 »  Facebook hlásí pokus o ovlivnění voleb, iPhony nejsou spolehlivější než Androidy a lidé netelefonují

Technická žurnalistika potřebuje nový model, píší ve We need a new model for tech journalism. Věnují se hlavně tomu, jak technická (technologická) žurnalistika přispívá k budování hype, jak chybí kritické myšlení, ale i tomu, jak škodlivá je proměna od „zbožňování všeho kolem Facebooku“ na „kritiku všeho kolem Facebooku“. V článku kritizují také obdivování šéfů firem coby celebrit, ale také fascinující praktiky, kdy společnosti nutí novináře k podpisům NDA.

Překvapení! Facebook zjistil ovlivňování amerických voleb. Oznámil to v Removing Bad Actors on Facebook, říká tomu „koordinované neautentické chování“ a přišel na to před dvěma týdny. Součástí kampaně mělo být osm facebookových stránek, sedmnáct osobních účtů a sedm účtů na Instagramu. Trochu problém je, že Facebook netuší, komu patří, a Rusku je přiřadit (prozatím) nedokázal. Zajímavé je, že jednu ze stránek sledovalo 290 tisíc účtů, které byly vytvářeny někdy od března 2017 do května 2018. Za 11 000 dolarů si navíc autoři nakoupili 150 inzerátů na Facebooku a Instagramu (od dubna 2017 do června tohoto roku) a založili zhruba 30 událostí.

Trávíme hodiny s mobilními telefony. Volat se nám ale rozhodně nechce. Na změnu v chování lidí upozorňuje Ofcom v čerstvé studii. 78 % britských dospělých má chytrý telefon, kontroluje ho každých 12 minut, celkem 24 hodin týdně jsou online na telefonu. Čas tráví hlavně v aplikacích, jako je WhatsApp či Facebook Messenger, ve zbytku je mírně významné posíláním textovek. Klasické telefonování? Odehrává se málokdy, spíše z důvodu nenadálých událostí. Lidé běžně ještě před voláním posílají zprávu, že budou volat. Extrémem je „telefonování“ výměnou hlasových zpráv.

TELEgraficky

WEBDESIGN, INTERNET

Google prý zpomalil YouTube na Edge a Firefoxu. Tvrdí to lidé z Mozilly a trochu to spíš vypadá jako konspirace. Viz Mozilla executive claims that Google has made YouTube slower on Edge and Firefox.

Google spustí v Číně cenzurované vyhledávání a cenzurované Zprávy Google. Tak velký trh se prostě těžko ignoruje, peníze jsou přednější. Cenzurovat se bude podle nevhodných slov, budou se blokovat i nevhodné weby, vše podle cenzorských filtrů platných v Číně. Viz GOOGLE PLANS TO LAUNCH CENSORED SEARCH ENGINE IN CHINA, LEAKED DOCUMENTS REVEAL, kde píší, že cenzurovaná tak například bude BBC, ale i Wikipedia. Více viz Google Developing News App for China.

Google přišel s velkou aktualizací vyhledávacích algoritmů. Tvrdí o ní, že ti, co ztratili umístění ve vyhledávání, ho neztratili z důvodu špatné kvality. Skutečný důvod se ale, jak jinak, nedozvíte. Viz Google Confirms Broad Core Algorithm Update: The Facts & Advice.

Facebook zkouší nahradit Share tlačítkem Message, ukazuje v tweetu Matt Navarra. Pokud tohle přejde do ostrého provozu, bude zajímavé sledovat, čím to Facebook podloží. Nejspíš tím, že bojuje proti fake news a že přece lidé mají komunikovat hlavně se svými nejbližšími a k tomu se přece Messenger hodí víc. Velmi zvláštní nápad, který povede k zásadnímu omezení engagementu i snížení času tráveného na platformě. A firemní profily se mohou těšit na další tlak na placení, aby jejich příspěvky vůbec někdo uviděl. Likvidace organického šíření prostřednictvím sdílení je svým způsobem geniální tah.

