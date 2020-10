Facebook je největším zdrojem dezinformací, Apple chce cenzurovat Telegram a na Měsíci bude 4G

Netflix prý přestal nabízet 30denní zkušební podobu. V Netflix Removes 30-Day Free Trial Across Markets zmiňují, že k tomu docházelo postupně v různých zemích, někde byla zkušební doba i kratší. Vypadá to, že prozatím pouze v USA. Na Netflix.com v Česku si stále můžete 30denní zkušební verzi pořídit.

Cory Doctorow: „Technologům se nepodařilo naslouchat netechnologům“. Rozhovory s Corym Doctorowem je vždy dobré číst.

Apple chce, aby Telegram odstranil příspěvky týkající se protestů v Bělorusku. Odvolává se na Pravidla pro App Store. Detaily v Apple demands Telegram to remove posts related to Belarus protests, controversy ensues a na kanálu samotného Durova.

Zoom se stává tím, čím měl být FaceTime od Applu. Docela dobrá pointa v Zoom is becoming what Apple's FaceTime should have been. Není nezajímavé, že Zoom spustil vlastní Zapps marketplace. Apple mezitím hrdinně občas přidá nějaké nové emotikony či animace.

TELEgraficky

■ The Watch. Ano. Ta Hlídka ■ Android Studio 4.1 je venku. ■ Monster Hunter ■ His Dark Materials: Season 2 ■ journaliststudio.google.com ■ stallman.org ■ temporal.io ■ versusutil.com ■

WEBDESIGN, INTERNET

Definitivní konec Yahoo Groups se blíží. Dvacet let stará služba zanikne 15. prosince 2020. Za jejím koncem samozřejmě stojí i Facebook, v posledním desetiletí zcela odsunul do pozadí všechny dřívější způsoby „sociální“ komunikace.

Google oznámil Google Analytics 4. Z oznámení to vypadá, že službu můžete začít používat hned, ale musíte si vytvořit Google Analytics 4 Proporty – stávající tedy nejspíš nejdou převést.

Bing Site Explorer je zpět a rozhodně stojí za prozkoumání. Co je nového, najdete v Site explorer: SEO-explore your site.

Facebook (a Instagram) 24. října vypne embed příspěvků na WordPress webech. Všechno, co kdy v minulosti bylo embedováno, tak přestane fungovat. Důvodem je znemožnění embedu bez autentizace. Pro funkční embed bude nutné mít vývojářský účet a vytvořenou aplikaci na Facebooku. Další praktická ukázka toho, proč je nutné screenshotovat a nespoléhat se na embedování. Detaily v Facebook & Instagram Drop Support For WordPress Embeds.

HARDWARE

Problémy Facebooku znemožňují vlastníkům Oculus Quest 2 používat VR brýle. Jde o praktickou ukázku toho, jak nevhodné je všechno vázat na přihlašování přes Facebook. Stačí, když Facebook smaže uživateli účet, a ten má jednou pro vždy smůlu. Stejně jako když „nejede Facebook“. Čerstvě se systém ověřování účtů na Facebooku poněkud pokazil a po uživatelích začal chtít foto obličeje. Uživatelé, kteří si pozastavili účet, jsou po reaktivaci okamžitě bez účtu. Nedostupný účet pak znamená nemožnost Facebook kontaktovat a také nemožnost použít nákladné VR brýle.

Na Měsíci bude 4G/LTE a zajistí to Nokia. Vyhrála zakázku za 14,1 milionu dolarů od NASA. Viz též Nokia wins NASA contract to put a 4G network on the moon. Yes, really.

Foxconn se pouští do výroby elektromobilů. Má k tomu vytvořenou modulární platformu.

SOFTWARE

SongShift oznamuje, že musí ukončit možnost přenosů playlistů ze Spotify do jiných služeb. Přinutilo je k tomu Spotify, pokud to neukončí, odeberou jim přístup k API. Přenosy z jiných služeb do Spotify ale nevadí. Jak jinak.

Zoom (konečně) nasazuje koncové šifrování. Prozatím v „beta“ podobě na 30 dní i s cílem získat zpětnou vazbu od uživatelů. Koncové šifrování zásadně pomůže proti odchytávání dešifrovacích klíčů umožňujícímu monitorovat obsah komunikací.

Aktualizace Windows 10 instaluje bez ptaní odkazy na webové verze aplikací Office. A samozřejmě je umístí jako nové dlaždice do Start menu. Nejpikantnější je, že aby přidala pár odkazů na web, spojí to s restartem Windows. Via Microsoft just force restarted my Windows PC again to install more unwanted apps.

Office 2010 a Office 2016 pro Mac dostaly poslední bezpečnostní záplaty. Další už nebudou a Microsoft by samozřejmě chtěl vidět všechny uživatele na Office 365. Otázkou zůstává, proč opouštět něco tak dobře fungujícího (a nemajícího žádné cloudové komplikace) jako Office 2010. Via Microsoft ends support for Office 2010, bangs the Office 365 gong.

