Facebook je Meta a funguje mimo zákony, Apple zapomněl na vykrojení displeje a na sociálních sítích jsou 4,5 miliardy lidí

Facebook má další problém – stížnost u americké SEC (Komise pro cenné papíry a burzu). Stížnost uvádí, že Facebook umožňoval ve facebookových skupinách kriminální aktivity, například prodej drog. Vedení firmy přitom stěžovateli řeklo, že se „má zaměřit na to dobré“. Další detaily i v Facebook crisis grows as new whistleblower and leaked documents emerge.

Metaverzum změní všechno a jednoho dne si budeme věšet NFT na zdi našeho digitálního domu. Má to pár háčků, tohle se psalo už o Second Life a víme, jak to dopadlo. A věšet věci na zdi digitálního domu můžeme už nyní, ale NFT k tomu není třeba a ani nikdy nebude.

Skvěle napsáno: Vítejte v metaverzu Facebooku – rozsáhlém digitálním světě, ve kterém můžete jít kamkoliv (kde se zobrazují reklamy) a dělat cokoli (co generuje příjmy z reklamy). Čtěte v Life in the Fantastic World of the Facebook Metaverse.

Dalo se to čekat, nové jméno pro firmu Facebook je Meta. Odpovídal tomu i nákup domén (ano, nově Meta.com) a to, že Facebook se chce plně vydat směrem k metaverzu. Keynote představující „co by to mohlo být“ je zajímavé sledovat, byť je nutno brát v úvahu, že prakticky všechno byly foto/video montáže, které prozatím neodpovídají reálným možnostem. Jedna věc tam ale fotomontáž nebyla: Mark Zuckerberg vypadající jako android. Trochu děsivé.

CD Projekt koupili The Molasses Flood ■ Microsoft koupil Clear Software ■ Sublive ■ Linux TimeLine ■ Vonage koupilo Jumper ■ Alacritty ■ cleanup.pictures ■ Uncharted ■ Dr. Brain ■ Microsoft Nano Server ■ Windows 11 pomalejší než Linux ■ Foundation Featurette ■ the computer–1 ■ Raspberry Pi Zero 2 W

WEBDESIGN, INTERNET

Počet uživatelů sociálních sítí celosvětově dosáhl 4,5 miliardy, o 400 milionů více než loni. Celosvětově je 4,88 miliardy internetových uživatelů (5,1 miliardy podle jiného zdroje), 5,29 miliardy lidí používá mobilní telefon.

Čínský regulátor oznámil, že posílí snahu o budování „civilizovaného internetu“. Samozřejmě takového, který bude šířit nové stranické teorie a propagovat socialistické hodnoty.

Čerstvá studie říká, že čas s obrazovkou dětem neškodí. Nabádá ale i tak k opatrnosti.

Který z CMS je na tom nejlépe v Google Core Web Vitals? V pořadí od nejlepších k nejhorším je to Duda, Wix, Drupal a WordPress.

HARDWARE

Mikrokazety jako úložiště pro data jsou tak trochu návratem do osmdesátých let minulého století, kdy domácí počítače používaly kazetové magnetofony. A v tomto projektu si je můžete pořídit i dnes. Se závratnou rychlostí 3000 b/s. Další detaily ve Storing data on a cassette using Arduino and Python (Differential Manchester encoding).

Dvacáté narozeniny iPodu? V A Prototype Original iPod se můžete podívat na prototyp, který existoval několik měsíců před originálem. A obtížně se věří, že to opravdu byl prototyp iPodu. Na historii se každopádně můžete podívat v Historie klasických iPodů.

Dodací lhůty čistícího hadříku od Applu za 19 dolarů se stále posouvají. Nově až na konec listopadu. Nutno dodat, že si Ars Technica v Shipping times for Apple’s $19 Polishing Cloth slip to late November z tohoto nového „hardwaru“ od Applu dělá velmi povedenou legraci. Až takovou, že v komentářích zaznívají otázky, zda nejde o aprílový žert.

Americký Home Depot a Best Buy stahují čínské kamery Lorex a Ezviz. Vadí jim porušování lidských práv. Za Lorexem je Dahua Technology, za Ezviz je Hikvision. Jejich zařízení jsou v prodeji i v užívání i v Česku. V Číně je jejich hardware používán pro sledování ujgurské populace.

SOFTWARE

Trumpova TRUTH Social porušuje licenční práva Mastodontu a má 30 dní na nápravu. Využívá open source, u kterého platí v případě užití povinnost sdílet zdrojové kódy, ale nedělá to.

