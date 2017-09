 »  Facebook čelí vyšetřování, iOS 11 je plný chyb a pirátství neškodí

Šest z deseti mladých dospělých (18–29) v USA primárně online streamuje televizní obsah. Hodí se vědět k nedávnému sebevědomému tvrzení, že internet televizní vysílání neohrožuje. Viz About 6 in 10 young adults in U.S. primarily use online streaming to watch TV.

Aktivisté z Barmy/Myanmaru si stěžují, že jim Facebook maže příspěvky a rovnou i účty. Znemožňuje tak informovat o etnických čistkách Rohingů (muslimská etnická minorita v Barmě). Viz Exclusive: Facebook Silences Rohingya Reports of Ethnic Cleansing a tady je nutné připomenout, že Facebook vždy maže (příspěvky a účty) na základě většího počtu nahlášení od jiných lidí. Znamená to tedy to, že proti aktivistům někdo cíleně jde a Facebook jako obvykle „nejprve střílí a pak už se neptá“.

Tým amerických prokurátorů vedených Robertem Muellerem se zaměřil na Facebook. Důvodem je role Facebooku v ovlivňování amerických voleb v roce 2016 a hlavní roli zde samozřejmě hraje otázka, jakou roli zde mělo zasahování Ruska. Hlavně ve formě šíření propagandy a fake zpráv. Viz RUSSIA INVESTIGATION TURNS UP THE HEAT ON FACEBOOK a je vhodné připomenout, že to má klasický vývoj. Na počátku Mark Zuckerberg vše popíral, dokonce tvrdil, že Facebook přece nikoho ovlivnit nemůže (zatímco jeho marketingový a prodejní tým zákazníkům tvrdil pravý opak). Tohle bude zajímavé sledovat.

Vevo hack ■ Trello hlásí 25 milionů, nejspíš účtů ■ Videoblocks je nyní Storyblocks ■ Toys 'R Us bankrotuje ■ Burning Man 2017 ■ RIP Blin.gy ■ Wolfenstein má nový trailer ■ Slack má investici od SoftBank ■ MongoDB IPO ■ datavizproject.com

WEBDESIGN, INTERNET

Dnešní americká mládež (13–19) má tři roky zpoždění oproti té ze sedmdesátých let. Studie zjistila tři roky zpoždění v otázkách sexu, řízení auta, pití alkoholu a vydělávání peněz. Ale také v tak prosté věci, jako je randění. Ve výsledku konstatují, že mládež dospívá pomaleji než dříve a ti, co jim je dnes 18, jsou na tom jako dřívější patnáctiletí. Podle autorů rozsáhlého výzkumu je jednou z příčin čas trávený online. Viz Today's US teens about three years behind '70s generation.

Německá BND má systémy pro monitorování sítě Tor a upozorňuje, že tato síť nenabízí dostatečnou anonymitu. Viz Secret documents reveal: German foreign spy agency BND attacks the anonymity network Tor and advises not to use it a je nutné dodat i to, že BND své poznatky předalo americké NSA.

Security.txt je prý podobné robots.txt. Popravdě, ani ne. Je užitečné pro rychlé a jasné získání kontaktních informací pro nahlášení bezpečnostních problémů. V návrhu je místo i pro informování o bezpečnostních politikách, jak podepisovat a bezpečně oznamovat a další věci. Jinak viz mírně zmatené Security.txt Standard Proposed, Similar to Robots.txt a hlavně viz EdOverflow/security-txt.

Apple prý sabotuje reklamní průmysl. iOS 11 a macOS High Sierra znemožní (v Safari) sledování uživatelů přes cookies napříč celým internetem. „Intelligent tracking prevention“ bude rozhodovat o tom, které cookies třetí strany budou zablokovány po jednom dni a kompletně smazány po jednom měsíci. Americké IAB a další v otevřeném dopise tvrdí, že Apple likviduje „obchodní model“, poškozuje „uživatelskou zkušenost“ (extrémně úsměvné) a znemožňuje cílení kampaní. Celé je to nakonec ale důsledek nenažranosti a bezohlednosti inzertního trhu, který zcela zahltil internet cookies, retargetingem a vytvářením profilů uživatelů. Aniž by to reálně fungovalo. Viz Apple blocking ads that follow users around web is ‚sabotage‘, says industry.

EFF opouští W3C a v otevřeném dopise kritizuje průnik DRM do prohlížečů pod taktovkou korporátů. Viz An open letter to the W3C Director, CEO, team and membership.

SOFTWARE

Robot Washington Postu už vydal 850 článků. A zjevně mu to docela jde. Viz The Washington Post’s robot reporter has published 850 articles in the past year a příklad viz Wilson at Yorktown. Což přivádí k myšlence, zda by se novináři měli začít bát o místa. A možná ještě spíše k tomu, že roboti by snadno mohli nahradit hlouposti generované lžimédii. Tam by to asi bylo velmi snadné, zejména proto, že není třeba ověřovat fakta. Ostatně viz starší WHAT NEWS-WRITING BOTS MEAN FOR THE FUTURE OF JOURNALISM.

