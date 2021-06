Facebook jde do podcastů, útočníci hackli EA Games a Interpol zlikvidoval tisíce falešných online lékáren

Apple ve 152 zemích umožňuje cenzuru LGBTQ+ aplikací. Říká to analýza od Fight for the Future a GreatFire. Upozorňuje na 1377 případů omezení přístupu k minimálně 50 aplikacím. Ty jsou v těchto zemích nepřístupné. Nejvíce v Saúdské Arábii a Číně. Patří mezi ně jak ty nejznámější (Grindr, Taimi, OKCupid), tak i ty méně rozšířené.

Domény České pošty jsou zcela nedostupné. Od 18. června do 20. června totiž pošta provádí údržbu systému. O probíhající údržbě se ale nemáte ani jak dozvědět, protože domény jako ceskaposta.cz, cpost.cz a další přestaly být kompletně funkční (DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN). Velmi originální realizace několikadenní údržby systémů. Oba jmenné servery jsou totiž provozovány na cpost.cz (dns1.cpost.cz a dns2.cpost.cz) a jsou tedy už od pátku offline. Výsledek je ten, že kompletně vše, o co se starají, zmizelo z internetu.

Google končí experiment s ukazováním jen domény místo celé adresy v Chrome. Původně to zamýšlel jako bezpečnostní opatření proti phishingovým URL, které využívaly velmi komplikované adresy znemožňující nezkušeným uživatelům poznat, o co opravdu jde. Podle odborníků to ale nedávalo smysl a uživatelé si na to také stěžovali.

Google má problém s pomlouvačnými weby, které se objevují na předních místech ve vyhledávání. Cílí na konkrétní osoby a poškozují je. Změna algoritmu by to měla znemožnit, nebo alespoň ztížit. Včetně zlepšení procesu po nahlášení v Remove your personal information from Google.

Facebook spouští podcasty. Je to logické, protože musí zkusit zabrat a zlikvidovat vše, co je možné. Podcasty budou součástí (umírajících a potlačovaných) stránek. Jen je otázka, jak si to Facebook představuje – umožní totiž pouze napojit na stránku RSS podcastu a na stránce bude záložka Podcasty. Je tam sice ještě nějaká další funkčnost, ale asi bude nutné počkat, jak to vlastně nakonec bude vypadat. Via Podcasts start coming to Facebook next week.

The Original Prusa SL1S SPEED. Aneb vylepšená verze SL1:

Oboustranná bezdrátová nabíječka Zens pro iPhone a AirPods. Docela šikovná vychytávka, byť to vypadá dost šíleně.

Nový iMac je ultratenký, má 1,15 centimetru. Vedlejší efekt je, že nezbylo místo na klasické USB a není ani možné přidat více paměti. Což u stolního počítače bývá užitečné. Samozřejmě napájecí zdroj je cihlička vedle, ani ta se do počítače nevejde. Opravitelnost raději nezkoumejte.

Nový gameplay trailer pro Sable. V září na PX a Xboxu.

Microsoft slibuje zásadní zlepšení použitelnosti OneDrive v jablečném ekosystému. Včetně podpory pro M1 Mac, bohužel až „později v tomto roce“. Zbytek novinek jen dohání to, co OneDrive umí ve Windows. Viz Microsoft works to ensure a great OneDrive experience on Apple products.

Forza Horizon 5 dorazí na Xbox (Game Pass) 9. listopadu.

Google Workspace a Google Chat jsou nově dostupné pro kohokoliv, včetně uživatelů Gmailu. Zároveň přichází zásadní redesign. Pokud chcete Google Chat v Gmailu, můžete si ho zapnout. Součástí je i novinka v podobě Google Spaces a klasické zmatení, které je pro chatování v Googlu už roky neodlučitelnou vlastností. Nové je i Google Workspace Individual za 9,99 USD měsíčně, kde může jednotlivec mít Workspace bez nutnosti vlastní domény.

Microsoft ukončí podporu Windows 10 v říjnu 2025 a aktuálně to platí pro Home a Pro. V souvislosti s tím se stále předpokládá, že 24. června dojde k uvedení nové verze Windows, která možná bude označena jako jedenáctá verze.

The Legend of The Zelda: Breath of the Wild 2. Return to Hyrule, chcete-li.

