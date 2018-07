 »  Facebook chrání před nahotou, Bluetooth je děravý a čínský gigant JD míří do Evropy

WhatsApp bojuje s hoaxy, fake news a spamem. Tím, že omezí možnost přeposílat zprávy. Nově můžete přeposlat zprávu pouze 20 lidem (v Indii dokonce jenom pěti), doposud to bylo možné 250. Což postrádá logiku: bude-li někdo chtít pokračovat, tak to prostě rozešle po kusech. Je to stejně nefunkční opatření jako to, že přeposlané zprávy jsou (konečně) označeny jako přeposlané. Viz WhatsApp clamps down on forwarding to reduce hoaxes and spam.

Facebook, Google i Microsoft uživatele záměrně matou v otázce ochrany soukromí. Dávají jim „iluzi vlivu na soukromí“, nastavují nevhodná výchozí nastavení, používají zavádějící popisky a k matení uživatelů používají „temné“ metody. Říká to norský Consumer Council, organizace na ochranu spotřebitele. Poučné čtení najdete v Deceived by design (PDF).

Facebook vás ochrání před nahotou. Včetně té z šestnáctého století. Velmi povedené video geniálně odhalující nahotu Facebooku v plné parádě:

YouTube odstranil čtyři videa Alexe Jonese pro nenávistné projevy a ohrožování dětí. Jones je milovníkem konspirací a má na YouTube kanál s 2,4 miliony sledujících. Dvě z odstraněných videí vyvolávala nenávist proti muslimům, druhé proti transgender lidem a třetí s názvem „How to prevent liberalism“ zobrazovalo násilí na dítěti. Od YouTube už měl Jones varování poté, co zveřejnil video, ve kterém tvrdil, že přeživší střelby v americkém Parklandu jsou najatí herci. Viz YouTube issues a new strike against Alex Jones’ channel over hate speech and child endangerment.

Facebook dal Alexi Jonesovi 30denní ban na jeho osobní účet. Stránky plné konspirací, nenávistných projevů a nevhodného obsahu se to nijak nedotkne (jedině že by Jones byl jediným správcem). Facebook ale tvrdí, že stránka je na hraně. Nutno dodat, že se Facebook dosud Jonesovi odmítal věnovat a dá se předpokládat, že toto je PR reakce na zásah YouTube (viz výše). O jaký problematický obsah šlo, Facebook nesdělil, ale podle médií o stejná videa jako v případě YouTube. Viz Facebook gives Infowars' Alex Jones a 30-day timeout.

TELEgraficky

Godzilla se vrací ■ Aquaman vlastně taky ■ Star Wars: The Clone Wars (animované!) ■ A nový Arrow ■ Druhá řada Iron Fist ■ A samozřejmě Doctor Who! ■ 48 megapixelů v telefonu ■ Why No HTTPS? ■ Grubhub kupuje LevelUp ■ Alto's Odyssey pro Android je venku

WEBDESIGN, INTERNET

Chrome 68 bude weby na HTTP označovat jako nezabezpečené. Konkrétní datum, od kdy to začalo fungovat, je 24. července. Známo je to od února (viz A secure web is here to stay), takže pokud jste nestihli web dát na HTTPS, tak si nemáte na co stěžovat.

Nápad, že lokální knihovny by mohl nahradit Amazon a jeho obchod, se setkal s nevolí. Viz Flabbergasted Twitter trashes Forbes story that suggests replacing libraries with Amazon a Amazon Should Replace Local Libraries to Save Taxpayers Money. Nevole je to vcelku oprávněná.

Google říká, že někteří SEO mágové vytvářejí teorie, které vyhovují jejich cílům. K tomu je nutné dodat, že sám Google zcela jistě o SEO informuje jenom tak, jak to vyhovuje cílům Googlu. Prostě je to plné mýtů. Viz Google: Some SEOs Make Up Theories To Fit Their Agenda.