Rozpoutala se v Eve Online válka jenom proto, že jeden ze známých hráčů na ní chtěl vydělat? Zajímavá záležitost popsaná v Did one of Eve Online's biggest names start an in-game war for personal profit? a případně ještě v EVE player Admiral Goberius just pulled a massive ruse over on Goonswarm, the largest alliance in the game.

iOS 11 je plný chyb. Takových, které navíc byly i v betaverzích. Viz So just how glitchy is iOS 11? a Some iOS 11 issues show early adoption pitfalls, others are just growing pains.

HARDWARE

Google chystá nový Pixel. Telefon, přesněji řečeno:

Apple u soudu tvrdí, že iPhone je vyroben, aby vydržel jenom jeden rok. Překvapující? Obzvlášť když vezmeme marketingové materiály a tvrzení o „nejvyšší kvalitě“ a „nejtrvanlivějších zařízeních“? Podle The iPhone Is Guaranteed to Last Only One Year, Apple Argues in Court je to ale všechno jinak. Jeden jediný rok. Jen proto, že se u iPhone 6 objevila „touch disease“.

Apple Watch LTE funguje s omezeními – pouze v několika zemích a koupě jinde nepomůže, hodinky budou fungovat pouze v zemi původu (v USA pouze se čtyřmi operátory), nebude fungovat ani roaming a technicky je podporováno pouze několik LTE pásem. Viz LTE in Apple Watch Series 3 Models Only Works in Country of Purchase.

MARKETING A KOMUNIKACE

iOS 11 je druhá šance pro QR kódy a NFC, říká TechCrunch v iOS 11 is a second chance for QR codes and NFC to hit it big. Vycházejí z toho, že aplikace obsluhující foťák bude přímo umět QR kódy, a navíc iOS 11 konečně umožní číst NFC tagy (NFC už nebude omezené jen na použití v Apple Pay).

Kolik dostávají hvězdy sociálních médií za příspěvek? V Recode se na to podívali v Here’s how much social media stars get paid to post ads, takže české cifry nečekejte. Každopádně je to zajímavé, protože malí (mikro) influenceři si mohou za příspěvek vydělat skoro k 10 tisícům dolarů. Osobnosti běžně desítky tisíc dolarů. Teď ještě zjistit, kolik je to v Česku.

Zvolení Donalda Trumpa ukazuje, jak sociální média pomáhají „zhloupnout celému světu“, říká jeden ze zakladatelů Twitteru. Něco na tom bude, stačí se podívat na Česko a Miloše Zemana a jeho (hlásnou) troubu Jiřího Ovčáčka. Je to zcela totožný příklad. Viz Twitter founder: Trump election shows social media helping to ‚dumb the entire world down‘.

Seberte trollům volební právo, zní ve velké Británii. A je to seriózní návrh od politické reprezentace. V zásadě výborný nápad, svědčící jenom o tom, jak dalece dokáží být politici odtržení od reality. Viz Ban social media trolls from voting, election watchdog suggests.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Proč byste neměli telefon odemykat obličejem, řeší ve Why you shouldn’t unlock your phone with your face. Doporučují používat heslo, což může samozřejmě znamenat i dostatečně složitý číselný PIN.

Titulky vytvořené fanoušky porušují autorské právo, opět a oficiálně. Nepříjemná a špatně pochopitelná záležitost, která začala v roce 2013 policejním zásahem proti Undertexter.se a končí rozhodnutím u švédského soudu. Provozovatel webu byl odsouzen za porušování autorského zákona k podmínce a pokutě 32 tisíc dolarů navrch. Viz Founder of Fan-Made Subtitle Site Convicted for Copyright Infringement.

Vše, co byste měli vědět o Face ID, odemykání iPhone obličejem, najdete v Interview: Apple’s Craig Federighi answers some burning questions about Face ID a je to dost užitečné čtení.

Hackeři napadli Piriform a skoro měsíc spolu s programem CCleaner šířili škodlivé přídavky. Viz Alert over booby-trapped security software, a pokud jste si CCleaner stahovali (a používali) někdy mezi srpnem a 12. zářím (verze 5.33), tak se vám do počítače dostal v zásadě malware. Piriform (patří Avastu, mimochodem) tvrdí, že kompromitovanou verzi odstranil, ještě než stihla napáchat škody, ale víte, jak to v takovýchto případech s podobnými ujišťováními je. Zejména pokud důvodem je, že „málo lidí si CCleaner automaticky aktualizuje“. Podrobnosti viz též CCleanup: A Vast Number of Machines at Risk, kde to na až tak „bezvýznamnou“ záležitost rozhodně nevypadá.

The Pirate Bay si půjčovala počítače návštěvníků pro dolování kryptoměny Monero. Jako by nestačilo, že TPB je už roky rizikovým místem, kde se vyskytují viry, malware a adware. Viz The Pirate Bay Added a CPU-Hijacking Bitcoin Miner to Some Pages a TPB tvrdí, že to „testovali 24 hodin“, aby „našli náhradu za reklamy“. Pokud vás zajímá, jaký plugin tam dali, tak od coin-hive.com.