The Outer Worlds 2. Tenhle herní trailer je alespoň vtipný. Kupa dalších věcí z E3 je vlastně nudná a na jedno brdo.

Hra RuneScape je nově kompletně otevřená na iOSu a Androidu. Jde o novou aktuální verzi, nikoliv předchozí z roku 2007. Funguje i crossplay s PC verzí, včetně toho, že můžete hrát s jedním účtem v mobilní i PC verzi a svět i postup zůstává zachován.

Perfektní svět Applu je mimo dosah většiny uživatelů. Reakce na WWDC vcelku trefně poukazuje na to, že u Applu jsou věci pokaždé „lepší“, ale ve skutečnosti Apple ignoruje realitu, potřeby uživatelů i to, jak produkty a služby budou používat. Trefná poznámka o tom, že kdy jste vlastně viděli někoho používat Memoji? Nebo k čemu je skvělé Safari, když ho pro nekompatibilitu nelze použít na milionech webů? A pár dalších věcí navrch.

Povedená reklama na iPad Pro v muzikálové podobě. Reklamy Apple umí, jen s tím „Your next computer is not a computer“ to ale pořád je příliš problematické.

Poněkud divočejší reklama na Apple Watch. Japonská.

Nabíječky RavPower zmizely z Amazonu. Možná kvůli podvádění s kupováním recenzí, píše se v Amazon appears to have removed RavPower, a popular phone battery and charger brand s odvoláním na Fake Reviews and Inflated Ratings Are Still a Problem for Amazon.

Facebook začal testovat reklamu ve virtuální realitě uvnitř Oculus brýlí. Objeví se ve hře Blaston od Resolution Games.

Hack EA? Koupě kradených cookies a pak sociální inženýrství, kde se stačilo vydávat za zaměstnance se ztraceným mobilem a tím se dostat k MFA tokenům pro přihlášení. Ve vnitřní síti si pak útočníci vytvořili virtuální server a odtamtud už mohli nerušeně pracovat. Fascinující. Čtěte v How Hackers Used Slack to Break into EA Games.

Avaddon ransomware gang končí. Zveřejnil dešifrovací klíče pro skoro 3000 napadených.

McDonald’s byl hacknut a unikla data o podnikání v USA a zákaznická data z Tchaj-wanu a Jižní Koreje.

Volkswagenu unikla data o 3,3 milionu zákazníků v nechráněné databázi u dodavatele. V té jsou data od roku 2014 do roku 2019 a volně přístupná byla dva roky. Většina dat je marketingových a prodejních, ale u více než 90 tisíc zákazníků jde o citlivější data, včetně finančních. Viz též Notice of Data Breach (PDF).

Interpol zlikvidoval tisíce falešných webových lékáren. Ty prodávaly nebezpečné falešné a nelegální léky.

Zákazníci Ledgeru dostávají pozměněné klíčenky. Útočníci se pak dostanou ke kryptoměnám oběti. Ledgeru totiž v roce 2020 unikla data o více než 270 tisících zákazníků. Útočníci jim posílají klíčenku Ledgeru doplněnou o další komponentu – USB disk. V doprovodném dopise jsou pak instrukce, že příjemce má z klíčenky spustit aplikaci a zadat údaje pro obnovení – tím útočníkům poskytnou přístup. Čtěte v Criminals are mailing altered Ledger devices to steal cryptocurrency.

Twitter na profily umožní umístit přímé přihlášení k odběru newsletteru v Revue. Zda to bude mít nějaký zásadní efekt, je otázka, profily na sociálních sítích jsou velmi málo „navštěvované“ stránky. Revue je platforma pro placené i neplacené newslettery, kterou Twitter před pár měsíci koupil a velmi rychle ji integruje.

Sophie Zhang se vrací k lajkovacím robotům. Mechanismu masově využívanému pro ovlivňování sociálních sítí, ale také uživatelů. Jde o problematické aktivity hlavně proto, že roboti pracují s účty skutečných lidí. Ti své účty poskytli zpravidla za peníze a nadále je používají, jen robot pak jejich účet využívá pro vlastní účely. Provozovatelé robotů za rozdávání lajků (a dalších druhů zapojení) vybírají peníze. A dokud Facebook, Instagram a další budou zobrazovat a protěžovat současné metriky, mají tyhle podvody důvod existovat.