Na 2,5 miliardy lidí používá alespoň jednu z aplikací Facebooku (Facebook, Instagram, WhatsApp či Messenger). Facebook samotný uvádí 2,23 miliardy MAU, Instagram 1 miliardu, WhatsApp 1,5 miliardy a Messenger 1,3 miliardy. Ony 2,5 miliardy pochází (bohužel) opět od Facebooku, který tvrdí, že jde o jednotlivé lidi, nikoliv aktivní účty. Mark Zuckerberg tím chtěl trochu odvést pozornost od problémů s růstem počtu uživatelů (v Evropě dokonce o milion uživatelů přišel), ale moc mu to nevyšlo. Facebook navíc stále tvrdí, že uživatelé s více účty představují 10 % z MAU (tedy 223 milionů). Ono počítání „lidí“ v mobilních aplikacích má řadu problémů, třeba ten hlavní, že nezohledňuje lidi vs. firemní účty (zásadní u Instagramu). Viz 2.5 billion people use at least one of Facebook’s apps.

Google ruší možnost vložit libovolnou URL k indexaci. Zůstává tak Search Console, kde je to možné pro vlastní URL ručně nebo přes sitemap.xml. Viz Google To Drop Public Submit To Index Tool.

SOFTWARE

Twitter odstranil 143 tisíc aplikací za 3 měsíce a zpřísní vývojářům možnost tvořit nové. Podle Twitter removed 143,000 apps in the past 3 months, now requires new developers to request API access to mimochodem vypadá na další vlnu utahování API a uzavírání Twitteru. Všechno pod nálepkou „za lepší Twitter“ a „bojujeme se škodlivými aplikacemi“.

HARDWARE

Špatná zpráva: Apple přestane používat Qualcomm čipy. Zůstane u Intelu, který je výrazně pomalejší. Mezi Applem a Qualcommem už dlouho zuří spor ohledně patentových záležitosti. Viz Bad news for iPhone users: Apple dumps Qualcomm a Will New iPhones Be Affected by Apple’s Qualcomm Breakup? Analyst Weighs In.

MARKETING A KOMUNIKACE

BuzzFeed spouští nový web pro skutečnou žurnalistiku. Dost záslužný počin, protože stávající www.buzzfeed.com mícha žurnalistiku (za kterou se dostali i mezi finalisty Pulitzera) se záplavou hloupostí, kvízů a clickbaitingu. Viz BuzzFeed launches a new website for its real journalism a nový web hledejte na www.buzzfeednews.com. Nezbývá než doufat, že to myslí vážně, protože aktuální podoba je pořád někde spíše směrem k bulváru.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Řidič Uberu a Liftu streamoval na Twitch stovky pasažérů bez jejich souhlasu. Nejzajímavější na tom je, že to je legální. V Missouri totiž mají takové zákony, které to umožňují. Viz Driver for Uber and Lyft live-streamed hundreds of riders on Twitch without their consent. Najdete tam mimochodem odkaz i na původní zdroj, St. Louis Post-Dispatch. Na ten se ale nedostanete, protože si GDPR vyložili tak, že zablokovali všechno z EU. Zvláštní paradoxy.

Mobilní telefony dokáží určit vaši polohu i bez aktivní GPS. Dají se k tomu využít ostatní senzory, zejména informace o zrychlení, z kompasu a gyroskopu. V How GPS can track you, even when you turn it off použili podivný titulek, protože k určení vaši polohy i trasy nevede „vypnutá GPS“. Ve skutečnosti je v telefonu ještě více nástrojů k určení polohy – připojení k Wi-Fi, informace o mobilních BTS. Jednou z nejpodstatnějších věcí je, že vaši polohu může šmírovat i tak obyčejná věc jako aplikace „baterka“, kterou si důvěřivě stáhnete do mobilu. A mimochodem, doporučení na konci, že máte stahovat aplikace jenom z Google Play a App Store? To v tomto případě nepomůže.

Twitter na skandály okolo soukromí uživatelů teprve čeká. V Twitter’s vast metadata haul is a privacy nightmare for users píší, že s využitím strojového učení a záplavy veřejně dostupných dat z Twitteru je možné identifikovat uživatele s přesnosti 96,7 %. O něčem takovém není pochyb, oproti Facebooku je tu alespoň jeden zásadní rozdíl: Twitter nikdy uživatelům soukromí nesliboval ani jim nenabízel desítky „voleb pro ochranu soukromí“. V tweetech, videích i fotografiích je samozřejmě celá záplava dat o uživatelích. Stejně jako v tweetovacích knoflících, které má Twitter na množství webů. Detaily viz You are your Metadata: Identification and Obfuscation of Social Media Users using Metadata Information.