MARKETING A KOMUNIKACE

Mikrocílení reklamy zneužívá soukromí uživatelů bezdůvodně. Nefunguje. Alespoň to uvádí Wired v článku od Gilada Edelmana, bývalého zaměstnance Googlu. Ten cituje studii upozorňující na nefunkční reklamu s ohledem na cílení a také na výzkum, který tvrdí, že agentury reklamu označují za důvod nákupu, který by spotřebitelé udělali i bez nich. Důvodů je ale víc – reklama zobrazující se mimo viditelnou oblast, blokování reklamy či nadměrné klikací podvody. Zajímavé téma.

We Company se vrací k původnímu jménu WeWork. Prý potřebuje zdůraznit kořeny ve sdílených kancelářích. S poněkud zvláštní změnou na „We“ přišel jeden ze zakladatelů Adam Neumann. Stal se známý i tím, že si značku zaregistroval jako ochrannou značku a vyplatil si 5,9 milionu dolarů za povolení k užívání. Via The We Company reverts to WeWork name to emphasize office-sharing roots.

Oblíbené téma je zpět. Pekařka si stěžuje, že influenceři chtějí zdarma dortíky. Připojuje, že nikdy od nikoho neslyšela, že by její dobroty někdo viděl u někoho na Instagramu. Článek od BBC se ale věnuje i dalším příkladů influencerů. Užitečné čtení.

Facebook zablokoval Rally Forge, marketingovou firmu platící mládeži za prosazování Donalda Trumpa. K odhalení došlo na základě pátrání deníku Washington Post. 200 účtů, 55 stránek na Facebooku, 76 účtů na Instagramu.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Facebook je největším zdrojem dezinformací o COVID-19. Následují volení politici. Na dalších místech najdete WhatsApp, Instagram, Twitter, YouTube i vyhledávání v Googlu. Via Facebook greatest source of Covid-19 disinformation, journalists say

Hack Barnes&Noble zpřístupnil e-maily zákazníků, dodací adresy a telefonní čísla. Data o platebních kartách mají být bezpečně šifrována. Via Barnes & Noble Hack Revealed in Emails to Customers a Barnes & Noble warns customers it has been hacked, customer data may have been accessed.

Crytek byl zasažen ransomwarem Egregor. Unikla data Ubisoftu, včetně toho, že mělo dojít ke krádeži zdrojových kódů pro Watch Dogs: Legion. Via Crytek hit by Egregor ransomware, Ubisoft data leaked.

Používáte Nano Adblocker či Nano Defender? Okamžitě je odstraňte z prohlížeče (z Firefoxu nemusíte). Tenhle fork uBlock Origin změnil majitele a okamžitě se jeho součástí stal pochybný skript sloužící ke šmírování uživatelů. Viz Time to remove Nano Adblocker and Defender from your browsers (except Firefox) a NanoAdblocker/NanCore na GitHubu.

Souhlas se sledováním v rámci internetové reklamy od IAB Europe má být v rozporu s GDPR. Je to docela zajímavé zjištění, když uvážíme, že IAB je jedním z nejpodstatnějších „orgánů“ věnujících se reklamě na internetu. Via IAB Europe’s ad tracking consent framework found to fail GDPR standard, kde najdete i zábavnou výměnu názorů mezi IAB Europe a serverem TechCrunch. Zajímavé je i IAB Europe comments on Belgian DPA report, kde IAB vše zlehčuje a zpochybňuje. Tohle může být ještě velmi zajímavé.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Facebook vyhodil zaměstnance, který upozornil na zvýhodňování pravice. Na Workplace poskytl interní informace. Jeho příspěvek později Facebook smazal a zaměstnance vyhodil. Ve stejnou dobu Mark Zuckerberg čelil dotazům zaměstnanců žádajících vysvětlení, jak je možné, že zpravodajským partnerem Facebooku je Breitbart News. Server totiž zveřejnil video propagující neschválené léčení COVID-19 a tvrdící, že roušky nejsou potřeba. Video Facebook smazal šest hodin po zveřejnění. Via Reports: Facebook Fires Employee Who Shared Proof of Right Wing Favoritism a Facebook Fired An Employee Who Collected Evidence Of Right-Wing Pages Getting Preferential Treatment.

Facebook po dlouhém odmítání zakázal příspěvky zahrnující popírání či zkreslování holokaustu. Při vyhledávání tohoto tématu bude uživatele směřovat na autoritativní zdroje. Podrobnosti a souvislosti ve Facebook bans Holocaust denial, distortion posts.

Americký prezident Donald Trump na Twitteru sdílí příspěvek satirického webu The Babylon Bee, aniž by tušil, že jde o satiru. Vůbec nepochopil, že Twitter ve skutečnosti nevypnul kompletní sociální síť, aby snad zabránil šíření negativních zpráv o Bidenovi (Twitter Shuts Down Entire Network To Slow Spread Of Negative Biden News).

