Facebook bude metaversum, Twitter testuje nový TweetDeck a jak funguje algoritmus TikToku

Čína vyzvala 145 aplikací, včetně Amazonu, ByteDance či NetEase, k ukončení „porušování uživatelských práv“. Čas mají do 26. července, poté jim hrozí postih. Porušování se má týkat shromažďování informací o uživatelích, vyžadování nadměrných práv či uvádění zákazníků v omyl. Od čínského ministerstva průmyslu a informačních technologií (MIIT) to není nic nového, od roku 2019 takto varovalo přes 1300 aplikací.

Amnesty International: seznam 50 tisíc čísel není přímo spojený s NSO Group. Je to od samého počátku jedna z problematických věcí, tedy tvrzení, že z NSO Group unikl seznam padesáti tisíc (možných) cílů. Zůstává fakt, že v telefonech desítek lidí z tohoto seznamu se našly stopy po Pegasus spyware. A že šlo o novináře a řadu citlivých cílů.

Budoucnost Facebooku je podle Marka Zuckerberga (dlouhé čtení) v proměně na metaversum, virtuální svět s augmentovanou i virtuální realitou. Metaverzní Facebook má zahrnout všechno – sociální aktivity, pracovní aktivity, zábavu. V Zuckerbergově proslovu k zaměstnancům nechyběla ani zmínka o práci na teleportačním zařízení. Otázkou zůstává, zda se na něco takového máme těšit, nebo se děsit.

WEBDESIGN, INTERNET

Google Bookmarks skončí v září a nemělo by to ovlivnit Mapy Google. O šestnáct let staré službě nejspíš stejně ani nevíte. Pokud byste snad své historické adresy chtěli zachovat, tak můžete využít export.

Na webech Washington Post či New York Times se objevilo porno poté, co porno služba koupila nezaplacenou doménu Vidme. Na té v minulosti byla zcela jiná videa, která jsou v embed podobě v řadě starých článků. Vidme (původně Viddme) skončilo v roce 2017 po 3 letech existence.

Výpadek Edge DNS u Akamai způsobil ve čtvrtek hodinový globální výpadek internetu po celém světě.

Vyhledávač DuckDuckGo spustil službu ochraňující e-maily před šmírovacími nástroji. Získáte zdarma dostupnou @duck.com adresu s přeposíláním na vaši klasickou. Včetně generování unikátních privátních adres. Detaily v Introducing Email Protection: The easy way to block email trackers and hide your address, a pokud byste snad měli zájem, tak bohužel je to prozatím beta a můžete se přidat do fronty čekajících. Navíc nutno z DuckDuckGo aplikace.

Cloudflare upozorňuje, že AWS vybírá až desetinásobky ceny za data od svých zákazníků. V Evropě to podle výpočtů Cloudflare může znamenat, že zákazník platí až 80násobek toho, co Amazon platí za data. V jiných regionech ale také třeba jenom osminásobek.

HARDWARE

Srovnání Valve Steam Deck, Nintendo Switch, Xbox X a PS 5 v How does Valve’s Steam Deck compare to the Nintendo Switch, Xbox Series X, and PlayStation 5? Včetně užitečné základní srovnávací tabulky.

MagSafe Battery Pack nedokáže zcela nabít iPhone 12, ale na druhou stranu na zdroji funguje jako MagSafe nabíječka. Což obnáší i možnost nabíjet další Qi zařízení (AirPods ano, Apple Watch ne). 99 dolarů je dost vysoká cena a Lightning konektor je omezující. V testu The Verge nabití na 83 % trvalo 130 minut.

SOFTWARE

Google Workspace Inidividual pro jednotlivce je nově dostupný v pěti zemích – Brazílii, Kanadě, Japonsku, Mexiku a USA. Stojí 9,99 USD měsíčně a nabízí 14 dní na zkoušku. Do ledna 2022 cena nižší o 2 USD.

Twitter testuje nový TweetDeck s vybranými uživateli z USA, Kanady a Austrálie. Dobrá zpráva je, že konečně TweetDeck má umět věci, které umí Twitter.com. Pohled na screenshot je dostatečným důvodem k obavám, jak to dopadne.