SOFTWARE

Atlassian investuje do Slacku a zařízne HipChat a Stride. Docela podstatná věc, protože znamená uvolnění cesty k (firemním) chatovacím nástrojům Slacku. Dva zmíněné nástroje přitom Atlassian spustili v minulém roce. Viz Atlassian invests in Slack, kills HipChat and Stride.

Čtečka RSS ve Firefoxu končí, stejně jako Live Bookmarks. Viz Mozilla to Remove Support for Built-In Feed Reader From Firefox.

Google slíbil, že přestane doporučovat „my face“, když napíšete „sit on“ na Gboard klávesnici. Není vcelku divu, že něco takového by spíše neměl doporučovat. Pokud přemýšlíte, jak se to tam vzalo… No, lidé to prostě používají. Viz Google promises to stop suggesting ‚my face‘ when you type ‚sit on‘ in Gboard.

Mapy od Googlu zobrazí globus a přestanou mást nerealistickými velikostmi kontinentů. Pokoušejí se tak řešit dlouholetý problém map, který určitě znáte i ze škol. V klasickém plošném (Merkatorově) zobrazení je špatně velikost kontinentů. Severní Amerika je větší než Afrika, Grónsko větší než Mexiko a Čína. Fungovat to bude jenom tam, kde prohlížeč podporuje Open GL. Udělané je to pěkně, mrkněte na www.google.com/maps a postupně oddalujte.

Jeden tweet stačí. Najdete v něm hratelnou retro hru. Viz This tweet contains an entirely playable, retro-style arcade game a Bootable CD + retro game in a tweet.

HARDWARE

iPhony nejsou spolehlivější a méně poruchové než Androidy. Je to mýtus a vyvrací ho Mobile Device and Security report od společnosti Blancoo. Míra poruchovosti u iOSu je 12,5 procenta, u Androidu 14 procent (pro Asii, Severní Ameriku a Evropu). V Severní Americe Androidy selhávají v 9 % a iOS v 12 % případů. Rekordní poruchovost má iPhone 6 (26 %) a iPhone 6S (14 %).

Telefony s Android P smí mít maximálně dva „výstupky“ do displeje. „Notch“, jak se říká onomu útvaru, který u iPhone X zasahuje do horní částí displeje, navíc smí být jenom nahoře nebo dole a nesmí být dva vedle sebe. Pokud máte pocit, že se svět trochu zbláznil, když je nutné toto stanovovat v „pravidlech“, tak asi máte správný pocit. Viz Supporting display cutouts on edge-to-edge screens.

Lidovky.cz se vydaly do ulic měřit teplotu, a to klasickým teploměrem. Český Twitter to komentoval slovy o „investigativní žurnalistice“ a „smysluplné činnosti“. Možná by měl někdo Lidovkám ukázat (třeba) Netatmo Weathermap.

Dodávky tabletů opět klesají. Tentokrát o 13,5 procenta a roste jenom Apple a Huawei. Viz Tablets Shipments Continue to Decline, Down 13.5% as Apple and Huawei Are the Only Top Companies Showing Growth in the Second Quarter, According to IDC.

MARKETING A KOMUNIKACE

Facebook zpřístupnil reklamy Vote Leave / Be Leave propagující Brexit a je to zajímavý materiál k nastudování. Plyne z něj to, co víme už dlouho: Facebook prostě je nástrojem na ovlivňování lidí a je logické, že ho kdokoliv využívá k čemukoliv. Háček je v tom, že je lépe využíván těmi, kdo se snaží o změny vedoucí špatným směrem. „Ti hodní“ se v otázce marketingu a reklamy ukazují být neschopní. Hlavně co se využití lidských temných stránek týče. Včetně potvrzení toho, že v (zejména této) reklamě si málokdo láme hlavu s tím, jestli to, co šíří, je pravda. Viz Vote Leave's targeted Brexit ads released by Facebook.

Second Life se vrací, média (opět) věří ve VR proměňující budoucnost nakupování. To, s čím přichází Amazon, ale vůbec nevypadá lépe než Second Life, kterému se mimochodem nakupování nepodařilo změnit ani trochu. Viz Watch Amazon’s VR kiosks transform the future of shopping.