Zdarma přístupné YouTube Music bude pouze se zvukem, bez videa. Bez placení bude možné poslouchat, dokonce prý i při běhu na pozadí, ale ne sledovat video.

MacOS Monterey je od pondělí venku. Dvanáctá verze přináší řadu změn a také otazníky, kam se Apple vydá s ohledem na podporu Mac počítačů s Intel procesory v okamžiku, kdy má své vlastní. Recenze v macOS 12 Monterey: The Ars Technica review.

Adobe má webový Photoshop a Illustrator. Má to ale háček, nejsou to plné verze, pouze prostředí pro spolupráci nad dokumenty z těchto aplikací. Mimochodem – slyšeli jste o českém „webovém Photoshopu“ Photopea?

Apple zapomněl notch na nových MacBook Pro zohlednit v horním pruhu. Překrývá položky menu i ikonky v pravé části a chová se různě v různých systémových aplikacích. V některých je to překážka pro kurzor, v jiných kurzor pohltí. Viz též Apple seems to have forgotten it built a notch in the MacBook Pro.

Safari 15.1 nakonec vrací zpět původní podobu záložek. Je součástí Mac OS Monterey, funguje ale i pro Big Sur a Catalinu. Stačí zapnout v Nastavení a zbavíte se tak modernizovaného zvěrstva.

MARKETING A KOMUNIKACE

Facebook se zrodil, žije a vzkvétá ve skandálu. Už léta je mimo zákony. Titulek článku Matta Stollera v Guardianu je výstižný. Navíc dodává, že o tom roky víme, ale nezákonnost se vyplácí – takže nečekejte, že se to změní. Tak trochu i paralela pro dění v Česku v nejvyšší politice.

Generace Z zahazuje AirPody a vrací se k drátovým sluchátkům. Trend, nebo možná prostě póza, ze které Apple určitě radost mít nebude.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Facebook žaluje ukrajinského občana za nasbírání a prodej dat 178 milionů uživatelů Facebooku. Od ledna 2018 do září 2019 sbíral data z Facebooku využitím API Messengeru pro import kontaktů. Jak je možné, že Facebook 21 měsíců něco takového umožnil? V roce 2021 se navíc ukázalo, že stejnou funkčnost někdo využil pro získání dat o 533 milionech uživatelů.

„Nigerijští“ podvodníci se zaměřují na lidi hledající práci. „Najmou“ je a poté je přesvědčí, aby si koupili telefon či iPad s příslibem zaplacení. Zakoupený přístroj pak mají „firmě“ poslat, aby ho vybavila potřebnými aplikacemi. Za instalaci navíc běžně žádají peníze. A neznámo proč jim na tohle lidé skočí.

Proton vyhrál odvolání u švýcarského soudu kvůli zákonům o sledování. Nemá povinnost monitorovat provoz a uchovávat data pro účely sledování. E-mailové služby nemohou být ve Švýcarsku brány jako telekomunikační služby, takže se jich uchovávání dat netýká.

Hacknutý účet NPM byl použit k šíření těžařů Monero pro Linux a Windows a malwaru kradoucího pověření pro Windows spolu s populární knihovnou Node.js.

Novinář New York Times Ben Hubbard byl hacknut pomocí programu Pegasus poté, co informoval o předchozích pokusech o hackerský útok a věnoval se dění v Saúdské Arábii. Jeho telefon byl opakovaně úspěšně napaden.

Interní dokumenty Facebooku ukazují, že ve firemních rozhodnutích často hraje roli politika. Facebook se velmi často obával možného dopadu svých rozhodnutí. Výsledkem například bylo to, že nechával volně existovat Breitbart a další krajně pravicové vydavatele.

Britské Tesco napadli hackeři a odstavili na dva dny e-shop a dodávky zboží. Týdně tamní Tesco vyřizuje okolo 1,3 milionu objednávek.

Plugin OptinMonster pro WordPress je děravý. Využívají jej přitom miliony webů.

EU prošetřuje únik privátního klíče pro covidové certifikáty. Koluje po internetu a už byl využit i pro vytvoření očkovacích certifikátů Adolfa Hitlera, Mickey Mouse a Sponge Boba.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Instagram zpřístupnil vkládání příspěvků z počítače (prohlížeče). Už není nutné obcházet to přes aktivaci mobilní verze webu.

Frances Haugen uvedla, že společnost Facebook prezentovala nepravdivý obraz svého úsilí o odstraňování nenávistných projevů a dalšího extrémního obsahu. Facebook tvrdí, že umělá inteligence zachytí více než 90 procent nenávistných projevů, ale podle Haugenové je to méně než 5 procent.

