft sees the future of Windows 10 as Sets, ditching windows for a tabbed app interface.

Porovnání cen AWS x Microsoft Azure x Google Cloud x IBM Cloud najdete v Cloud pricing comparison: AWS vs. Microsoft Azure vs. Google Cloud vs. IBM Cloud a třeba se vám bude hodit.

Amazon spustil AWS Cloud 9, prohlížečové IDE pro cloudové vývojáře. K Amazonu se dostalo akvizicí Ace Editor od Cloud9 (c9.io). Můžete to brát jako (například) Sublime Text doplněný o kolaboraci a integraci s AWS ekosystémem. Pokud jedete v JavaScriptu, Pythonu, PHP a pár dalších, tak možná čas vyzkoušet.

MARKETING A KOMUNIKACE

Více než milion hlasů pro zrušení síťové neutrality bylo generováno algoritmy, říká More than a Million Pro-Repeal Net Neutrality Comments were Likely Faked. Nemusí mít pravdu, ale je to zajímavá analýza a ještě zajímavější téma. V USA totiž řeší zrušení síťové neutrality a ještě předtím tomu předcházelo něco jako „veřejné slyšení“ v podobě sběru komentářů (duben až říjen). No a jak se ukazuje, ony ty komentáře často nebyly od lidí.

Nový klip – iPad Pro – What's a Computer od Apple:

Příběhy o úspěších jsou propaganda, píší ve Why success stories are just propaganda. Samozřejmě, něco na tom bude, ale problém je v tom, že čtenáři (lidé) prostě milují tu záplavu pozitivních příkladů, které si mohou spojit s představou, že vlastně každý může být tak úspěšný. Jenže, jak upozorňuje onen článek, pouze pozitivní příběhy jsou zkreslením skutečnosti. Příběhy o selháních totiž potřebujeme minimálně stejně.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Systém macOS High Sierra 10.13.1 měl zásadní chybu, zadáním „root“ s prázdným heslem bylo možné získat přístup superuživatele. Apple to sice velmi rychle opravil v 10.13.2, ale otázkou zůstává, jak se něco tak zásadního může vůbec přihodit. Viz About the security content of Security Update 2017–001 a Apple Releases macOS High Sierra Security Update to Fix Root Password Vulnerability. Pro zvědavější viz Why <blank> Gets You Root a High Sierra Root Login Bug Was Mentioned on Apple’s Support Forums Two Weeks Ago pro případ, že byste snad jásali, „jak rychle“ Apple chybu opravil. Je dost děsivé, že tahle chyba se objevila 25. září ve verzi 10.3.0 (a v betách byla nejspíš už v létě). A 13. listopadu se objevila ve fórech podpory u Apple.

Facebook chystá novou CAPTCHA, která bude chtít jasnou fotku vašeho obličeje. Samozřejmě, slibuje, že nahranou fotografii použije jenom k testu a poté ji smaže. O Facebooku ale nejen víme, že sliby neplní, ale také že má nejrozsáhlejší databázi fotografií perfektně spárovaných s lidmi. Takže i pokud by onu fotografii neuložil, poslouží mu k dalšímu zpřesnění. S požadavkem na vaši fotku se můžete setkat při vytváření účtu, odesílání žádostí o přátelství, ale dokonce při vytváření inzerce či platbách za inzerci. Viz FACEBOOK’S NEW CAPTCHA TEST: ‚UPLOAD A CLEAR PHOTO OF YOUR FACE‘.

Zábavní a informační systém v autě skrývá řadu osobních informací, navíc nešifrovaně. Viz Researchers Hack Car Infotainment System and Find Sensitive User Data Inside, kde zjistíte, že k přístupu do systému v autě stačilo vložit USB. Najdete tam historie volání, kontakty, SMS zprávy, e-maily a řadu dalších informací z telefonů, které byly s autem párovány. Výzkumníkům se ale podařilo ještě víc daleko zásadnějších věcí:

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Internet se baví (teoretickým) selháním McDonald's na Twitteru na Black Friday. Teoretickým proto, že stejně tak může jít o povedený virál. Přes 63 tisíc líbí (v sobotu po Black Friday), 21 tisíc retweetů, 1300 komentářů. Povedený kousek, na který o pár hodin později navázal McDonald's dalším povedeným tweetem.

Twitter zrušil 45 propagandistických účtů spojených s Ruskem poté, co na ně upozornil BuzzFeed News. V Twitter Has Suspended Another 45 Suspected Propaganda Accounts After They Were Flagged By BuzzFeed News je pohled na to, co na takových účtech bylo i jakým způsobem byly nalezeny.

AI Facebooku prý bude hledat sebevražedné uživatele. Jako obvykle to „AI“ není správně, tohle je technologie, která prostě používá nějaké vzory obsahu příspěvků k tomu, aby je vyhodnotila jako potenciálně sebevražedné. Doposud se Facebook „spoléhal“ na to, že přátelé nahlásí, že někdo z jejich přátel má sebevražedné myšlenky. Facebook na to zareagoval tím, že takovému nešťastníkovi zablokoval účet a nabízel mu informace o tom, kde může vyhledat pomoc. Jak správně tušíte, tenhle přístup by spíš sebevraždu podpořil, protože odblokovat účet na Facebooku je noční můra. Nově se tohle může stát skoro automaticky, byť Facebook tvrdí, že automatická detekce povede k toku, že účet zkontrolují „speciální trénování“ lidé. Což tradičně bude narážet na to, že Facebook zaměstnává ve velkém nešťastníky z rozvojových zemí. A také na jazykové bariéry. A vlastně ještě na jednu maličkost: „globální spuštění“ znamená, že novinka nebude fungovat v zemích Evropské unie. V Česku tedy smůla, byť tady vám předchozí systém může velmi snadno přivodit zablokovaný účet a zásadní problém, aniž byste do té doby měli sebevražedné nápady. Viz Facebook's suicide prevention AI just got an important upgrade.

