 »  Facebook chce konkurovat YouTube, 300 milionů hesel a lidé vidí lépe než auta

„Charita“ Marka Zuckerberga si najala člověka, který radil Baracku Obamovi a byl volebním stratégem u Hillary Clintonové. Opět to oživilo dohady o tom, že se majitel Facebooku chystá kandidovat v příštích prezidentských volbách v USA. Ale také to opět ukazuje na to, že „charita“ založená Zuckerbergem a jeho ženou je od samého počátku nedůvěryhodná. Viz Zuckerberg hires former Clinton pollster Joel Benenson, kde navíc rekapitulují předchozí najímání lidí. A všechno jsou to známá jména v politických kampaních. K čemuž je ještě nutné připojit „kampaň“, při které Zuckerberg objíždí USA. Ale tvrdí, že rozhodně není spojena s případnou kandidaturou.

Postěžoval si na gednerové rozdíly a Google ho vyhodil. Tak nějak to pojímají média, viz například Google Fires Author of Divisive Memo on Gender Differences. Jde o „politicky korektní monokulturu“? Je autor textu mimoň, který nechápe ani pohlaví, ani jak fungují inženýři (což si v zásadě myslí So, about this Googler’s manifesto)? Není od věci si onen „interní“ text přečíst (viz Exclusive: Here's The Full 10-Page Anti-Diversity Screed Circulating Internally at Google) ideálně i s reakci Googlu (nová šéfka pro „Diversity, Integrity & Governance“ se k onomu textu vyjadřuje a odmítá na něj dát odkaz, vtipné). Sledovat hysterické reakce je každopádně zajímavé. Většinou se ale nějak zapomíná, že onen poněkud „kontroverzní“ materiál je prostě osobním názorem konkrétního člověka. Se všemi klady i zápory. Včetně přirozených a nevyhnutelných ukázek neznalosti.

FCC uvažuje o tom, že domácnosti nepotřebují rychlý internet. Proč? Protože mobily. A vlastně to není až tak zcestná myšlenka. Mobilní internet v řadě případů nabízí rychlejší připojení než pevné linky. Navíc tady jde o USA, které se potýkají se zásadními problémy v pokrytí venkova. Viz Maybe Americans don’t need fast home Internet service, FCC suggests.

Ivo Lukačovič nejdříve poněkud mimo realitu komentoval změnu přístupu Seznam.cz k fake news, aby pak jeho účet @i_lukacovic zmizel a objevil se jako @ilblog. Předmětný podivný tweet na novém účtu chybí a pročistil i další re/tweety, které měly s onou kauzou něco společného. A taky tam napsal „Prosim o vsechny followery aby mne nezatahovali do svych pol boju. Vetsinou tyto ucty hned blokuji. Nejsem ver cinna osoba.“, pod čímž má dost reakcí ukazujících, že se opět mýlí. Ano, odpovědnosti se zříci nemůže. Má ji plně. Pro souvislosti viz Seznam.cz a dezinformační weby? Zbytečná facka vlastním lidem.

TELEgraficky

Mr. Robot Season 3 ■ Kouzelné muzzleapp.com ■ Spotify pro Xbox One ■ RIP Seeso ■ Bootstrap 4 Beta ■ Ghost 1.0 ■ Netflix koupil Millarworld ■ Historie IBM PC, díl druhý ■ Cafe Wall Illusion ■ Wayback Machine blokována v Indii

WEBDESIGN, INTERNET

Proč mají porno weby sdílecí prvky na sociální média? Ptají se na to ve Why do porn sites have social media sharing buttons? A je to vlastně docela dost dobrá otázka. A nejenom pro to, že obsah z PornHubu či RedTube rozhodně na Facebook nenasdílíte, ale v zásadě to nebude moc bezpečné ani na další sociální sítě. Ten článek je mimochodem zajímavým čtením i o tom, že Tumblr a Reddit jsou místem, kam lidé běžně vkládají porno. A nakonec i Twitter s jeho „dospěláckými“ účty by to skoro mohl umožňovat.