Ruským hackerům se prý podařilo dostat do řídicích systémů amerických elektráren. Píší o tom v Russian Hackers Reach U.S. Utility Control Rooms, Homeland Security Officials Say a zmiňují, že nejspíše nejdřív napadli důvěryhodné dodavatele, kterých měly být stovky. Přidáte-li si k tomu skutečnost, že před napadením elektráren (ale i vodáren a další infrastruktury) varují odborníci už dobrou dekádu…

Bluetooth je (opět) děravý, problémy jsou v implementaci kryptografie. Což znamená, že je možné získat klíče spárovaných zařízení a tím se dostat k přenášeným datům na „bezpečném“ spojení. Problém se týká klasického i LE Bluetooth a prakticky všech výrobců. Viz Vulnerability Note VU#304725 a CWE-325: Missing Required Cryptographic Step.

LifeLock, služba Symantecu na ochranu před krádeží identity, zveřejňovala přes chybu na webu e-mailové adresy milionů zákazníků. Ta chyba je těžko uvěřitelná, stačilo prostě v URL měnit číslo, které se používalo při odhlášení odběru. Viz LifeLock Bug Exposed Millions of Customer Email Addresses.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Módní peklo se ztratilo z Twitteru. Tohle www.modnipeklo.cz, které má i stránku Módní Peklo na Facebooku. Ta má okolo 23 tisíc fanoušků, jako twitterové @modnipeklo až tak úspěšné nebylo (769 sledujících někdy v květnu, kdy to naposledy načetl Google). Den před zmizením si tam nicméně dělali legraci z Opavie a sušenkových bot. Připomeňme, že tohle je Módní Peklo, které patří vydavatelství MAFRA, a už ne to milé a zábavné původní Módní Peklo.

Facebook vyráží tvrdě proti účtům dětí na Facebooku i Instagramu. Nové nařízení vede k uzamčení jakéhokoliv účtu, který by mohl být dítěte pod 13 let věku, včetně zablokování i při objevení při kontrole pro nahlášení z jiného důvodu. Jde o reakci na nedávno zveřejněný dokument britské Channel 4 Inside Facebook: Secrets of a Social Network. A také o klasický přístup, kdy Facebook roky nic nedělá, ale až v okamžiku zviditelnění v médiích začne věci „řešit“. Viz Facebook and Instagram take tougher stance on underage kids a Working to Keep Facebook Safe.

Uzavřené skupiny na Facebooku měly volně přístupné informace o všech členech. Nikoliv proto, že by snad Facebook udělal chybu, bylo to tak, protože to tak bylo navrženo. Pro Chrome bylo dokonce možné stáhnout rozšíření Grouply.io, které proces získání seznamu značně zjednodušilo, včetně získání dalších informací o členech. Po oznámení chyby se Facebook tradičně vymlouval a nechtěl nic řešit, až po dalších protestech přístup k seznamu členů zrušil. Obvyklé poučení? Na Facebooku nikdy nebudete mít soukromí. Viz Facebook recently closed a loophole that allowed third parties to discover the names of people in private, ‚closed‘ Facebook groups a How to extract contacts and emails from Facebook Groups.

Carrie Kristen smazali Instagram (@carrie_kirsten) kvůli „broskvi a lilku“. Ale nebojte, má založený nový. Na tom smazaném měla přes 340 tisíc sledujících, na novém už přes 78 tisíc. Vysvětluje to ve SMAZALI MI INSTAGRAM S 350 TISÍCI FOLLOWERY KVŮLI 2 EMOJI! (no clickbait) a zmiňuje zmizení jedné fotky (najdete tam zábavné „napsala jsem do Instagramu, ať mi fotku vrátí“ a něco o tom, že nemá chráněný Instagram proti hacknutí). Zajímavá souvislost je, že @carinkapussynka na Twitteru právě ten smazaný příspěvek řeší v jedné z „kritických“ poznámek (ano, tohle je účet, který špatně nese existenci Carrie Kristen). Ale abychom to uzavřeli, Carrie Kristen si myslí, že jí smazali účet kvůli obrázku broskve a lilku, protože to je se sexuálním podtónem. Nebo taky možná, že použila cizí fotku. Nebo taky, že jí to někdo ukradl, ale také, že ji lidé těžko nesou a soustavně ji nahlašují. Jinak ale vodopád slov dost dobře míří na její cílovou skupinu. Mimochodem, založit si nový účet poté, co byl jeden zrušen pro porušení Pravidel, znamená, že o něj nejspíš opět brzo přijde. A mimochodem, to, co použila, bylo „lilek + broskev = šplouch“ a tím je všechno dost jasné.