SQLite je o 35 % rychlejší než souborový systém v čtení menších množství dat, tedy například náhledů obrázků. 10 kB velké datové celky zabírají o 20 % méně místa na disku. Ve Windows 10 je zrychlení oproti souborovému systému až pětinásobné.

Salesforce 21. července dokončil akvizici Slacku. A už se to samozřejmě prezentuje i jako „Slack-First Customer 360“.

Dead Space se dočká remake:

Aktualizace Chrome OS kompletně vyřadila zařízení. Mohla za to chyba v jednom jediném znaku. Nepoužitelné stroje je ale možné resetovat nebo počkat, než dorazí oprava nepovedené aktualizace.

Fanoušci hry žádali odstranění Denuvo. Ve hře nebude, ale ne snad pro odpor hráčů, ale protože sami vývojáři zjistili, že Denuvo má dopad na rychlost. Což je něco, co se řeší už roky bez jasných výsledků.

Plné VLC je nově dostupné přímo v Microsoft Store pro Windows 11 a znamená to (konečně) konec UWP verze a to, že umí přehrávat DVD, CD a fungovat i jako TV tuner. Pro Windows 10 je (bohužel) v Microsoft Store stále jenom původní omezené UWP VLC. Plně funkční verzi můžete stahovat ideálně přímo na www.videolan.org.

MARKETING A KOMUNIKACE

Aplikace Audacity zveřejnila nová Pravidla ochrany soukromí a omluvu. To poté, co na počátku července vydala nová Pravidla oznamující šmírování uživatelů. V nových pravidlech se snaží vše napravit. Včetně původně vytvořeného zákazu používání aplikace pro děti mladší 13 let.

Jak funguje algoritmus TikToku? Na WSJ to probírají v Investigation: How TikTok's Algorithm Figures Out Your Deepest Desires a nejzajímavější asi je, že došli k názoru, že nejsilnější signál je, jak dlouho se díváte na určitá videa.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Fakespot zmizel z App Store po zásahu Amazonu. Tomu zjevně vadilo, že aplikace umožňuje detekovat falešné recenze na Amazon.com, a tak si stěžoval u Applu. Amazon navíc tvrdí, že Fakespot byl hrozbou, protože mohl krást přihlašovací údaje. Via Amazon just got Fakespot booted off Apple’s iOS App Store.

Unikátní ID spojené s každým telefonem by mělo být anonymní. Jenže není. V Inside the Industry That Unmasks People at Scale zjistíte, že existují firmy, kde si můžete kupovat tato „anonymní“ data spojená s konkrétními lidmi – jejich plným jménem, bydlištěm a dalšími informacemi o nich.

Jak zjistit, jestli ve vašem telefonu nebyl spyware Pegasus od NSO Group? Dá se využít Mobile Verification Toolkit – pro iPhone se umí podívat do záloh (nebo do telefonu s jailbreakem) podobně jako na Androidu. Zajímavé je, že najít stopy je v Androidu obtížnější. MVT můžete použít na Linuxu nebo Macu. Více informací například v This tool tells you if NSO’s Pegasus spyware targeted your phone.

Když už řešíme ten Pegasus, forenzní analýza od Amnesty International je dlouhé a extrémně zajímavé čtení.

Brit byl zadržen ve Španělsku za hack 130 účtů na Twitteru. Včetně účtu Elona Muska či Baracka Obamy. Obviněn je i z hacknutí účtů na TikToku a Snapchatu.

Kaseya získala univerzální dešifrátor a začala s obnovováním dat u napadených zákazníků. Zda Kaseya za dešifrátor zaplatili, či nikoliv, není známo.

Kaseya podmiňuje předání dešifrátoru podepsáním NDA. Postiženým navíc vadí, že se dešifrátor objevil až tři týdny po útoku – řada z nich už vynaložila značné prostředky na obnovení systémů. Via Software company's unveiling of decryption key comes too late for many victims of devastating ransomware attack.

Disk Google nově bude umožňovat blokovat obtěžující/spamující uživatele. Nově zpřístupněná funkčnost postupně nabíhá ve všech verzích (Google Workplace i klasický disk v Gmailu). V okamžiku, kdy vám dorazí od někoho spam, můžete ho zablokovat. Tedy s výjimkou uživatelů ze stejné domény v rámci Google Workplace.