Reklamní spot na Chromebook si dost utahuje z Windows i MAC. Pokud ho budeme brát s nadsázkou a humorem, tak je trefný. Pokud to ale budeme brát poněkud profesionálněji, tak tohle je úlet:

Příběh, ve kterém se aplikace na podporu početí vydává za nástroj pro antikoncepci, najdete v Instagram influencers almost duped me into using ineffective fertility apps. Jde tu o zavádějící způsob prezentace aplikace Natural Cycles, která se vydává za antikoncepci, a přitom dokáže jediné: určit vhodné plodné dny na základě měření teploty. Využívá přitom záplavy influencerů na Instagramu, kteří samozřejmě, jak jinak, aplikaci propagují, aniž by dodržovali platné zákony. A aniž by se zajímali o to, co vlastně propagují a jestli to náhodou nejsou výmysly.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Troy Hunt spustil Pwned Passwords V3. Obsahuje 517 238 891 hesel a v Pwned Passwords V3 is Now Live! je řeč i o tom, jak se kdysi malý web pro kontrolu, zda vaše heslo není v některém z úniků, proměnil v dost velkou webovou službu. Také tam zjistíte, že nejpoužívanější heslo stále je 12345 (v 22 390 492 případech). A jestli jste si ještě nezkontrolovali svá hesla, jděte to udělat na haveibeenpwned.com/Passwords přes heslo nebo na haveibeenpwned.com přes e-mail.

Reddit byl hacknut přes špatně fungující dvoufaktorové ověření u vlastních zaměstnanců. Reddit důvěřoval dvoufaktoru přes SMS a útočníkům se podařilo právě ověřovací SMS odchytit. Viz We had a security incident. Here's what you need to know. Útočníci se dostali k datům ze záloh až do roku 2007, logům s e-maily poslanými od 3. června do 17. června, zdrojovým kódům, interním logům, konfiguračním souborům a k dalším souborům zaměstnanců Redditu.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

LinkedIn má nově hlasovou schránku, tedy něco, co opravdu nikdo nepotřeboval. Vcelku trefně to komentují v LinkedIn adds the voice messaging feature you weren’t missing. Oznámení od LinkedInu najdete ve Voice Messaging on LinkedIn: Giving You More Ways to Have Conversations a plyne z něj, že musíte používat mobilní aplikaci.

Automatické sdílení z Twitteru na Facebook přestalo fungovat. Týká se to nejenom sdílení na osobní profily, nefunguje ani sdílení na stránky. To první přitom je logické, posledního července Facebook zařízl kompletně API, které umožňovalo vkládat na osobní profily. Stránkám ale API zůstalo, takže to vypadá, že Twitter zapomněl na nutné změny – známy jsou přitom už od dubna 2018. Viz PSA: Automatic cross-posting of tweets to Facebook no longer works as of today a na Twitteru Nastavení v Aplikacích. O nefunkčnosti Twitteru informuje v How to use Twitter with Facebook. Mimochodem, opravdu už není možné sdílet na osobní profily jinak než ručně.

Také IFTTT odstranil řadu aktivit umožňujících sdílet na Facebook. Souvisí to s razantním omezením API Facebooku a ztrátou možnosti přes API pracovat s osobními účty. Reálně to znamená, že pro osobní účty zůstaly jen aktivity umožňující číst/reagovat na obsah na nich. Není možné vytvořit příspěvek (textový, odkaz ani nahrát fotku). Pokud jste například používali IFTTT pro přenos fotky z Twitteru/Instagramu na osobní profil na Facebooku, tak už to není možné. Pokud chcete vědět, co vám IFTTT zrušil, musíte si projet Activity Log.

Svět se zbláznil. Mladí lidé podstupují kosmetické operace, které je mají přiblížit filtrům ze Snapchatu. Dokonce to už má i odborný název, „Snapchat dysmorphia“. V méně extrémních případech si chtějí pomoci k lepšímu vzhledu na selfies. Vadí i nesouměrnost, byť právě ta je přirozená. Viz Selfies—Living in the Era of Filtered Photographs a Plastic Surgeons Are Really Worried About ‚Snapchat Dysmorphia‘.