Proč muži tak bytostně nesnášejí ženy fotící si selfies? A proč někteří (opět zejména muži) považují selfie za škodlivé či abnormální? Zajímavé čtení v The real reason men hate women taking selfies.

Na Slovensku budete smět mít účet na Facebooku až od 16 let. Nový zákon bude platit od května 2018 a je předem jasné, že něco takového je v praxi nevymahatelné. Facebook a ostatní online služby založené na americkém právu jsou od 13 let. Většina děti v Česku je na Facebooku (či jiných sociálních sítích a médiích) už ve čtvrté třídě, bohužel běžně bez toho, aniž by to rodiče tušili. Zákon to ale nijak nezmění. Viz Děti mladší 16 let se na Slovensku bez souhlasu rodičů nepřihlásí na sociální sítě.

Nejvíce lajkovaná videa celebrit na Instagramu v roce 2017 (celosvětově) a samozřejmě ještě nějaké další statistiky Instagramu pro rok 2017 najdete v tomhle přehledu.

MOBILNÍ APLIKACE

Dva repozitáře pro Cydia končí, zůstává pouze jediný, upozorňují v Two Major Cydia Hosts Shut Down as Jailbreaking Fades in Popularity. To nejzajímavější je to, že za blížícím se koncem stojí klesající zájem o jailbreak iOSu.

Server YouTube napravil chybu, která vysávala baterii na iPhonech, píší v YouTube fixes bug that caused iPhone batteries to drain really fast. Oprava je od verze 12.45. Vedle mizející baterky (20% pokles za 10–15 minut přehrávání) se telefony ještě přehřívaly. Zajímavé na tom je, jak jednoduché je něco udělat s ohledem na spotřebu špatně. A také jak důležité je mít v telefonu možnost vědět, co vlastně baterii požírá.

Google Datally je už volně dostupná, umí šetřit datové přenosy a hledat použitelné Wi-Fi a tak vůbec. V zemi, kde se neustále modlíme k božstvu FUP, by se mohla hodit stejně, jako v rozvojových zemích, pro které je především určená. Vydáte-li se testovat, tak musíte zkousnout práva k SMS, hovorům, ale třeba i VPN a tak. Ale je to Google, tak tady je to nakonec stejně pořád jejich Android.

Fifty Three spustili zcela nový Paper, verzi 4.0 (App Store). Viz We all need space to create. A ještě k tomu přidávají Paste (App Store) – fiftythree.com/paste.

Hry a aplikace, ale i hudba, filmy či knihy roku 2017 podle Google Play hledejte v Announcing Google Play’s “Best of 2017”. Případně přímo v Google Play jako Best of 2017, kde ale Best of Apps je dost zvláštní. Nakonec ani ve hrách tam není nic, co by bylo snadno rozpoznatelné jako známé. Pod prvním odkazem to vypadá poněkud normálněji.

Padá vám iPhone s iOS 11? To je proto, že je 2. prosince. Apple to opraví ve verzi 11.2, kterou v sobotu rychle pustili ven. Pokud jste postiženi, musíte si nastavit datum před 2. prosince, nebo vypnout upozornění od aplikace (aplikací), která vám shazují mobil. Pokud vám iPhone ještě nic nestřelilo, tak není potřeba řešit nic. Viz iPhone crashing on Dec. 2? Here's the fix!

STARTUPY A EKONOMIKA

Čínský Toutiao kupuje Musical.ly za 800 milionů až miliardu dolarů. Za 60 milionů uživatelů z USA to je docela dost peněz, nutno dodat. A je to i více než původní ohodnocení na 500 milionů dolarů po investicích z roku 2016. Toutiao má uživatelů asi jenom dvakrát tolik a (skrz matku Bytedance) se pokouší rozšiřovat aktivity (mimo jiné i koupí aplikace Flipagram) a investice, který měly znamenat ohodnocení na 20 miliard dolarů (aspoň tohle píší v China’s Toutiao is buying Musical.ly in a deal worth $800M-$1B a je to ukázková bublina).

Slevy až 80 %? Jak e-shopy kouzlí s cenami aneb Black Friday po Česku je hodně povedená analýza toho, jak funguje český Black Friday. Prostě navýšíte „původní ceny“ a pak poskytnete kouzelné slevy. Ve skutečnosti může dokonce dojít k tomu, že cena na Black Friday po „masivní slevě“ je vyšší, než kdybyste si produkt koupili před zahájením slev.

Padající Bitcoin, padající weby s Bitcoiny a US vláda dožadující se informací o transakcích nad 20 000 USD v minulých letech. Středa a čtvrtek pro Bitcoiny přinesly velmi turbulentní období a pro provozovatele služeb, jako je Coinbase či Gemini, zásadní problémy s udržením webů v chodu. Bitcoin samotný během pár hodin klesl o nějakých 2 000 dolarů, aby poté opět vyskočil nad 10 000. Viz Bitcoin exchanges crash day after US demands cryptocurrency transaction info. Pokračování hledejte v Coinbase ordered to report 14,355 users to the IRS a je to docela zajímavé, údaje kohokoliv, kdo má/měl na Coinbase více než 20 000 USD (v průběhu jednoho roku z let 2013 až 2015) budou předány americké IRS. K situaci čtěte také analýzu DDoS útok na Bitfinex, 31 milionů ukradených Tetherů a růst ceny Bitcoinu.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.