Nový malware pro Mac je dostupný jako MaaS (Malware as a Service) za 49 dolarů. Umí sbírat stisky kláves a přihlašování, dělat screenshoty a stahovat a spouštět soubory. XLoader, jak ho Check Point pojmenoval, je odvozený od malwaru Formbook pro Windows. Což mimochodem je čtvrtý nejrozšířenější malware. Detaily v Top prevalent malware with a thousand campaigns migrates to macOS.

Discord hostuje významný objem malwaru na své CDN. Objem se navíc v poslední době výrazně zvětšuje. Útočníci k tomu přitom běžně využívají dostupné API v kombinaci s krádežemi účtů.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Cloubhouse už není na pozvánky, má nové logo i ikonku aplikace a nový web. Otázkou je, zda to ještě někoho zajímá.

Videa brazilského prezidenta Bolsonara byla odstraněna z YouTube z důvodů šíření koronavirových dezinformací.

Snapchatu se daří. Hlásí 23% meziroční kvartální růst u denních aktivních uživatelů – aktuálně 293 milionů DAU (Twitter pro srovnání 206 milionů DAU). Dařilo se i v příjmech, 116% růst.

Facebook se ostře ohradil proti Joeu Bidenovi. Prý se nemá ukazovat prstem na platformy, které umožňují šířit dezinformace a lži. Nejvíc asi vadilo tvrzení, že nicneděláním nebo nedostatečnou péči tyto platformy zabíjejí lidi. Zajímavé čtení ve Warnings That Work: Combating Misinformation Without Deplatforming.

Pouze 2,3 procenta aktivních účtů na Twitteru používají dvoufaktorové zabezpečení. Plyne to z dat za období mezi červencem a prosincem 2020. Skoro 80 procent těch, co mají 2FA, používalo SMS, 30 % aplikaci a pouze půl procenta bezpečnostní klíč (účet může používat víc metod). SMS 2FA patří mezi ty nejméně bezpečné.

MOBILNÍ APLIKACE

Facebook Gaming je nově na iPhonu i iPadu, včetně placení ve hrách přímo, tedy bez odvádění 30 % Applu. Jde většinou o velmi jednoduché (HTML 5) hry a některé složitější streamované. Otázkou zůstává, jak se k tomu postaví Apple (cloudové/streamované hry ale teoreticky problém nejsou). A druhou otázkou je, jak potenciální hráči hry najdou. Facebook totiž nesmí službu, kde vybírá peníze bez odvádění podílu Applu, uživatelům předkládat. Musí si ji najít sami. Pokud už hry najdou, stejně ale narazí na problémy v Safari – vypnutý zvuk, nemožnost posílat upozornění a na omezenou grafiku. V Česku jsou dostupné jen HTML 5 hry, cloudové hry pouze v USA, části Kanady a Mexiku.

Windows 3.1 ani DOS na iPadu už mít nemůžete. Apple autorovi iDos aplikace oznámil, že nevyhovuje pravidlům v App Store. Důvod, jako obvykle, je ten, že „může spouštět kód“, který „umožňuje stahovat nelicencovaný obsah“. Dalo se to čekat. Via iDOS 2 will be gone soon.

Backup by Google One je nový unifikovaný systém pro zálohování Androidů. Unifikovaný hlavně pro sjednocení více různých cest zálohování do jedné „aplikace“, lépe řečeno na jedno místo. Samozřejmě jde o fungující zálohování do vašeho účtu Google, které po čase vede k vyšší spotřebě prostoru. Aktuálně se Backup by Google One šíří na všechny osmičkové Androidy.

STARTUPY A EKONOMIKA

Zoom kupuje (tisková zpráva) Five9 za 15 miliard dolarů v doposud největší akvizici. Five9 je operátor cloudových call center (CCaS).

Substack financuje spuštění nové podcastové sítě Booksmart Studios. Těžko může překvapit, že se Substack chce od textů více posunout k lukrativnímu podcastovému trhu.

Alphabet založil Intrinsic, novou společnost zaměřující se na vytváření software pro průmyslové roboty.