Facebook řadí jednotlivé země do různého druhu ochrany proti ovlivňování. Ochranu získávají zpravidla země, ve kterých se konají či blíží volby, ale systém rozhodování je, jak už to u Facebooku bývá, zvláštní. A výsledky hodně rozporuplné. Detaily v THE TIER LIST: HOW FACEBOOK DECIDES WHICH COUNTRIES NEED PROTECTION.

Facebook různě hodnotil emoce, ty negativní až pětinásobně proti pozitivním. Řeč je o před lety uvedenými reakcemi pod příspěvky, kde se původní Líbí rozšířilo i o další varianty. A právě ty se staly základem algoritmů ovlivňující míru dalšího šíření a doporučování obsah. Negativní nenávistný obsah měl násobně větší vliv než pozitivní. Detaily ve Five points for anger one for a like: Facebook's formula, rage, misinformation.

Facebook se zaměří na „mladé dospělé“ a Instagram posílí Reels. Mark Zuckerberg o tom informoval v průběhu telefonátu s investory. Změny podle něj zaberou roky. Mladí přestávají Facebook používat a pozici Instagramu stále více ohrožuje TikTok, proto se firma snaží zachránit situaci pomoci Reels.

MOBILNÍ APLIKACE

Apple ustupuje, v Pravidlech App Store je nově možnost oslovit uživatele ohledně placení jiným způsobem než pouze v aplikaci.

Apple vydal rozsáhlý dokument (PDF) bránící nemožnost sideloadingu aplikací. Podle Applu by možnost instalace vlastní aplikace vyvolala vlnu iKriminality. Podrobnosti v Apple warns: Sideloading apps threatens an iCrime wave.

Niantic Pikmin Bloom je další hra těžící z AR. A také z technologií a infrastruktury pro Pokémon GO. Niantic se pro tuto hru spojil s Nintendem. Hru „prodává“ jako nástroj, který lidi přesvědčí, aby šli ven a chodili.

Amazon pracuje na konkurenci pro Clubhouse. Project Mic má ale trochu jiný cíl, umožnit uživatelům provozovat živé rádiové vysílání či stát se živým online DJem.

STARTUPY A EKONOMIKA

Firmy Facebook a Google měly tajnou dohodu. Ukazuje to právě zveřejněná stížnost texaského státního zástupce. Poprvé byla podána v prosinci. Je to fascinující čtení, se kterým se budeme ještě dlouho setkávat v médiích. Prozatím zkuste toto a toto vlákno na Twitteru týkající se společného plánu na likvidaci header biddingu v reklamě a reklamy vůbec. Další zajímavé vlákno na Twitteru se mimo jiné věnuje i roli AMP a tomu, jakou roli hrál (a hraje) Chrome. Hlavně v tom, že prakticky všechny uživatele nechává povinně přihlášené.

Google u dalších bigtech hledal i pomoc v tom, jak zpomalit nástup ochrany soukromí dětí. V srpnu 2019 se kvůli tomu jeho lidé sešli se zástupci Applu, Facebooku a Microsoftu. Firma se také snažila zpomalit nástup ochrany soukromí v Evropě, kde se dokonce pochlubila tím, že se jí podařilo zpomalit a odložit nástup ePrivacy.

Na Instagramu se množí obchody, které prodávají levné zboží za násobky ceny. A kupce mají, byť ti by asi udělali lépe, kdyby si totéž koupili přímo na AliExpress či Wishi. Užitečné čtení najdete na Redditu i ve Why have I been seeing the same pants from so many different retailers? Nutno dodat, že vlastně nedělají nic jiného než řada běžných obchodů. Nakoupí někde v Asii za málo a prodají za mnohonásobek.

Spotify by na konci roku mohlo mít 400 milionů uživatelů. Něco pod polovinu z toho platících. Těch má aktuálně 172 milionu (z 381 celkových MAU). V tomto čtvrtletí se zvýšil příjem na uživatele na 4,34 eur (4 % meziroční růst) a společnost dosáhla zisku 2 miliony eur. V totožném čtvrtletí předchozího roku vykázala ztrátu 101 milionů eur.

INFOGRAFIKY

25 nejoblíbenějších platforem sociálních médií na světě je místy dost originální infografika. Pokud v ní uvedená čísla nesouhlasí s těmi jinde, tak se moc nedivte. Těžko říct, kde je vzali či ze kdy jsou.