Všimli jste si nízké CPC v Google AdSense? Google také a musel zablokovat několik inzerentů, kteří našli cestu, jak ovlivňovat systém. Viz Google advertisers blacklisted after exploiting AdSense, driving down a CPC drop –50%.

Na jakých 100 otázek se designeři vždy ptají? Popravdě, nikoliv jen designeři. 100 Questions Designers Always Ask je dobré téma ke studiu, protože obsahuje nejenom otázky hodící se pro design webů či aplikací, ale také pro podnikání, marketing a vše související. Vytvořit web bez znalosti cílů a všech těch dalších věcí je marná snaha.

Google chce aby localhost byl skutečně lokální. Skutečnost je totiž ta, že stávající definice ve standardu umožňuje, aby se místo 127.0.0.1 tohle jméno chovalo zcela jinak. Viz návrh aktualizace pro RFC6761.

Facebook Watch (prý) je konkurencí YouTube. Možná, každopádně jde o zvláštní tah, ve kterém chce Facebook produkovat „televizní“ obsah. Něco jako Netflix. V Introducing Watch, a New Platform For Shows On Facebook tak trochu legračně dokonce vysvětlují, co jsou to vlastně seriály a na konci to zabíjí tím, že vlastně nic nemají. Watch prozatím pouze testují s „omezenou skupinou lidí v USA“. A nezapomínají zdůraznit, že Watch je personalizovaný a bude vám pečlivě vybírat, co můžete či nemůžete vidět.

SOFTWARE

Wii U emuluje PC, které emuluje Wii U. Viz Modder makes a Wii U emulate a PC emulating a Wii U a nějaký hlubší smysl v tom nehledejte. Počáteční článek asi viz A WII U THAT IS BOTH COMPUTER AND CONSOLE.

Kterých 10 programovací jazyků ovládlo rok 2017? Jaký je na prvním místě? Uhádnete? Viz These 10 programming languages have dominated development in 2017, kde navíc zjistíte, že aktuální jednička poskočila o dvě místa. Na druhém a třetím místě jsou stálice, C a Java a „céček“ tam najdete ještě několik (C++, C#). Nechybí ale ani R. Nejlepší je ale jeden z komentářů, který tvrd, že jazyk na prvním místě vůbec není programovací jazyk.

No Man's Sky má novou aktualizaci. Atlas Rises by měl přinést základní (ale opravdu velmi základní) možnost hraní více hráčů v jednom prostoru, další obsah, možnost úpravy terénu, zjednodušení pro cestování (brány jako ve StarGate) a na 30 hodin nového příběhu, kterým můžete postupovat. No, „má“, spíše bude, právě ji oznámili jako „soon“.

Twitch vypustil novou aplikací (Win/MAC), které toho umí možná až příliš a rozhraní je kvůli tomu dost zásadně přeplácané. Do Windows aplikace se dostalo vlastně všechno, co umí prohlížečová podoba a navíc se objevilo hlasové a video volání či noční režim. A pokud jste používali Curse, tak vám nová podoba Twitche bude něco hodně připomínat.

HARDWARE

Lidé vidí svět stále lépe než samořiditelná auta. Nemluvě o tom, že lidé to, co vidí, lépe chápou. Viz PUNY HUMANS STILL SEE THE WORLD BETTER THAN SELF-DRIVING CARS.

Nejlepší tablet, který je vhodné si koupit? Souhlasím s níže uvedeným článkem, že to je iPad 2017 (pátá generace). Za velmi dobrou cenu dostanete odpovídající hodnotu (s některými těmi zápory plynoucími z Applu a iOSu) a vydrží vám alespoň tak 3 roky (a možná o něco déle). Říkají to i v THE BEST TABLET RIGHT NOW: IPAD (2017) a ještě dodám, nelitujte pár tisíc korun navíc za 128 GB verzi. Pokud za žádnou cenu nechcete iOS, tak článek zmiňuje Samsung Galaxy Tab 3, Google Pixel C jako další vhodné ne-iOS alternativy. A že nezmiňuje ani jeden tablet s Windows? No, je to s nimi problematické, ale osobně si myslím, že Microsoft Surface je velmi dobrá volba.