Facebook zablokoval článek New York Post o Bidenovi. Současně ale umožňuje, více než rok, podivné sítí operativců z Ukrajiny šířit konspirační teorie o Bidenově rodině. Detaily ve Facebook Gave A Platform To The Shady Ukrainians Pushing The New York Post Biden Story.

Twitter po kontroverzním blokování článku o Bidenovi z New York Post mění pravidla. Nebude podobné problematické příspěvky týkající se hacknutého obsahu mazat ani omezovat jejich vkládaní, místo toho je bude doplňovat o vysvětlení.

Instagram ve Velké Británii bude hlídat, zda influenceři označují reklamu. Co udělá, pokud zjistí prohřešky, z Instagram targets rule-breaking influencers úplně jasné není.

MOBILNÍ APLIKACE

Messenger změnil logo, takže ho budete mít problém v telefonu najít. Tváří se tak trochu jako Instagram, což odpovídá tomu, že je Facebook postupně spojuje. Taky si ho nově můžete přebarvit a podbarvit, pořídit selfie nálepku a užít si mizející (vanish) chaty. Na použitelnosti a přeplácanosti se nezlepšilo nic.

Verizon tvrdí, že 5G pomůže v boji proti rakovině. Experti upozorňují, že je to velmi málo pravděpodobné. Tvrzení Verizonu je samozřejmě jen další marketingová snaha najít důvod, proč má 5G existovat. Podle expertů jde o absurdní přehánění. Via Verizon Claims 5G Will Help Fight Cancer. Experts Say That’s Not Likely, kde je jedno velmi dobré doporučení – všechny ty peníze utracené za reklamu na 5G a výhody pro medicínu dát na výzkum rakoviny.

Google Chat bude pro všechny už příští rok. Pokud vám vrtá hlavou, co to má být, tak je to jenom další díl podivného přístupu Googlu k chatovacím aplikacím. Respektive k záplavě různých chatovacích aplikací. V tomto případě jde o Google Chat, následovníka Google Hangouts, který bude jak v Gmailu, tak v Google Workspace (bývalé G-Suite). V The latest on Google Hangouts and the upgrade to Google Chat není ani slovo o tom, jak řešit další chatovací aplikace od Googlu.

Broukáte si písničku a chcete o ní vědět víc? Zabroukejte ji do Googlu – klikněte na mikrofon ve vyhledávání, řekněte „what's this song“ (nebo klikněte na Search a Song na mobilním zařízení), nebo můžete použít Google Assistant (Hey Google, what's this song?).

Google vypustil YouTube Music pro Apple Watch. V Google’s latest smartwatch app skipped its own watches for Apple’s upozorňují na to, že pro vlastní watchOS ji ještě nemá. Via YouTube Music is now available on Apple Watch.

Aplikace Google Trusted Contacts skončila. Nejspíš ale ani nevíte, že existovala – smyslem mělo být sdílet polohy s blízkými přáteli či členy rodiny (něco, co má iOS od Applu zabudováno na úrovni operačního systému a v Androidu to je možné také v rámci sdílení polohy v Mapách Google).

Spotify má (konečně) widget pro iPhone. Ukazuje v plné nahotě, že widgety jsou jen klikací obrázky. Neumí totiž nic než zobrazení až pěti naposledy hraných umělců, playlistů, alb či podcastů. Nemůžete nic ovládat, žádné aktivní prvky nejsou k dispozici. Jen kliknout na obrázek a dostat se na konkrétní položku. Za což Spotify nemůže, widgety na iPhonech prostě jsou jenom klikací obrázky bez dalších možností. Via Spotify now has its own iOS 14 widget.

STARTUPY A EKONOMIKA

Disney bude reorganizovat a zaměří se na streaming. S problematicky přístupnými kiny je to rozumný krok. Via Disney says its ‘primary focus’ for entertainment is streaming — announces a major reorg. Detaily najdete v článku Filipa Rožánka Streamovat, co to půjde. Disney dělá z videa na internetu střed svého podnikání.

Američané měsíčně utratí za předplatné mobilních aplikací 20,78 USD. Předplatné přitom loni představovalo 21 % příjmů za mobilní aplikace, 4,6 miliardy dolarů.

Airbnb má větší kapacity než největší světové hotelové řetězce. Přečtěte si AirbnBaller pro řadu dalších zajímavých pohledů srovnávajících Airbnb a hotelový byznys.

V roce 2023 by Spotify mohlo v USA mít skoro 100 milionů uživatelů. Za posledních deset let se dostupnost online audia v USA zvýšila z 27 na 68 procent a Spotify roste nejvíce. Další zajímavá čísla ve Spotify Forecast to Hit Almost 100M US Monthly Users by 2023.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.