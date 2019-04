 »  Facebook chce být regulován, Microsoft zrušil obchod s e-knihami a Google+ konečně umřel

Mark Zuckerberg žádá vlády o regulaci a pomoc s obsahem na internetu. Je to logické, protože k tomu situace stejně směřuje, takže je lepší si o regulaci říct první, než být prostě regulovaný. A je to také nebezpečné, protože to může znamenat regulace směřující k ještě většímu omezení internetu a svobod. Mark Zuckerberg chce regulovat škodlivý obsah, integritu voleb, soukromí a přenositelnost dat. Jedině ta poslední věc může Facebooku reálně vadit, ty předchozí jsou věci, které Facebook nezvládá. Celé je to vlastně velmi chytrý tah Facebooku, umožní mu to zříct se částečně odpovědnosti. Viz Mark Zuckerberg asks governments to help control internet content a otevřený dopis Marka Zuckerberga ve Washington Post – Mark Zuckerberg: The Internet needs new rules. Let’s start in these four areas (na Facebooku jako Four Ideas to Regulate the Internet).

Nejen Austrálie, ale i Velká Británie plánovala osobní odpovědnost šéfů sociálních sítí za škodlivý obsah. V uniklých materiálech jsou ale i další zajímavé věci, včetně nápadu na vytvoření nezávislého regulačního orgánu (na počátku to má být na Ofcomu). Viz Social media bosses could be liable for harmful content, leaked UK plan reveals.

TELEgraficky

Wikimedia je členem W3C ■ upm.cz v novém ■ Django 2.2 je venku ■ 535 způsobů na reload přes JavaScript ■ Visual Studio 2019 je venku a určitě nezapomeňte na Visual Studio Code ■ Joker 2019 ■ Snapchat Scan ■ Password checkup ■ Awesome Design Tools

WEBDESIGN, INTERNET

WordPress šablony od pipdig útočí na další weby, mění obsah, mění hesla správce a dělají další škodlivé věci. Vedle krádeže webu je v kódu i „kill switch“, který smaže všechny tabulky a tím celý blog. Celé je to navíc podivné i tím, že aktualizace těchto šablon neprobíhá přes WordPress, ale přes vlastní aktualizační službu. Viz Security alert: pipdig insecure, DDoSing competitors.

Internet Archive zachránil 1,3 TB hudby ztracené při migraci MySpace. Muziku na server nahrávali samotní uživatele, samozřejmě někdy před deseti a více lety, kdy MySpace bylo jedničkou sociálních sítí a Facebook se teprve rozjížděl. MySpace je dnes jen pozůstatek bývalé slávy, který navíc při nedávném stěhování na nové servery přišel o značnou část obsahu. Původně ztracená hudba se naštěstí už kdysi ocitla v Internet Archive, takže si 1,3 TB (490 tisíc) MP3 souborů můžete poslechnout právě tam. Případně si to celé stáhnout jako torrent. Pokud chcete poslouchat online, tak ideálně přes Hobbit.

Národy Amazonie se přou s e-commerce gigantem Amazon o doménu .amazon. Zajímavé na tom je, že spor se táhne už od roku 2012 a ICANN by konečně měl rozhodnout, jak se k této patálii postaví. Na jedné straně stojí vlády osmi zemí z Jižní Ameriky a kulturní podtext. Na druhé straně Amazon a čistá komerce. Viz The nations of the Amazon want the name back.

SOFTWARE

Světu vládna JavaScript, Java a Python. Samozřejmě záleží na tom, kdo to bude vyhodnocovat a z jakého úhlu se na to podívá. Každopádně, The RedMonk Programming Language Rankings: January 2019 stojí za prostudování.

Microsoft objevil, že Huawei PCManager obsahuje ovladač se zadními vrátky. V How Microsoft found a Huawei driver that opened systems to attack je řeč o tom, jak se jim to podařilo s pomocí monitorovacích technologií čerstvě přidaných v Microsoft Defender Advanced Threat Protections. Detaily v From alert to driver vulnerability: Microsoft Defender ATP investigation unearths privilege escalation flaw.

Princ Harry by zakázal Fortnite. Ani sociální sítě mu příliš nesedí. O Fortnite říká, že je hra určená k vytvoření závislosti. Viz Fortnite: Is Prince Harry right to want game banned, kde se to pokoušejí rozebrat i s pomocí názorů lékařů.