Vypínat, či nevypínat Bluetooth? Dřívější doporučení vypínat Bluetooth z důvodu úspory baterie byla už mnohokrát vyvrácena jako mýtus. Nově je ale vypínání Bluetooth při nepoužívání podloženo podstatnějším důvodem, a to bezpečnostním. Nedávná díra (Blueborne) v Bluetooth dost dobře zůstane neošetřena u milionů starších zařízení bez ohledu na výrobce. Navíc se netýká jenom mobilních zařízení, v ohrožení jsou i počítače. Viz HEY, TURN BLUETOOTH OFF WHEN YOU'RE NOT USING IT.

Pozor na Steam Inventory Helper (SIH), vyžádal si nepřijatelná práva a chystá se šmírovat, kam všude chodíte. Viz Popular Steam extension could be spying on users a samozřejmě nejenom že může číst všechno na všech webech, také vám to může měnit bez vašeho vědomí. Čas odinstalovat.

Apache má opět bezpečnostní problém, přes HTTP OPTIONS unikají data z paměti. Viz Optionsbleed – HTTP OPTIONS method can leak Apache's server memory.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Vydělávají vydavatelé peníze na Facebooku? Nová analýza od WAN-IFRA říká, že nikoliv. Facebook v průměru tvoří 7 % digitálního obratu, medián je ale pouze tříprocentní. Čtvrtina vydavatelů nemá z Facebooku žádné přímé příjmy. 69 % vydavatelů má Facebook pouze pro šíření obsahu, 6 % pro prodej. Viz Are publishers making money on Facebook? “Not really,” a new report finds.

V které hodiny je nejlepší vkládat příspěvky na Twitter? Dříve dost podstatná otázka, nejenom na Twitteru, dnes ale má jednoduchou odpověď. Kdykoliv, kdy se vám to hodí. Jedním z hlavních důvodů je příchod algoritmy ovlivňovaných newsfeedů. Pokud nevěříte, tak viz How Frequently Should I Publish on Social Media? A HubSpot Experiment.

Gab dostal padáka, doménový registrátor mu dal pět dní na přestěhování. Gab je „konkurent“ Twitteru a padáka dostal za extremistické příspěvky. Celé to souvisí s Charlottesville a neo-nacistickým webem Daily Stormer. Toho před týdny vyhodil GoDaddy a dva hlavní tvůrci jeho obsahu se přemístili právě na Gab. Což pár dní poté vedlo k tomu, že Google vyhodil Gab z Google Play. O pár týdnů později Gab dostal varování od doménového registrátora. Viz Twitter rival Gab faces domain loss over extremist content.

MOBILNÍ APLIKACE

Důraz na design a detaily se u Applu postupně vytrácí, upozorňuje Rayn Lau v Dive into the details of iOS 11: Is Apple still detail-oriented? Je to hodně poučné čtení pro tvůrce aplikací i web designery. „Pixel perfect“ totiž zdaleka není něco, čemu je vhodné se vyhýbat. A jak někteří říkají, když si pořídíte něco za 1000 dolarů a více, tak je logické mít vysoká očekávání. Pokud chcete další pohled, tak viz iOS 11 Sucks.

STARTUPY A EKONOMIKA

Patreon získal investice a ohodnocení na 450 milionů dolarů. Viz Patreon raises big round at ~$450M valuation to get artists paid, a pokud jste ještě stále Patreon neobjevili, napravte to – více viz například Nechte si platit za svůj koníček. Patreon pomáhá vybudovat síť patronů.

Hudební průmysl konečně roste. Poděkovat za to může streamingu, jak jinak, který meziročně (v USA) vyrostl o 48 % (na 2,5 miliardy USD) a služby jako Spotify či Apple Music mají v USA 30 milionů předplatitelů. Streaming přitom tvoří 62 % příjmů hudebního průmyslu v USA. Služby jako iTunes ale pokračují v pádu, hlásí 24% pokles. Prodej fyzických nosičů kupodivu zaznamenal pokles pouze o jedno procento a překvapivě roste obliba gramodesek (o 3 %). Viz The music business is growing again — really growing — and it’s because of streaming.

EU zaplatila výzkum, který zjistil, že pirátství neškodí. Nehodí se, tak ho nevydali. Vznikl v roce 2014, dokončen byl v květnu 2015 a stál 360 tisíc eur. Viz What the Commission found out about copyright infringement but ‘forgot’ to tell us a to důležité je, že opět vyšlo, že porušování autorského práva v online světě neničí prodeje. Celý výzkum viz Estimating displacement rates of copyrighted content in the EU (PDF). Najdete tam například i zjištění, že pirátění her podporuje jejich prodeje.

INFOGRAFIKY

Bezos is coming: mapping Amazon's growing reach je snaha o velmi důsledný přehled všeho, kam se vydává Amazon. V grafické podobě, ale i v doprovodném článku.