MOBILNÍ APLIKACE

Google Assistant nabídne lepší pohled na váš den. Oznámení najdete v Stay on top of your day with proactive help from your Assistant a patří k tomu i to, že se to Googlu poněkud nepovedlo. Původní funkčnost zmizela a novou v mobilu ještě nenajdete. Otázkou stejně zůstává (a je vážně míněná), používáte tohle někdo? Nebo to zůstává nepovšimnuto v hloubi vašeho telefonu?

Apple má pomalejší mobilní připojení než Samsung či Google. Přišel s tím Bloomberg v Apple's iPhones Trail Samsung, Google Devices in Internet Speeds a vychází z dat v OOKLA SpeedTest databázi. Samsung Galaxy S9 má průměrnou rychlost stahování 38,9 Mb/s (S9+ 38,4 Mb/s). iPhone X v průměru 29,7 Mb/s, iPhone 8 Plus 29,4 Mb/s a iPhone 8 pak 28,6 Mb/s. Google Pixel 2 XL 33,9 Mb/s, Pixel 2 průměr 34,4 Mb/s. Huawei Mate 10 Pro dokonce jenom 22 Mb/s, ale tam má OOKLA zásadně nedostatečně velký vzorek.

STARTUPY A EKONOMIKA

Neil Patel vysvětluje, proč za půl milionu dolarů koupil Blog, co nepřináší peníze. Píše to ve Why I Spent $500,000 Buying a Blog That Generates No Revenue a je to takové trochu zvláštní čtení. Prý to totiž dělá jenom kvůli návštěvnosti.

Snapchat ruší platební službu Snapcash, po čtyřech letech od spuštění. Důvod není zcela jasný, ale je dost dobře možné, že to má souvislost s platbami za erotický obsah. Viz Snapchat to shut down mobile payment service Snapcash.

JD se chystá ve velkém do Evropy. Čínský gigant uvádí, že strategii už má hotovou a začne otevřením kanceláří v Německu. A jasně, chtějí prodávat nejenom čínské zboží do Evropy, ale i evropské zboží v Evropě. JD přitom už v Evropě je, má kanceláře v Paříži, lidi v Londýně a Miláně, výzkumné centrum v Cambridgi. Viz „Was in China gut funktioniert, lässt sich auch in Deutschland einsetzen“.

Facebook ztratil 120 miliard dolarů hodnoty během pár hodin. Věnují se tomu prakticky všechna média (třeba viz Facebook loses $120 billion in market cap after awful Q2 earnings a Facebook just lost more than $100 billion off its value) v rámci „komentování“ špatných čísel o návštěvnosti (velmi pomalý růst, někde úbytek). Celé to je zajímavé v tom, že jedna špatná čísla jsou prozatím nedostačující ke stanovení trendu. Pak také klasicky tím, že jsou to nikým neauditovaná čísla a situace může být ještě horší (nebo Facebook chytře odvádí pozornost). Facebook to mimochodem částečně svádí na GDPR (osobně považuji za nesmysl) a potíže s přechodem na měření „smysluplně tráveného času“ (což nikdy měřit nebude moci). Budoucnost prý vidí v Příbězích, ale za potíže prý opět může někdo jiný, inzerenti, kteří jsou pomalí (velmi zábavné zdůvodnění).

Twitter sice oznámil vyšší příjmy, ale pokles počtu uživatelů vedl k pádu akcií. Je to dost podobné pádu akcií Facebooku. Twitter přitom tvrdí, že dává přednost ozdravění platformy před růstem uživatelů a nižší počty přikládá čistkám fake a pochybných účtů. MAU mělo v druhém kvartále klesnout jenom o milion a DAU pro jistotu Twitter vůbec neuvádí. Pro třetí kvartál předpovídá další pokles, takže z 335 na 330 milionů. Viz Twitter to prioritize fixing platform over user growth, shares plunge.