Microsoft Surface má nicméně problém: Consumer Reports jej nedoporučuje pro problémy se spolehlivosti. Podle Consumer Reports stops recommending Microsoft Surface PCs over reliability concerns měla čtvrtina vlastníků Surface problémy na konci druhého roku po zakoupení. To „nedoporučuje“ znamená, že odstranili nálepku „doporučeno“, ale neříkají „nekupovat“. V pomyslném žebříčku rozbití po dvou letech od zakoupení (jeden by řekl „kurvítko“) je Microsoft na posledním místě, Apple s 10 procenty na prvním. Microsoft každopádně protestuje.

MARKETING A KOMUNIKACE

Jsme na počátku vizuální revoluce žurnalistiky, říká se ve We’re in the early stages of a visual revolution in journalism a středem úvah je masivní nástup videa. To by v krátkém a středně dlouhém horizontu mělo být zásadním prvkem budoucí žurnalistiky. Což má, neočekávaně, jednu zásadní vadu: stále neumíme v téhle formě nabídnout totéž co v té psané.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

V Německu zakázali používat keylogger ve firmách, zaměstnavatelé tak nebudou moci šmírovat, co jejich zaměstnanci píší. Ani v „dobrém“ úmyslu odhalit ty, kdo v práci nepracují. Viz Germany is now one of few countries that bans workplace keylogging.

Stáhněte si přes 300 milionů hesel, která byla kompromitována. Starý známy Troy Hunt a jeho Have I Been Pwned přichází s možností získat všechna hesla, která se podařilo shromáždit v doposud známých únicích. Jen hesla, samozřejmě, ne kompletní přihlašovací údaje. Viz Introducing 306 Million Freely Downloadable Pwned Passwords.

Používá vaše dítě Kik? Tak pozor, prý je to „aplikace pro dětské predátory“. Tedy jako kdyby pedofilové a jiná zvěř nebyla na Alíku, Facebooku a všude jinde. Kik ale prý neodstraňoval účty jedinců usvědčených z obtěžování dětí. Viz Kik has become ‘the defacto app’ for child predators, according to an investigative report, kde píší o 300 milionech uživatelů a 40% penetraci mezi mládeží v USA.

Autor stále používaných doporučení ohledně hesel se dnes zříká toho, co doporučoval. Jeho doporučení z roku 2003 jsou bohužel stále slepě přebírána, ač už roky víme, jak nebezpečná mohou být. Zejména to o změně hesla každých 90 dní a prokládání hesel číslicemi, které odpovídají znakům (typicky „0“ místo „o“ či „3“ místo „e“). Viz Password guru regrets past advice.

Ve Velké Británii zrušili firmu vydávající se za Google. V Česku by konečně měli zasáhnout proti šmejdům, kteří se vydávají za Seznam či Firmy.cz, ale jak víme z historie různých „katalogových podvodníků“, v Česku na něco takového budeme čekat marně. Viz UK Shuts Down Company Impersonating Google Over Local Listings a Fake Google firm shut down after probe.

Ruští hackeři používají pomůcky od NSA na hotelové hosty. Nástrojem jsou hotelové WiFi sítě, s jejichž pomocí se daří šmírovat důležité cíle. APT28, jak se ruská hackerská skupina jmenuje, tohle děla už někdy od podzimu 2016. Viz Russia's ‚Fancy Bear‘ Hackers Used Leaked NSA Tool to Target Hotel Guests a APT28 Targets Hospitality Sector, Presents Threat to Travelers.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Na Facebooku prý statusy a příspěvky překládá umělá inteligence. A to prý kompletně. Což by mohla být dobrá zpráva, protože Facebook dříve používal Bing, a byla to katastrofa. O kousek dál v Facebook’s translations are now powered completely by AI ale už píší o neuronové síti, takže je jasné, že to AI není. A taky je jasné, že to bude opět stát za houby. A viz Transitioning entirely to neural machine translation.