Twitter tvrdí, že shadow ban nepoužívá. Ve vyhledávání ale viditelnost ovlivňuje algoritmus. Ten samozřejmě potlačuje viditelnost účtů, které Twitter považuje za škůdce. Tvrdí ale, že je nevynechá, jen je zobrazí ve vyhledávání na nižších pozicích. Viz Setting the record straight on shadow banning, kde poněkud zábavně tvrdí, že to funguje dobře, protože vidí méně nahlášení spamu a obtěžování. Jsou stejně tak odtržení od reality jako Facebook. Méně nahlášení vidí, protože stále méně a méně na nahlašované účty a obsah reagují. Co se aféry okolo shadow banu týče, tak Twitter tvrdí, že šlo jen o chybu v našeptávači. A zároveň trochu záhadně naznačuje, že za to mohl algoritmus, který si myslel, že dotčené účty posilují vlastní pozice „koordinovaným engagementem“. Vypadá to, že platformy ovládané algoritmy jednoho dne na vlastní algoritmy umřou.

MOBILNÍ APLIKACE

To, jak používáte displej na mobilu, vás může identifikovat. Vědci v Touch and You’re Trapp(ck)ed: Quantifying the Uniqueness of Touch Gestures for Tracking upozorňují, že to, jak swipujete, poklepáváte a vůbec zápasíte prsty s displejem, může být využito k identifikaci konkrétní osoby. Dá se tak s poměrně vysokou přesností poznat, kdo konkrétně ovládá telefon (dotykové zařízení).

Fortnite pro Android nepůjde přes Google Play, budete muset instalovat z Fortnite.com. V Epic Games sidesteps the Play Store with Fortnite for Android launch zaznívá od Epic Games nesmyslné zdůvodnění a také úvaha nad tím, že se Epic Games nechce odvádět 30 % z každé herní transakce.

Google Mapy prozradí vašim přátelům, že vám dochází baterka. Samozřejmě nadále i to, kde se nacházíte. Původně se to ukazovalo, pouze pokud baterie byla pod 15 %, nově přidává k poloze i informaci o stavu baterie. Viz Google Maps location sharing shows your contact's battery level a nezapomeňte, že sdílení polohy v Google Mapách zapínáte vědomě, nejde o nějakou vymoženost ve stylu Facebooku.

Facebook Dating prý nebude samostatná aplikace. Píší to v Facebook Dating will be a feature, not an app; here’s a peek v souvislosti s informacemi, že Facebook (opět) testuje vlastní seznamku. Vlastně to s trochou nadsázky můžeme brát jako rozšíření Marketplace. Ale jinak klasika, vše pro vyvolání další závislosti na Facebooku: „it’s hoping the feature could create the meaningful relationships that make people appreciate Facebook and stick with it over the years.“

STARTUPY A EKONOMIKA

Služba MoviePass chvíli vypadala jako hvězda. Teď si můžete přečíst poučný příběh jejího krachu: tisíce podvedených věřitelů, podvedené banky, tunelování, vyvádění peněz přes další společnosti. Tohle je dlouhé a poučné čtení. Viz The strange story of how MoviePass' owner was created by an Indian company accused of massive fraud.

Huawei přeskočil Apple, trh s mobily mírně klesá, významně roste Huawei a Xiaomi. Tedy alespoň v druhém čtvrtletí 2018 a při pohledu na meziroční vývoj. 40% růst u Huawei i Xiaomi je zajímavý, stejně jako 10% pokles u Samsungu. Viz Smartphone Rankings Shaken Up Once Again as Huawei Surpasses Apple, Moving into Second Position While Overall Market Declined 1.8% in Q2 2018, According to IDC.

Apple se stal první kótovanou společností s tržní hodnotou 1 bilionu dolarů (po americku $1 trillion). Viz Apple hits $1 trillion mark.

Didi a Ant Financial (Alibaba) jednají o koupi ofo. Ve hře jsou až dvě miliardy dolarů. Konkurenční Mobike přitom před pár měsíci změnilo majitele za 2,7 miliardy (kupujícím je Meituan-Dianping s napojením na Tencent). Viz China's Didi, Ant Financial weigh joint $2 bln Ofo buyout: source.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.