Twitter testuje možnost odstranění zmínky, kterou si nepřejete. Něco podobného umí Facebook už roky a na Twitteru by opravdu neuškodilo, kdyby se téhle opomíjené části začal víc věnovat. Včetně možnosti zakázat zmiňování.

David Dobrik je zpět na YouTube, kde se nevyskytoval od března. Důvodem byla aféra okolo obvinění ze sexuálních napadení jedním z členů jeho týmu. Což vedlo i k odchodu sponzorů i odebrání možnosti vydělávat peníze na YouTube. Vloni přitom vydělal možná až 15,5 milionu dolarů. První video po návratu je… divné.

Snapchat po žalobách zrušil „Speed Filter“. Filtr ukazoval uživateli, jak rychle jede, a podle žalob se stal důvodem autohavárií i úmrtí. Ještě předtím ale Snapchat doplnil k filtru varování a omezil zobrazování na 35 mph (56 km/h). Celá věc ale může mít i rozsáhlý právní dopad na doposud omezenou odpovědnost technologických společností v dalších obdobných případech.

Apple zobrazoval přednostně vlastní Files/Soubory lidem hledajícím Dropbox v App Store. Dropbox samotný firma potlačovala tak silně, že ho pro jistotu ani neukázala na první stránce výsledků. Další ze zajímavých zjištění z dokumentů zpřístupněných soudu v rámci sporu Epic vs. Apple tak potvrdil to, co se řešilo v roce 2019, kdy se zjistilo, že Apple potlačuje konkurenty a místo jejich aplikací vnucuje vlastní. Jen tedy Apple tehdy tvrdil, že to není pravda.

Pouze 35 % aplikací v App Store přešlo na App Tracking Transparency a zobrazuje, jak zacházejí s údaji o uživatelích. Detaily v Apple Privacy and App Tracking Transparency (ATT) Statistics.

Zakáže Apple Grindr či další LGBTQ+ aplikace? Změna v pravidlech App Store vyvolala smršť tvrzení o tom, že Grindr bude zakázán. Háček je v tom, že Apple se Grindr ani další podobné aplikace zakázat nechystá. Nový dodatek v Pravidlech se týká pornografických aplikací. V konkrétní podobě definováno jako ‘hookup’ apps that may include pornography or be used to facilitate prostitution a týkat se bude aplikací primárně zaměřených na pornografii či obchodování s lidmi maskujících se jako seznamky. Viz No, Apple’s new policy doesn’t mean it’s banning Grindr.

Vytvářet aplikace pro iOS/iPadOS přímo na iPadu? K tomu povede ještě dlouhá cesta, byť oznámený nový Swift Playgrounds se přeci jen posunuje dál. Jenže je to složitější, protože aby šlo to, co Apple slíbil na WWDC, bude třeba toho ještě hodně změnit a udělat. Čtěte v Apple says you can build apps on an iPad now, but devs say the reality is trickier.

Spotify spustilo Greenroom. Konkurenta Cloubhouse, výsledek březnové akvizice Locker Room. Mobilní aplikace umožňuje uživatelům pořádat i účastnit se v audiomístnostech, které navíc bude možné proměnit v podcasty. K přihlášení postačí účet u Spotify.

App Annie:IDC: v Q1 2021 se stahovalo o 30 % více her, útrata vzrostla o 40 %. Velmi pravděpodobně se o to postarala pandemie. Týdně si hráči stáhli miliardu her (na iOSu a Google Play) a utratili 1,7 miliardy dolarů. Mobilní hry představují 2,9krát větší trh než desktopové a 3,1krát větší než herní konzole.

Příjmy ByteDance, vlastníka TikToku, poskočily o 111 % na 34,3 miliardy dolarů. Aktivity společnosti zasahují 1,9 miliardy měsíční aktivních uživatelů (prosinec 2020, nepatří sem uživatelé v Číně). Hrubý zisk vzrostl o 93 % na 19 miliard dolarů.

Tim Cook, šéf Applu, je proti chystanému nařízení Digital Markets Act, které chce EU zavést pro regulaci bigtechu. Což je dost logické, protože Apple by musel umožnit instalaci aplikací i odjinud než z App Store.

Celosvětově největší společnosti. Fascinující žebříček. Hlavně tím, že v první desítce najdete technologické giganty.