Donald Trump na Twitteru poděkoval Nicole Mincey, fanynce s účtem na Twitteru. Má to jeden háček, nikdo takový reálně neexistuje a podle exportu účet vykazuje příznaky Ruskem podporované dezinformační kampaně. V neděli nakonec účet @ProTrump45 zablokoval. Viz The curious case of ‘Nicole Mincey,’ the Trump fan who may actually be a bot, kde na konci zmiňují jednu podstatnou věc: zásadní využívání Twitteru Trumpem z téhle platformy udělalo nový důležitý cíl pro ruskou propagandu.

Může být vaše telefonní číslo jediným uživatelským (přihlašovacím) jménem? V HOW YOUR PHONE NUMBER BECAME THE ONLY USERNAME THAT MATTERS tohle řeší a ukazují na případu WhatsApp. Což je bohužel příklad dostatečně negativní, protože vazba na telefonní číslo spolu s totální neochotou WhatsAppu existovat jinde než na mobilu jsou zásadní otravná věc. Na podzim navíc s využitím telefonního čísla má přijít i Apple (iOS). Budoucnost ukáže, jak tohle bude bezpečné či fatální.

Facebook opět mění algoritmy pro zobrazování, v dalším boji proti spamu a závadnému obsahu. Tentokrát tvrdí, že bude postihovat weby využívající „cloaking“, tedy to, že podle IP adresy návštěvníkům zobrazí jiný obsah. Navíc tvrdí, že pokud přistihne stránku při využívání cloakingu, tak ji celou rovnou zruší. Viz News Feed FYI: Addressing Cloaking So People See More Authentic Posts.

Dior a Louis Vuitton mají ze značek na Instagramu nejvyšší engagement u příběhů (Stories). Viz Dior and Louis Vuitton Are the Fashion Brands with Best Instagram Stories Engagement, kde najdete i žebříček účtů s největším zapojením (engagement) uživatelů v příbězích. Trochu s otazníkem je, odkud ten žebříček pochází, stejně jako to, že příběhy moc možností zapojení nemají a už jenom to, že se přehrávají automaticky a nonstop znamená, že je to celé klasicky záměrně nadsazené. Ale žebříček zajímavých účtů je rozhodně užitečnou věcí ke studiu.

MOBILNÍ APLIKACE

Facebook přestane účtovat za kliknutí na inzeráty, které uživatelé udělali nevědomky. Neberte to na lehkou váhu, protože míra „kliknutí“ na něco, na co jste kliknout nechtěli, je na mobilních telefonech velmi vysoká. Ví se to roky a celé ty dlouhé roky Facebook nejenom nechával inzerenty platit, ale také tohle všechno počítal do proklikovosti inzerátů. Nově kliknutí, po kterém se uživatel do dvou sekund vrátil, nebude za kliknutí považovat. Viz Facebook will no longer charge marketers for accidental ad clicks a je asi jasné, že účel už to splnilo. Nejenom vydělalo peníze, ale uměle navýšená čísla přesvědčila inzerenty a agentury.

STARTUPY A EKONOMIKA

Uber koupil Honda SUV o kterých věděl, že mají být staženy. Růst především, všechno ostatní nikdo řešit nechce. Výsledek je ten, že jedno z aut začalo hořet. Viz Smoke, Then Fire: Uber Knowingly Leased Unsafe Cars to Drivers.

Ztráty Snapchatu vzrostly až čtyřnásobně, klesají příjmy a zpomaluje se růst uživatelů. Viz Snap’s Loss Nearly Quadruples as Revenue and User Growth Slow a nutno dodat, že Snapchat nikdy v počtu uživatelů nepatřil ke špičce, jen se neznámo proč stal miláčkem médií. Což už také nějak přestalo platit.

Netflix nechce být lepší službou pro streaming, chce být jako Disney, říkají v Netflix doesn’t want to be a better streaming service — it wants to be Disney. Dost zajímavá myšlenka, která může být pravdivá. Nakonec Netflix už dávno není jenom tím, kdo pasivně zpřístupňuje „cizí“ věci. A pokud si to navíc spojíte s tím, že Disney aktuálně chce z Netflixu své filmy a seriály stáhnout, aby spustil vlastní streaming… A k tomu poslednímu, viz Disney will remove content from Netflix and launch its own streaming service.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.